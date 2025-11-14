Cold Harbor: Eugenik, Epstein und Big Tech

Von Max Jones

In den kürzlich von Bloomberg veröffentlichten E-Mails von Jeffrey Epstein verdeutlichen Epsteins Verbindungen zu den Eliten der akademischen Welt sein Interesse am Transhumanismus oder Neo-Eugenik – einer Philosophie, die unter den Oligarchen der Big Tech und den Eliten der herrschenden Klasse mittlerweile gang und gäbe ist. Dieses Glaubenssystem prägt die Entwicklung pharmazeutischer Produkte, inspiriert Notfall-Deregulierungen und geht Hand in Hand mit der Ausweitung des biomedizinischen Überwachungsstaates. Die materiellen Auswirkungen dieses Glaubenssystems sind weitreichend und weit verbreitet.

In den kürzlich von Bloomberg erworbenen E-Mails des berüchtigten Jeffrey Epstein schlug der verstorbene Pädophile und Prominente der herrschenden Klasse vor, ein interessantes Programm zu finanzieren – das Personal Genome Project (PGP) der Harvard University. Epsteins Grund dafür? Er wollte herausfinden, ob „Schönheit in der DNA liegt“.

Diese Anekdote sowie einige andere in Bloombergs erster Enthüllung über den E-Mail-Bestand werfen ein Licht auf einen weniger bekannten Aspekt des mysteriösen Jeffrey Epstein: seine Faszination für Transhumanismus oder Neo-Eugenik. Während sich die Eugenik traditionell mit der Frage befasst, wie die menschliche Fortpflanzung am besten gestaltet werden kann, um den Anteil „wünschenswerter“ Merkmale innerhalb einer Population zu erhöhen, verfolgt der Transhumanismus einen etwas anderen Ansatz, um mehr von uns zu „Wünschenswerten“ zu machen.

Der Transhumanismus stützt sich auf Technologie, um unsere genetischen Ergebnisse und phänotypischen Unvermeidbarkeiten zu „verbessern”. So hat beispielsweise der Autor David Galton, Mitglied der Eugenics Society, technologische Fortschritte gefeiert, die es Eltern ermöglichen, künstlich auszuwählen, welche Gene ihr Kind erhält, um „Designer-Babys” zu schaffen. Wissenschaftler wie Nicholas Agar haben diese Praxis verteidigt und sie als „liberale Eugenik” bezeichnet.

Ungeachtet der ambitionierten Terminologie, mit der die uralte Wissenschaftlichmachung von Rassismus und elitärer Vorherrschaft neu verpackt wird, bleiben die philosophischen Grundlagen der Eugenik dieselben. Ob man nun versucht, unerwünschte Merkmale innerhalb einer Population durch Top-down-Maßnahmen oder transhumanistische Veränderungen auszumerzen – jede Strategie zerlegt Individuen in messbare Teile und lehnt damit die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens ab. Beide verwechseln scheinbar „optimale“ Merkmale mit inhärent wertvollen und klammern sich so sehr an die materielle Welt, dass sie die Komplexität des Universums auf ein algorithmisches, „wissenschaftliches“ System reduzieren. Die Spontaneität, die man in einem Wald findet, wird durch die strukturelle Organisation eines Unternehmens oder eines Staates ersetzt. Einfach ausgedrückt: Die materielle Welt wird zur Antwort auf alles – auf die Evolution, den Tod und das Leben selbst.

Aber Epsteins eugenische Fantasien sind nicht die verrückten Gedanken eines einzelnen seltsamen Individuums, das vom Rest der Gesellschaft isoliert ist. Ganz im Gegenteil, sie repräsentieren eine Denkweise, die für die Oligarchen der Big Tech, die im 21. Jahrhundert die amerikanische Politik dominieren, typisch ist. Wie der neue Bloomberg-Cache zeigt, verbinden Epsteins eugenische Ambitionen ihn mit einigen der renommiertesten Persönlichkeiten und Institutionen in Wissenschaft, Big Tech und Forschung. Darüber hinaus bringen sie die Konvergenz dieser Sektoren und die verblendeten, eigennützigen Ideologien, mit denen sie verbunden sind, zum Ausdruck.

Die Quelle der Schönheit

Das PGP von Harvard ist praktisch der geistige Nachfolger seines ehrgeizigeren Vorgängers – des Humangenomprojekts (HGP). Das HGP war ein vom National Institutes of Health (NIH) finanziertes Projekt zur Kartierung des gesamten menschlichen Genoms, während das PGP von Harvard darauf abzielt, Daten aus individuellen Genomen zu nutzen, um die Entwicklung personalisierter Medizin voranzutreiben. Das Humangenomprojekt ist jedoch, wie auch das Nachfolgeprojekt von Harvard, eng mit der Eugenik-Bewegung verbunden. Sein erster Direktor, James D. Watson, war ein rassistischer Eugeniker, der glaubte, dass Schwarze unter genetisch minderwertiger Intelligenz litten, und der auch das Cold Spring Harbor Laboratory in New York leitete. Bei seiner Gründung beherbergte das Cold Spring Harbor Laboratory das Eugenics Records Office, das „ein umfassendes Register zur Dokumentation der ‚Abstammung‘ jedes Amerikaners“ anlegen wollte. Es wurde von namhaften „Raubritter“-Dynastien wie den Rockefellers und Carnegies finanziert. Passenderweise empfing Epstein Watson tatsächlich in seinem Haus, wo sie darüber diskutierten, inwiefern „die zellulären Mechanismen von Pflanzen für Krebs beim Menschen relevant sein könnten“.

George Church, der silberhaarige, bärtige Direktor des Harvard PGP, der Epstein „die Neugestaltung des Menschen” vorschlug, verbrachte seine Zeit an der Graduiertenschule unter seinem Doktorvater Walter Gilbert. Zu Beginn seiner Karriere leitete Gilbert gemeinsam mit Watson ein Labor, bevor der Eugeniker die Leitung des Cold Spring Harbor Laboratory übernahm. Die New York Times hat Church als „Molekularingenieur, der daran gearbeitet hat, Gene zu identifizieren, die verändert werden könnten, um überlegene Menschen zu schaffen“ beschrieben. Er wurde auch explizit als Eugeniker bezeichnet – aufgrund seiner Bemühungen, eine genom-basierte Dating-App zu entwickeln. In den späteren Jahren seiner Karriere war Church Mitbegründer von zwei verschiedenen Unternehmen, die darauf abzielten, die Nutzung und den Austausch von genetischen Daten auszuweiten.

