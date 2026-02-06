Eine weitere Woche der Unterstützung Israels und vielfältiger KorruptionIst das wirklich noch eine Regierung oder eher eine Art Schneeballsystem?

Philip Giraldi

Das morgendliche Ritual ist im vergangenen Jahr zu etwas Unangenehmem geworden. Nach dem Frühstück die Computer-Startseite zu öffnen, bringt unweigerlich das Bild des Orangenmannes hervor, der leider auch als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bekannt ist. Die betreffende Person, die auf den Namen Donald J. Trump hört, blickt dabei fast immer finster drein, strahlt Hass aus und ballt seine winzige Faust, um seine Bereitschaft zu demonstrieren, jeden zu verprügeln, der ihn in Gedanken, Worten oder Taten beleidigt hat. Der begleitende Artikel beschreibt gewöhnlich, wie er bereit ist, jemanden in der Regierung zu feuern oder einen Journalisten zu bestrafen, weil dieser es versäumt hat, sich beim Umgang mit der imperialen Präsenz des selbsternannten „Mannes des Friedens“ zu unterwerfen. Gelegentlich, wenn er in Fahrt ist, droht Trump sogar damit, entweder einen „Feind“ oder gleich eine ganze Gruppe oder Nation von Menschen zu töten, wenn sie ihn beleidigen. Seine Grausamkeit rechtfertigt er mit der Behauptung, er verfüge über eine Art hochrangige, aber nicht näher erkennbare persönliche „Moral“, die es ihm erlaube zu sagen: „Ich kann tun, was immer ich will!“

Abgesehen von seinem Hass auf jeden, der ihn kreuzt oder herausfordert, gibt es noch vieles andere, was mit Präsident Trump „nicht stimmt“, darunter seine allgegenwärtige Unwissenheit über die Ziele seines Zorns. Man könnte meinen, dass es nicht allzu wichtig ist, nicht zu wissen, dass Grönland und Island verschiedene Länder sind, aber wenn man beabsichtigt, ersteres notfalls mit Gewalt zu erobern, ist es gut zu wissen, welches welches ist. Und wenn man einen Ort namens Iran bombardieren oder einen Völkermord an einem Ort namens Gaza unterstützen will, wäre es vielleicht ratsam, sich über ernsthafte nationale Interessen im Klaren zu sein, die solche Handlungen rechtfertigen könnten, die den gesamten Rest der Welt gegen einen aufbringen.

Viele würden feststellen, dass Trump so ist, wie er ist, weil er nicht sein eigener Herr ist, sondern vielmehr – während er unbeholfen wie eine Marionette über die Bühne tanzt – vom Staat Israel und den inländischen Lobbyisten kontrolliert wird, die existieren, um die wahrgenommenen Interessen dieses Landes voranzutreiben, indem sie die US-Medien und die nationale Regierung Amerikas besitzen. Derzeit will der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass Trump und die USA die Hauptlast der Zerstörung Irans tragen, und es gibt jedes Anzeichen dafür, dass der Orangenmann, der gerade weitere 6,5 Milliarden Dollar an Waffenlieferungen an Israel genehmigt hat – ohne den erforderlichen Prüfprozess und ohne Genehmigung des Kongresses – genau das versuchen wird, ganz gleich, was es das amerikanische Volk kostet. Bleiben Sie dran!

Die dauerhafte Anbiederung an Israel ist nicht unbedingt überraschend, da Trump auf der politischen Bühne erschien – nach seinen Spielereien mit Jeffrey Epstein und seinem Auftritt in einer hirntoten Fernsehsendung, in der er seine Fähigkeit perfektionierte, Menschen zu feuern – als der selbsternannte pro-jüdische Kandidat für das US-Präsidentenamt. Am 1. Juli 2015 erklärte der damals 69-jährige Trump in eigenen Worten: „Der Einzige [Kandidat], der Israel wirkliche Unterstützung geben wird, bin ich. Die anderen reden nur, sie handeln nicht. Sie sind Politiker. Ich war Israel vom Tag meiner Geburt an loyal. Mein Vater, Fred Trump, war Israel schon vor mir loyal. Der Einzige, der Israel die Art von Unterstützung geben wird, die es braucht, ist Donald Trump.“

