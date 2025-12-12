Die Schöne und das Biest: Pepe Escobar über die US-Nationale Sicherheitsstrategie

Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA, die Dezember-2025-Version, ist ein faszinierendes, eigenwilliges, Bosch-artiges Hybridwesen. Sie sieht nicht wirklich so aus, wie sie scheint.

Eine Flut von Schlagzeilen im verwirrten Westen konzentrierte sich auf einen scheinbaren Vorstoß zur Normalisierung zwischen Washington und Moskau. Doch das ist weit entfernt vom eigentlichen Fokus dieser „Schöne und das Biest“-Schöpfung.

Zunächst einmal: Welcher Zentaur hat dieses NSS-Biest entworfen? Könnte es Trump gewesen sein? Unwahrscheinlich. Es könnte nicht der clownhafte Sekretär der „Ewigen Kriege“ gewesen sein. Könnte nicht Marco Rubio sein – der kaum etwas außerhalb von Venezuela und Kuba auf einer Karte zeigen kann. Also, wer war es?

Das Feuer im Bauch des NSS-Biestes liegt in der strategischen Partnerschaft Russland–China: man versucht, sie mit allen nötigen Mitteln zu unterminieren. Trump – instinktiv – und die alteingesessenen, klassischen amerikanischen Eliten könnten schließlich erkannt haben, dass es sinnlos ist, in einen offenen Krieg gegen zwei strategisch verbündete, gleichwertige Konkurrenten, Russland und China, zu investieren. Also zurück – einmal mehr – zu Teile und Herrsche. Und für alle anderen: Plünderung.

Das NSS bietet Moskau offenbar eine Reihe geoökonomischer und geopolitischer „Karotten“, während es gleichzeitig die „Stöcke“ sorgfältig in hybride Formate einbettet – die entweder darauf abzielen, die russische Elite durch die Rückkehr in den US-Markt und zu amerikanischen „Werten“ zu spalten oder die Russische Föderation in ethnische „Spannungen“ zu stürzen, koordiniert durch Cyberkriegsführung.

Es gibt keinerlei Garantie, dass Team Trump 2.0 ausgeklügelt genug ist, das überhaupt umzusetzen. Im Kern, ohne diplomatische Sprache, würde dies bedeuten, Moskau gleichzeitig erneut zu „isolieren“ und China zu „enthalten“. Moskau und Peking werden nicht darauf hereinfallen.

Klar ist bislang: Mit dem neuen NSS bleibt der Ethos des Ewigen Krieges bestehen. Doch jetzt umetikettiert: Die Kriege werden überwiegend hybrid, indirekt und kostengünstig sein.

Willkommen in der „Gemanagten Multipolarität“

Selbst wenn man das NSS auf die Ebene einer weiteren Erzählung reduziert – das Imperium des Chaos ist Meister im Produzieren von Erzählungen – scheinen bedeutende rhetorische Verschiebungen im Gange zu sein. Die frühere „unverzichtbare Nation“ erscheint nicht länger als globaler Robocop, der seine Hegemonie durchsetzt, sondern als ein regionaler Robocop, in ausgewählten Breiten (hauptsächlich in der westlichen Hemisphäre). Europa und Westasien wurden auf die Stufe zweitrangiger Prioritäten herabgestuft.

Hinzu kommt dieser (pragmatische?) realpolitische Schwenk: das Imperium ist nun – zumindest der Theorie nach – ein nicht-ideologisches Imperium. „Autokratien“ sind in Ordnung, solange sie das imperiale Spiel mitspielen; jetzt sind es die EU-Chihuahuas, die als „antidemokratisch“ gebrandmarkt werden. Trump 2.0 wird eine Reihe „patriotischer“ europäischer Parteien unterstützen – was vorhersehbar reihenweise Herzinfarkte im vasallisierten Brüsseler Umfeld auslöste.

Das NSS präsentiert zudem seine eigene Version einer multipolaren Welt. Man könnte es „Gemanagte Multipolarität“ nennen – so wie Japan Ostasien „managen“ soll und israelisch-arabische Vasallen Westasien über die Abraham-Abkommen „managen“, wobei die „Terrorbekämpfung“ von den glitschigen Golf-Petromonarchien durchgesetzt wird. In beiden Fällen führt das Imperium des Chaos von hinten.

Die NATO wurde de facto ins Gebiet des „Bettlerbanketts“ abgeschoben. Das Imperium monopolisiert alles: Waffen, Finanzierungsverteilung, nukleare Garantien. Es liegt an der Vasallensammlung, sich jeder imperialen Forderung anzupassen – insbesondere 5 % ihrer kümmerlichen Haushalte für Waffenkäufe auszugeben.