George Church, Molekulargenetiker | Wikimedia Commons

Eines dieser Unternehmen, Nebula Genomics, bietet Nutzern, die dem Unternehmen genetische Daten und medizinische Unterlagen zur Verfügung stellen, eine vollständige Genomsequenzierung an und verspricht seinen Kunden durch Blockchain-Technologie einen verbesserten Datenschutz. Trotz dieses angeblich verbesserten Schutzes bietet Nebula jedem, der bereit ist, seine Privatsphäre für das „gesponserte Sequenzierungsmodell” des Unternehmens zu opfern, einen attraktiven Anreiz: Kunden erhalten ein kostenloses Genom in klinischer Qualität, wenn sie Nebula erlauben, ihre anonymisierten DNA- und anderen Daten an pharmazeutische Partner weiterzugeben. Diese Funktion des Unternehmens erinnert an eine Idee von Epstein, der Pläne zur Entwicklung einer Suchmaschine für menschliche DNA entwickelte, um „genetische Verbindungen zu Krankheiten wie Krebs” aufzuspüren.

Unabhängig davon, ob Nebula tatsächlich die Privatsphäre seiner Nutzer gewährleistet, ermöglicht seine Plattform dennoch die Weitergabe persönlicher genetischer und medizinischer Daten an Pharmaunternehmen. Wichtig ist, dass diese Praxis ein zentraler Bestandteil der Entwicklung der Biotechnologie ist, die die treibende technologische Kraft hinter dem Transhumanismus darstellt. Tatsächlich ist die Biotechnologie oft auf die Weitergabe eines stetigen Stroms von „Realweltdaten“ (im Gegensatz zu Daten, die im Rahmen klinischer Studien gesammelt werden) an Pharmaunternehmen angewiesen. Dies ist zum Teil auf den Anreiz für Biotech-Entwickler zurückzuführen, so viel wie möglich vom Arzneimittelentwicklungsprozess außerhalb klinischer Studien zu verlagern – etwas, das die Unternehmen anstreben, um die ständigen Hindernisse zu umgehen, mit denen Biotech-Arzneimittelentwickler bei der Markteinführung ihrer Produkte innerhalb des aktuellen regulatorischen Paradigmas konfrontiert sind. „Realweltdaten“ sind auch deshalb wertvoll, weil immer mehr Biotechnologie auf KI und maschinellem Lernen basiert, die sich aus Daten speisen, um ihre Modelle zu trainieren und zu verbessern.

Darüber hinaus wirft Churchs Verbindung zum nationalen Sicherheitsapparat durch Persönlichkeiten wie Peter Thiel und Organisationen wie die CIA, die in sein jüngstes Projekt, das „De-Extinction”-Unternehmen Colossal Biosciences, investiert haben, das versucht, das Wollmammut wieder zum Leben zu erwecken, noch mehr Bedenken hinsichtlich des proklamierten Datenschutzes seiner Projekte auf. Bei der Investition der CIA ging es „weniger um die Mammuts als vielmehr um die Fähigkeiten”, was, wie es scheint, den Datenschutz völlig ausschließt. Laut The Intercept wird die Biotechnologie von Colossal „den US-Behörden helfen, genetisches Material zu lesen, zu schreiben und zu bearbeiten und, was noch wichtiger ist, globale biologische Phänomene zu steuern, die sich auf den ‚Wettbewerb zwischen Nationen‘ auswirken, während sie es den Vereinigten Staaten ermöglichen, ‚die ethischen und technologischen Standards‘ für deren Nutzung mitzugestalten.“ Mit anderen Worten: Die von Unternehmen wie Colossal bereitgestellten Technologien und Daten werden der Behörde bei dem helfen, was sie effektiv als Biotech-Wettrüsten betrachtet. In Konflikten mit derart hohen Einsätzen können Schutzmaßnahmen wie der Datenschutz schnell an Bedeutung verlieren.

Mit dem PGP der Harvard University suchte Epstein jedoch nicht nach einem Heilmittel für Krebs oder dem Sieg in einem futuristischen Wettrüsten, sondern vielmehr nach der Antwort auf die Frage, ob „Schönheit in der DNA liegt“. Epsteins Interesse an diesem Modell, das auf der ständigen Erfassung, Weitergabe und Analyse von Patienten-/Nutzerdaten basiert – wodurch es praktisch zu einem Modell wird, das auf der Massenüberwachung von Gesundheitsdaten aufbaut, die von Strafverfolgungsbehörden und dem nationalen Sicherheitsapparat als Waffe eingesetzt werden können –, zeigt, wie diese Datensätze umgestaltet und genutzt werden können, um den Interessen derjenigen zu dienen, die mächtig genug sind, sie zu kontrollieren, sogar um seltsame eugenische Ideen wie die DNA als Bestimmungsfaktor für „Schönheit“ zu erforschen. Eine weitere, ähnlich esoterische Frage, die Epstein gemeinsam mit Church und anderen Wissenschaftlern untersuchte, unterstreicht diesen Punkt noch einmal.

Einige Monate bevor Epstein George Church nach der genetischen Quelle der Schönheit befragte, diskutierte er mit dem PGP-Direktor, einem Wissenschaftler, der heute Präsident eines Start-ups im Bereich KI-Bildung ist und im vergangenen Jahr den Nobelpreis erhielt, eine andere Idee. Sie sprachen über etwas, von dem sie glaubten, dass es „Experten aus den Bereichen Recht, Psychologie, Biologie und Wirtschaft zusammenbringen würde”. Dieses verlockende Thema, das offenbar eine Vielzahl renommierter Persönlichkeiten aus der akademischen Elite zusammenbringen würde, war „die Beschreibung der ‚Lustsignaturen im Gehirn‘, die ihrer Meinung nach mit Hunger, Sexualität und Angst korrespondieren könnten“, oder, wie es ein Teilnehmer der Diskussion nannte, „die Lustgenom-Initiative“.

In einer E-Mail an Epsteins Assistentin fügte die Teilnehmerin hinzu: „Lassen Sie mich wissen, ob dieses Thema für unseren Förderer zu seltsam ist“, worauf Epstein antwortete: „Der Förderer kennt keine Grenzen.“ Epsteins Kommentar war jedoch nur ein Mikrokosmos einer weitreichenderen, folgenreicheren Realität unseres Massenüberwachungsparadigmas. Diese Datensätze, die aus Millionen von genetischen Datenpunkten einer großen Anzahl von Personen bestehen, kennen ebenfalls „keine Grenzen“ in ihren potenziellen Anwendungsmöglichkeiten durch die herrschende Klasse.

