Arzt in Thailand: Demonstranten und diejenigen die dem Königshaus nicht Loyal sind, soll die Behandlung im Krankenhaus verweigert werden

Meinung: Die Priorisierung von Patienten nach ihrer Politik ist ein Verstoß gegen die medizinische Ethik, oder schlimmer

Alle thailändischen Ärzte schwören den Eid, der von Mahidol Adulyadej, dem Vater der modernen Medizin in Thailand, verfasst wurde. Der erste Eid besteht darin, sich strikt an den vom Medical Council of Thailand aufgestellten Ethikkodex zu halten.

Die Regeln 5, 6 und 7 des Kodex lauten:

Ein Arzt muss sich in einer Gesellschaft angemessen und fair verhalten

Ein Arzt darf keine Handlungen begehen, die den Berufsstand in ein schlechtes Licht rücken würden

Ein Arzt muss mit guten Absichten praktizieren, unabhängig von der Nationalität, Religion und politischen Fraktion des Patienten.

Nach dem Eid und dem Ethik-Kodex sollte Rianthong Naenna, der Direktor des Mongkutwattana-Krankenhauses, nicht mehr als Arzt bezeichnet werden.

„Covid-19-Patienten, die auf die Straße gegangen sind, um zu protestieren, stehen nicht auf der Prioritätenliste des Mongkutwattana-Krankenhauses“, schrieb er am Dienstag auf seiner Social-Media-Seite.

„Die Priorisierung gilt zuerst den Menschen, die dem König gegenüber loyal sind, und wenn es noch Krankenhausbetten gibt, werden wir nur von Fall zu Fall in Betracht ziehen, Demonstranten aufzunehmen, nachdem wir sie auf ihr Verhalten hin überprüft haben“, fügte er hinzu.

Ich fühlte mich angewidert, nur um seine entsetzlichen Worte zu übersetzen.

Und wenn ich es mir recht überlege, sollte man den Ultra-Royalisten nicht nur nicht als Arzt bezeichnen, sondern man muss sich jetzt auch fragen, wo bleibt seine Menschlichkeit?

Covid-19-Patienten sterben auf der Straße, weil sie keine Hilfe finden. Es ist unvorstellbar, wie ein Mensch, der sich Arzt nennt, die politische Präferenz eines sterbenden Patienten überhaupt in Betracht ziehen kann, bevor er sich entscheidet, die Person zu behandeln.

Wenn Sie Zeuge eines Autounfalls wären und ein Mensch auf der Straße im Sterben läge, würden Sie versuchen, einen Weg zu finden, um zu helfen, oder würden Sie den Verletzten zuerst fragen, welche politische Präferenz er hat, bevor Sie entscheiden, ob Sie ihm helfen?

Wir befinden uns mitten in einer medizinischen Krise, in der täglich fast 100 Menschen sterben. Mehr als 100’000 Menschen werden im Moment in Krankenhäusern behandelt, während Tausende weitere zu Hause auf eine Behandlung warten.

Und das ist alles, woran Dr. Rianthong denken kann?

Selbst während der Weltkriege wusste ein Sanitäter, der ein Schlachtfeld betrat, dass er, wenn er einen Soldaten auf der anderen Seite sterben sah, helfen musste, denn das ist es, was Ärzte tun müssen.

Aber wir befinden uns nicht im Krieg. Wir beschießen uns nicht gegenseitig. Wir kämpfen gegen eine tödliche Pandemie, und wir sollten das gemeinsam als Nation tun – vereint, nicht geteilt.

Was Rianthong sagte, wird die Menschen nur noch mehr spalten. In der Tat könnten Menschen deswegen sterben. Ich hoffe, dass kein anderer Arzt da draußen so denkt wie er.

Ich hoffe auch, dass keine anderen Royalisten so denken wie er, denn seine Kommentare lassen die Menschen, die die königliche Institution lieben, und die Institution selbst schlecht aussehen.

Die thailändische Ärztekammer muss seine Kommentare untersuchen und ihm seine Lizenz entziehen. Die Ärzte des Mongkutwattana-Krankenhauses sollten es sich zweimal überlegen, bevor sie ihren Vertrag verlängern, wenn sie nicht zu eng mit ihm assoziiert werden wollen.

Und wenn er sich immer noch als Arzt bezeichnen will, sollte Rainthong auch noch einmal den Eid nachlesen, den der Fürst-Vater auf seinen Beruf geleistet hat, und den Ethik-Kodex, den er einhalten muss, um als solcher zu gelten.