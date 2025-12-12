EXKLUSIV: Sie werden in einem ganz anderen Land aufwachen | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Was kommen wird, wird sich nicht wie ein Krieg anfühlen. Aber wenn es eintrifft, werden Sie feststellen, dass alles Vertraute verschwunden ist.

Ein durchgesickerter Entwurf der neuen KI-Verordnung enthüllt einen umfassenden Plan zur Außerkraftsetzung staatlicher Gesetze – unter Einsatz des Justizministeriums, um jeden Staat zu verklagen, der es wagt, sich zu widersetzen. Dazu gehören Gesetze zum Schutz von Kindern, zum Verbot von Deepfakes oder zur Blockierung digitaler ID-Systeme.

Sie leben bereits in einem digitalen Gefängnis. Die meisten haben nur noch nicht bemerkt, dass die Mauern errichtet werden.

KI ersetzt Richter, Lehrer und sogar Eltern – und verfolgt dabei alles, was Sie tun. Und jetzt bereiten sie sich darauf vor, mit Hilfe von Bundesmitteln jeden Staat zu vernichten, der sich widersetzt.

Das ist kein Fortschritt. Es ist die Infrastruktur des Gehorsams – und sie wird still und leise etabliert.

Die Technologie entwickelt sich mit Lichtgeschwindigkeit, und es scheint, als würden täglich neue Gesetze vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass nichts ihre Entwicklung behindert. KI ist eine disruptive Technologie. Das würde niemand bestreiten. Aber wie disruptiv sie letztendlich wird, hängt unserer Meinung nach davon ab, inwieweit die Menschen sich gegen die disruptiven Elemente schützen können.

Derzeit wartet die USA auf eine Durchführungsverordnung, die jeglichen Schutz für Menschen – ihre Arbeitsplätze, ihren Lebensunterhalt, ihre Gemeinschaften, vielleicht sogar ihr Leben – verhindern könnte. Weniger bekannt ist vielleicht, wie viele Menschen sich gegen eine Vorrangstellung der Bundesregierung auf Bundesebene aussprechen.

Zu diesem Thema begrüßen wir heute Joe Allen. Er ist Experte auf diesem Gebiet, und wir könnten uns keinen besseren Gesprächspartner für dieses Thema vorstellen.

Joe Allen machte den Anfang, indem er aufdeckte, was die neue KI-Verordnung wirklich ist: keine neue Idee, sondern ein umbenannter Vorstoß für eine „KI-Amnestie“ – ein Vorhaben, das der Kongress bereits abgelehnt hat.

Nur dieses Mal ist es noch extremer.

Er enthüllte, dass der Entwurf eine Formulierung enthält, die dem Justizministerium die Befugnis geben würde, jeden Bundesstaat zu verklagen, der Gesetze verabschiedet, die die KI-Agenda des Bundes beeinträchtigen. Dazu gehören Kinderschutzgesetze, Deepfake-Vorschriften oder Transparenzregeln für Big Tech.

„Es ist noch aggressiver und kämpferischer geworden“, sagte er. Dies ist keine hypothetische Bedrohung der staatlichen Souveränität mehr – es steht schwarz auf weiß im Kleingedruckten.

Und wenn es verabschiedet wird, könnten die Folgen irreversibel sein.

Dann kam der Schlag in die Magengrube: Während die US-Regierung eine KI-Wettrüsten-Rhetorik propagiert, verkauft sie still und leise hochwertige KI-Chips an China.

Joe deckte diesen Widerspruch offen auf. „Uns wird gesagt, dass es darum geht, China voraus zu sein“, sagte er, „aber Trump hat gerade den Verkauf von KI-Chips an China genehmigt.“

Die fraglichen Chips – H200s – sind keine gewöhnlichen Prozessoren. Es handelt sich um hochwertige Komponenten in Militärqualität, die im globalen Technologiewettlauf eine wichtige Rolle spielen. „Es ist absurd“, sagte Joe, dass wir uns umdrehen und sie genau dem Land übergeben, mit dem wir angeblich im Wettlauf stehen.