Den Tod besiegen

Nur wenige Tage, nachdem Epstein im Januar 2006 Stephen Kosslyn – den damaligen Vorsitzenden der Psychologieabteilung der Harvard University – kontaktiert hatte, schlug Kosslyn „ein Abendessen mit Größen aus den Bereichen Wirtschaft, Genomik und Gliedmaßenregeneration vor, um über ein Labor zu diskutieren, das sich auf Genetik und das Gehirn konzentriert und ‚weit hergeholte Ideen wie Lebensverlängerung‘ erforschen würde“ (Hervorhebung hinzugefügt). Für jemanden, der mit den seltsamen Obsessionen der herrschenden Elite nicht vertraut ist, mag „Lebensverlängerung“ eher an die wirren Fantasien eines verrückten Wissenschaftlers in einem Science-Fiction-Roman erinnern als an ein reales Phänomen. Wären da nicht die Milliardäre der Big Tech und andere Eliten der herrschenden Klasse, könnte das sogar zutreffen.

Epstein finanzierte beispielsweise die Edge Foundation – beschrieben als „zwangloser Salon gleichgesinnter Wissenschaftler und Futuristen, der als Reality Club bekannt wurde“ und in den 1980er Jahren gegründet wurde –, wodurch er seinen Einfluss auf einflussreiche Akademiker und Persönlichkeiten aus der Genetik ausweitete, insbesondere auf diejenigen, die sich mit den dunkleren Fragen ihres Fachgebiets befassten.

Zu diesen Wissenschaftlern gehörte Craig Venter, ein genetiker mit grizzlyartigem Bart, durchdringenden grauen Augen und „Eier aus Stahl”, der nach wie vor eine bedeutende Figur in den Annalen des Humangenomprojekts ist. Bemerkenswert ist, dass Venter und Church – der bereits erwähnte Direktor des PGP in Harvard – einmal gemeinsam eine „Edge Master Class“ leiteten und vor einer Reihe von Größen der Big-Tech-Oligarchen und Medienpersönlichkeiten referierten, darunter Google-Gründer Larry Page und Elon Musk, sowohl im luxuriösen Andaz Hotel am Sunset Boulevard in West Hollywood, direkt neben dem weltberühmten Comedy Store, als auch im unangenehm weißen SpaceX-Gebäude in Hawthorne.

SpaceX-Hauptsitz, Hawthorne, Kalifornien | Wikimedia Commons

Ihr Vortrag konzentrierte sich auf eine utopische Zukunft, in der der Mensch durch Computerauslesungen genetischer Sequenzen mit Maschinen verschmolzen ist, „wo der Code exakt repliziert, frei manipuliert und durch umgekehrtes Schreiben wieder in lebende Organismen übersetzt werden kann“ – oder einfacher gesagt: durch Gen-Editierung. Church lieferte die klärende Krönung dieses technokratischen Vorschlags: „Wir können diese Zellen so programmieren, als wären sie eine Erweiterung des Computers“, sagte er.

Mehr als ein Jahrzehnt vor dieser „Meisterklasse“ führte Venter bekanntlich die Herausforderung gegen das öffentlich finanzierte Humangenomprojekt mit einem privat finanzierten Konkurrenten an. Mithilfe der „Whole-Genome-Shotgun“-Sequenzierung und privatem Kapital versuchte Venter, das seiner Meinung nach langsame Tempo des HGP zu beschleunigen und das menschliche Genom schneller zu sequenzieren als das Projekt der NIH. Seine Bemühungen waren erfolgreich: Er und sein Unternehmensteam teilten sich schließlich die Anerkennung für die Sequenzierung des menschlichen Genoms mit den NIH.

Einer von Venters Kollegen bei Edge ist Eric Weinstein, der Geschäftsführer von Peter Thiels Risikokapitalfirma Thiel Capital. Das New York Magazine beschrieb die Mitglieder von Edge als Teil der Gruppe, die Weinstein als „intellektuelles Dark Web“ bezeichnet hat und die laut dem Magazin „Bemühungen zur Wiederaufnahme intellektueller Fragestellungen – beispielsweise zu angeborenen Unterschieden zwischen den Rassen oder den Geschlechtern – angestoßen hat, die derzeit zumindest als problematisch gelten“.

Tatsächlich scheint Venters bemerkenswerte Verbindung zum HGP, die ihn mit Eugenikern wie Watson in Verbindung bringt, mit dieser Beschreibung der Edge-Wissenschaftler übereinzustimmen, die kontroverse Bereiche der intellektuellen Forschung „wieder öffnen”. Sein jüngstes und ehrgeizigstes Projekt seit seiner Rolle bei der Sequenzierung des menschlichen Genoms – die Gründung eines Unternehmens namens Human Longevity – verbindet ihn jedoch mit einer Wissenschaft, die sich weniger auf die Neubeschriftung verbotener Themen der Vergangenheit konzentriert, sondern vielmehr darauf abzielt, eine Büchse der Pandora futuristischer Praktiken zu öffnen, die die Beziehung der Menschheit zum Tod verändern sollen. Insbesondere widmet sich Human Longevity dem Ziel, „die von [Venter] entschlüsselten DNA-Informationen zu nutzen, um herauszufinden, wie man damit den Tod um Jahre oder sogar Jahrzehnte hinauszögern kann“.

Als notorischer Profiteur hat Venter bei Human Longevity ein Programm eingerichtet, bei dem Patienten 25.000 Dollar für äußerst detaillierte Untersuchungen bezahlen müssen, die Blutuntersuchungen, zwei MRT-Scans, eine Ultraschall- und CT-Untersuchung des Herzens, eine Stuhlprobe sowie einen Blade Runner-ähnlichen „kognitiven Test, bei dem Buchstaben in schwindelerregendem Tempo auf einem Computerbildschirm aufblinken“ umfassen.

Basistest aus Bladerunner 2049 | Quelle

Über die Generierung von Einnahmen für das Unternehmen hinaus dienen diese verbesserten Untersuchungen jedoch auch als wichtige Datenminer. Wie Bio IT World ausführlich berichtete, strebt Human Longevity danach, „die weltweit umfassendste Datenbank zu menschlichen Genotypen und Phänotypen aufzubauen und diese dann maschinellem Lernen zu unterziehen, um neue Wege zur Bekämpfung von altersbedingten Krankheiten zu entwickeln“ – mit anderen Worten, riesige Sammlungen intimer Biodaten zu erfassen und anschließend anzuwenden. Diese Daten gelten als das fehlende Glied, das benötigt wird, um „endlich das Versprechen des Genoms einzulösen“ – was in Venters Augen eine robuste Verlängerung des Lebens beinhaltet. Die Art, an der Epstein interessiert zu sein schien und an der Church immer noch interessiert ist.

