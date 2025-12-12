Code als Gesetz: Wie KI-Biometrie und Blockchain den Menschen in eine wandelnde ID verwandeln sollen

‚Code als Gesetz‘: CEO eines KI-biometrischen Digital-ID-Netzwerks sagt, Blockchain werde für Altersverifikation und Identitätsnachweis in einer tokenisierten Gesellschaft genutzt werden

„Blockchains sind heute nicht mehr nur Währungen. Man kann sich eine Blockchain als einmal schreiben, nie löschen, aber aktualisierbar vorstellen.“

The WinePress

Im letzten Monat gab Evin McMullin, CEO von Billions Network, „dem ersten universellen menschlichen und KI-Netzwerk, aufgebaut mit mobiler Erstverifikation“ – das mit dem Biometrieanbieter Privado ID verbunden ist – ein Interview mit Biometric Update, in dem sie erklärte, wie Blockchain-Technologie über die Speicherung tokenisierter Vermögenswerte und Währungen hinausgeht und auch der Weg ist, wie digitale IDs und Altersverifikation stattfinden, indem persönliche Daten on-chain gespeichert werden. „Sie können die Geräte benutzen, die Sie bereits haben, wie Ihr Telefon oder Ihren Computer, um zu beweisen, wer Sie online, on chain und sogar im realen Leben sind“, sagt das Unternehmen.

McMullin sagte dem Podcast, dass sie Googles/YouTubes Ansatz zur Altersverifikation als problematisch in Bezug auf die Privatsphäre betrachte. YouTube (und sogar Google in manchen Kontexten), das dem Mutterkonzern Alphabet gehört, zwingt Nutzer und Inhalte-Ersteller auf kontroverse Weise dazu, einen amtlichen Ausweis oder biometrische Daten vorzulegen, um ihr Alter zu beweisen, wenn der Algorithmus glaubt, der Nutzer sei minderjährig.

„Es besteht die Sorge, dass YouTube hier weiterhin das Tor enger machen wird und das Alter nicht nur zur Sicherheit nutzt, sondern vielmehr zur Kontrolle, welche Inhalte empfohlen oder monetarisiert werden, was als erster Schritt zur Normalisierung KI-basierter Altersverifikation gesehen werden könnte, die mit Zensur verknüpft ist. Was als Alterssicherheit beginnt, könnte zu einem Kontrollmechanismus darüber werden, welche Inhalte erlaubt, empfohlen oder monetarisierbar für verschiedene Nutzergruppen sind, wenn dieser Prozess undurchsichtig ist.“

Im Gegensatz zu anderen neuen Versuchen, ein Blockchain-Verifikationsprotokoll zu schaffen, „konzentrieren sie sich nicht auf Privatsphäre zuerst, minimale Offenlegung und Zugänglichkeit für alle als grundlegende Prinzipien“, anders als Billions Network, sagte sie. McMullin sagte weiter, dass Blockchain mehr sei als nur Geld, sondern ein Weg, IDs effektiv zu tokenisieren.

„Billions Network wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass Identität nicht bedeuten muss, all seine Daten preiszugeben, sondern dass wir Menschen in die Lage versetzen können, hochgradig zustimmungsbasierte, privacy-first, überprüfbare Aussagen über sich selbst zu treffen, verankert in vertrauenswürdigen Organisationen wie staatlichen IDs oder vertrauenswürdigen Daten wie Biometrie, mit minimaler Offenlegung persönlicher Daten. „Blockchains sind heute nicht nur Währungen. Sie sind Vertrauensebenen, die es uns ermöglichen, überprüfbare Aussagen zu machen, wie etwa die Altersangabe auf Basis eines Passes, auf eine Weise, die manipulationsresistent und verifizierbar ist, ohne diese tatsächlichen Daten on-chain zu speichern. Man kann sich eine Blockchain als einmal schreiben, nie löschen, aber aktualisierbar vorstellen. „Im Kontext von Regulierung ist das wirklich mächtig, weil man Gesetze und aufkommende Regulierungen wie jene im Vereinigten Königreich und der EU einhalten kann, auf eine Weise, die zugleich die Privatsphäre und Zustimmung der Nutzer respektiert.“

Am 7. Oktober gab Billions Network in einer Pressemitteilung eine Partnerschaft mit Deloitte bekannt, dem größten Dienstleistungsnetzwerk und der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Welt, mit Sitz in London.