Kürzlich bestätigte auch Donalds Teilnahme an der jüngsten Chanukka-Feier im Weißen Haus seine jüdische Zugehörigkeit. Bei dem Empfang pries der Fox-News-Moderator und ausgesprochene „Israel-First“-Vertreter Mark Levin Präsident Donald Trump als „den ersten jüdischen Präsidenten“. Vor einer Menge von Unterstützern erklärte Trump, er habe Levin eingeladen, „ein paar Worte zu sagen“. „Komm her. Und diese Leute mögen Israel“, bemerkte der Präsident. Levin umarmte Trump, bevor er rief: „Und er liebt Israel auch!“ Levin fuhr fort, Trump als den ersten jüdischen Präsidenten zu feiern, und erinnerte daran: „Vor sechs Jahren stand ich hier oben und sagte, das ist unser erster jüdischer Präsident“, worauf Trump antwortete: „Das stimmt.“ Levin setzte fort: „Jetzt ist er der erste jüdische Präsident, der zwei nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten dient. Wir danken Ihnen für alles.“

Interessanterweise ist – Wahlversprechen in New York und Levin beiseite – plausibel behauptet worden, dass Trump tatsächlich der erste jüdische Präsident durch Konversion sei, möglicherweise vollzogen im Jahr 2017. Er hat mehrfach persönlich das Vermächtnis des berüchtigten Chabad-Lubawitsch-Rabbiners Menachem Mendel Schneerson geehrt, der ihn möglicherweise einst unterrichtet hat. Und man könnte anmerken, dass die Vermutung, Trump könnte in religiöser Hinsicht tatsächlich Jude sein, durch sein unterwürfiges Verhalten gegenüber dem jüdischen Staat während seiner Amtszeit durchaus gestützt wird. Er und seine Familie sind, wenig überraschend, in der genealogischen Datenbank jewishgen.org verzeichnet.

Ebenfalls bei dem Chanukka-Empfang am Dienstag erklärte die israelische Kasino-Magnatin aus Las Vegas und wichtigste politische Großspenderin Miriam Adelson öffentlich und offen, dass Trump trotz verfassungsrechtlicher Begrenzungen eine dritte Amtszeit als Präsident anstreben könne. Adelson verwies auf ihre Gespräche mit dem widerwärtigen Anwalt Alan Dershowitz über die Gültigkeit einer weiteren Amtszeit und stimmte ihm zu mit den Worten: „Ich habe Alan Dershowitz getroffen, und ich habe gesagt: Alan, ich stimme dir zu. Also können wir es tun. Denk darüber nach.“ Sie sagte außerdem weitere 250 Millionen Dollar an Wahlkampfunterstützung zu, um eine solche Initiative zu finanzieren, was im Publikum Sprechchöre von „Vier weitere Jahre“ auslöste. Trump lobte Adelsons Unterstützung und hob das Engagement ihres verstorbenen Ehemanns Sheldon Adelson für Israel hervor und sagte: „Vor fünfzehn Jahren war die stärkste Lobby in Washington die jüdische Lobby. Es war Israel. Das ist nicht mehr so.“ Trump beschuldigte anschließend einige Abgeordnete, „antisemitisch“ zu sein, und nannte dabei die Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Ilhan Omar, von denen Trump sagt, sie „hassen jüdische Menschen“. Trump machte außerdem Universitäten dafür verantwortlich, antiisraelische Stimmungen zu schützen, und sagte voraus, dass Harvard, das er wegen antisemitismusbezogener Strafzahlungen verklagt hat, „eine Menge Geld zahlen wird“.

Tatsächlich beeinflussen eingehende Spendengelder aus pro-israelischen Quellen Trumps Verhalten und sind eine treibende Kraft für sein Selbstbild als „Geschäftsmann und Immobilienentwickler“. Obwohl er Milliardär ist, ist er stets auf der Suche nach noch mehr. Die Würde seines Amtes, die bei jedem anderen Präsidenten – Bill Clinton ausgenommen – eine Bremse für hemmungsloses Kassieren und das Annehmen von Geschenken wäre, hat Donald Trump nicht davon abgehalten. Die New York Times hat kürzlich über diese Neigung des Präsidenten berichtet, der bereit ist, seine regulatorischen und sonstigen Befugnisse zu nutzen, um Geld aus ausländischen Regierungen, Unternehmen und anderen Organisationen herauszupressen – zum Vorteil seiner selbst und seiner Familie.