Es wird keine weitere NATO-Erweiterung geben: Die wirklichen Prioritäten sind schließlich die westliche Hemisphäre und der „Indo-Pazifik“ – jene nichtexistierende Bezeichnung, die auf den realen Asien-Pazifik angewendet wird.

Die NATO/EU-Kombination qualifiziert sich von nun an bestenfalls als lästiges Ärgernis – wie Moskitos in einem Fünf-Sterne-Resort. Selbst mit Artikel 5 und nuklearem Schutzschirm. Doch die Euro-Chihuahuas sollen zahlen und zahlen und zahlen. Andernfalls wird das Imperium sie bestrafen.

Der Globale Süden bzw. die Globale Mehrheit kann kaum ihre Erwartungen zurückhalten, wann der Tag kommen wird – und er wird kommen – an dem Russland die endgültige strategische Niederlage des kollektiven Westens im schwarzen Boden von Neurussland besiegelt.

In gewisser Weise antizipiert das NSS diesen Tag bereits, denn die neue Erzählung macht klar: Das Imperium hat sich bereits weiterbewegt.

China erneut „enthalten“

Lateinamerika, also die westliche Hemisphäre, wird laut NSS unter maximalen Druck gesetzt – es bekräftigt explizit eine „Trump-Ergänzung“ zur Monroe-Doktrin. Das Imperium will seinen eigenen Hinterhof zurück – komplett, damit er angemessen geplündert werden kann.

Es geht dabei ausschließlich um natürliche Ressourcen: das betrifft Venezuela und Kolumbien, aber auch – beunruhigend – Brasilien und Mexiko. „Nicht-hemisphärische Rivalen“ – also China – sollen „gekontert“ werden. Hybridkrieg also – erneut.

Die NSS-Erzählung tut ihr Bestes, die Obsession mit China zu verbergen. Die Maske fällt, sobald sie die „First Island Chain“ (Erste Inselkette) anspricht:

„Wir werden ein Militär aufbauen, das in der Lage ist, Aggressionen überall in der Ersten Inselkette zu verhindern. Aber das amerikanische Militär kann dies nicht allein tun und sollte es auch nicht müssen. Unsere Verbündeten müssen wesentlich mehr für die kollektive Verteidigung ausgeben – und vor allem tun.“

Übersetzung: Die „First Island Chain“ – von den Kurilen in Russland über Okinawa und Taiwan, die Philippinen bis nach Borneo – wird der Höhepunkt der Militarisierung im Asien-Pazifik sein. Als Narrativ präsentiert das NSS diese Kalter-Krieg-Einkreisungsstrategie als Schutzschild. Peking wird nicht darauf hereinfallen: Dies ist, praktisch gesehen, China-Eindämmung im Übertempo.

Beeindruckt Peking das? Nicht wirklich. Vor allem, da Chinas Handelsüberschuss erstmals über 1 Billion Dollar gestiegen ist – selbst angesichts fallender Exporte in die USA wegen Trumps Zoll-Berserker-Phase. Make Trade, Not Containment.

Zurück nach „Chihuahuastan“

Die ganze Welt weiß inzwischen, dass die EU/NATO-Kombination sich auf einen Krieg mit Russland vor 2030 vorbereitet; es könnte sogar nächstes Jahr sein. Und sie erwägen auch einen Präventivschlag gegen die Nummer 1 der Welt in Atom- und Hyperschallwaffen.

Abseits des eingebauten Comedy-Faktors des europäischen Zeitlupen-Selbstmords haben sowohl die USA als auch Vasall Japan sich geweigert, an der europäischen Obsession teilzunehmen, russische Gelder zu stehlen.

Der Zusammenbruch der EU – ein von Anfang an künstliches Konstrukt – ist so unvermeidlich wie Tod und Steuern: Am dunklen Horizont ziehen sich zusammen: eine toxische Wolke von Brexit-artigen Austritten; eine unregierbare Eurozone; Serien-Kapitalflucht; steigende und weiter steigende Anleiherenditen; untragbare Staatsschulden; der Kollaps des Binnenmarkts; institutionelle Paralyse; und ein totaler, endgültiger Verlust einer Legitimität, die sie nie hatte.

Ein gerade in Italien veröffentlichtes Buch eines jungen Ökonomen, Gabriele Guzzi, bringt es im Titel auf den Punkt: Eurosuicidio. Spengler bemerkte einst, dass jede Zivilisation früher oder später stirbt; dieses aktuelle europäische Projekt könnte der Schwanengesang – politisch, militärisch, spirituell – einer geografischen Region sein, einer Halbinsel Eurasiens, die ihre letzte Rolle in der Geschichte spielt, nachdem sie aus zwei früheren Selbstmordversuchen – dem Ersten und Zweiten Weltkrieg – nichts gelernt hat.

Kümmert das das Imperium? Überhaupt nicht.

Die Schöne vergeht – und das Biest zieht weiter.