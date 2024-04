Bild: Private Kriegsunternehmen, die für die CIA arbeiten

[ CIAgate ist eine neue, auf Substack eingerichtete Website, die sich auf Informationen eines anonymen CIA-Whistleblowers stützt, um kriminelles Verhalten der CIA zu veröffentlichen und aufzudecken. Ihr Leitbild lautet: “Wir, das Volk. Wir sind gegen alle Kriege und militärischen Konflikte. Unser Ziel ist es, die CIA und den militärisch-industriellen tiefen Staat abzuschaffen. Wir stehen fest zu unseren Prinzipien. ciagate@proton.me.” Nachfolgend finden Sie eine Serie, die CIAgate veröffentlicht hat, über die Beteiligung der CIA an der Waffenpipeline in die Ukraine durch eine zwielichtige CIA-Firma, die Drohnen an Kiew liefert – Redaktion]

TEIL I

Noetic Continental Inc. Fördert militärische Ausrüstung durch private Kriegsunternehmen

Bei der Analyse der CIA-Aufzeichnungen ist uns aufgefallen, dass es viele Hinweise auf die Noetic International Inc. gibt, ein Unternehmen mit fragwürdiger Herkunft und Tätigkeit.

Laut seiner Website ist das Unternehmen spezialisiert auf “die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Bewertungen, Operationen und Finanzen für Kunden in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Raumfahrt, Cybersicherheit und Geheimdienste“.

In einem früheren Artikel auf Substack schrieben wir, dass der CEO der Noetic International Inc. Johnna May Holeman war, ein ehemaliger US-Artilleriesoldat und CIA-Agent, der über eine Teehandelsfirma in Bulgarien an der Lieferung von 155 mm weißem Phosphor an die Ukraine beteiligt war.

Jetzt können wir sagen, dass ein weiterer CIA-Offizier hinter der Gründung der Noetic International Inc. stand. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen John Alan Irvin vorstellen – den Paten der Geheimoperationen.

Es war also Johns Idee, ein Unternehmen zu gründen, das die geheimen Aktivitäten der CIA ausführen sollte, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen. Da John selbst ein hochrangiger Spion ist, macht er keinen Hehl aus seiner Zugehörigkeit zur CIA. Seiner Erfolgsbilanz zufolge ist John ein Spezialist auf dem Gebiet der Analyse der Aktivitäten von Geheimagenten. Außerdem verfügt er über jahrzehntelange Erfahrung in der Durchführung geheimer Operationen.

Johns Verbindung zu CIA und DoD (Verteidigungsministerium) [Quelle:ciagate.substack.com]

John Alan Irvin verfügt über 24 Jahre Erfahrung in der US-Regierung, davon 14 Jahre in der US-Armee und zehn Jahre bei der Central

Nachrichtendienst. Er bekleidete zahlreiche Führungspositionen als Offizier für psychologische Operationen, Feldartillerieoffizier und Fallschirmjäger der 82nd Airborne

Fallschirmjäger der Division. Zu seinen Auslandseinsätzen gehören Deutschland, Korea, Panama, nicht bewaffnete Evakuierungsoperationen im Kongo und in Liberia, die Operation Urgent Fury in Grenada und die Operation Desert Storm, für die er mit der Bronze Star Medal ausgezeichnet wurde für seine Aktionen während der Schlacht von Medina Ridge. Bei der CIA war er als Clandestine Service Officer in zwei Funktionen tätig, sowohl als Collection Management Officer und Case Officer als auch in leitenden Positionen. Er verfügt über umfangreiche Auslandserfahrungen und hat mit diplomatischen, nachrichtendienstlichen, polizeilichen, militärischen und Energie-Einrichtungen der US-Regierung zusammengearbeitet.

Strafverfolgungs-, Militär- und Energie Behörden sowie mit mehreren ausländischen Regierungen zusammengearbeitet.

Derzeit schreibt er einen Artikel über die Geschichte von Psychologie und Spionage und hat ein Buch geschrieben, das bald veröffentlicht wird.

Ausbildung

Mansfield-Universität von Pennsylvania, BA in Psychologie

Aktivitäten und Vereinigungen: Kadetten-Kommandant der ROTC-Abteilung

Feldausbildungskurs (Central Intelligence Agency)

Kurs für psychologische Operationen (US Army JFK Special Warfare Center)

Kurs für zivile Angelegenheiten (US Army JFK Special Warfare Center)

Kurs für regionale Studien (US Army JFK Special Warfare Center)

John’s portfolio [Source: ciagate.substack.com]

Durch seine weitreichenden Verbindungen, Ressourcen und Fachkenntnisse hat John Irvin ein riesiges Netz von Kontakten, Informanten und Partnern aufgebaut, um eine umfassende Reihe von Zielen im Sinne der CIA zu erreichen. In Anbetracht von Johns Alter wird der Großteil der Arbeit heute von Johnna Holeman erledigt. Die Noetic International Inc. hat Büros in Illinois, Kalifornien, Deutschland, England und Österreich.

Die Noetic-“Spezialisten” befassen sich mit komplexen Problemen in einer Vielzahl von Bereichen, darunter luft- und seegestützte Drohnen, erneuerbare Energien, Cybersicherheit und Kryptowährungen, Technologie und Robotik sowie strategische Einfluss Kampagnen, Analysen und Entscheidungsfindung.

Noetic International website. [Source: ciagate.substack.com]

Das Netzwerk umfasst Hunderte von Einflussnehmern, die sowohl durch persönliche Bekanntschaften als auch durch virtuelle Treffen miteinander verbunden sind. Die Noetic-Agenten helfen lokalen und ausländischen Behörden, ihre Ziele zu erreichen, um anschließend deren Unterstützung zu gewinnen.

