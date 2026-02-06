Jens Spahn, der Jäger der Ungeimpften und der ganz andere „Sachverständige“

Die Corona-Enquetekommission des Deutschen Bundestages ist kein Untersuchungsausschuss, aber es kommen bei den Befragungen der Verantwortlichen wichtigste Dinge an die Öffentlichkeit, die diese allerdings dank der korrupten Mainstream-Medien kaum wahrnimmt. Zum Glück gibt es noch alternative Medien wie homburgshintergrund. In der Sitzung vom 15.12.2025 machte der frühere Bundesgesundheits-Minister Jens Spahn Aussagen, die offenbaren, wie er mit der Lüge vom Impf-Fremdschutz das Volk moralisierend in die Nadel der Corona-Spritzbrühe getrieben, mit untauglichen Masken in Angst versetzt und zur stillen Folgsamkeit gebracht hat. Ein Amtstäter legt indirekt seine Verbrechen an einer geplanten „Pandemie“ ungerührt offen dar!

Er ist sich offenbar sicher, dass er und seine Mitverschwörer in diesem System einer de facto herrschenden Parteien-Oligarchie nie zur Verantwortung gezogen werden.

I. Der „Fremdschutz“ der Corona-„Impfung“

Jens Spahns „Pandemie der Ungeimpften“

Schon im Sommer 2021 hatte der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn behauptet, die Impfung schütze neben dem Selbstschutz auch davor, dass das Virus, die behauptete Ursache der Corona-Krankheit, auf