Ed Snowden warnt! “Die NSA steht kurz vor der Übernahme des Internets”!

Die Nationale Sicherheitsbehörde der Vereinigten Staaten (NSA) steht nach Angaben des NSA-Whistleblowers Edward Snowden kurz davor, mit einer massiven Ausweitung ihrer Überwachungsbefugnisse “die Kontrolle über das Internet zu übernehmen”.

In einem Beitrag vom 16. April auf X wies Snowden auf einen ursprünglich von Elizabeth Goitein, Co-Direktorin des Programms für Freiheit und nationale Sicherheit am Brennan Center for Justice, veröffentlichten Thread hin, in dem vor einem neuen Gesetzesentwurf gewarnt wird, der die Überwachungsbefugnisse der US-Regierung auf ein neues Niveau heben könnte.

Der Gesetzesentwurf reformiert und erweitert einen Teil des Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), der als Section 702 bekannt ist.

Derzeit kann die NSA Internetanbieter wie Google und Verizon zwingen, sensible Daten über NSA-Ziele herauszugeben.

Goitein argumentiert jedoch, dass die US-Regierung durch eine “harmlose Änderung” der Definition des Begriffs “Anbieter elektronischer Kommunikationsüberwachung” im FISA-Entwurf 702 weit über den derzeitigen Anwendungsbereich hinausgehen und praktisch jedes Unternehmen und jede Einzelperson, die internetbezogene Dienste anbieten, zwingen könnte, die Überwachung durch die NSA zu unterstützen.

Das betrifft eine riesige Zahl von Unternehmen in den USA, die ihren Kunden WLAN zur Verfügung stellen und damit Zugang zu Geräten haben, über die Kommunikation läuft. Friseursalons, Waschsalons, Fitnessstudios, Baumärkte, Zahnarztpraxen.

Außerdem könnten die zur Herausgabe der Daten gezwungenen Personen aufgrund der hohen Strafen und Bedingungen, die der Gesetzesentwurf vorsieht, nicht über die bereitgestellten Informationen sprechen, so Goitein weiter.

Sollte der Gesetzentwurf in Kraft treten, könnte jedes Unternehmen und jede Person, die eine Dienstleistung anbietet, gezwungen werden, bei der Überwachung durch die NSA zu kooperieren, sofern sie Zugang zu Geräten hat, mit denen Kommunikation übertragen oder gespeichert wird – wie Router, Server, Mobilfunkmasten usw. 25.6. Quelle

Der Gesetzentwurf wurde zunächst von datenschutzbewussten Republikanern enorm kritisiert, passierte aber am 13. April das US-Repräsentantenhaus.

Ein Teil des Widerstands richtete sich gegen die Verkürzung der im Gesetzentwurf vorgesehenen Frist für die Spionagebefugnisse von fünf auf zwei Jahre und gegen einige geringfügige Änderungen in Bezug auf die von den Überwachungsmaßnahmen betroffenen Diensteanbieter.

Goitein zufolge hat die Novelle jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Umfang der Überwachung durch die NSA zu reduzieren.

Ihrer Ansicht nach könnte die Änderung sogar dazu führen, dass Dienstleister wie Reinigungskräfte, Klempner und IT-Dienstleister, die Zugang zu Laptops und Routern in den Wohnungen der Bürger haben, gezwungen werden, Informationen zu liefern und als “Ersatzspione” zu fungieren, so Goitein.

Der Gesetzesentwurf wurde von beiden Seiten immens kritisiert, wobei mehrere Regierungsvertreter behaupteten, er verletze die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger.

Der demokratische Senator Ron Wyden nannte den Entwurf “erschreckend” und sagte, er werde alles in seiner Macht stehende tun, um seine Verabschiedung durch den Senat zu verhindern.

Dieser Gesetzesentwurf stellt eine der dramatischsten und erschreckendsten Ausweitungen staatlicher Überwachungsbefugnisse in der Geschichte dar.

Die republikanische Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna, die im Repräsentantenhaus gegen den Gesetzentwurf stimmte, bezeichnete Abschnitt 702 als “unverantwortliche Ausweitung” der Befugnisse der NSA. Luna fügte hinzu, dass Regierungsbehörden, die auf Daten zugreifen wollten, gezwungen werden müssten, einen Durchsuchungsbefehl zu beantragen.

Der Gesetzentwurf soll am 19. April im US-Senat zur Abstimmung gestellt werden.