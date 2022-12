CJ Hopkins: Mit Haien schwimmen

Nun, Elon Musks neuer Twitter für freie Meinungsäußerung scheint sehr gut zu laufen. Kritiker des offiziellen Covid-Narrativs, des offiziellen Ukraine-Narrativs und Kritiker von Elon Musk werden zwar immer noch gesperrt, zensiert und diffamiert. Aber ansonsten kann man twittern was man will! Wenn man darüber twittern will, wie Elon Twitter es fast im Alleingang betreibt, während er sich persönlich um seine neun hungrigen Kinder kümmert und „Journalist“ ist, ohne jemals zu schlafen, oder wie er „die Kosten für den Zugang zum Weltraum senkt“ oder „das Leben auf der Erde für die Menschheit verbessert“, während er plant, sich selbst, seine Familie und seine Freunde aus der Militärgemeinde (und jeden, der sich ein Ticket leisten kann) zum Mars zu exfiltrieren, falls etwas katastrophal schief geht, oder wie er anderweitig heldenhaft „Gottes Werk tut“, nur zu … so etwas kann man den ganzen Tag twittern!

OK, klar, wenn man das nicht tun will und stattdessen über die systematische Destabilisierung und radikale Umstrukturierung der globalen Gesellschaft twittern will, die von den global-kapitalistischen herrschenden Klassen in den letzten drei Jahren durchgeführt wurde, oder über die heimtückischste offizielle Propaganda- und Gaslighting-Kampagne in der Geschichte der Menschheit, oder wenn man über Neonazis in der Ukraine twittern will, oder über irgendetwas anderes, von dem der Imperator Elonicus nicht will, dass man darüber twittert, nun, um es nicht zu sehr auf den Punkt zu bringen, dann ist man gefickt. Gefickt im Sinne von suspendiert oder zensiert oder „deboosted“ oder „visibility filtered“, oder vielleicht ist dein Konto auch nur hinter einer dieser gefälschten Warnungen vor „sensiblen Inhalten“ versteckt, genau wie bei Twitter, wo es keine freie Meinungsäußerung gibt …

Aber was soll’s … das ist ein kleiner Preis für das Privileg des „Shitpostings“ und des „Besitzes der Libs“, was ja der ganze Sinn der Twitter-Übernahme war (d.h. Rache, im Gegensatz zur tatsächlichen Redefreiheit), oder? Wen kümmert es, wenn Wissenschaftler, Mediziner und Kritiker der Neuen Normalität immer noch zensiert werden? Andrew Anglin, der Neonazi-Redakteur von The Daily Stormer, ist zurück! Das wird diesen „shitlibs“ sicherlich zu schaffen machen!

Und dann ist da noch die Veröffentlichung der Twitter Files, die sich zu einem Le Carré-Thriller entwickelt! Ja, das stimmt, Elonicus der Gerechte veröffentlicht eine interne Dokumentation der schurkischen Kabale der liberalen „schlechten Äpfel“, die willkürlich Konservative zensieren, nicht aus systematischen ideologisch-narrativen Gründen, sondern einfach, weil sie, nun ja, Liberale oder „Linke“ oder „Kulturmarxisten“ oder was auch immer sind!

Der zweite Teil, der von Bari Weiss am Donnerstag veröffentlicht wurde, konzentrierte sich auf die berüchtigten schwarzen Listen von Twitter und enthielt Screenshots und andere Beweise dafür, wie Twitter-Führungskräfte zensierten, „derankten“ und auf andere Weise absichtlich Informationen und politische Ansichten, die ihnen nicht gefielen, verschwinden ließen und falsch darstellten, sodass sie beschlossen, dass niemand sie lesen können sollte. Der dritte Teil, der gestern Abend von Matt Taibbi veröffentlicht wurde, dokumentiert die Zensur und die letztendliche Enttarnung von Donald J. Trump, der zu dieser Zeit der Präsident der Vereinigten Staaten war … also, ja, ein weiterer „Nuller“.

Glücklicherweise stellte sich heraus, dass all diese Zensur, Verleumdung, absichtliche Täuschung der Öffentlichkeit, Einmischung in den politischen Prozess und so weiter das Werk von (Sie haben es erraten) ein paar „faulen Äpfeln“ war, Yoel Roth, Parag Agrawal, Vijaya Gadde und anderen „faulen Äpfeln“, die alle vom Kaiser Elonicus gefeuert (oder „entlassen“) wurden. Das ist jetzt also alles vorbei und wird nie wieder passieren, nicht solange Elonicus regiert!

