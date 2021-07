CNN: Durchgesickertes Mail zeigt das Zuckerbrot nicht mehr hilft, um die Bevölkerung zur Impfung zu bewegen!

Eine durchgesickerte interne E-Mail vom Büroleiter des Nachrichtensenders CNN Washington beschwert sich, dass „Zuckerbrot“ nicht mehr wirkt, wenn es darum geht die US-Bürger zur Impfung zu bewegen und dass die Behörden beginnen müssen, mit dem „Stock“ zu arbeiten.

Die Nachricht, die versehentlich an den konservativen Aktivisten Charlie Kirk gesendet wurde, war nur dazu bestimmt, von anderen CNN-Kollegen gesehen werden.

Obwohl Fox News während eines Interviewsegments zwischen Tucker Carlson und Kirk die für den Kommentar verantwortliche Person nicht benannt hat, ist der Chef des CNN-Büros in Washington auch der Senior Vice President des Netzwerks, Sam Feist.

Die Betreffzeile der E-Mail lautete: „FW: #NEWS: Eine Mehrheit der ungeimpften Amerikaner sagen, dass sie wahrscheinlich nicht den Covd-19-Impfstoff bekommen werden, unabhängig der Bemühungen.“

„Das ist der Punkt in Bezug auf: Zuckerbrot und Peitsche. Das Zuckerbrot wird nicht mehr funktionieren“, schrieb der Autor im Text der E-Mail.

Kirk antwortete auf die E-Mail, indem er fragte: „Ist es die erklärte Position von CNN, dass sie jetzt versuchen werden, Medizin unter Androhung von Strafe zu verabreichen? Wie sieht die Peitsche in der Welt von CNN aus?“

CNNs Brian Stelter versuchte jedoch, Schadensbegrenzung zu betreiben, indem er behauptete, dass die Stellungnahme nicht die offizielle Position des Netzwerks sei.

CNN has 4,000 staffers. One exec sends an email about vaccine hostility opining that „the carrot is no longer going to work.“ Carlson obtains it. And his show turns it into an outright lie: „CNN WANTS TO USE A ‚STICK‘ ON THE UNVACCINATED“