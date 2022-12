Nach den Razzien in der ukrainisch-orthodoxen Kirche vergleicht Tucker Carlson den Schauspieler Zelensky mit dem sowjetischen Diktator Lenin

Diese Menschen beginnen, gegen Gott zu kämpfen! Sie haben einen Krieg gegen Gott und den Himmel begonnen! Sie sind keine echten Ukrainer“, antwortete ein ukrainisch-orthodoxer Bischof.

Fox News-Moderator Tucker Carlson verglich den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy mit dem russischen kommunistischen Diktator Wladimir Lenin aus dem 20. Jahrhundert, nachdem berichtet worden war, dass die ukrainische Regierung einen Zweig der ukrainisch-orthodoxen Kirche verboten hat, was auch die Durchführung von militärischen Razzien in Kirchen, Klöstern und Stiften beinhaltet.

Carlson kritisierte CNN und die Los Angeles Times für frühere Vergleiche von Zelenskyy mit George Washington und schlug vor: „Was auch immer man über den Krieg in der Ukraine denkt, es ist ziemlich klar, dass Zelenskyy kein Interesse an Freiheit und Demokratie hat. In der Tat ist Zelenskyy Lenin viel näher als George Washington. Er ist ein Diktator. Er ist ein gefährlicher Autoritarist, der hundert Milliarden US-Steuergelder verwendet hat, um in der Ukraine einen Einparteien-Polizeistaat zu errichten. Und das ist keine Übertreibung.“

„In den vergangenen zwei Jahren hat Zelenskyy Oppositionsparteien verboten. Er hat kritische Medien gewaltsam ausgeschaltet. Er hat seine politischen Gegner verhaftet. Er hat Soldaten in Kirchen geschickt“, so Carlson weiter.

„Zelenskyys Geheimpolizei hat in der ganzen Ukraine Klöster überfallen, sogar ein Nonnenkloster, und Dutzende von Priestern verhaftet, ohne jeden rechtfertigenden Grund und in klarer Verletzung der ukrainischen Verfassung, die keine Rolle mehr spielt.“

„Und angesichts dessen hat die Regierung Biden nichts gesagt. Kein einziges Wort. Stattdessen drängt sie weiterhin darauf, Zelenskyy mehr Steuergelder zukommen zu lassen. So ist Zelenskyy natürlich viel mutiger geworden. Warum sollte er auch nicht?“, fragte der Fox News-Moderator.

„Letzte Woche kündigte er seinen Plan an, eine ganze Religion, die ukrainisch-orthodoxe Kirche, zu verbieten und ihr Eigentum zu beschlagnahmen, weil sie nicht loyal genug zu seinem Regime ist“, sagte er.

Am 2. Dezember berichtete Reuters über ein von Zelenskyy erlassenes Dekret, aus dem hervorging, dass die Kiewer Regierung ein Gesetz „zum Verbot von mit Russland verbundenen Kirchen“ ausarbeiten würde.

Der Sicherheitsdienst (SBU) hatte bereits „mindestens fünf Kirchengemeinden durchsucht, die zu einem Zweig der ukrainisch-orthodoxen Kirche gehören, der bis Mai der russisch-orthodoxen Kirche unterstellt war“.

Dieser Zweig war nicht nur kanonisch nicht mehr mit den kirchlichen Autoritäten in Russland verbunden, sondern hatte auch Russland für den Einmarsch in die Ukraine verurteilt, obwohl die russisch-orthodoxen Führer die „spezielle militärische Operation“ ihres Landes unterstützten.

„Ein freies Land verbietet keine Hauptreligion, nur weil sie nicht rundum mit dem politischen Programm der Regierenden übereinstimmt“, sagte Carlson. „Aber Zelenskyy tut das, und sein Kabinett denkt jetzt darüber nach, wie man Christen dafür bestrafen kann, dass sie ihre verbotene alte Religion in der Ukraine praktizieren. Ich zitiere: „Persönliche wirtschaftliche und restriktive Sanktionen werden gegen jeden Christen verhängt, der bei einer nicht genehmigten Religionsausübung erwischt wird.“

„Nun ist die ukrainisch-orthodoxe Kirche mehr als tausend Jahre alt. Mit voller Rückendeckung der Regierung von Joe Biden und des US-Kongresses hat Zelenskyy beschlossen, sie zu verbieten“, berichtete der beliebte Fernsehmoderator.

Dann zeigte er einen Ausschnitt eines orthodoxen Bischofs, der auf diese Razzien reagierte und predigte: „Brüder und Schwestern, diese Leute beginnen, gegen Gott zu kämpfen! Sie haben einen Krieg gegen Gott und den Himmel begonnen! Sie sind keine echten Ukrainer!“

Ein anderer Bischof, den Reuters als Metropolit Kliment identifiziert, sagte, seine Organisation habe „immer im Rahmen des ukrainischen Rechts gehandelt“ und daher „hat der Staat der Ukraine keine rechtliche Grundlage, um Druck auf unsere Gläubigen auszuüben oder sie zu unterdrücken.“

Ferner bezeichnete der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew die Kiewer Behörden als „Satanisten“, die „offen zu Feinden Christi und des orthodoxen Glaubens geworden sind“, und riet, dass „die gesamte christliche Welt sie so behandeln sollte“.

Carlson setzte seine Ermahnung mit den Worten fort: „Sie dürfen keine Soldaten in Kirchen schicken. Sie dürfen nicht Dutzende von Priestern verhaften, weil sie sich weigern, sich vor Ihnen zu verbeugen. Sie haben nicht das Recht, ganze Religionen zu verbieten.

„Dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche ist nicht russisch, sie ist ukrainisch. Sie hat keine Verbindung zur Putin-Regierung. Sie hat sogar offiziell die russische Invasion in der Ukraine verurteilt. Auch hier gibt es also keine Rechtfertigung für die Zerstörung und das Verbot dieser Kirche. Und dennoch haben Zelenskyys viele prominente Unterstützer im Westen nichts dazu gesagt, und sie sollten es besser wissen“, meinte der Fox News-Moderator.

Er hob auch die offensichtliche Heuchelei der meisten bekennenden christlichen Gesetzgeber im US-Kongress hervor, die Zelenskyy mit einer Rhetorik unterstützen, die die Notwendigkeit bekräftigt, die ukrainische „Freiheit“ zu unterstützen, „egal wie viele Christen [Zelenskyy] verhaftet, egal wie viele Kirchen er beschlagnahmt“.

„Die Realität ist, dass die Ukrainer keine Medien hören können, die die Regierung Zelenskyy kritisieren, weil sie verboten wurden. Sie können keine Musik von russischen Sängern spielen. Nein, wir sind hier nicht im von den Taliban kontrollierten Afghanistan. Das ist in der ‚Demokratie‘ der Ukraine, die wir unterstützen“, sagte er. „Sie können nicht für eine Oppositionspartei stimmen, weil sie alle geschlossen wurden. Und jetzt werden ihre Kirchen gestürmt und ihre Priester verhaftet“.

„Die Tatsache, dass unsere Führer dies ‚Freiheit‘ nennen, sagt viel darüber aus, was sie hier planen“, schloss Carlson.