Ich bin also froh, dass die Beweise für den Schwindel, den so viele von uns seit Jahren beschrieben haben, endlich ans Licht kommen. Als ewiger Optimist, der ich bin, hatte ich jedoch gehofft, dass die Twitter Files zumindest thematisieren würden, wie die globale Korporatokratie, ihre Regierungsfunktionäre, die staatlichen und konzerninternen Medien und globale Unternehmen wie Twitter mehr oder weniger totalitär geworden sind und eine Gleichschaltungskampagne wie aus dem Lehrbuch durchführen, indem sie ideologische Einheitlichkeit aufzwingen und durchsetzen und diejenigen von uns systematisch zensieren, die das offizielle Covid-Narrativ (und die von mir oben erwähnte Destabilisierung und radikale Umstrukturierung der globalen Gesellschaft) in Frage stellen und herausfordern.

Aber lassen wir uns nicht von diesem ganzen Narrativ-Zeug ablenken, oder von diesem global-kapitalistischen Totalitarismus-Zeug, oder von den unzähligen Menschen auf der ganzen Welt, die „plötzlich“ oder „unerwartet“ sterben, was natürlich nichts mit den mehrfachen experimentellen „Impfungen“ zu tun hat, zu denen sie getäuscht und/oder gezwungen wurden, die Twitter und der Rest des globalen kapitalistischen Propagandaapparats uns immer wieder versicherten, sie seien „sicher und wirksam“, und diejenigen von uns zensierten, die darauf hinwiesen, dass sie es vielleicht nicht sind, oder dass wir nicht jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf dem Planeten „impfen“ müssen.

All das ist Schnee von gestern. Das Wichtigste ist die amerikanische „rot/blaue“ Politik!

OK, bevor ich mich näher mit den Twitter Files befasse, muss ich die Sache mit der „vollständigen Offenlegung“ erledigen. Wie Sie sicher wissen, hat sich Elon Musk dazu entschlossen, die ausgewählten Twitter Files an Matt Taibbi und jetzt auch an Bari Weiss herauszugeben, anstatt sie einfach alle zu veröffentlichen. Nun, ich kenne Matt Taibbi. Wir kommunizieren gelegentlich miteinander. Er hat ein paar meiner Bücher gelobt. Ich respektiere ihn. Ich mag ihn. Ich bin ernsthaft voreingenommen gegenüber Matt Taibbi. Ich würde Matt Taibbis Babys bekommen, wenn er mich ließe. Im Grunde genommen bin ich in Matt Taibbi verliebt und würde ihm wahrscheinlich jetzt schon unheimlich nachstellen, wenn ich in den USA leben würde und nicht hier in Deutschland. Ich kenne Bari Weiss überhaupt nicht, aber soweit ich das beurteilen kann, scheint sie eine nette Frau zu sein.

Okay, das war meine volle Offenlegung. Kommen wir zurück zu den Twitter-Dateien.

Hier ist die andere Sache, die mich stört (d.h., zusätzlich zu der Tatsache, dass sich diese Geschichte allmählich zu einem „rot-blauen“ Schlagabtausch entwickelt). Sie haben die Nachrichten darüber gesehen, wie James Baker, der FBI-Mann, der mit dem Clinton-Team zusammengearbeitet hat, um den Russiagate-Schwindel zu begehen, und eine Hand bei der Zensur der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte hatte, die Twitter-Dateien „überprüfte“, bevor sie veröffentlicht wurden. Nun, der Geschichte zufolge hat Baker diese „Überprüfung“ ohne Wissen von Elon Musk durchgeführt, der anscheinend versehentlich vergessen hatte, seinen stellvertretenden Chefsyndikus zu feuern (von dem er seit mindestens acht Monaten wusste), als er all die anderen liberalen „schlechten Äpfel“ feuerte, und so hatte Elon, der sozusagen völlig „im Dunkeln“ tappte, absolut keine Ahnung, was Baker mit den Twitter-Dateien anstellte, bis Bari Weiss es bemerkte und ihn darauf aufmerksam machte.

Das beunruhigt mich … denn ich glaube es nicht.

Ich möchte klarstellen, was ich sagen will. Ich stelle nicht die Motive oder Methoden von Matt oder Bari Weiss infrage, und schon gar nicht ihre Charaktere. Wenn ich in ihrer Position wäre, würde ich dasselbe tun, mir so viele „Twitter-Dateien“ wie möglich besorgen und über die Geschichte berichten, die es zu berichten gibt. Sie sind Journalisten. Das ist das, was Journalisten tun. Sie sind auch schon ein paar Mal um den Block gelaufen, also gehe ich davon aus, dass sie wissen, dass sie mit Haien schwimmen. Wenn sie es vorher nicht waren, dann sind sie es jetzt, nach dieser fischigen Baker-„Überprüfungs“-Sache, ganz sicher.

Was ich damit sagen will, ist, wie können wir dem vertrauen, was sie bekommen? Wie viele Akten wurden von Baker „überprüft“? Warum war er immer noch in der Lage, sie zu „überprüfen“? Wer „prüft“ die Akten jetzt, da Baker „entlassen“ wurde? Welche Akten wurden an Matt Taibbi und Bari Weiss weitergegeben und welche wurden ihnen nicht ausgehändigt? Die Berichterstattung, die sie betreiben, ist wie das Erstellen einer Collage; sie können nur mit dem Material arbeiten, das ihnen zur Verfügung gestellt wird, und das ihnen zur Verfügung gestellte Material wird die Geschichte bestimmen oder zumindest die Art und den Umfang der Geschichte einschränken.