Die Berichterstattung der Times liefert erhebliche Details darüber, wie die Familie Trump im vergangenen Jahr durch verschiedene, direkt oder indirekt vom Präsidenten vorangetriebene Machenschaften in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar profitiert hat. Der Bericht fragt: „Wie viel Geld hat Donald Trump seit seiner zweiten Wahl als Präsident eingestrichen? Wir haben nachgerechnet … Beginnen wir mit den Lizenzgeschäften. Ausländische Unternehmen, oft unter Beteiligung ihrer Regierungen, zahlen dafür, den Namen Trump auf Gebäuden zu verwenden. Und der Zeitpunkt ist oft verdächtig. Etwa einen Monat nachdem die Trumps den ersten Spatenstich für dieses Projekt außerhalb von Hanoi gesetzt hatten, erklärte sich die Regierung bereit, die angedrohten Zölle gegen Vietnam zu senken. Dann ist da Melania. ‚Da geht es schon wieder los. Er macht Werbung für die Dokumentation seiner Frau.‘ Die Trumps streichen 28 Millionen Dollar für die Dokumentation ein. Amazon zahlte deutlich mehr als konkurrierende Angebote und weit mehr, als das Unternehmen für vergleichbare Projekte gezahlt hatte. Doch Jeff Bezos hat viele Gründe, sich bei der Regierung beliebt zu machen – von Raumfahrt- und Verteidigungsaufträgen bis hin zur Kartellregulierung. Dann gibt es die Klagen. ‚ABC News.‘ ‚Meta.‘ ‚Paramount.‘ ‚YouTube hat zugestimmt, mehr als 24 Millionen Dollar zu zahlen.‘ ‚16 Millionen Dollar.‘ ‚25 Millionen Dollar.‘ ‚Warum zahlt Elon Donald Trump 10 Millionen Dollar?‘ Keine dieser Klagen war in der Sache gerechtfertigt. Aber statt sich vor Gericht mit einem rachsüchtigen Präsidenten anzulegen, einigten sich diese Unternehmen, und Trump verdiente über 90 Millionen Dollar. ‚Das Pentagon sagt, es habe das Boeing-747-Flugzeug aus Katar angenommen. Sie schenken uns ein kostenloses Flugzeug. Vielen Dank.‘ Trump plant, das 400-Millionen-Dollar-Geschenk aus Katar nach seiner Präsidentschaft mitzunehmen. Und er schien anzuerkennen, dass dies beeinflussen würde, wie er das Land behandelt. ‚Sie werden von den Vereinigten Staaten von Amerika geschützt werden.‘ Aber die größte Geldquelle der Familie ist Krypto. Menschen, die hoffen, die Bundespolitik zu beeinflussen – darunter auch Ausländer – können die Familien-Coin von Trump kaufen und damit faktisch Geld an die Trumps übertragen. Diese Geschäfte sind oft geheim, aber einige wurden öffentlich, wie im vergangenen Jahr, als eine Investmentfirma aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ein 2-Milliarden-Dollar-Geschäft mit der Trump-Firma ankündigte. Zwei Wochen später gewährte der Präsident dem Land Zugang zu fortschrittlichen Computerchips. Die Trumps haben durch verschiedene Kryptowährungen mindestens 867 Millionen Dollar verdient. Insgesamt hat Trump über 1,4 Milliarden Dollar eingestrichen. Das entspricht dem 16.822-fachen des mittleren US-Haushaltseinkommens. Und das ist der Punkt: Wir haben diese Schätzung anhand öffentlich zugänglicher Unterlagen vorgenommen. Diese Zahl ist also ein Minimum, keine vollständige Abrechnung. ‚Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann. Fragt, was ihr für euer Land tun könnt.‘“