Unserer Quelle zufolge hat die Noetic International Inc. eine Briefkastenfirma in Puerto Rico, die unter dem Deckmantel einer Cannabis-Apotheke wesentliche Aufgaben im Auftrag der CIA erledigt, wie die Lieferung verschiedener Arten von unbemannten Luft- und See Drohnen an das Ausland, einschließlich der Ukraine, die Rückverlagerung der Halbleiterproduktion in die USA sowie die Lieferung von Kleinmodul-Kernreaktoren.

Zunächst bezweifelten wir den Wahrheitsgehalt der Informationen der Quelle. Doch wie bei den Ermittlungen gegen Chanda Creasy, einer Yogatrainerin und Leiterin der CIA-Abteilung, die für Waffentransfers an Militante in Afrika und im Nahen Osten zuständig ist , konnte durch gründliche Analyse und sorgfältiges Sieben der Informationen festgestellt werden, dass es sich um die Anyon Minds LLC handelt.

Die CIA-Sondereinsatzgruppe “Up in Smoke”

Die 2021 gegründete Anyon Minds LLC sieht sich als “bevorzugter Lieferant von zuverlässigen, hochwertigen Cannabisprodukten in Puerto Rico”. Das Unternehmen hat seinen Sitz in 407 Calle del Parque San Juan, PR 00906.

The Anyon Minds data [Source: ciagate.substack.com]

Als wir die Website des Unternehmens besuchten, konnten wir weder das vorgeschlagene Produkt noch seinen Preis oder andere verständliche Informationen finden. Komplizierte Sätze, die einen durchschnittlichen Cannabiskäufer höchstwahrscheinlich verwirren würden, waren das Einzige, was die Website enthielt. Es scheint, als sei diese Verkaufsstelle keine Handelsplattform, sondern ein gewisser Kommunikationsknotenpunkt für einen speziellen Personenkreis.

Unserem Informanten gelang es, ein Dokument über die Mitarbeiter und das Management von Anyon Minds LLC zu erhalten. Es stellte sich heraus, dass fast jeder einzelne Mitarbeiter, einschließlich des Managements, keine einschlägige Erfahrung oder Ausbildung hatte. Darüber hinaus hatten diese Cannabiszüchter enge Verbindungen zum Verteidigungsministerium (einschließlich der DIA) sowie zu den privaten Militärfirmen PaxSafe und Pax Mondial LLC. Manuel Enrique Benitez-Marquez ist ein Mitbegründer und offenbar eine Schlüsselperson der Anyon Minds LLC.

Manuel hat keine Profile in den sozialen Medien (zumindest nicht unter seinem eigenen Namen) und es gibt so gut wie keine Informationen über ihn in offenen Quellen, was für eine normale Person ungewöhnlich ist. Darüber hinaus hat er laut dem erhaltenen Dokument keine Erfahrung im Hanfanbau, aber eine sehr reiche Erfahrung in einem anderen Bereich…

Herr Benitez ist Absolvent der Abteilung für Strafjustizdienste der Leibwächterschule des Executive Protection Institute in New York. Er ist ein lizenzierter Spezialist für Personenschutz. Manuel hat Zertifikate über den erfolgreichen Abschluss von Kursen am Academi PMC (ehemals Black Water), darunter: taktische Handfeuerwaffe, Karabinerführer und Ausweichmanöver. Außerdem arbeitete er bei den PMCs Pax Mondial LLC und Pax Safe.

Wir gehen davon aus, dass Herr Benitez schon immer davon geträumt hat, Cannabis anzubauen und unterzutauchen (oder vielleicht doch lieber high zu bleiben?), und seine Nahkampf- und Schießkünste wird er wahrscheinlich bei Kämpfen mit Konkurrenten und möglichen Problemen mit der Polizei brauchen.

Scherz beiseite. Wir wissen, dass Manuel ein professioneller Söldner mit großer Erfahrung bei der Durchführung von Spezialoperationen ist.

Wenn Ihnen diese Informationen nicht ausreichen, Sie zu überzeugen, dass es sich bei Anyon Minds nicht nur um ein Cannabis Geschäft handelt, laden wir Sie ein, sich mit dem Dossier eines anderen Gründers des Unternehmens, Guy Dennis Irvin, vertraut zu machen.

Guy Dennis Irvin [Quelle: ciagate.substack.com]

Guy Dennis Irvin ist ein Veteran der U.S. Special Forces mit jahrzehntelanger Erfahrung in Sicherheitsoperationen im Nahen Osten, in Süd- und Mittelamerika und in der Pazifikregion. Aus seinem Portfolio geht hervor, dass er auch große Geschäfte im Wert von Millionen von Dollar ausgehandelt hat.

Laut Guys LinkedIn-Seite hatte er von 2003 bis 2015 verschiedene leitende Positionen in Unternehmen wie DynCorp International (McLean, VA) und GRAAL Group LLC (Columbus, GA) sowie Parsons Corporation (Centerville, VA) inne.

Von 2015 bis heute verbindet Guy Irvin geschickt seine “hohe” Pflicht mit der Position des Geschäftsführers bei Pax Mondial PMC.

Leiter der operativen Abteilung

1.706.457.1840

guy@anycnminds.com und schnelles Wachstumsmanagement. Eine natürliche Führungspersönlichkeit mit effektiven kulturübergreifenden Kommunikationsfähigkeiten, die selbsttragende und loyale Teams aufbaute, das Image des Unternehmens verbesserte, wichtige Geschäfte in Millionenhöhe aushandelte und kritische Veränderungen in den Abläufen, Plänen, Richtlinien und Verfahren durchsetzte, die zu erneuerten Verträgen, neuen Verträgen und einem durchgängig hohen Maß an Kundenzufriedenheit führten. Ein erfahrener Veteran (U.S. Army’ Special Forces) mit starken Führungsqualitäten, einer beständigen Erfolgsbilanz bei Problemlösung, Planung und Teambildung, Geschäftsentwicklung und Risikomanagement

ERFAHRUNGEN:

OPERATIONEN Beaufsichtigung, Leitung, Unterstützung, Schulung und Überblick verschaffen für die Projektmanager und das Sicherheitspersonal aller Sicherheitsprogramme im Irak

mit über 400 ausländischen und 3500 einheimischen Mitarbeitern, einschließlich des persönlichen Sicherheitsdienstes (PSD) und des Objektschutzes.