Eine weitere Persönlichkeit, die derzeit den Mantel des verstorbenen Jeffrey Epstein im Kampf gegen den Tod trägt, ist der Gründer von PayPal und Palantir, Peter Thiel. Einer der eher moderaten Schritte, die Thiel zu diesem Zweck unternimmt, ist sein Plan, seinen Leichnam einzufrieren – etwas, das angeblich auch Epstein in Betracht gezogen hat. In einem Podcast sagte Thiel zu der designierten Chefredakteurin von CBS News, Bari Weiss: „Ich erwarte nicht unbedingt, dass es funktioniert … aber ich denke, es ist etwas, das wir versuchen sollten.” Für Thiel ist das Einfrieren seines Leichnams eher eine „ideologische Aussage“ als alles andere – eine leidenschaftliche, aber wahrscheinlich belanglose Aktivismus-Aktion im „Kampf“ gegen den Tod selbst.

Vor kurzem wurde Jim O’Neill, ein ehemaliger Stipendiat des Thiel-Stipendiums, der sich ebenfalls für Anti-Aging interessiert, zum stellvertretenden Leiter des Ministeriums für Gesundheit und Soziales (HHS) ernannt. O’Neill war nach seiner Tätigkeit in der Bush-Regierung Leiter der Thiel-Stiftung, wo er an der Gründung des Thiel-Stipendiums mitwirkte. Bevor er sein prestigeträchtiges neues Amt in der Regierung antrat, half O’Neill der Risikokapitalgeberin Laura Deming beim Start ihrer Karriere, indem er ihr über das Thiel Fellowship 100.000 Dollar zur Verfügung stellte. Mit diesem Geld gründete Deming eine Risikokapitalgesellschaft namens The Longevity Fund, die sich auf Investitionen in die Verlängerung des Lebens und die Umkehrung der Auswirkungen des Alterns konzentriert.

Später gründete Deming gemeinsam mit Alexander Coville, einem Stanford-Absolventen, der sich mit der „Biologie des Alterns” befasst, eine weitere Anti-Aging-VC-Firma namens „age1”. Coville ist ein Verfechter der „Reduzierung regulatorischer Belastungen” im Bereich der Biotechnologie – eine Position, die er mit O’Neill teilt, der der Meinung ist, dass die FDA Medikamente erst nach ihrer Zulassung und Markteinführung auf ihre Wirksamkeit testen sollte.

Im Jahr 2019 wurde O’Neill CEO der SENS Research Foundation, wo er bereits seit fast einem Jahrzehnt als Vorstandsmitglied tätig war. SENS, eine gemeinnützige Organisation, die in Anti-Aging-Startups investiert, wurde von dem radikalen englischen Gerontologen Aubrey de Grey mitbegründet, der angeblich eine Vorliebe für Minderjährige hat. Grey, dessen Gesicht von einem zaubererartigen Bart und einem langen, blumenverzierten Pferdeschwanz bedeckt ist, wird als „Prophet der Unsterblichkeit” bezeichnet. Er glaubt, dass Menschen mit der richtigen Entwicklung und Anwendung von Technologie „Jahrtausende” leben können, die Glücklichen sogar noch länger. Bemerkenswert ist, dass der erste große Geldgeber von SENS der Mann war, der O’Neills Karriere in der Privatwirtschaft ins Rollen gebracht hat: Peter Thiel.

Aubrey de Grey | Quelle

Grey war jedoch nicht der einzige Unsterblichkeitsforscher mit einer Vorliebe für Minderjährige, den Thiel kannte; er kannte auch Jeffrey Epstein. In den Jahren 2015 und 2016 investierte Epstein 40 Millionen Dollar in zwei Fonds der von Thiel gegründeten Risikokapitalgesellschaft Valar Ventures. Dies ging Thiels Investition im Jahr 2018 in das mit dem israelischen Geheimdienst und der Einheit 8200 verbundene Unternehmen Carbyne911 voraus, das auf invasive Weise Daten von Nutzern sammelt, die Notrufzentralen anrufen, um Verbrechen vorherzusagen, bevor sie geschehen. Epstein investierte drei Jahre zuvor über die Kommanditgesellschaft Sum des ehemaligen israelischen Premierministers Ehud Barak in Carbyne. Angesichts dieses Zeitraums ist es wahrscheinlich, dass die Investitionen der beiden in Carbyne sowie Epsteins hohe Investition in Valar Ventures Themen der Reihe von Treffen waren, die Epstein und Thiel für 2014 geplant hatten.

Über seine Investitionen in Anti-Aging-Biotechnologieunternehmen hinaus hat Thiel erklärt: „Die Menschen haben die Wahl, den Tod zu akzeptieren, ihn zu leugnen oder ihn zu bekämpfen … Ich denke, unsere Gesellschaft wird von Menschen dominiert, die ihn leugnen oder akzeptieren, und ich ziehe es vor, ihn zu bekämpfen.“

Thiel ist bei weitem nicht der einzige mit Epstein verbundene Milliardär, der Krieg gegen den Tod führt. Sergey Brin, Mitbegründer von Google, der 2004 durch Epstein Kunde von JP Morgan wurde und später Epstein als Berater für eine Treuhandgesellschaft für seine Kinder engagierte, ist der Gründer eines „streng geheimen Biotech-Unternehmens namens Calico, das sich mit der ‚Lösung des Todes‘ befasst“. Laut The Standard hat Brin „keine Pläne zu sterben“. Amazon-Gründer Jeff Bezos, der mit dem frisch aus dem Gefängnis entlassenen Epstein zu Abend aß, hat Berichten zufolge erhebliche Investitionen in das Anti-Aging-Startup Altos Labs getätigt, das Milliarden von Dollar eingesammelt hat. Altos entwickelt eine „Reprogrammierungstechnologie“, die in Frankenstein-ähnlicher Weise „Zellen im Labor verjüngen könnte, von denen einige Wissenschaftler glauben, dass sie zur Revitalisierung ganzer Tierkörper und letztlich zur Verlängerung des menschlichen Lebens genutzt werden könnten“. Der Mega-Zionist Larry Ellison, dessen CIA-Vertragsfirma Oracle eine Partnerschaft mit Palantir eingegangen ist, hat über 300 Millionen Dollar in die Anti-Aging-Forschung investiert. Bryan Johnson, der Tech-Unternehmer, der sein Unternehmen Braintree (damals Eigentümer von Venmo) an das von Thiel gegründete Unternehmen PayPal verkauft hat und ein Buch mit dem Titel „Don’t Die“ geschrieben hat, lässt sich im Rahmen seiner Suche nach dem ewigen Leben Bluttransfusionen mit dem Plasma seines jugendlichen Sohnes verabreichen und unterzieht sich einer „Penis-Stoßwellentherapie“. Mark Zuckerberg, ein Schützling von Thiel, der praktisch seine gesamte Karriere lang eng mit dem Palantir-Gründer verbunden war, vergibt jährlich 3 Millionen Dollar an Anti-Aging-Wissenschaftler im Rahmen des von ihm mitbegründeten Wissenschaftspreises „Breakthrough Prize“. Der Breakthrough Prize wird auch von Sergey Brin und seiner ehemaligen Frau Anne Wojcicki, Gründerin des Gen-Datenerfassungsunternehmens 23andMe, finanziert.

