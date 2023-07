Climate Engineering zur Bekämpfung der globalen Erwärmung? Was schief gehen könnte!

Verfasst von Augusto Zimmermann und John Hartnett über The Epoch Times,

Vor zwei Jahren wurde ein Dokumentarfilm, „The Dimming: Exposing The Global Climate Engineering Cover-Up“, von Dane Wigington von Geoengineering Watch veröffentlicht. Der Dokumentarfilm behauptete, dass Climate Engineering seit Jahrzehnten im Gange war und massiv vertuscht wurde.

Tatsächlich berichtete Yahoo Finance 2019, dass „Bill Gates den Plan unterstützt, den Klimawandel zu bekämpfen, indem er die Sonne ausblendet.“

Es sei darauf hingewiesen, dass das Vereinigte Königreich bereits ein Jahrzehnt vor diesem Projekt eine eigene Machbarkeitsstudie namens SPICE (Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering) durchgeführt hat.

Auf seiner Website heißt es, dass es „die Machbarkeit der Einbringung von Partikeln in die Stratosphäre untersucht, um die globalen Temperaturen zu beeinflussen“.

Am 30. Juni veröffentlichte das Weiße Haus einen Bericht über die Forschung zu einem möglichen Plan, das Sonnenlicht künstlich zu blockieren, um die Erwärmung der Erde zu verhindern.

Was könnte dabei schief gehen? Außerdem ist es eine Lösung, die nach einem Problem sucht.

Das Klima ändert sich! Es wird von der Sonne angetrieben, nicht von menschlichen Aktivitäten. Und selbst wenn Sie glauben würden, dass der Mensch mit seinen Weide- und Ackerbaupraktiken einen Beitrag dazu leistet, ist er verschwindend gering im Vergleich zu den Auswirkungen der Sonne auf das Klima.

Globale Erwärmung? Abkühlung?

Laut David Archibald, einem in Perth ansässigen Klimawissenschaftler, sind die Auswirkungen der Kohlendioxidemissionen auf die Welttemperaturen verschwindend gering, und die leichte Erwärmung im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ist auf die Sonne zurückzuführen.

Im vergangenen Jahrhundert war die Sonne so aktiv wie nie zuvor seit der „mittelalterlichen Warmzeit“.

„Die Existenz der mittelalterlichen Warmzeit wird durch die Temperaturdaten aus den Bohrlöchern in Grönland bestätigt, die zeigen, dass Grönland vor 1.000 Jahren 1,5 Grad Celsius wärmer war als heute … Die regelmäßigen Reisen der Wikinger zwischen Island und Grönland wurden nur selten durch Eis behindert, und viele Grabstätten der Wikinger in Grönland liegen immer noch im Permafrostboden“, schrieb Archibald in seinem 2010 erschienenen Buch „The Past and Future of Climate“.

Der Höhepunkt der mittelalterlichen Warmzeit war mindestens zwei Grad Celsius wärmer als heute, und die Erwärmung im 20. Jahrhundert ist nur 0,7 Grad wärmer als in der „Kleinen Eiszeit“, als die globale Durchschnittstemperatur um bis zu zwei Grad Celsius sank.

Von dieser Periode haben wir uns gerade erst erholt. Nach Ansicht von Archibald beginnt jetzt jedoch ein neuer Sonnenzyklus, der zu einem dramatischen Rückgang der globalen Durchschnittstemperaturen führen könnte.

Besucher auf einem Ausflugsschiff beobachten Eisberge, die am 28. Juni 2022 in der Diskobucht in Ilulissat, Westgrönland, treiben. (Odd Andersen/AFP via Getty Images)

Nehmen wir den Jakobshavn-Gletscher in Westgrönland. Er ist wohl der wichtigste Gletscher, weil er das meiste Eis der nördlichen Hemisphäre abgibt.

Vor acht Jahren hatte er sich 2,9 Kilometer zurückgezogen und verlor jährlich 70 Meter. In den letzten Jahren ist er jedoch in gleichem Maße gewachsen, was bedeutet, dass er bereits wieder seine ursprüngliche Größe erreicht hat.

Mit anderen Worten: Die Erde wird kühler, und diese Abkühlung wird sich noch beschleunigen. Die Rolle der Sonne bei der Veränderung des Klimas ist daher eine sehr starke Vorhersage für eine weitere Abkühlung.

Die U.N./IPCC sollte sich die Sonnenflecken ansehen. Es besteht eine starke Korrelation zwischen den Zyklen der Sonnenfleckenzahl und der gesamten Sonneneinstrahlung sowie der internen Aktivität der Sonne, wie koronale Massenauswürfe, die sich eindeutig auf die globale Erwärmung und Abkühlung des Wetters auswirken.

Kein Wunder, dass die Umweltbewegung ihren Namen von „globale Erwärmung“ in „Klimawandel“ ändern musste.

Wenn die Temperatur steigt, hören wir: „Wow, das ist ein klarer Beweis für den Klimawandel“. Aber wenn sich das Klima rapide abkühlt, hören wir: „Wow, das ist ein weiterer Beweis für den Klimawandel.“

Jonah Goldberg, der Gründungsredakteur von National Review Online, meint: „Das Schöne an der globalen Erwärmung ist, dass sie alles betrifft, was wir tun – was wir essen, was wir tragen, wohin wir gehen. Unser ‚Kohlenstoff-Fußabdruck‘ ist das Maß des Menschen.“

Mit anderen Worten: Die Idee des „Klimawandels“ ist im Grunde unwiderlegbar, weil sich das Klima immer irgendwo und irgendwie verändert. Und jede Theorie, die nicht widerlegbar ist, ist nicht wissenschaftlich, sie ist Religion.