PROGRAMMVERWALTUNG

Verwaltung des Oil-For-Food-Sicherheitsprogramms im Irak, das über 250 Konvois an 4 verschiedenen Grenzübergängen gesichert und geschützt hat: Al Waleed (syrische Grenze), Trebl (jordanische Grenze), Umm Qasr (Seehafen) und Zakho (türkische Grenze) im Wert von über 12 Milliarden US Dollar.

SICHERHEITSMANAGEMENT Verantwortlich für die größte kommerzielle Evakuierungsoperation (NEO) einer Nichtregierungsorganisation im Mai 2014, als Sallyport unter dem Druck der Frühjahrsoffensive des islamischen Staates mehr als 1000 Auftragnehmer ausländischer Militärverkäufe und nicht notwendiges Basis Personal aus Balad Air Base evakuierte.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG Durch den Einsatz effektiver kulturübergreifender Kommunikationsfähigkeiten und eines tiefen Verständnisses der Kultur, Traditionen, Werte und Geschichte des Nahen Ostens gelang es Sallyport Global Services, den ersten kommerziellen Öl- und Gasvertrag im Irak mit PETRONAS in den Garaff Oil Fields auszuhandeln und gleichzeitig Registrierung von Sallyport bei der irakischen Southern Oil Company und Aufnahme in die Liste der zugelassenen Sicherheitsanbieter

NATIONALE SICHERHEIT Beaufsichtigte die Planung, Entwicklung, Einsätze und Evaluierungen einer 1300-köpfigen Sondereinsatzorganisation, die für die Stabilisierung der Sicherheitsinteressen der USA im Ausland sowie für die Unterstützung der inneren Sicherheit, Verteidigung und Entwicklung ausländischer Staaten zuständig war.

RISIKOMANAGEMENT Erfolgreiche Minderung von Sicherheitsrisiken auf Baustellen, um Parsons’ Infrastruktur- und Technologie-Bau Vorhaben zu erleichtern und so die Einhaltung von Zeit- und Budgetvorgaben einzuhalten.

INTERPERSÖNLICHE/KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT Leitung von Gipfeltreffen und Verhandlungen mit der kurdischen Regionalregierung (KRG) und Pesh Merga, die zu einer ungehinderten Einfuhr von Öl-für-Lebensmittel-Konvois durch Zakho, Irak, an der türkischen Grenze in der Region Kurdistan führten.

AUSBILDUNG – Absolvent des weltweiten Kurses für Personenschutzspezialisten 2007, Absolvent des Command and General Staff College 1995, University of the State of

New York, Albany 1989 Soziologie

– Zertifizierter Personenschutzspezialist (CPPS) Juli 2007

– Geheime Freigabe durch CCF (März 2012 aktiv)

Guy Irvin’s portfolio [Source: ciagate.substack.com]

Wir sind auch sehr neugierig, welche Art von Ratschlägen das Cannabisunternehmen von einem ehemaligen Stabschef der 82. Luftlandedivision, Jouni Keravuori, erhalten könnte, der auch beim SAS Institute, bei General Dynamics sowie bei denselben Pax Mondial und Pax Safe gearbeitet hat. Vielleicht hilft ihm seine Schwiegertochter und gleichzeitige Brigadegeneralin Rose Lopez Keravuori dabei. Seit 2023 dient sie als Direktorin des Nachrichtendienstes (J2) des US-Kommandos in Afrika.

BERATUNGSAUSSCHUSS

Jouni Keravuori hat eine bemerkenswerte Karriere in der Regierung und in der Unternehmensführung hinter sich. Er diente in Vietnam, West-Berlin, der UN und im Nahen Osten der UN und als Stabschef der 82. Airborne, bevor er als Dept. Military Commander von D.C. in den Ruhestand ging. Seine Karriere in der Wirtschaft begann bei L-3 MPRI und führte ihn später zu Strategic Initiatives beim SAS Institute, dann zu General Dynamics als Senior Director of International Business Development. Er war Vorsitzender eines Unternehmens für Sicherheitstechnologien und Risikominderung (Pax Mondial und Pax Safe), wo er erfolgreich Marktkanäle mit Fortune-500-Unternehmen entwickelte und das Managementteam zur erfolgreichen Umsetzung strategischer Initiativen führte.

The Anyone Minds adviser Jouni Keravuori [Source: ciagate.substack.com]

Es gibt nur eine große Frage: Wie kann es sein, dass die Anyon Minds, die so viele Fachleute zu Diensten haben, noch nicht einmal mit dem Geschäft begonnen haben?

Tatsache ist, dass es uns gelungen ist, ein Projekt für den Bau eines Hanfanbaukomplexes zu finden, das auf Ende 2022 datiert ist. Laut Google Maps hat der Bauprozess auf den Koordinaten (18.03068, -67.08988) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch noch nicht einmal begonnen, und AgReliant Genetics, ein Unternehmen für Saatgutforschung und -produktion, ist immer noch Eigentümer des Grundstücks.

