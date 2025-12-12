Peer-Review-Reanalyse der Henry-Ford-Geburtskohortenstudie kommt zu dem Ergebnis, dass geimpfte Kinder kränker sind

Von The Vigilant Fox

Das passiert, wenn man Kinder impft: Daten zu geimpften vs. ungeimpften Kindern.

Gastbeitrag von Nicolas Hulscher, MPH

Unsere erneute Analyse der größten jemals durchgeführten US-amerikanischen Kohortenstudie zu geimpften und ungeimpften Kindern zeigt, dass geimpfte Kinder eine um 54 % höhere Krebsrate und eine um 549 % höhere Rate an Autismus-Spektrum-Störungen aufweisen.

Unsere kürzlich veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Kritik und unabhängige Neuauswertung der Henry-Ford-Studie zu geimpften und ungeimpften Geburtskohorten (Lamerato et al.) – vorgestellt bei der Anhörung im US-Senat am 9. September 2025 – zeigt, dass die ursprünglichen Autoren es versäumt haben, die dramatischen proportionalen Unterschiede in ihren eigenen Daten zu analysieren oder offenzulegen.

Diese von John W. Oller, Jr., PhD, Daniel Broudy, PhD, und Nicolas Hulscher, MPH, verfasste, von Fachkollegen begutachtete und neu analysierte Studie liefert die erste genaue proportionale Interpretation des Datensatzes.

Die Studie von Lamerato et al. mit einer Gesamtpopulation von 18.468 Personen im Alter zwischen 0 und 18 Jahren in den Jahren 2000 bis 2016 – von denen 16.511 in der geimpften Kohorte im Median 18 Impfungen erhielten, während 1.957 in der ungeimpften Kohorte überhaupt keine Impfung erhielten – stellt wahrscheinlich den umfassendsten realen Vergleich zwischen geimpften und ungeimpften Kindern dar, der jemals innerhalb einer in sich geschlossenen Gesamtbevölkerung in einem integrierten Gesundheitssystem mit umfassendem Leistungsangebot in den USA durchgeführt wurde.

Zum Vergleich: Wir haben berechnet, dass der aktuelle Impfplan der CDC für Kinder nun mindestens 81 Dosen Impfstoffe bis zum Alter von 18 Jahren vorsieht – mehr als viermal so viel wie die mittlere Exposition in der Henry-Ford-Kohorte. Das bedeutet, dass die dramatischen Unterschiede, die wir in diesem Datensatz aufgedeckt haben, bereits bei einem Bruchteil des vollständigen CDC-Impfplans auftreten.

Wir haben diese erneute Analyse initiiert, weil die Studie statistische Ansätze verwendete, die große Unterschiede verschleierten, insbesondere bei Ergebnissen, bei denen die nicht geimpfte Gruppe null oder nahezu null Fälle aufwies.

Anstatt die tatsächliche proportionale Inzidenz zu untersuchen, stützten sich Lamerato et al. auf Odds-Ratio-Modelle und eine „strenge Definition” von Fällen, die den falschen Eindruck der Gleichwertigkeit erweckten. Unsere Peer-Review zeigt, dass diese Entscheidungen die großen, konsistenten Unterschiede in den Rohdaten systematisch minimierten – Unterschiede, die so groß waren, dass die Autoren selbst, hätten sie diese einfach berichtet, gezwungen gewesen wären, die dramatisch schlechteren Ergebnisse in der geimpften Kohorte anzuerkennen.

Betrachtet man die Daten einmal durch die richtige Linse – Anteile pro Kohorte, derselbe Ansatz, den die ursprüngliche Tabelle bereits impliziert –, ändert sich das Bild völlig.

Unsere erneute Analyse zeigt, dass geimpfte Kinder in allen 22 aufgeführten Kategorien chronischer Erkrankungen kränker waren – ein Muster, das durch zwei der auffälligsten Ergebnisse im Datensatz bestätigt wird: eine um 549 % höhere Rate an autismusassoziierten neurologischen Entwicklungsstörungen und ein Anstieg von 54 % bei Krebserkrankungen im Kindesalter in der geimpften Kohorte. Diese Signale treten nur dann zutage, wenn die Daten proportional analysiert werden, ohne die statistischen Verzerrungen, die im ursprünglichen Bericht verwendet wurden.