Das Unternehmen merkt an:

In einer umfassenden Analyse darüber, wie Tokenisierung private Märkte umformen wird, nannte Deloitte ausdrücklich Privado ID als Lösung für datenschutzwahrende KYC- und AML-Compliance in der tokenisierten Finanzwelt. Derzeit können Retail-Investoren nur in 8.274 öffentliche Unternehmen weltweit investieren. Aber es gibt 231.124 private Unternehmen mit wirklichem Wachstumspotenzial – völlig unerreichbar, es sei denn, man ist bereits wohlhabend. Semi-liquide Fonds ändern das. Aber es gibt einen Engpass: Identitätsinfrastruktur. Die Infrastruktur muss verifizieren, dass Menschen echt sind, die Einhaltung von KYC/AML-Regulierungen sicherstellen und all das tun, ohne massive Privatsphäre-Risiken zu schaffen. Genau das wurde durch Billions’ Proof of Humanity gelöst.

Unternehmen, die Privado ID verwenden

„Tokenisierung unterstützt die Vereinfachung der Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Compliance für semiliquide Fonds mittels wiederverwendbarer dezentraler Identitätsmanagement-Lösungen. Einige Beispiele solcher Lösungen umfassen jene von zkMe, cheqd und Privado ID.“ – schrieb Deloitte

Übersetzung: Die Zukunft der tokenisierten Finanzwelt benötigt:

– Datenschutzwahrende KYC-Mechanismen, die keine Daten-Honeypots erzeugen

– Wiederverwendbare Berechtigungsnachweise, die plattformübergreifend funktionieren

– Zero-Knowledge-Infrastruktur, die Compliance beweist, ohne Daten offenzulegen

KYC bezieht sich auf die grundlegenden Informationen über einen Nutzer oder Kunden, einschließlich gesetzlichem Namen, Geburtsdatum, Wohnsitz, Telefonnummer, E-Mail, Sozialversicherungs- und Steuer-ID, und jetzt sehen wir zunehmend Gesichts-, Iris- und Stimmerkennung sowie biometrische Fingerabdruck-Scans; und im Kontext der Tokenisierung würde dies sehr detaillierte finanzielle Hintergründe, Wohnsitz, medizinische Geschichte, Online-Aktivität und Sozialkredit einschließen – alles rückwirkend aktualisiert auf der Blockchain.

AML „ist die Verschleierung der Herkunft von Geld, das durch Verbrechen wie Steuerhinterziehung, Menschenhandel, Drogenhandel und öffentliche Korruption erlangt wurde. Es umfasst auch Geld, das illegal an terroristische Organisationen weitergeleitet wird“, sagt Investopedia. In einer tokenisierten Gesellschaft würden eine Reihe von Sicherheitsprüfungen und Codes, die über Smart Contracts in die Token programmiert sind, sowie Betrugserkennung und -meldung, gemeinsam mit Peer-to-Peer-Transaktionen und Drittverwahrern und Banken für digitale Vermögenswerte, digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und Stablecoins stattfinden.