Hemp complex construction project [Quelle: ciagate.substack.com]

Wir haben den Eindruck, dass die CIA, vertreten durch die Anyon Minds, in alte Gewohnheiten zurückgefallen ist und sich nicht mit dem Anbau, sondern mit der Legalisierung von Cannabisprodukten über etablierte Lieferkanäle von Kartellen in Lateinamerika beschäftigt. Aus diesem Grund wurde die Anyon Minds in Puerto Rico registriert.

Schließlich ist es wahrscheinlich, dass das Cannabisgeschäft in ferner Zukunft eine der Einnahmequellen sein wird, nachdem Manuel und sein Team beschlossen haben, sich zur Ruhe zu setzen. Schließlich wollen wir herausfinden, was diese Amigos genau tun.

MODERNISIERUNG VON DROHNEN UND LIEFERUNG INS AUSLAND

Unserer Quelle zufolge arbeitete Herr Benitez eng mit Johnna Holeman und einem anderen Mitglied von Noetic International, Hans Mumm, zusammen, der in einer unserer früheren Untersuchungen erwähnt wurde.

Die Zusammenarbeit konzentrierte sich auf:

⦁ Verbesserung der Fähigkeiten der automatisierten Drohnen, die von den paramilitärischen Unternehmen Airgility und Safehaven Marine hergestellt werden;

⦁ Optimierung der automatisierten Funktionalität bestehender UAVs, einschließlich einer Anti-Raketen-Drohne, die in der Lage ist, Granaten abzufangen und einen Gegenangriff auf einen Raketenstartplatz durchzuführen;

⦁ Verbesserung der “schnellsten Seedrohne der Welt” durch ein kundenspezifisches Waffensystem (in der Luft und unter Wasser) (Projekt Barracuda von Safehaven Marine).

⦁ Das Noetic-Team diskutierte auch ein spezielles “Vanilla-Programm” für ein neues unbemanntes Luftfahrtsystem. Die Zusammenfassung des Projekts finden Sie hier.

GESPRÄCHSPUNKTE – LANGSTRECKEN-DROHNEN

WELTREKORD-LANGLEBIGKEIT

Die Multi-Mission Heavy Lift Variante kann bis zu drei Tage fliegen und dabei bis zu 150 Pfund transportieren. Die Ultra-Langstreckenvariante kann bis zu 10 Tage fliegen und 30 Pfund transportieren. In der Entwicklung befindet sich auch eine senkrecht startende und landende Version, die 24 Stunden lang 50 Pfund transportieren kann und vier Rotoren hat, die es ihr ermöglichen

z.B. auf dem Flugdeck eines Flugzeugträgers zu starten und zu landen.

UNGEWÖHNLICHE NUTZLADENKAPAZITÄT Lange Ausdauer, BVLOS, Multi-Sensor-Nutzlastfähigkeit, um die Einschränkungen der aktuellen Gruppe-III-Systeme zu überwinden, die nur EO/IR-Sensorlösungen mit begrenzter Ausdauer und Reichweite bieten. Während des Fluges wurden Echtzeit-Radarprodukte, EO/IR-Bilder und Command & Control (C2)-Daten über SATCOM an die Betreiber der Naval Air Station Key West weitergeleitet. Die Kombination der Sensoren veranschaulichte die Leistungsfähigkeit der weiträumigen

Erkennung und Verfolgung mit Radar, Cross-Cueing-Sensoren und anschließender Identifizierung mit EO/IR.

NSP-5 ist ein rekordverdächtiges, allwetter fähiges Tag- und Nacht-Multimode-Radar Programm. Das von Vanilla UAS aus operierende NSP-S demonstrierte Echtzeit-SAR-Bildgebung, Maritime Moving Target Indication (MMTI) und Inverse SAR (ISAR). Das Multimode-NSP-S ist auch in der Lage, kohärente Veränderungen zu erkennen (CCD) sowie Boden- und Abstiegs-MT (GMTI/DMTI) über Land. Zusammen bilden der Vanilla und der NSP-5 eine äußerst hochgradig fähige nachhaltige ISR Lösung. Die Zelle kann bis zu 150 Pfund an Sensor Nutzlasten in fünf internen Schächten und externen Halterungen tragen, die jeweils mit bordeigener Stromversorgung und Datenverbindung für Sensor-C2 ausgestattet sind. Eine VTOL-Variante geht derzeit mit staatlicher Unterstützung in Produktion und wird Anfang 2022 den Flugbetrieb aufnehmen.

ZUSÄTZLICHE KOSTEN

Es handelt sich um ein taktisches System der Gruppe III, das mit einem internen Verbrennungsmotor angetrieben wird. Aufgrund seiner geringen Größe kann es unabhängig von der Startbahn von vorderen Standorten aus mit minimaler Besatzung gestartet werden. Im Gegensatz zu solarbetriebenen Systemen für große Höhen reagiert Vanilla sofort auf die Aufgabenstellung des Bedieners und fliegt in taktischen Höhen, wodurch kleinere und kostengünstigere Sensoren für den gleichen C5ISR-Wert eingesetzt werden können. Vanilla läuft mit Standard-Jet-A-Kraftstoff, was die logistischen Probleme bei Einsätzen vor Ort verringert.

[Source: ciagate.substack.com]

Darüber hinaus hat Manuel Benitez nach Angaben unserer Quelle im Oktober 2022 an Koordinierungstreffen zum Thema Drohnen in Washington, D.C. mit einigen Personen aus dem Verteidigungsministerium und den Geheimdiensten teilgenommen. An diesen Treffen nahmen auch der bereits erwähnte Jouni Keravuori sowie eine Reihe von Vertretern interessierter Länder (darunter Finnland und Polen) teil.