Kurz gesagt, Epstein war nur einer von vielen Eliten, die versuchten, die Grenzen des menschlichen Lebens durch transhumanistische Biotechnologie zu überwinden. Diese obsessive Angst vor dem Tod und die ängstliche Bindung an alles Materielle werfen einen bedrohlichen Schatten auf diese vermeintlich überlebensgroßen Milliardäre, die exorbitante Macht über die amerikanische Politik ausüben. Während die gängige Meinung die meisten Menschen glauben lässt, dass diese Milliardäre ihr Vermögen durch einzigartige Intelligenz und logikwidrige Fleißigkeit erworben haben, deutet ihr Streben nach Unsterblichkeit auf etwas anderes hin: dass sie vor allem die Realität fürchten – die sie nicht kontrollieren können.

Baby-Inkubation

Tatsächlich ist ein irrationales Verlangen nach Kontrolle eine treibende Kraft der Eugenik. Eugeniker konzentrieren sich nicht nur darauf, ihr eigenes Leben oder sogar ihre unmittelbare Umgebung zu kontrollieren, sondern auch die evolutionäre Zukunft der gesamten Menschheit. Natürlich neigt jemand mit einer solchen Ideologie dazu, seine eigenen Gene als diejenigen zu betrachten, die die Menschheit zu neuen und besseren Höhen führen werden. Eine Möglichkeit, die Verbreitung der eigenen Gene in der Bevölkerung sicherzustellen, ist primitiv und einfach: man zeugt so viele Kinder wie möglich mit so vielen verschiedenen Partnern wie möglich.

Zu den Wissenschaftlern, mit denen Epstein laut den Bloomberg-Daten korrespondierte, gehörte Howard Gardner, Entwicklungspsychologe in Harvard und Co-Direktor des „Good Project”. In seiner Antwort auf eine E-Mail von Epstein erklärte Gardner, er werde sich zu zwei Anfragen zurückmelden, darunter „Ratschläge zum Thema Nachkommen”.

Gardner erklärte gegenüber Bloomberg, dass es bei der „Frage zu den Nachkommen” möglicherweise um „die Möglichkeit, Kinder zu bekommen” gegangen sei. Angesichts früherer Berichte über Epsteins Interesse an der Zeugung von „Nachkommen” war dies wahrscheinlich der Fall.

Laut der Times:

„Seit Beginn der 2000er Jahre erzählte Herr Epstein Wissenschaftlern und Geschäftsleuten mehrfach von seinen Ambitionen, seine Ranch in New Mexico als Basis zu nutzen, wo Frauen mit seinem Sperma befruchtet werden und seine Babys zur Welt bringen sollten …“

Doch wie alle anderen Komponenten von Epsteins Interesse an Eugenik entsprang auch sein Baby-Ranch-Projekt nicht seinen eigenen seltsamen Vorlieben. Er soll die Idee „auf Berichten über das Repository for Germinal Choice basiert haben, das mit dem Sperma von Nobelpreisträgern gefüllt werden sollte, die den menschlichen Genpool stärken wollten“. Es überrascht nicht, dass Epstein in seinem angeblichen Bestreben, „das menschliche Genom zu perfektionieren“, offenbar glaubte, seine eigenen Gene könnten den Weg zur Perfektion ebnen.

Ähnlich scheint ein anderer Milliardär, der mit Epstein in Verbindung steht, ein obsessives Interesse daran zu haben, sein Sperma und seine DNA in die allgemeine Bevölkerung einzubringen: Elon Musk, CEO von Tesla und Gründer von SpaceX. Musk, der Epstein möglicherweise für Beratungsdienste engagiert hatte, als Musk Tesla privatisieren wollte, und dessen Bruder Kimbal Musk angeblich durch Epstein mit einer seiner Freundinnen zusammengebracht wurde, hat laut der Times „Freunden und Bekannten sein eigenes Sperma angeboten“, darunter RFK Jr.s ehemaliger Mitstreiter und Sergey Brins Ex-Frau Nicole Shanahan.

Während Epsteins Baby-Ranch darauf ausgerichtet war, viele Kinder auf einmal zu zeugen, wollte Musk Berichten zufolge in Austin, Texas, eine riesige Anlage bauen, um seine 11 Kinder und drei Ehefrauen unterzubringen. Wie die Times ausführlich berichtet, schienen seine Bemühungen, durch Methoden wie IVF viele Kinder mit verschiedenen Partnerinnen auf einmal zu zeugen, sporadischer, impulsiver und weniger organisiert zu sein als Epsteins Baby-Inkubator-Fantasie.

Im Gegensatz zu Epstein, der angeblich „Bemühungen zur Bekämpfung von Hunger und zur Gesundheitsversorgung der Armen” aus Angst vor Überbevölkerung kritisiert hat, was eine verbreitete Denkweise unter Eugenikern ist, ist Musk eher besorgt über sinkende Geburtenraten als über Überbevölkerung. Dennoch scheint Musk weiterhin der Meinung zu sein, dass die Fortpflanzung einer bestimmten Art von Menschen wichtig ist, da der Tesla-Gründer offenbar „besorgt ist, dass gebildete Menschen nicht genug Kinder bekommen”.

„Mir fällt auf, dass viele wirklich kluge Frauen kein oder nur ein Kind haben”, sagte er. „Man denkt sich: ‚Wow, das ist wahrscheinlich nicht gut.’”