Und all das beinhaltet noch nicht einmal die Nebenprojekte wie Sportveranstaltungen, darunter das Indy-Formel-1-Autorennen in Washington, D.C. im August, den geplanten Gedenkbogen, das Stadion vor dem Weißen Haus für das kommende UFC-Wrestling-Event, den im Bau befindlichen Ballsaal des Weißen Hauses und andere „Aufwertungen“ sowie die Übernahme des Kennedy- und des Peace-Centers. Doch selbst das alles verblasst im Vergleich zu der Klage über 10 Milliarden Dollar, die der Präsident gemeinsam mit seinen beiden Söhnen und den Trump-Geschäftsinteressen gegen den Internal Revenue Service eingereicht hat – wegen eines Lecks von Donald Trumps Steuerunterlagen aus der Zeit, die auch seine erste Amtszeit umfasst. Man muss sich vor Augen halten, was er tut: Er ist der Chef der US-Regierung und verklagt diese selbe Regierung auf eine enorme Summe, die ihn und seine Familie bereichern und die letztlich vom amerikanischen Steuerzahler in der einen oder anderen Form bezahlt werden muss. Typischerweise fuhr Präsident Trump die ABC-News-Korrespondentin im Weißen Haus, Karen Travers, an, als sie ihn nach dem Geld aus der Klage fragte, und sagte zu ihr: „Sie sind eine sehr laute Person!“

Trump nutzt ein Bundesgesetz aus, das die Vertraulichkeit der Steuererklärungen von Amerikanern schützt. Eine unrechtmäßige Offenlegung von Steuerinformationen zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich, und Betroffene können die Regierung verklagen, wenn der Internal Revenue Service ihre Informationen offenlegt – doch dies ist das erste Mal, dass ein amtierender Präsident eine solche Klage eingereicht hat. Trumps Beschwerde, die vergangene Woche vor einem Bundesgericht in Miami gegen den IRS und das Finanzministerium eingereicht wurde, schuf eine unvorstellbare Situation: Bundesbehörden sehen sich mit einer Klage durch den Chef der Exekutive konfrontiert, der in diesem Fall mindestens 10 Milliarden Dollar Schadenersatz fordert.

Laut dem Bericht der Times handelt es sich um „einen enormen Interessenkonflikt“, so Richard Painter, der Chef-Ethikanwalt des Weißen Hauses in der Regierung von George W. Bush. Painter stellte fest: „Seine [Trumps] eigenen Ernennungen könnten sich umdrehen und sagen: ‚Lassen wir der Trump-Familie ein paar Milliarden zukommen. Das ist ein fairer Vergleich.‘“ Das Leck der Steuererklärungen wurde von Charles Littlejohn verursacht, einem ehemaligen Auftragnehmer des IRS – nicht einmal ein Regierungsangestellter –, der für seine Tat zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Interessanterweise war dies nicht Trumps erster Versuch, Zahlungen vom Justizministerium zu erzwingen, nachdem er bereits verlangt hatte, dass das Ministerium ihm rund 230 Millionen Dollar Entschädigung für die bundesstaatlichen Ermittlungen gegen ihn zahlen solle, als er gegen Hillary Clinton kandidierte. Das Justizministerium ist auch auf präsidentielle Forderungen eingegangen, Menschen zu verfolgen, die er als seine politischen Feinde betrachtet.

So ist es also. In der vergangenen Woche hat Donald Trump – wie immer – alles getan, um Israel zu unterstützen und sich persönlich zu bereichern. Wenn das Amerika wieder groß machen soll, ist schwer zu erkennen, wie das genau geschehen soll. Wer an den bona fides unseres Landesführers zweifelt und dennoch unterstützend sein möchte, für den wäre es vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich die Dokumentation „Melania“ anzusehen – zur Beruhigung und um gleichzeitig noch ein wenig mehr Geld in Trumps Tasche zu werfen. Er würde das sehr zu schätzen wissen!

*

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer gemeinnützigen Bildungsstiftung nach 501(c)3 (Steuer-ID-Nummer #52-1739023), die sich für eine stärker interessengeleitete US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Website: https://councilforthenationalinterest.org, Postanschrift: P.O. Box 2157, Purcellville, VA 20134, E-Mail: inform@cnionline.org