Regierung präsentiert sich als Held gegen die Klimakrise

Der ehemalige US-Präsident Franklin Delano Roosevelt behauptete einmal, dass die Menschen in einem Zeitalter der Knappheit von etwas bedrängt werden, das er „Notwendigkeit“ nannte. Das Leben erfordert die Befriedigung von Notwendigkeiten wie Nahrung, Kleidung und Unterkunft.

Daher bestand Roosevelt darauf, dass „bedürftige Menschen keine freien Menschen sind“ und dass der Staat in der Lage sein sollte, die Menschen „frei von Angst“ zu machen.

Natürlich können die globalen Oligarchen versuchen, eine „Klimakrise“ zu fabrizieren, um ihre Lösung zu verkaufen – nämlich eine große Regierung.

Um die globale Erwärmung auf höchstens 1,5 Grad Celsius zu begrenzen – wie im Pariser Abkommen gefordert -, hat sich die australische Regierung verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und die Kohlenstoffemissionen in den nächsten sieben Jahren um 43 Prozent unter das Niveau von 2005 zu senken.

Jeder australische Bundesstaat hat ebenfalls Zwischenziele für die Emissionsreduzierung bis 2030 festgelegt. So hat sich beispielsweise Westaustralien verpflichtet, die Treibhausgasemissionen um 80 Prozent unter das Niveau von 2020 zu senken.

Tatsache ist, dass Kohlendioxid in der Atmosphäre offenbar nur einen geringen Erwärmungseffekt hat, obwohl ein Anstieg des atmosphärischen Kohlendioxids positive Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktivität haben könnte.

Professor David Bellamy OBE, einer der bedeutendsten Botaniker und Naturschützer Großbritanniens, erklärt, dass „Kohlendioxid bei weitem kein Schadstoff ist, sondern der wichtigste Dünger in der Luft“.

Ironischerweise haben drei Wissenschaftler in einer von Experten begutachteten Arbeit, die 2021 veröffentlicht wurde, einem Algorithmus des maschinellen Lernens beigebracht, wie er die zugrunde liegenden Muster und Zyklen in den vergangenen 320 Jahren der Sonnenfleckenaufzeichnung erkennen kann.

Der Algorithmus sagte die Sonnenflecken von 2021 bis 2100 voraus. Er kam zu dem Schluss, dass die derzeitige geringe Sonnenaktivität wahrscheinlich bis 2050 anhalten wird.

Die Sonne versinkt hinter einem rauchigen Himmel und verbranntem Wald beim Oak Fire in der Nähe von Mariposa, Kalifornien, am 24. Juli 2022. (David McNew/AFP via Getty Images)

Die Kosten der Einmischung in die Natur

Frühere Sonnenminima/Minieiszeiten haben Kriege, soziale Umwälzungen und Regimewechsel mit sich gebracht. Bei diesen Veränderungen sind viele Menschen ums Leben gekommen. Aber auch eisige Temperaturen verringern die Ernteerträge, und Millionen sterben an Hunger und Kälte.

Wie dem auch sei, die globalen Oligarchen glauben, oder behaupten zu glauben, dass die „anthropogene globale Erwärmung“ real ist und dass die Kohlenstoffemissionen dieses Phänomen verursachen.

Der Zweck der Verdunkelung der Sonne besteht also darin, die angebliche „anthropogene globale Erwärmung“ zu kontrollieren. Aber zu welchem Preis?

Die Folgen könnten verheerend sein, wenn man die Böden durch Besprühen der oberen Atmosphäre verändert, denn das chemische Besprühen verringert den Feuchtigkeitsgehalt, vergiftet die Bäume, so dass sie stärker als üblich austrocknen und infolgedessen bei viel höheren Temperaturen verbrennen.

Dadurch würden die Wälder immer trockener werden. Das bedeutet, dass die Brände intensiver sind als zuvor.

Könnten diese potenziellen Projekte, bei denen chemische Stoffe in die Erdatmosphäre geschleudert werden, um das Sonnenlicht zu reflektieren – darunter Schwermetalle wie Aluminium, Barium, Strontium und andere – zu einer Abschwächung der Sonnenenergie führen, die die Oberfläche des Planeten erreicht? Das könnte so etwas wie einen „nuklearen Winter“ verursachen.

Massive Staubmengen in der oberen Atmosphäre verdunkeln die Sonne, führen aber auch zu einem ewigen Winter, in dem die Ernte ausfällt und Millionen oder Milliarden Menschen verhungern.

Die Manipulation der Atmosphäre und des Klimas wurde einst zusammen mit den „Chemtrails“ als Verschwörungstheorie betrachtet.

Wir persönlich haben nicht geglaubt, dass Chemtrails real sein könnten, weil wir nicht verstehen konnten, warum eine Regierung oder eine Gruppe vorsätzlich riskieren würde, den Planeten zu vergiften, auf dem sie selbst auch leben müssen.

Aber nachdem wir all die Verschleierungen und Vertuschungen der COVID-Ära erlebt haben, scheint nun alles möglich.