Außerdem, und ungeachtet meines Respekts und meiner beunruhigenden Zuneigung für Matt Taibbi, waren weder Matt noch Bari Weiss besonders daran interessiert, über die Einführung des offiziellen Covid-Narrativs zu berichten, d.h. über die heimtückischste Propaganda- und Gaslighting-Kampagne in der Geschichte der Menschheit, oder über die Destabilisierung und radikale Umstrukturierung der globalen Gesellschaft, die ich in dieser Kolumne immer wieder erwähne und über die ich seit März 2020 ausführlich geschrieben habe. Selbst wenn Musk also die gesamte Twitter-Datenbank bei Matt und Bari Weiss abgekippt hat, bezweifle ich, dass sich einer von ihnen darauf stürzen wird, über diese Geschichte zu berichten.

Im Ernst, stellen Sie sich vor, sie würden es tun. Wenn Sie glauben, dass die Reaktion der Konzernmedien auf Matt Taibbis anfängliche Veröffentlichung der Twitter-Dateien brutal war – und das war sie mit Sicherheit -, dann stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn er und Bari die Geschichte von Twitters Rolle in der globalen Kampagne zur Gleichschaltung der Neuen Normalität erzählen würden. Sie würden wahrscheinlich alles verlieren, Verleger, Buchverträge, Literaturagenten, Kollegen, Freunde. Sie würden aus der Halle der Seriosität verbannt und in die äußere Finsternis verbannt, wo die auf der Denyliste stehenden Seelen der „Covid-verleugnenden, verschwörungstheoretisierenden Anti-Vaxxer“ bis in alle Ewigkeit ins Leere stöhnen.

Denn diese Geschichte zu erzählen, würde bedeuten, alles zu dokumentieren … die erfundenen Statistiken über „Covid-Fälle“ und „Covid-Todesfälle“, die Lügen über die Abriegelungen, die Masken, die „Impfstoffe“, all das, die ganze New Normal Megillah. Nicht, dass es „jetzt vorbei ist“, weil „die Wissenschaft sich geändert hat“, sondern dass die ganze Sache eine einzige riesige PSYOP war (unabhängig davon, ob oder wie viel davon beabsichtigt war), wie sie von Anfang an, im März 2020, mit Lügen und Propaganda inszeniert wurde.

Versetzen Sie sich in die Lage von Matt Taibbi und Bari Weiss. Wenn sie diese Geschichte erzählen, wird ihr Leben zerstört werden. Nur zu, verurteilen Sie sie, wenn Sie wollen. Ich persönlich bin nicht daran interessiert, sie zu verurteilen. Ich bin daran interessiert, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und so, wie sie sind … nun, wir haben hier ein kleines Dilemma, ein Dilemma in Bezug auf die Twitter-Dateien, die sich nicht als ein begrenzter Treffpunkt herausstellen oder als ein begrenzter Treffpunkt wahrgenommen werden.

Und angesichts dieser kleinen Zwickmühle hier ein Vorschlag für Elon Musk. Vielleicht kann Matt, oder Bari Weiss, oder einer meiner „prominenten“ rechten Leser ihn an ihn weiterleiten. Sie müssen ihm nicht sagen, woher er kommt. Es ist ziemlich einfach. Hier ist es:

Teilen Sie die Twitter-Dateien der Covid-Zensur mit Journalisten, die diese Geschichte erzählen wollen. Lassen Sie Matt Taibbi und Bari Weiss weiterhin die Geschichte erzählen, die sie erzählen, die, machen Sie sich nichts vor, von historischer Bedeutung ist (und letztlich ein Teil der größeren Geschichte ist, zu der auch die Zensur der Covid-Erzählungen gehört), aber teilen Sie die Dateien mit anderen Journalisten, die nicht so viel zu verlieren haben, oder die bereit sind, es zu verlieren, um über die Geschichte zu berichten, oder die es bereits verloren haben und denen es deshalb scheißegal ist. Wenn Sie tatsächlich „Vox Populi, Vox Dei“ meinten, wie wäre es dann mit ein wenig Vox Populi, Elon?

Wenn es Elon Musk ernst damit ist, reinen Tisch zu machen und die Meinungsfreiheit und all das zu verteidigen und nicht nur das Unternehmen zu beschönigen, das er gerade gekauft hat, und einen aufwendigen, begrenzten Hangout zu inszenieren, kann er es beweisen, indem er die Covid-Narrativ-Zensur-Twitterdateien ein paar anderen Journalisten anbietet … Journalisten, die über diese Geschichte berichten wollen, die jetzt über diese Geschichte berichten wollen und nicht erst in zwei Jahren, wenn es niemanden mehr interessiert.

Ich habe eine Vermutung, dass er ein paar Abnehmer finden könnte.