Papst: Es werden noch schlimmere Zeiten auf die Menschheit zukommen

dailymail.co: Papst warnt vor „Vorzeichen von noch größerer Zerstörung und Verwüstung“ für die Menschheit

Der Papst hat vor „Vorzeichen noch größerer Zerstörung und Verwüstung“ gewarnt

Der Papst sagte, dass in Zukunft noch schlimmere Zeiten auf die Menschheit zukommen werden

Er sprach bei einer Messe zum Gedenken an die Erscheinung Marias im Jahr 1531

Der Papst hat eine erschütternde Vision der Zukunft geäußert und gesagt, er habe Anzeichen für eine noch dunklere Zeit für die Menschheit gesehen.

Bei einer Messe im Vatikan sagte der 85-jährige Papst am Sonntag, er habe eine düstere Vision für die Welt mit „Vorzeichen von noch größerer Zerstörung und Verwüstung“.

Die Messe fand zum Gedenken an das Fest Unserer Lieben Frau von Guadalupe statt. Es erinnert an die Erscheinung der Jungfrau Maria vor einem jungen Mann, dem Heiligen Juan Diego, im Jahr 1531 in Mexiko-Stadt. Dieser Tag ist in Mexiko ein nationaler Feiertag.

Doch trotz der gegenwärtig schwierigen Zeiten für die Welt – mit Kriegen, insbesondere dem russischen Konflikt in der Ukraine, den steigenden Lebenshaltungskosten, Armut, Hungersnöten und einer internationalen Energiekrise – sagte der Papst, er habe eine Vision, dass die Dinge noch schlimmer werden.

In seiner Predigt sagte der Pontifex: „Es ist eine bittere Zeit, gefüllt mit dem Grollen des Krieges, wachsender Ungerechtigkeit, Hunger, Armut und Leid“, aber in dieser „düsteren und beunruhigenden“ Zeit gibt es „Vorzeichen für noch größere Zerstörung und Verwüstung“.

Er fügte hinzu, dass an Weihnachten „Gottes göttliche Liebe und seine Herabkunft zu uns uns sagen, dass auch dies eine günstige Zeit des Heils ist, in der der Herr uns durch die Jungfrau seinen Sohn schenkt“.

Er forderte die Versammlung im Vatikan auf, sich „unverzüglich aufeinander einzulassen“ und „unseren Brüdern und Schwestern entgegenzugehen, die von unserer konsumorientierten und gleichgültigen Gesellschaft vergessen und ausrangiert wurden“.

Der Papst zitierte den Bibelvers aus Johannes 3,16: „Gott, der die Welt so sehr geliebt hat, hat uns seinen Sohn gesandt, der von einer Frau geboren wurde, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat“.

Bei der Feier des Festes Unserer Lieben Frau von Guadalupe sagte der Papst, dass die Jungfrau Maria „uns einlädt, alle Vorurteile und Ängste, die unsere Herzen bevölkern, hinter uns zu lassen und auf den wahren Gott zu vertrauen, für den wir leben, indem sie uns freudig und zuversichtlich dazu anleitet, unsere Zugehörigkeit zum Herrn zu bekräftigen“.

Im Jahr 2031 jährt sich zum 500. Mal die Erscheinung Marias vor einem jungen Mann in Mexiko.

Vor diesem Hintergrund hat Papst Franziskus in Vorbereitung auf die 500-Jahr-Feier „alle Mitglieder der pilgernden Kirche in Amerika, Hirten und Gläubige, aufgerufen, an dieser feierlichen Reise teilzunehmen, die die Begegnung mit Gott durch die Muttergottes von Guadalupe fördern soll“.

Sie will uns daran erinnern, dass es das Evangelium war, das die Seele Lateinamerikas geformt hat, und dass es unsere Verantwortung als Christgläubige ist, glaubwürdige Zeugen der Liebe Jesu Christi und entscheidende Protagonisten beim Aufbau einer neuen Kultur zu sein.