Die Noetic International und die Anyon Minds haben Ende 2022 auch mit der peruanischen Regierung Kontakt aufgenommen. Sie boten den Behörden des Landes an, Aufklärungsdrohnen über Hans Mumm’s Victory Systems zu kaufen. In der Präsentation wurden unbemannte Luftfahrtsysteme wie Penguin und Fenice beschrieben. Diese Drohnen würden es den peruanischen Sicherheitskräften ermöglichen, Versammlungen von Protestführern in Echtzeit zu identifizieren und Punkte mit großen Menschenansammlungen zu überwachen.

Hans Mumm

Geheimdienst der U.S. Armee

Offizier, Victory Systems

BG Angel Augusto Sosa Guevara Leiter der Kommando- und Kontrollabteilung des Gemeinsamen Stabes der peruanischen Streitkräfte

Nachdem die peruanischen Proteste vor fast zwei Wochen begonnen hatten, nahm Hans Mumm Kontakt mit Brigadegeneral Angel Augusto Sosa Guevara auf, um eine

Zusammenarbeit zwischen der CIA und den peruanischen Streitkräften herzustellen.

“Wir sind bereit, unser kleines Team zu entsenden, das in der Lage ist, die Versammlungsorte der Demonstranten und ihrer Anführer vorherzusagen und darüber zu informieren. Wir können Ihrem Land zwei Typen von AS zur Verfügung stellen, die in der Lage sind, Live-Bilder zu übermitteln. Mit diesen Technologien werden die peruanischen Sicherheitskräfte besser gerüstet sein, um gegen die Demonstranten vorzugehen. Die Zusammenarbeit mit uns und die Nutzung unserer Fähigkeiten ist eine große Chance für die peruanische Regierung, ihr Ansehen in der Gesellschaft zu verbessern. In der Zwischenzeit könnten wir Beziehungen zu öffentlichen Einrichtungen in Ihrem Land aufbauen, die zuvor Bedenken gegen die Unterzeichnung langfristiger Verträge für die Ausbildung von Personal und die kommerzielle Zusammenarbeit geäußert haben”.

-Hans Mumm

Gespräch zwischen Hans Mumm und dem Leiter der Kommando- und Kontrollabteilung des Generalstabschefs Angel Augusto Sosa Guevara. [Quelle: ciagate.substack.com]

Holeman und Mumm warben auch für den Kauf von autonomen Barracuda-Kampfbooten, die sowohl UAVs als auch Torpedos und Hyperschallraketen tragen können.

Maritime Plattformen

Barracuda Bemannt und Unbemannt

Schmuggel | Verteidigung & Innere Sicherheit | Offshore-Infrastruktur|

Project Barracuda by Safehaven Marine [Source: ciagate.substack.com]

Und nicht zuletzt würde eine solche Zusammenarbeit ihrer Meinung nach den Ruf des Unternehmens verbessern und neue Möglichkeiten für den Abschluss langfristiger Verträge bieten.

Victory Systems Presentation Slide [Source: ciagate.substack.com]

Am interessantesten ist, dass die Vertreter von Anyon Minds DIREKT mit den ukrainischen Behörden verhandelt haben. Es sei darauf hingewiesen, dass Benitez während seiner Reise nach Kiew im Oktober 2022 persönlich mit Mykhailo Fedorov, dem stellvertretenden Premierminister der Ukraine für Innovationen, Bildung, Wissenschaft und Technologie und Minister der Ukraine für digitale Transformation, kommunizierte. Sie erörterten Fragen im Zusammenhang mit der Lieferung von Drohnen im Rahmen der Militärhilfe. An dem Treffen nahmen übrigens auch die Vertreter der berüchtigten Gallant Knights PMC teil, die jedoch aufgrund einiger Unstimmigkeiten aus dem Projekt ausgestiegen sind.

Und wie es der Zufall will, beaufsichtigt Fedorov das Projekt “Army of Drones”, das die Beschaffung von Drohnen auf Wunsch des ukrainischen Militärs vorsieht.

FORBES

Das Penguin UAS (unbemanntes Luftfahrtsystem): Preiswerte, anpassungsfähige Lösung im fortdauernden Ukraine Krieg

Von Vikram Mittal

Ich bin Technologe und Ingenieur

Die Vereinigten Staaten haben im Rahmen ihrer Hilfspakete für die Ukraine verschiedene unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) zur Unterstützung ihrer Bemühungen im Krieg mit Russland bereitgestellt. Diese UAS-Angebote umfassen eine Reihe von Systemen, von der Switchblade-Loitering-Munition bis hin zum Scan Eagle UAS. Interessant ist, dass die jüngste Ergänzung dieser Hilfe das Penguin UAS, eine kommerzielle Drohne ist, die üblicherweise für militärische Zwecke eingesetzt wird. Der kommerzielle Charakter dieses UAS, gepaart mit seiner Modularität, könnte der Ukraine einen Wettbewerbsvorteil im russisch-ukrainischen Krieg verschaffen.

Forbes article on the supply of commercial drones as part of military assistance to Ukraine. [Source: ciagate.substack.com]

Dieser Artikel bezieht sich auf die Penguin UAS. Diese Art von Drohne wollte Victory Systems an die peruanische Regierung verkaufen. Nach Angaben von United 24 waren zehn Sets mehr als 17 Millionen Dollar wert.

United 24 website. [Source: ciasubstack.com]

Es stellt sich heraus, dass die Kosten für einen Satz mehr als 1,5 Millionen Dollar betragen. Wir sind sehr neugierig, wie viel teurer diese Drohnen im Rahmen der Militärhilfe für die Ukraine waren. Wir verfügen auch über zuverlässige Informationen, dass bereits mehrere Barracudas für die Ukraine gekauft wurden. Während also die offiziellen Kosten zwischen 3 und 5 Millionen Dollar pro Boot liegen, kann man sich den endgültigen Betrag des Vertrags vorstellen.