Obwohl sie angeblich unterschiedliche Gründe dafür haben, haben Musk und ein weiterer Geschäftspartner von Epstein, der milliardenschwere Philanthrop Bill Gates, beide Forschungen zur Entwicklung der Weltbevölkerung finanziert. Musk spendete der University of Texas 10 Millionen Dollar für diese Forschung. Gates, dessen philanthropische Stiftung eine klare Haltung gegen Überbevölkerung einnimmt, gründete das Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health und spendete an Organisationen, die sich mit Bevölkerungswachstum befassen und „eine solide öffentliche Politik durch die Förderung der Verwendung genauer Bevölkerungsdaten und deren Analyse im Entscheidungsprozess“ entwickeln. Epstein selbst investierte in einen Bereich, der mit Bevölkerungsstudien verwandt ist, indem er dem Harvard-Wissenschaftler Martin Nowak, der sich mit „Evolutionary Dynamics in Structured Populations” (Evolutionäre Dynamik in strukturierten Populationen) befasst, 6,5 Millionen Dollar spendete.

Gates, der nach Epsteins Verurteilung im Jahr 2008 gemeinsam mit Epstein in das MIT Media Lab investierte und aus unerklärlichen Gründen als Verbindungsmann zwischen Epstein und der Universität fungierte, hat auch andere beunruhigende Investitionen und Ansichten in Bezug auf Fruchtbarkeit und Bevölkerungswachstum. Dazu gehören seine Bemühungen, ein implantierbares Verhütungsmittel zu entwickeln, das „mit einer Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden kann“, seine Idee, die Gesundheitsversorgung auf der Grundlage des wahrgenommenen Wertes eines Individuums für die Gesellschaft zu rationieren, sowie seine Bemühungen, langwirksame reversible Verhütungsmittel in Afrika mit einem Unternehmen zu fördern, dessen ursprüngliche Mission die „Verbesserung des biologischen Bestands der Menschheit“ war. Auch wenn Epstein und Musk sich möglicherweise über den Zweck von Bevölkerungsstudien uneinig waren, so scheinen Gates und der verstorbene Pädophile in dieser Frage doch einer Meinung gewesen zu sein.

Von links nach rechts: Jes Staley, Lawrence Summers, Jeffrey Epstein, Bill Gates und Boris Nikolic | Quelle

Das Epstein-Gehirn

In den ersten Monaten des Jahres 2008, als die Vorwahlen der Demokraten stattfanden und der spätere Präsident Obama noch Senator des Bundesstaates Illinois war, stand Jeffrey Epstein in Kontakt mit „Starforschern verschiedener Universitäten“, um die Bemühungen um ein „besseres Verständnis des Gehirns“ zu unterstützen. Bloomberg berichtete, dass einer dieser Forscher, Elkhonon Goldberg, „ein renommierter Neuropsychologe, damals an der New York University“, Epstein mit einer scheinbar beunruhigenden Verehrung dankte:

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass unser Brain mit Ihrer Unterstützung zu einem außergewöhnlichen wissenschaftlichen Projekt werden kann, und wir sind stolz darauf, es ‚The Epstein Brain‘ zu nennen“, schrieb Goldberg und fügte ein Smiley-Gesicht hinzu.

Einer der Forscher, der für dieses Projekt „vorgesehen“ war, war Yann LeCun von der NYU, der seit 2013 bei Meta im Bereich KI arbeitet und dort mittlerweile als Chief AI Scientist tätig ist. LeCun erklärte gegenüber Bloomberg, dass er vor diesem Treffen noch nie von Epstein gehört habe, dass Epstein seine Arbeit nie finanziert habe und dass er nach „diesem einen Treffen“ keinen weiteren Kontakt zu Epstein gehabt habe. Dennoch zeigt LeCuns Verbindung zum „Epstein Brain“ erneut die Konvergenz von Big Tech und Transhumanismus – insbesondere im Zusammenhang mit anderen „Brain“-Projekten, die mit Big Tech in Verbindung stehen.

Besonders bemerkenswert ist, dass Facebook (jetzt Meta) – das in Skandale um die Massenüberwachung durch die Regierung verwickelt war – 2016 Regina Dugan, die erste Direktorin der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagon und ehemalige Führungskraft bei Google, als Leiterin seines Forschungs- und Entwicklungsteams „Building 8” einstellte. Während seiner kurzen Lebensdauer versuchte Building 8, Facebook „DARPA-ähnliche bahnbrechende Entwicklungen” für seine Produkte zu liefern. Bemerkenswert ist, dass Dugan ihre prestigeträchtige Führungsrolle bei der DARPA durch ihre Einstellung durch Präsident Barack Obama im Jahr 2009 erhielt. Jahre später arbeitete Building 8 unter Dugans Leitung an der Entwicklung einer Gehirn-Computer-Schnittstellentechnologie, die es Menschen ermöglichen sollte, „Textnachrichten durch Gedanken zu senden – mit einer Geschwindigkeit von 100 Wörtern pro Minute”. Mithilfe „optischer Technologie” sollten die innovativen Produkte Facebook in die Lage versetzen, „Gedanken zu lesen”.

Regina Dugan | Quelle

Dugan warb für das Projekt und stellte die Frage: „Was wäre, wenn Sie direkt aus Ihrem Gehirn tippen könnten? … Das klingt unmöglich, ist aber näher als Sie denken.“ Zum Leidwesen von Facebook und hoffnungsvollen Technologie-Optimisten scheiterte das Projekt jedoch.

Es sollte jedoch nicht das letzte Mal sein, dass Dugan sich mit Gehirntechnologie beschäftigte. Von Facebook wechselte sie als CEO zu Wellcome Leap – einer Initiative, die aus dem Wellcome Trust hervorgegangen ist, einer mit der Pharmaindustrie verbundenen philanthropischen Organisation, die sich auf die Finanzierung biomedizinischer Forschung konzentriert und beunruhigende Verbindungen zur British Eugenics Society hat. Wie Building 8 hat auch Wellcome Leap das Innovationsmodell der DARPA übernommen, was sich in Dugans Führungsrolle zeigt.

Eines der Projekte, die Dugan bei Wellcome Leap ins Leben gerufen hat, heißt „The First 1000 Days (1kD)“ und konzentriert sich auf die „Förderung gesunder Gehirnnetzwerke“. Unter Verwendung von Wearable-Technologien zielt das Programm darauf ab, Kinder in den ersten drei Lebensjahren ständig zu überwachen und Datenpunkte zu sammeln, um „bedeutungsvolle Signale” aus dem Gehirn von Säuglingen digital zu extrahieren, die dann in KI-Algorithmen eingespeist werden, um die „Gehirnentwicklung” in der „realen Welt” zu bewerten. Diese Algorithmen generieren wiederum eine Vielzahl von „skalierbaren Methoden”, darunter „therapeutische Interventionen” zur Verbesserung der „exekutiven Funktionen” eines Kindes.