Jede der 22 chronischen Erkrankungen trat bei geimpften Kindern häufiger auf

Unsere erneute Analyse von Lamerato et al.Tabelle 2 ergab, dass alle 22 Kategorien chronischer Erkrankungen bei geimpften Kindern proportional häufiger auftraten, wobei viele Erkrankungen um das 10- bis 20-fache erhöht waren.

1. Chronische Erkrankung (beliebig)

0,2866 gegenüber 0,0818 → 3,50-mal höher (+250 %)

2. Asthma

0,1736 gegenüber 0,0266 → 6,53-mal höher (+553 %)

3. Atopische Erkrankung

0,0573 gegenüber 0,0118 → 4,86-mal höher (+386 %)

4. Autoimmunerkrankung

0,0122 gegenüber 0,0010 → 12,2-mal höher (+1.120 %)

5. Hirnfunktionsstörung

0,0005 gegenüber 0,0000 → Nur bei Geimpften vorhanden

6. Krebs

0,0102 vs. 0,0066 → 1,54-mal höher (+54 %)

7. Diabetes

0,0025 vs. 0,0000 → Nur bei Geimpften vorhanden

8. Nahrungsmittelallergie

0,0349 vs. 0,0153 → 2,28-mal höher (+128 %)

9. Psychische Störungen

0,0207 vs. 0,0026 → 7,96-mal höher (+696 %)

10. Neuroentwicklungsstörungen (Gesamt)

0,0623 vs. 0,0046 → 13,54-mal höher (+1.254 %)

11. ADHS

0,0159 gegenüber 0,0000 → Nur bei Geimpften vorhanden

12. Autismus

0,0014 gegenüber 0,0005 → 2,8-mal höher (+180 %)

13. Verhaltensstörung

0,0100 vs. 0,0000 → Nur bei Geimpften vorhanden

14. Entwicklungsverzögerung

0,0133 vs. 0,0026 → 5,12-mal höher (+412 %)

15. Lernstörung

0,0039 vs. 0,0000 → Nur bei Geimpften vorhanden

16. Intellektuelle Behinderung

0,0003 vs. 0,0000 → Nur bei Geimpften vorhanden

17. Sprachstörung

0,0280 vs. 0,0031 → 9,03-mal höher (+803 %)

18. Motorische Behinderung

0,0091 vs. 0,0010 → 9,1-mal höher (+810 %)

19. Tics

0,0028 vs. 0,0000 → Nur bei Geimpften vorhanden

20. Sonstige psychische Behinderung

0,0005 vs. 0,0000 → Nur bei Geimpften vorhanden

21. Neurologische Störung

0,0077 vs. 0,0061 → 1,26-mal höher (+26 %)

22. Anfallsleiden

0,0193 vs. 0,0061 → 3,16-mal höher (+216 %)

Alle 22 Erkrankungen traten bei geimpften Kindern häufiger auf – mit einem Anstieg zwischen +26 % und über +1.200 % –, wobei mehrere Erkrankungen nur in der geimpften Gruppe auftraten.

549 % höhere Wahrscheinlichkeit für Autismus-assoziierte neurologische Entwicklungsstörungen

Unsere erneute Analyse zeigt, dass die Erkrankungen, die zusammen das klinische Profil einer Autismus-Spektrum-Störung bilden – darunter Autismus selbst, ADHS, Entwicklungsverzögerungen, Sprachstörungen, Lernstörungen, neurologische Beeinträchtigungen und damit verbundene Diagnosen – bei geimpften Kindern 5,49-mal (549 %) häufiger auftraten als bei Kindern, die keine Impfungen erhalten hatten.

Entscheidend ist, dass wir diese gruppierte Analyse durchgeführt haben, weil viele der einzelnen neurologischen Entwicklungsdiagnosen in der ungeimpften Kohorte keine oder fast keine Fälle aufwiesen. Dadurch war es mathematisch nicht möglich, mit Hilfe der Standard-Odds-Ratio-Modellierung Unterschiede festzustellen (ein bekanntes „Nullzellen”-Problem).