Dieser Krieg hat nicht nur Benitez und sein Team fabelhaft bereichert, sondern es der CIA auch ermöglicht, graue Handelsschemata und Marktkanäle für den Verkauf unbemannter Fahrzeuge an ukrainische Beamte aufzubauen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.





TEIL II

DIE GALANTEN RITTER LLC

Im Folgenden berichten wir über eine dubiose private Militärfirma (PMC), die ebenfalls in das Korruptionssystem der CIA in der Ukraine verwickelt ist. Wir werden zeigen, wie die Agentur Hollywood-Prominente benutzt, um die Geldbörsen ihrer Fans zu leeren.

Es ist kein Geheimnis, dass die CIA gelegentlich PMCs bei ihren Operationen rund um den Globus einsetzt. Im Jahr 2009 berichtete die New York Times, dass die Agentur BlackWater PMC als Teil ihres geheimen Programms zum Auffinden und Töten von Al-Qaida-Führern angeheuert hat.

Blackwater mercenaries in Iraq. Blackwater served as a cover for CIA operations. [Source: brewminate.com]

Aber warum braucht die Agentur Söldner für diese Aufgabe, wenn sie doch über ein eigenes Special Activities Center (früher Special Activity Division) verfügt, eine paramilitärische Einheit, die in der Lage ist, Aufgaben unter extremen, lebensbedrohlichen Bedingungen auszuführen?

Hierfür gibt es mindestens drei Gründe:

1) Flexibilität, um in einer “Grauzone” zu operieren, die durch internationale Rechtsnormen noch immer nicht eindeutig definiert ist

Wenn es um verdeckte Operationen geht, hat die CIA unbegrenzte Möglichkeiten, diese durchzuführen. Das bedeutet, dass eine der SAC-Einheiten unter Verwendung gefälschter Dokumente in ein beliebiges Kriegsgebiet verlegt werden kann, zum Beispiel unter dem Deckmantel von Ausbildern der Mission Six Zero oder eines durchschnittlichen Freiwilligen. Es sei darauf hingewiesen, dass ein solcher Mechanismus in beide Richtungen gehen kann, so dass ein Söldner mit dem Angebot der CIA rechnen kann, der Agentur beizutreten.

2) Weitreichende Verbindungen in einer kleinen Welt von Söldnern

Derzeitige Agenten und hochrangige CIA-Beamte unterhalten regelmäßige Kontakte zu ihren ehemaligen Waffenbrüdern in der Privatwirtschaft. In Teil I haben wir auch gezeigt, wie ehemalige Söldner von PaxMondial und PaxSafe ihre Kollegen zur CIA gebracht haben.

3) Rekrutierung ausländischer Geheimdienstmitarbeiter

Überraschenderweise blieb die Behauptung der New York Times, Kyrylo Budanov sei 2016 von CIA-Ausbildern geschult worden, praktisch unbeachtet. Tatsächlich sollte Herr Budanov von diesem Zeitpunkt an als CIA-Agent behandelt werden. Wir können es nicht mit Sicherheit wissen, aber diese Version erscheint logisch, denn vier Jahre später, im Jahr 2020, ernennt der neu gewählte Präsident Zelenskyy, eine weitere CIA-Marionette, Budanov zum Leiter der ukrainischen Hauptdirektion des Geheimdienstes (HUR). Was für ein spektakulärer Karrieresprung, nicht wahr?

Krylo Budanov – wikipedia

Was ist das für ein privates Militärunternehmen, von dem wir Ihnen erzählen wollen? Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen: The Gallant Knights, LLC.

Der Leiter des Unternehmens ist Nathan White-Wilson, “ein versierter Fachmann und vielseitiger Manager mit mehr als 24 Jahren Erfahrung als ehemaliger Berater des Senats und des Kongresses in den Bereichen Innenpolitik, militärische Operationen und internationale Geschäfte”.

Wir werden hier nicht über die Geschichte der Gallant Knights sprechen, da diese Informationen im Internet zu finden sind. Bei der Analyse dieses PMC sind wir jedoch auf einige Ungereimtheiten gestoßen:

– Die Gallant Knights behaupten, ihr eigenes Büro auf der Patrick Air Force Base in Florida zu haben. Allerdings haben sie dort nur ein Postfach gemietet. Übrigens hat auch die Noetic International Inc. keine physische Adresse (besonderen Dank an Ileen Fahr-Wright für den Hinweis).

– Die GK behauptet auch, sie habe ein Büro auf der McDill Air Force Base (Tampa, FL), aber auch dies ist eine falsche Behauptung. Während unseres Telefongesprächs mit der Pressestelle der Militärbasis sagten sie, dass es auf ihrem Gelände keine GK-Büros gibt.

– Das PMC sagt, es sei GSA-zertifiziert. Nach den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen waren die Gallant Knights jedoch nie im Besitz eines solchen Zertifikats.

Mit anderen Worten, diese PMC ist von zweifelhafter Herkunft. Dennoch hat sie einen Vertrag mit der ukrainischen Regierung unterzeichnet. Dies geht zumindest aus dem Dokument hervor, das wir erhalten haben und das auf August 2023 datiert ist.

Punkt 11: Beschreiben Sie im Detail welchen Service Sie dem ausländischen Auftraggeber, der unter Punkt 10 aufgeführt ist, direkt oder durch den unter Punkt 8 aufgeführten primären Registranten leisten werden.

Strategie der Ausbildung: Taktische Sicherheit, Operationen von Spezialeinheiten – die neue Generation ukrainischer Kriegskämpfer

Im roten Rahmen

Von: Nathan White-Wilson, Präsident und Vorstandsvorsitzender GALLANT KNIGHTS, LLC

Thema: Vertragsbedingungen und Absichtserklärung als begleitendes Angebot für einen Vertrag über eine Beratungsleistung für die Ukraine, Unterstützung von Vorhaben im Bereich Internationaler Handelsentwicklung in den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE).