Während also die Bundesregierung im Namen der nationalen Sicherheit umfassende Machtübernahmen rechtfertigt, beschleunigt sie gleichzeitig den Aufstieg ihres größten Konkurrenten.

Da kam das Gespräch auf die Forderung nach Gesetzen zur Altersüberprüfung – eine Maßnahme, die Maria und Joe beide als Trojanisches Pferd für digitale IDs bezeichneten.

Auf den ersten Blick geht es darum, Kinder zu schützen. Aber unter der Oberfläche ist es ein Plan zur Überwachung. „Wir werden diese Unternehmen nicht wirklich zur Verantwortung ziehen“, sagte Maria. „Wir werden gesetzestreuen Bürgern weitere Gesetze auferlegen.“

Das Ergebnis? Ein langsamer Marsch in Richtung eines sozialen Bonitätssystems, in dem alles, was Sie tun, verfolgt, bewertet und kontrolliert wird.

Joe stimmte zu und warnte, dass es bei zentralisierten ID-Systemen niemals um Sicherheit geht.

„Wir dürfen nicht in eine Situation geraten“, sagte er, „in der eine Handvoll Unternehmen alles verfolgen, was Sie tun.“

Das Problem ist nicht nur, dass Sie verfolgt werden, sondern auch, wer Sie verfolgt.

Maria und Joe richteten ihre Aufmerksamkeit auf Peter Thiel, einen Mann, der vor einer globalen Regierung und der Tyrannei der KI warnt – doch sein eigenes Unternehmen, Palantir, hilft dabei, genau das System aufzubauen, das er angeblich ablehnt.

„Es ist sehr selektiv“, sagte Joe. Palantir wird nicht in China oder Russland eingesetzt. Es wird in westlichen Ländern wie den USA, Großbritannien, Israel und der Ukraine eingesetzt. „Es stärkt die nationale Macht“, fügte er hinzu – aber nicht in einer Weise, die die Freiheit schützt.

Das ist die eigentliche Bedrohung: nicht nur die Überwachung selbst, sondern eine wachsende Allianz zwischen Big Tech und Big Government, angeführt von genau den Leuten, die behaupten, sie seien hier, um sie zu stoppen.

Joe beendete das Interview mit einer Warnung, die man unmöglich ignorieren konnte: „Man muss bereit sein, ein Leben lang zu kämpfen“, sagte er. „Wir stehen einem riesigen Moloch gegenüber.“

Dies ist kein kurzer politischer Kampf. Es geht nicht darum, ein einzelnes Gesetz zu verabschieden oder die nächste Wahl zu gewinnen. Es ist ein langfristiger Kampf gegen ein System, das jeden Tag stärker wird.

KI wird genutzt, um etwas zu schaffen, das weitaus größer ist, als den meisten Menschen bewusst ist – etwas, das die Freiheit verschlingen, die staatliche Autorität außer Kraft setzen und langsam die menschlichen Verbindungen zerstören könnte, die die Gesellschaft zusammenhalten.

Dennoch hat Joe nicht aufgegeben. Er forderte die Amerikaner auf, sich zu informieren, sich zu engagieren und sich zu wehren, bevor es zu spät ist. Denn wenn wir warten – wenn wir zulassen, dass sich das KI-Überwachungsnetz vollständig etabliert –, wird dies nicht nur ein Rechtsstreit sein. Es wird ein Kampf um die grundlegendste Form der Freiheit sein: das Recht, selbst zu entscheiden, wie wir leben.

Nicht jeder wird dem entkommen können, was auf uns zukommt. Aber genug Menschen werden aufwachen, um den Kampf weiterzuführen. Und das ist die Hoffnung, an der wir festhalten.

Denn solange auch nur einige von uns weiterkämpfen, hat die Freiheit noch eine Chance.