Durch die Zusammenfassung dieser klinisch miteinander verbundenen Erkrankungen zu einer einheitlichen ASD-assoziierten Kategorie – eine Methode, die mit der Praxis der Entwicklungsneurologie übereinstimmt – konnten wir das wahre proportionale Signal wiederherstellen, das in der ursprünglichen Analyse verdeckt war.

Dies ist eines der stärksten autismusbezogenen Bevölkerungssignale, die jemals in einem großen US-amerikanischen Gesundheitssystem dokumentiert wurden.

Höhere Krebsrate bei geimpften Kindern

Obwohl die ursprünglichen Autoren angaben, dass Impfungen nicht mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden seien – sie berichteten eine IRR von 0,79 (95 % CI 0,45–1,39) und kamen zu dem Schluss, dass „kein Zusammenhang” bestehe –, steht diese Interpretation im Widerspruch zu ihren eigenen Rohdaten.

Unsere proportionale Neuauswertung zeigt:

Krebsrate bei Geimpften: 1,02 %

1,02 % Krebsrate bei Ungeimpften: 0,66 %

0,66 % Relativer Anstieg: +54 %

Das bedeutet, dass Krebserkrankungen im Kindesalter in der geimpften Kohorte deutlich häufiger auftraten – etwas, das in der ursprünglichen Veröffentlichung nicht angesprochen wurde, obwohl der proportionale Unterschied direkt in Tabelle 2 ihrer eigenen Ergebnisse zu sehen ist.

Die Diskrepanz entsteht, weil sich die Autoren auf ein statistisches Modell und Inzidenzraten-Nenner stützten, die für die Erkennung von Unterschieden bei seltenen Ergebnissen ungeeignet sind, insbesondere wenn die Nachbeobachtungszeit zwischen den Gruppen erheblich variiert. Diese Modellierungsentscheidungen verschleierten eine bedeutende proportionale Diskrepanz, die in den Rohdaten deutlich zu erkennen war.

Langzeit-Ergebniskurve: Geimpfte Kinder brechen mit 10 Jahren ein

Die von Lamerato et al. berichtete Kaplan-Meier-Analyse zeigt:

Nur 43 % der geimpften Kinder blieben bis zum Alter von 10 Jahren frei von chronischen Erkrankungen.

der geimpften Kinder blieben bis zum Alter von 10 Jahren frei von chronischen Erkrankungen. 83 % der ungeimpften Kinder blieben gesund.

Das bedeutet:

57 % der geimpften Kinder entwickelten mindestens eine chronische Erkrankung.

entwickelten mindestens eine chronische Erkrankung. Nur 17 % der ungeimpften Kinder entwickelten mindestens eine chronische Erkrankung.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Bei genauer Analyse zeigt der Datensatz von Henry Ford Folgendes:

Alle 22 Kategorien chronischer Erkrankungen traten bei geimpften Kindern häufiger auf.

Kinderkrebs trat bei geimpften Kindern mit einer um 54 % höheren Rate auf.

Autismus-assoziierte neurologische Entwicklungsstörungen traten in der geimpften Kohorte um 549 % häufiger auf.

Dies ist einer der eindeutigsten Datensätze auf Bevölkerungsebene, der jemals erstellt wurde und der zeigt, dass der Impfplan der CDC für Kinder ein WESENTLICHER Auslöser für chronische Krankheiten, neurologische Entwicklungsstörungen und Morbidität im frühen Lebensalter ist.

Unsere Peer-Review und Neuauswertung widerlegen die eingeschränkte Darstellung im ursprünglichen Bericht – und legen offen, was die Daten wirklich zeigen.

Lesen Sie hier unseren vollständigen Artikel: Eine Peer-Review der Studie „Geimpft vs. ungeimpft”, die bei der Anhörung im Senat am 9. September 2025 diskutiert wurde

Nicolas Hulscher, MPH

Epidemiologe und Stiftungsverwalter, McCullough Foundation