Das Programm „fördert“ diese „gesunden“ Gehirnnetzwerke daher zu Zwecken, die offensichtlicher eugenischer Natur sind als Facebooks gescheiterter Wunschtraum der Gehirn-Typisierung. 1kD geht davon aus, dass es ein wissenschaftliches Modell des Gehirns gibt, das zu verbesserten kognitiven Fähigkeiten führt – ein Modell, an das die geistigen Organe kleiner Kinder durch „Interventionen“ und Massenüberwachung angepasst werden sollten. Als ob dies noch nicht deutlich genug wäre, zielt 1kD auch darauf ab, ein In-silico-Modell des menschlichen Gehirns zu erstellen, das mit den riesigen Datenmengen generiert wird, die von Wearables gesammelt werden. Das Programm sieht dieses Modell als „vorausschauend“ an – in der Lage, die wahrscheinliche Entwicklung des Gehirns auf der Grundlage verschiedener Variablen abzubilden. Dieser Strategie, die darauf abzielt, die Entwicklung des kindlichen Gehirns zu kartieren, vorherzusagen und dann in Richtung größerer kognitiver Fähigkeiten zu lenken, liegt jedoch die Idee eines idealen Modells zugrunde – einer angeblich wissenschaftlichen, datengesteuerten, überlegenen Version des menschlichen Gehirns.

Während das „Epstein Brain”-Projekt weiterhin im Dunkeln bleibt, scheint es, dass innerhalb des Tech-Milieus, mit dem Epstein so eng verbunden war, der Glaube an den wissenschaftlich überlegenen Menschen existiert. Im Paradigma der Innovation und Massenüberwachung, das von den Big-Tech-Overlords etabliert wurde, wird dieser ideale Mensch durch die Extraktion menschlicher Eigenschaften mittels Data-Mining-Geräten geschaffen – Geräten, die ihre Subjekte zerlegen und sie nach In-silico-Standards neu organisieren können, die von Wissenschaftlern und ihren oligarchischen Gönnern entwickelt wurden.

Epstein hatte unterdessen direktere Pläne für das eigentliche „Epstein-Gehirn“ – also sein buchstäbliches Gehirn. Berichten zufolge wollte er es durch Kryotechnik konservieren lassen, nach seinem Tod einfrieren lassen, um es später wiederzubeleben, zusammen mit seinem Penis. Epstein wollte dies wahrscheinlich aus egoistischen Gründen tun: Mit seinem gut konservierten Gehirn und seinen Genitalien könnte er in die materielle Welt zurückkehren, aus der der Tod die Menschen befreit, und dann Jahre nach seinem Tod seine wertvollsten Besitztümer wieder an einen neuen Körper anbringen. Aber vielleicht wollte er dies auch aus edlen Gründen tun – um der Menschheit ideale „Modelle“ zu schenken, die studiert, repliziert und als Referenz verwendet werden können, um minderwertige Gehirne und Penisse zu formen. Was auch immer seine Absichten waren, sie starben wahrscheinlich 2019 mit ihm. Die Konzepte und Ideologien, die sie geprägt haben, leben jedoch weiter.

Cold Harbor – Dich zerlegen und die Teile verkaufen

Während viele Amerikaner wahrscheinlich nichts über das Cold Spring Harbor Laboratory und dessen Eugenics Records Office wissen, war eine der meistgelobten Fernsehsendungen des Jahres 2025 die zweite Staffel von Ben Stillers Severance. In der Serie decken die Protagonisten ein geheimes Programm namens Cold Harbor auf, das von Lumin, dem dominierenden Unternehmen der Serie, durchgeführt wird. Die bösen Wissenschaftler, die die Operation durchführen, induzieren bei einem ahnungslosen Probanden, der von der gesamten Gesellschaft isoliert gehalten wird, multiple Persönlichkeiten, die sich gegenseitig nicht erkennen oder aneinander erinnern können.



Screenshot aus „Severance“ – AppleTV | Quelle

Lumins Cold Harbor ähnelt zwar am ehesten dem geheimen Massenfolter-/Gedankenkontrollprogramm MKULTRA der CIA aus der Zeit des Kalten Krieges, entspricht aber auch der zugrunde liegenden Philosophie der Eugenik: der Überzeugung, dass Menschen nicht als Ganzes betrachtet werden können, sondern aus messbaren und manipulierbaren Teilen bestehen, die mit ausreichender Sorgfalt und Präzision extrahiert, untersucht, verändert und genutzt werden können, um überlegene Ergebnisse zu erzielen. Wenn man auf die Eugenik des frühen 20. Jahrhunderts zurückblickt, bevor die Biotechnologie von den großen Pharmaunternehmen massenhaft produziert wurde, war dieser Glaube in diesem Bereich tief verwurzelt. Eugeniker glaubten, dass die Führer der Gesellschaft mit der richtigen Gestaltung der Gesellschaft „wünschenswerte“ Eigenschaften verbreiten und „unwünschbare“ Eigenschaften aus der Existenz tilgen könnten.

Mit dem Transhumanismus, der durch massenüberwachungsabhängige Biotechnologie ermöglicht wurde, wird die Idee des messbaren, geteilten Menschen noch deutlicher. Dem Transhumanismus ist eine fast religiöse Ehrfurcht vor Daten eigen – denn in den Köpfen der Transhumanisten sind es Daten, die die geteilten Teile der Menschheit in eine Form extrapolieren, die anwendbar und manipulierbar ist.

