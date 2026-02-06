Taiwan erkennt die Zeichen der Zeit

Arnaud Bertrand

Wenn man vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass den Amerikanern Taiwan an sich völlig egal ist, dass sein Wert für die USA rein und einfach darin besteht, ein entbehrlicher Stellvertreter zu sein, dessen Zweck es ist, zynische amerikanische Militärinteressen zu erfüllen, wäre man beschuldigt worden, chinesische Propaganda nachzuplappern.

Ich weiß das, weil ich es damals gesagt habe – und genau dessen beschuldigt wurde 😂

Nun hat mich das Pentagon soeben bestätigt. In seiner Nationalen Verteidigungsstrategie 2026 beschreibt es Taiwan genau so, wie ich es gesagt habe: als nichts weiter als einen Abschnitt ihrer „Ersten Inselkette“, eine bloße militärische Befestigung.

Ich übertreibe nicht: Das Wort „Taiwan“ kommt kein einziges Mal vor. Sein einziger Zweck darin ist „Abwehrverweigerung entlang der Ersten Inselkette (FIC)“. Das ist der gesamte Umfang von Taiwans Existenz im amerikanischen strategischen Denken – eine rein geografische Verteidigungslinie, die gehalten oder verloren werden kann. Vorbei sind die schönen – und zutiefst heuchlerischen – Beteuerungen über die Notwendigkeit, „die Demokratie zu verteidigen“. Jetzt geht es nur noch um den Nutzen als erste Verteidigungslinie der USA.

Das ist der Triumph des Denkens von Elbridge Colbys „Strategie der Verweigerung“. Colby, heute Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik und damit Hauptautor der Nationalen Verteidigungsstrategie 2026, argumentiert seit Langem, dass Taiwan nur wegen seiner Lage auf der Landkarte von Bedeutung ist.

Tatsächlich löste Colby 2023 in Taiwan eine große Kontroverse aus, als er sagte, dass die USA im Falle eines Krieges Taiwan bombardieren (!) und seine Industrie, einschließlich TSMC, zerstören sollten, um zu verhindern, dass sie in die Hände der Volksrepublik China fällt. Als man ihn fragte, ob Taiwan dabei nicht mitreden sollte, antwortete er, das solle es nicht, weil es „für den Rest von uns viel zu wichtig“ sei. Daraufhin gab Taiwans Verteidigungsminister eine unglaubliche Erklärung ab, in der er sagte, „Taiwan werde sich im Falle eines China-Krieges gegen US-Bombardierungen verteidigen“.

Nun ist Colby der Mann, der die Pentagon-Politik verantwortet – und das merkt man.

Colbys Buch Strategy of Denial ist in seiner unverhohlenen Zynik erschütternd. Für ihn geht es bei Macht im Kern um die Fähigkeit zu töten. Er schreibt: „Physische Gewalt, insbesondere die Fähigkeit zu töten, ist die ultimative Form von Zwangsmacht. Es gibt zwar andere Quellen von Einfluss, doch sie alle werden von der Macht zu töten dominiert.“ Und weiter: „Wer die Fähigkeit hat, einen anderen zu töten, kann – wenn er dazu bereit ist – jeden Streit auf dieses Niveau eskalieren und sich so durchsetzen. Bleibt dies unbeantwortet, triumphiert Macht über Recht. Um seine Interessen zu schützen, muss sich die USA daher besonders um den Einsatz physischer Gewalt sorgen.“

Das gesamte Buch leitet sich aus dieser Grundlage ab. China wird als Bedrohung dargestellt, weil es sich auf einer Entwicklung befindet, bei der die Vereinigten Staaten eines Tages möglicherweise nicht mehr in der Lage wären, es zu bedrohen. Die USA sollen die Fähigkeit behalten, China zu töten, und die Aussicht, dass China sich dieser Fähigkeit entzieht, wird als „China-Bedrohung“ präsentiert.

Mit anderen Worten: Die „China-Bedrohung“ ist nichts anderes als Chinas Weigerung, tödlich verwundbar zu bleiben.

Die Menschen in Taiwan spielen in dieser Kalkulation überhaupt keine Rolle. Tatsächlich enthält das Buch eine der erschreckendsten Passagen, die ich je in einem Buch über internationale Beziehungen gelesen habe. Für den Kriegsfall empfiehlt er, die US-Strategie solle darauf abzielen, „Chinas Fähigkeit zu präzisen Schlägen mit allen praktischen Mitteln zu stören“, um maximalen „zivilen Schaden“ zu verursachen. Er stellt dies als sehr nützlich für die USA dar, weil „Angriffe auf [Zivilisten] viel eher Wut erzeugen“ und „zeigen, wie grausam China sein kann“. Kurz gesagt: Er will China dazu bringen, taiwanische Zivilisten zu töten und zivile Infrastruktur zu zerstören, um daraus PR-Wert zu ziehen, weil es angebliche chinesische Grausamkeit demonstriere. Die Ironie, dies schwarz auf weiß in einem Buch zu formulieren, ist ihm offenbar entgangen …

Auszug aus Elbridge Colbys Buch „Strategy of Denial“, in dem er schreibt, dass die Strategie der USA darin bestehen sollte, Chinas Fähigkeit zu präzisen Angriffen zu beeinträchtigen, um möglichst große zivile Schäden zu verursachen.

