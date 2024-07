Colonel Macgregor: Bidens kognitiver Verfall macht deutlich, dass die US-Regierung in “nicht gewählten Händen” ist

Von Andreas Wailzer

“Traurigerweise wurde Präsident Bidens fragiler Geisteszustand in der gestrigen Debatte für alle sichtbar”, sagte der pensionierte Oberst der US-Armee Douglas Macgregor. “Es ist an der Zeit zu fragen: Wer regiert dieses Land wirklich?”

Sagen Sie dem Kongress, er soll die Biden-Regierung daran hindern ,Kriege in der Ukraine und in Israel zu finanzieren

(LifeSiteNews) – Der pensionierte Oberst der US-Armee Douglas MacGregor sagte, dass “die Regierungsmacht” der USA “in nicht gewählten Händen” liege, nachdem die erste Präsidentschaftsdebatte den kognitiven Verfall von Präsident Joe Biden vor der ganzen Welt deutlich gemacht hatte.

In einer Videobotschaft, die auf dem YouTube-Kanal Our Country Our Choice veröffentlicht wurde, äußerte MacGregor seine Sorge um die USA nach Bidens katastrophalem Abschneiden bei der ersten Präsidentschaftsdebatte am 27. Juni.

“Präsident Biden ist nicht in der Lage, die immensen Pflichten des Präsidentenamtes zu erfüllen”, erklärte der Armee-Veteran. “Die alarmierenden Beweise für seinen kognitiven Verfall waren für alle zu sehen. Dennoch nutzen seine Ermöglicher und politischen Verbündeten den Präsidenten weiterhin aus, um ihre zerstörerische Agenda an die Stelle der Interessen des amerikanischen Volkes zu setzen”.

“Zerstörerische Durchführungsverordnungen und politische Richtlinien, von denen viele wahrscheinlich unterzeichnet wurden, als sich Präsident Biden in einem rapide abnehmenden Geisteszustand befand, fügten unserer Nation enormen Schaden zu”, sagte er.

Macgregor kritisierte die Biden-Administration für die Erleichterung der illegalen Masseneinwanderung, die zerstörerische Klimapolitik und das Führen ausländischer Kriege in der Ukraine und in Israel.

“Präsident Bidens Manipulatoren haben einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine angeheizt, der uns in eine katastrophale Konfrontation mit dem atomar bewaffneten Russland hineinziehen könnte”, sagte der pensionierte Oberst. “Ihre uneingeschränkte Unterstützung für Israels unverhältnismäßige Aktionen in Gaza untergräbt unsere moralische Autorität und Glaubwürdigkeit als Verfechter von Frieden und Stabilität.”

“Traurigerweise wurde Präsident Bidens fragiler mentaler Zustand in der gestrigen Debatte für alle sichtbar”, bemerkte er. “Seine Antworten waren häufig unzusammenhängend. Er wirkte verloren, ja sogar verwirrt und hatte Mühe, grundlegende Gedanken zu Ende zu bringen.”

“Es ist an der Zeit zu fragen: Wer regiert dieses Land wirklich?” sagte Macgregor. “Sind es wir, das Volk, wie es unsere Gründer beabsichtigten, oder haben wir die Kontrolle an nicht gewählte Bürokraten, ausufernde Bundesbehörden und wohlhabende Spender abgegeben, denen die Interessen der einfachen Amerikaner nicht am Herzen liegen?”

“Präsident Biden sollte mit Anstand und Würde in den Ruhestand gehen und nicht in der Dämmerung seines Lebens grausam ausgebeutet werden”, sagte der Oberst.

“Zu sagen, dass dies eine nationale Schande ist, ist eine Untertreibung”, fügte er hinzu. “Diese Travestie sollte sofort beendet werden. Es ist jetzt offensichtlich, dass die Macht, das Schicksal unserer Nation zu bestimmen, in nicht gewählten Händen liegt.”

“Es ist an der Zeit, dass die Amerikaner eine neue, legitime Regierung fordern. Eine, die sich dem Frieden im Ausland und dem Wohlstand im eigenen Land verschrieben hat”, so Macgregor abschließend.

Sowohl Demokraten als auch Republikaner erkannten Bidens schlechte Leistung in der Debatte weniger als fünf Monate vor den Präsidentschaftswahlen 2024 an. Ein CNN-Moderator sagte: “Die Demokraten, mit denen ich spreche, sind fast außer sich.”

Der 81-jährige Joe Biden wirkte während der Debatte merklich desorientiert, was bei den Demokraten Besorgnis auslöste und neue Spekulationen über mögliche Pläne, ihn durch einen besseren Kandidaten zu ersetzen, entfachte.

CNN blockierte die Übertragung für Unabhängige, so dass LifeSiteNews eine gläubige katholische Reaktion auf das erste große Wahlereignis gab, anstatt die Debatte live zu streamen.

Fordern Sie den Kongress auf, die Biden-Regierung an der Finanzierung von Kriegen in der Ukraine und in Israel zu hindern