Aus diesem Grund hat sich Big Tech zum Vehikel gemacht, mit dem die transhumanistische Infrastruktur aufgebaut wird. Viele dieser Big-Tech-Oligarchen glauben letztendlich an die technologische Singularität, eine dystopische Zukunft, in der das technologische Wachstum die menschliche Intelligenz so weit übertrifft, dass es die Menschheit selbst bedroht. Für diese Technokraten ist die Lösung für diese angebliche Unvermeidbarkeit eine Verschmelzung der Menschheit mit künstlicher Intelligenz – mit anderen Worten, die Schaffung einer Herrenrasse, die durch Technologie, die auf der jahrzehntelangen Extraktion unzähliger Datenpunkte von unbezahlten Leibeigenen basiert, zur Perfektion erhoben wird. Wichtig ist, wie Whitney Webb in ihrer Analyse des Buches „The Age of AI” von Henry Kissinger und Eric Schmidt feststellte, dass diese Herrenrasse nicht aus allen Menschen bestehen wird, sondern aus einigen wenigen Auserwählten an der Spitze eines neuen zweistufigen Systems:

In der kommenden Gesellschaft, die von der KI-„Revolution“ geprägt sein wird, weisen [Kissinger und Schmidt] offen darauf hin, dass es zwei Gesellschaftsschichten geben wird. Die eine Schicht wird die Auswirkungen der KI als „befähigend“ empfinden; diese Schicht wird sich größtenteils aus „den Menschen, die [KI] entwickeln, trainieren, einsetzen und regulieren“ sowie aus „politischen Entscheidungsträgern und Führungskräften aus der Wirtschaft, die über technische Berater verfügen“ zusammensetzen. Die andere Schicht mag die kommende KI-gesteuerte Gesellschaft gelegentlich als „befriedigend“ empfinden, wird ihre Auswirkungen jedoch auch als „beunruhigend oder entmächtigend“ empfinden. Diese [untere] Schicht wird aus „denjenigen bestehen, denen technisches Wissen fehlt oder die in erster Linie als Verbraucher an KI-gesteuerten Prozessen teilnehmen“, also aus der großen Mehrheit der Menschen.

In ihrem zweiten Buch, „Genesis: Artificial Intelligence, Hope, and the Human Spirit“, machen sie eine weitere Vorhersage, die Aufschluss darüber gibt, wie diese zweigeteilte Gesellschaft entstehen wird: durch Transhumanismus. Konkret sehen sie eine Zukunft voraus, in der alle Menschen mit Maschinen verschmelzen und zu „Homo technicus“ werden müssen. Anders als bei früheren Entwicklungen der Gattung „Homo“ würde die natürliche Auslese die Menschheit nicht in die Zukunft des „Homo technicus“ treiben. Stattdessen würden die Beherrscher der modernen Technologie eine bewusste, aufgezwungene Evolution des Homo sapiens herbeiführen, die im Namen des Widerstands gegen die angeblich unvermeidliche Herrschaft der KI über die Menschheit durchgeführt würde.

Epstein glaubte mit ziemlicher Sicherheit an diese Realität, und dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum er laut Bloomberg einen Informatiker nach einem „Manhattan-Projekt für KI” befragte. Tatsächlich war das Hauptziel von Epsteins Start-up Southern Trust laut Gerichtsunterlagen der US-amerikanischen Jungferninseln, „ein erfolgreicher Wettbewerber im Bereich der künstlichen Intelligenz zu werden, der sich auf biomedizinische Informatik und Finanzinformatik-Algorithmen und -Technologie konzentriert”. Um dies zu erreichen, „konzentrierte“ es sich insbesondere „auf die Datenerfassung und die Lokalisierung und Einrichtung umfassender, allumfassender biomedizinischer und finanzieller Informationsdatenbanken auf Servern auf den Amerikanischen Jungferninseln“.

Nun werden Epsteins Bemühungen zur Datenaggregation posthum vor allem von Sam Altman von OpenAI und Larry Ellison von Oracle fortgesetzt, die beide das „Stargate“-Projekt verfolgen – den Aufbau einer Vielzahl von Rechenzentren, die die im Internet verstreuten Datenpunkte verarbeiten und in KI-Modelle integrieren, die ihren Eigentümern Gewinn und Kontrolle verschaffen und, wie Webb bemerkte, gelegentlich auch „Befriedigung“ für alle anderen.

Präsident Trump, Larry Ellison, Sam Altman und Masayoshi Son | Quelle

Letztendlich ist dies ein entscheidender Teil des Kontexts hinter Epsteins Verbindung zu den Eliten der akademischen Welt und den Königen des Silicon Valley. Deshalb ähmte und ähhte Peter Thiel, als er vom Journalisten Russ Douthat gefragt wurde , ob er es vorziehen würde, dass die Menschheit weiterbesteht, und es dauerte ganze zwanzig Sekunden, bis er antwortete: „Ja, das würde ich.“

Peter Thiel im Gespräch mit Russ Douthat für The New York Times | Quelle

Weniger diskutiert wurden Thiels Worte nach seiner halbherzigen Zusicherung gegenüber Douthat. „Ich würde mir auch wünschen, dass wir diese Probleme radikal lösen.“ Die ideale Form des Transhumanismus, so fuhr er fort, „war diese radikale Transformation, bei der dein natürlicher menschlicher Körper in einen unsterblichen Körper verwandelt wird. Und es gibt Kritik an, sagen wir mal … Transvestiten [als] Menschen, die ihre Kleidung wechseln und sich als das andere Geschlecht kleiden, und Transsexuelle sind Menschen, die … ihren Penis in eine Vagina verwandeln … aber wir wollen mehr als das … wir wollen mehr als Cross-Dressing oder die Veränderung der Geschlechtsorgane“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Die totale Transformation, die Thiel sich vorstellt, ist spiritueller Natur:

„Transhumanismus bedeutet nur, deinen Körper zu verändern. Aber du musst auch deine Seele verwandeln, und du musst dein ganzes Selbst verwandeln.“

Unglaublicherweise könnte Thiel Recht haben – nur nicht in der Weise, wie er denkt. Wenn Transhumanismus nur ein Schritt zur „Transformation” des menschlichen Geistes ist, wird diese Transformation nicht zu etwas Größerem führen als der materiellen Wahrnehmung der Realität, auf die Menschen größtenteils beschränkt sind. Stattdessen wird eine vollständige Akzeptanz des Transhumanismus die Seele an die Spaltungen binden, in die rassistische Eugeniker, KI-Algorithmen und elitäre Oligarchen sie zerlegen. Sie wird die „Seele“ oder was auch immer man als spirituell, heilig oder ätherisch betrachtet, vollständig in die materielle Welt hinabziehen.

Da der Aufbau der technokratischen Infrastruktur zur Schaffung eines solchen Systems von Tag zu Tag schneller voranschreitet, hängt das Schicksal der Gesellschaft – oder vielleicht sogar der Menschheit – von einem von zwei Schicksalen ab: Ob die Strukturen des Transhumanismus die Seele wirklich an die materielle Welt binden können oder ob in uns allen ein Funke von etwas Größerem existiert, etwas Unauslöschlichem, etwas, das die allsehenden Überwachungsinstrumente der Big Tech nicht messen, vorhersagen oder kontrollieren können.

Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, auf welcher Seite Jeffrey Epstein in dieser Debatte stehen würde.