Es ist schmerzhaft offensichtlich, dass all dies Taiwan dazu veranlassen sollte, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Es wird nun von seinem „Verteidiger“ ausdrücklich als entbehrliches Terrain betrachtet. Ein Ort, dessen Wert darauf beschränkt ist, eine erste Verteidigungslinie in der amerikanischen Militärstrategie zu sein – ein Ort, der bombardiert werden kann, um ihn dem Gegner zu verweigern, und dessen Menschen notfalls als Lieferanten nützlicher PR-Bilder dienen können, wenn sie getötet werden – Tötungen, die durch eine amerikanische Strategie, die darauf ausgelegt ist, zivile Opfer zu maximieren, aktiv begünstigt würden.

Es gibt noch ein weiteres Signal in der Veränderung der Wortwahl zu Taiwan und China in der Nationalen Verteidigungsstrategie 2026 im Vergleich zu früheren Versionen. Das Ziel ist nun schlicht die Verfolgung eines „Machtgleichgewichts im Indopazifik, das es uns allen – den Vereinigten Staaten, China und anderen – erlaubt, einen anständigen Frieden zu genießen“. Es heißt ausdrücklich, dieser Frieden solle „zu für Amerikaner günstigen Bedingungen erfolgen, die China aber ebenfalls akzeptieren und unter denen es leben kann“.

Das ist Verhandlungssprache. Der erwähnte „Frieden“ ist noch nicht ausgehandelt; die NDS legt dar, was Amerika von einem künftigen Abkommen will, das, so schreiben sie, „Präsident Trump verhandeln wird“. Sie schreiben, dieses Abkommen solle „China daran hindern, uns oder unsere Verbündeten dominieren zu können“, doch entscheidend ist: Taiwan ist kein US-Verbündeter (das sind nur Japan, Südkorea, die Philippinen und Australien). Tatsächlich erkennen die USA offiziell nicht einmal Taiwans Existenz als souveränen Staat an und unterhalten nur inoffizielle Beziehungen zu Taipeh.

Wäre ich in Taiwan, würde ich mir einige sehr harte Fragen stellen, etwa: Wenn mein Wert für die USA sich auf militärische Geografie beschränkt, auf ein Glied in einer Kette, die neu gezogen werden kann, und wenn die USA ausdrücklich ihre Bereitschaft erklären, einen Deal mit Peking zu schließen – einen, den China „akzeptieren und unter dem es leben kann“ –, was genau steht dann auf dem Tisch? Vielleicht, nur vielleicht, ich selbst?

Das ist keine Spekulation: Genau das sagen sich viele in Taiwan. Die KMT – Taiwans stärkste Partei nach Sitzen im Parlament – erklärt nun über ihre neue Vorsitzende Cheng Li-wen, man müsse „Handlungsfähigkeit und ein klares Bewusstsein für unsere eigenen Interessen haben, statt Washingtons Spielball zu werden oder uns ausbluten zu lassen. Das ist unklug.“ Sie empfiehlt, dass Taiwan selbst die Initiative ergreift und direkt mit Peking verhandelt, statt Washington zu folgen. Das ist vollkommen rational: Man sitzt lieber am Tisch als auf ihm.

Die Nationale Verteidigungsstrategie 2026 hat ihren Punkt nur weiter untermauert. Und darin liegt die zentrale Ironie – hier wie bei einem Großteil der US-Außenpolitik unter Trump: Indem andere ausdrücklich als willenlose Schachfiguren dargestellt werden, deren einziger Zweck es ist, zynische US-Interessen in einer „America First“-Welt zu erfüllen, werden sie dazu gedrängt, nach Alternativen zu suchen, die letztlich gegen US-Interessen arbeiten. Wir haben das letzte Woche bei Kanada gesehen – für Taiwan gilt dasselbe.

Die Wahrheit ist, dass der Wert Taiwans für die USA schon immer zynisch war; er war nie mehr als eine strategische Karte gegen Peking. Doch es hat auch einen Wert, die Fassade aufrechtzuerhalten – das, was Mark Carney in seiner Rede „innerhalb einer Lüge leben“ nannte –, weil die Lüge „nützlich“ war. Wenn man seinem Partner sagt, die Beziehung sei nie aus Liebe entstanden, man habe sich nie wirklich für ihn als Person interessiert und er zähle nur insofern, als er nützlich sei, sollte man sich nicht wundern, wenn er sich woanders umsieht.

Die Nationale Verteidigungsstrategie 2026 spricht von der Bedeutung des „gesunden Menschenverstands“, doch es ist erstaunlich, wie sehr man dort übersieht, dass gesunder Menschenverstand in beide Richtungen gilt. Ja, es ist gesunder Menschenverstand, dass Amerika seine eigenen Interessen priorisiert. Aber es ist ebenso gesunder Menschenverstand für Taiwan – oder Kanada oder irgendwen sonst –, dasselbe zu tun. Und wenn man gerade verkündet hat, dass andere nur existieren, um einem zu dienen, wird ihr gesunder Menschenverstand ihnen sagen, den Ausgang zu suchen.

Gesunder Menschenverstand bedeutet zu verstehen, dass man nicht verkündet, andere existierten nur, um Kugeln für einen abzufangen – selbst wenn das die militärische Logik ist. Wenn man die Fiktion entfernt, ist man nicht „realistisch“ – man ist einfach nur das Monster, mit dem niemand mehr arbeiten will.

Vielleicht haben sie Taiwan aber unbeabsichtigt einen Gefallen getan. Nichts klärt den Geist so sehr wie die Erkenntnis, dass der Hirte einen schon immer zum Schlachthof geführt hat.