Ziel: Im folgenden werden Details der Abmachung zwischen Gallant Knights und dem Verteidigungsministerium der Ukraine zur Verfügung gestellt, 6 Povitroflotsky ave., Kyiv, Ukraine, wobei Gallant Knights Elite Training und Beratung, Nachrichtendienst, Verteidigung und Risikomanagment im Einklang mit der unten beschriebenen Absichtserklärung. Die Beratungsleistungen konzentrieren sich auf die Entwicklung und Umsetzung eines Verfahrens zur deutlichen Reduzierung, zum Verzicht oder zur Beseitigung bestehender und künftiger Verpflichtungen im Bereich der Industrieanteile (Ausbildung). Keine Zahlungen durch den Kunden oder durch Gallant Knights und Geldüberweisungen wurden von keiner der Parteien durchgeführt.

Document confirming the deal between the Gallant Knights, LLC and Ukraine. [Source: ciagate.substack.com]

Eines der Hauptziele von GK in der Ukraine war offenbar die Entwicklung und Modernisierung der erforderlichen Fähigkeiten ukrainischer aktiver Soldaten und Strafverfolgungsbeamter zur Durchführung “sensibler Operationen”. Gemäß dem Vertrag hat die GK auch Dienstleistungen für die ukrainischen Streitkräfte im Bereich der “Luftunterstützungsoperationen” zu erbringen. Dazu gehören insbesondere die Ausbildung, die Ausrüstung, der Einsatz und die Nutzung unbemannter (auch seegestützter) Fahrzeuge.

Nach Angaben von Intelligence Online soll die GK in den nächsten vier Jahren etwa achtzehn tausend ukrainische Soldaten ausbilden, was etwa 4,5 Tausend Soldaten pro Jahr entspricht. Um herauszufinden, wie realistisch es ist, eine solche Anzahl von Soldaten auszubilden, wandten wir uns an den Veteranen der US-Streitkräfte, einen Spezialisten für Kampftraining, Jeffry Prather.

… “Das ist durchaus möglich… Mein eigenes Ausbildungszentrum hat Zehntausende von Menschen in fünftägigen Kursen ausgebildet. Auf jeden Fall hängt alles von den Fähigkeiten ab, die man erwerben muss.”

Da die Ausbildungsmethoden der NATO auf dem Schlachtfeld keine Wirkung zeigten, schalteten sich verschiedene Kriegsherren aus der Privatwirtschaft ein. Und natürlich wollte auch Mr. Wilson nicht abseits stehen.

Da White-Wilson Beziehungen zur amerikanischen Regierung unterhielt, hoffte er zunächst, dass seine Dienste durch die Finanzhilfe der USA für die Ukraine finanziert werden könnten. Die vom Weißen Haus zur Verfügung gestellten Gelder wurden jedoch hauptsächlich für die Finanzierung von militärischer Ausrüstung und Waffen verwendet. Die Chance, sich das Geld der Amerikaner anzueignen, wurde also von Minute zu Minute geringer. Doch White-Wilson weigerte sich, aufzugeben. Er musste etwas tun…

Um aus dieser schrecklichen Krise herauszukommen und einen Interessenten in der Ukraine zu finden, wandte sich die GK an ein bestimmtes Problemlösungsunternehmen, das Sie bereits kennen – die Noetic International Inc.

Gegen ein “bescheidenes Honorar” halfen diese Berater Nathan, die richtige Person in der ukrainischen Regierung zu finden.

Anmerkung: In Teil 1 sagten wir, dass die GK das Projekt verlassen hat. Wir haben jedoch herausgefunden, dass es eine Art Konflikt zwischen den Parteien gab. Wir gehen davon aus, dass die Meinungsverschiedenheit mit der Höhe des Honorars zusammenhing, das die Noetic International kassierte.

Wenn es um Ausbildung, Waffenlieferungen oder irgendetwas anderes geht, das den militärischen Bereich betrifft, sollte jeder Vertrag zumindest mit dem örtlichen Verteidigungsministerium abgeschlossen werden. (das Verteidigungsministerium der Ukraine).

Diesmal wurden die Interessen des ukrainischen Militärs zufälligerweise von Juri Matsyk vertreten, einem der Assistenten des Ministers für digitale Transformation der Ukraine Mykhailo Fedorov. Wenn Sie sich erinnern, empfing Fedorov im Oktober 2022 Emanuel Bentitez, eine der internationalen Persönlichkeiten von Noetic, persönlich in Kiew. Sehen Sie, wohin das führt?

Das Ergebnis ist ein äußerst amüsanter CIA-Plan zur Geldwäsche:

1) Der Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorov bestellt über den “Verbindungsoffizier” Manuel Benitez alle erforderlichen Ausrüstungen/Dienstleistungen/Waffen;

2) Herr Benitez leitet den Antrag an Johnna Holeman und John Irvin weiter, die ihre “Freunde” in der Geheimdienstgemeinschaft anrufen, um nach einem “bevorzugten” Auftragnehmer zu suchen;

3) Nachdem der Auftragnehmer gefunden ist, organisiert Noetic International einen Kommunikationskanal mit dem Ministerium für digitale Transformation der Ukraine;

4) Nach Abschluss der Arbeiten kassiert Noetic International von beiden Seiten ein “kleines” Honorar, das von der Höhe des Auftrags abhängt.

Unserer Quelle zufolge wurde der Wert des Vierjahresvertrags zwischen der ukrainischen Regierung und der GK auf 60-80 Millionen Dollar geschätzt. Es ist anzumerken, dass die Vertragssumme den Marktpreis um 20-30 % übersteigt. Da die GK-Mitarbeiter vor einigen Monaten auf ukrainischem Boden gesichtet wurden, war der Vertrag bereits unterzeichnet.