Beides sind entscheidende Bestandteile der digitalen ID; und The WinePress hat dies in einer Vielzahl anderer Berichte über Tokenisierung und digitale IDs detailliert dargestellt:

Dieser Prozess stimmt überein mit dem, was das Weltwirtschaftsforum (WEF) in einem Beitrag 2024 schrieb mit dem Titel: „‚Code as Law‘: Die Tokenisierung finanzieller Vermögenswerte und das Paradox der Programmierbarkeit.“

Das WEF ist stark pro-Tokenisierung und schrieb in seinem Beitrag: „Kurz gesagt, die wirklichen Vorteile der Tokenisierung könnten nicht geerntet werden, sofern die Blockchain-Ledger, auf denen sie aufbaut, nicht offen, genehmigungsfrei und programmierbar sind.“ Sie beschreiben weiter das Konzept des „Code als Gesetz“ in diesen Blockchains und empfehlen, KYC- und AML-Aktivitäten zu steuern, statt die Technologie selbst zu bremsen.

Im Kern verwandelt Programmierbarkeit Code in durchsetzbare Rechtsverträge oder spezifische Marktmechanismen, wenn er mit tokenisierten Vermögenswerten interagiert. Dieses „Code als Gesetz“-Merkmal begrenzt von Natur aus die Ermessensfreiheit von Intermediären. Während diese Begrenzung dazu beiträgt, moralisches Fehlverhalten in Finanzinstitutionen systemisch zu reduzieren, bedeutet sie auch, dass einzelne Intermediäre zunehmender Kommodifizierung ausgesetzt sein werden. Mit begrenztem Ermessen über die Zusammensetzung von Vermögenswerten und andere operative Entscheidungen wird es für Institutionen schwieriger, sich zu differenzieren, was wahrscheinlich zu einem Abbau traditioneller Marktmacht führt, während ihre Funktionen zunehmend automatisiert werden. Diese Transformation weist auf eine breitere Verschiebung in den Finanzmärkten hin. Tokenisierung wird wahrscheinlich die Liquidität zuvor illiquider Vermögenswerte erhöhen und zugleich die Bilanzstruktur von Finanzinstitutionen in Bezug auf die Vermögenszusammensetzung vereinfachen.

Das Ergebnis wird eine Bewegung weg von traditioneller bilanzeinlastiger Intermediation im Kredit- und Zahlungsverkehr hin zu stärker marktbasierter Preisfindung und Risikoteilung sein, was grundlegend verändert, wie Risiken und Kapital in der Wirtschaft verteilt werden. Wenn die Tokenisierung an Schwung gewinnt, sollten Regulierer gut daran tun, die Aktivität zu regulieren und nicht die Technologie.

KOMMENTAR DES AUTORS

Das WEF sagt es immer offen. Es ist „Code als Gesetz.“ Das Gesetz ist algorithmisch, verhaltensbezogen, überwacht und verfolgt. Deshalb findet eine Konsolidierung staatlicher und unternehmerischer Arbeitsräume statt, weil diese zusätzlichen Arbeitskräfte nicht mehr benötigt werden, da KI und leitende Beamte das Tracking, das Codieren und die Überwachung der Governance dieses Codes und der Tokenisierung übernehmen. Anstatt die Technologie zu „mildern“, werden die Menschen selbst gemildert werden; was alles ist, wovor ich in diesen Tokenisierungs-Berichten schon seit geraumer Zeit warne.

Wie ich in einem kürzlichen Bericht behandelt habe, müssen Identitäten selbst tokenisiert werden; und jene beim IWF, der Weltbank, der BIZ, BlackRock glauben, dass die Identitäten aller Menschen in etwa 15 Jahren tokenisiert sein werden, obwohl ich denke, dass dies für die meisten Menschen viel früher geschehen wird.

Tokenisierung: Die „Trivergenz“ von Blockchain, KI und Internet der Dinge wird alles und jeden in einer dystopischen Welt tokenisieren

Digitale ID ist der Schlüssel zu all dem. Jedes einzelne Mal, wenn tiefe Diskussionen über Tokenisierung entstehen, kommt es immer wieder auf die digitale ID zurück. Ohne sie kann Tokenisierung nicht richtig funktionieren und wird viel zu umständlich.