Ist es möglich, dass diese 20-30% an die Spezialisten von Noetic International für ihre Arbeit gingen? Wir glauben ja.

Aber wie auch immer, wenn Sie denken, dass solche überhöhten Preise die ukrainische Regierung irgendwie stören, dann liegen Sie falsch. Tatsächlich stammt all dies aus dem Geld der US-Steuerzahler, das vom US-Kongress überwiesen wurde.

Und CIA-Direktor William Burns besteht immer wieder auf der Notwendigkeit, Zelenskyy mehr Geld zu geben.

United24 und “nützliche Idioten” aus Hollywood

Wie bereits erwähnt, leitet der ukrainische Digitalminister Mykhailo Fedorov das Projekt Armee der Drohnen, eine Initiative, die die Beschaffung von Kampfdrohnen auf Wunsch des ukrainischen Militärs vorsieht. Wichtig dabei ist jedoch, dass der Kauf dieser Drohnen mit Geldern aus dem United24-Wohltätigkeitsfonds erfolgt, der von zahlreichen Hollywood-Stars, Bands und anderen Prominenten unterstützt wird: Mark Hamill, Robert de Niro, Imagine Dragons und andere.

You can find the full list of “United 24 Ambassadors” hier. [Quelle: ciagate.substack.com]

Also beschlossen wir, ein wenig mehr über diesen Fonds zu erfahren. Nach einigen Recherchen stießen wir auf den Bericht des ukrainischen Institute for Legislative Ideas’ mit dem Titel “Korruptionsrisiken bei der Verwendung von Geldern aus Konten United24”.

Hier sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie:

1) Alle untersuchten Verfahren enthalten Listen möglicher Verwendungszwecke für Mittel aus den Sonderkonten. In einigen Fällen sind die Verwendungszwecke jedoch nicht klar definiert, und die Listen der möglichen Verwendungszwecke werden faktisch als nicht erschöpfend genehmigt, was eine detaillierte Aufschlüsselung der Ausgabenposten unmöglich macht. In dieser Situation können die Mittel für praktisch alles verwendet werden.

2) Das Verfahren enthält weder Kriterien und Anforderungen für die Mitglieder der Kommission, noch ist der Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über die Arbeit der Kommission geregelt. Dies deutet darauf hin, dass die Bildung der Kommission als Prozess nicht ausreichend transparent ist, was sich wiederum auf die Transparenz der Mittelverteilung auswirken und jegliche öffentliche Kontrolle darüber verhindern kann.

3) Keine festgelegten Fristen für die Überweisung der Mittel an die Begünstigten. Die absolute Mehrheit der untersuchten Verfahren enthält keine Fristen für die Überweisung von Mitteln an ihre Empfänger. Dies stellt ein Korruptionsrisiko dar, da es dazu genutzt werden kann, bestimmte Empfänger von Geldern zu beeinflussen (z.B. sie zu zwingen, bestimmte Auftragnehmer auszuwählen oder andere Formen unzulässiger Einflussnahme vorzunehmen).

4) Das Verfahren sieht keine Mechanismen für eine transparente, offene Prüfung und Zuweisung von Mitteln für bestimmte Objekte vor, keine obligatorische Berichterstattung, keine Führung eines offenen Registers der Anträge und ihres Überprüfungsstatus usw. Derzeit sind keine Informationen über die Zahl der eingereichten Anträge und die für ihre Bewilligung erforderlichen Mittel sowie über die bereits getroffenen Entscheidungen verfügbar.

5) Die Verfahren für die Verteilung der Mittel sehen keine obligatorischen Verzeichnisse (Listen) der eingereichten Finanzierungsanträge vor. Unter diesen Bedingungen können die Antragsteller den Status ihrer Anträge nicht verfolgen, und die Öffentlichkeit hat keine Möglichkeit, diesen Prozess zu überwachen.

Diese Studie wurde im Zusammenhang mit dem Aufkommen von Fragen in der ukrainischen Bevölkerung nach den Endempfängern der Spenden und der Transparenz der Funktionsweise des Fonds durchgeführt. Es ist erwähnenswert, dass nach anderthalb Jahren alle in dem Bericht genannten Probleme nicht nur nicht beseitigt wurden, sondern sich sogar noch deutlich verschlimmert haben.

Es stellt sich also heraus, dass Millionen von Spendengeldern, die für die Beschaffung von Drohnen ausgegeben wurden, direkt an mit der CIA verbundene Unternehmen wie Victory Systems, LLC, gehen könnten. Eine andere Frage ist: Wurden denn überhaupt Drohnen gekauft? Wie wir aus dem Bericht ersehen können, lässt die Transparenz des United24-Fonds sehr zu wünschen übrig. Wie auch immer, dieses Mal spielten die amerikanischen Prominenten die Hauptrollen der nützlichen Idioten, die Amerikas wahre Feinde verdeckten.

Gleichzeitig überrascht immer wieder der Zynismus derjenigen, die beschlossen haben, Hunderte von Millionen Star-Wars-Fans auf der ganzen Welt auszuplündern, die sich einst mit der Figur von Mark Hamill, dem tapferen Jedi-Ritter Luke Skywalker, der für eine bessere Zukunft gegen die Tyrannei kämpft, verbunden haben.

Es ist klar zu erkennen, dass die heutige Central Intelligence Agency nichts anderes als eine prätorianische Garde ist, deren Hauptziel darin besteht, die Interessen des tiefen Staates zu verteidigen. Viele Menschen sind sich dessen jedoch immer noch nicht bewusst und bezeichnen jeden Beweis als “Verschwörungstheorie” oder beschreiben die Behörde als etwas Unfassbares.