Jemens Hyperschallraketen: Eine militärische Revolution in Westasien

Von Khalil Nasrallah

Der bahnbrechende Einsatz der Hyperschallrakete Hatem-2 gegen ein israelisches Schiff im Jemen signalisiert eine seismische Verschiebung der regionalen Machtdynamik, stellt die Strategien der USA und ihrer Partner in Frage und zeigt weitere unerwartete militärische Fortschritte Sanaas auf.

Zu Beginn dieses Jahres tauchten Nachrichtenberichte auf, wonach Jemen Experimente mit Hyperschallraketen durchgeführt hat. Während die Regierung in Sanaa damals schwieg, haben die jüngsten Ereignisse jede Unklarheit über diese Entwicklung beseitigt.

Ende Juni gab der Jemen offiziell bekannt, dass er die ballistische Hyperschallrakete “Hatem-2” eingesetzt hat, um das israelische Schiff MSC Sarah im Arabischen Meer zu treffen. Damit gehört der Jemen zu einer Gruppe von Staaten, die über solch fortschrittliche Waffen verfügen, und zeigt, dass Sanaa trotz des fast zehnjährigen Krieges unerwartete Fortschritte in der Militärtechnologie gemacht hat.

BREAKING | Yemeni Armed Forces releases footage of NEW hypersonic ballistic missile named Hatem-2 — being used for the first time against Israeli vessel MSC Sarah V in the Arabian Sea on 25 June. pic.twitter.com/h4yf1k4FxN — The Cradle (@TheCradleMedia) June 26, 2024

Die Stationierung der Hatem-2-Rakete ist nicht nur eine Demonstration technologischen Könnens, sondern ein komplexes Signal an verschiedene internationale Akteure. Das Vorgehen Jemens fügt sich in die breitere Widerstandsachse Westasiens ein und spiegelt die anhaltende Unterstützung für den Gazastreifen inmitten des von den USA unterstützten israelischen Krieges gegen die belagerte palästinensische Enklave wider.

Diese Unterstützung ist nicht nur rhetorischer Natur, sondern wurde inzwischen durch konkrete Maßnahmen wie den Einsatz moderner Waffen deutlich unter Beweis gestellt. Die Entwicklung und der Einsatz von Hyperschallraketen verdeutlichen die Erosion der militärischen Abschreckung der USA in der Region, eine Sorge, die durch die jüngsten Fehlschläge und die mögliche Eskalation in Palästina noch verstärkt wird.

Neudefinition der regionalen Macht

Das Vorhandensein einer derart fortschrittlichen Technologie im Jemen erschwert das strategische Kalkül der USA und ihrer Verbündeten, die sich nun mit einem fähigeren und unberechenbareren Gegner auseinandersetzen müssen.

Entscheidend ist, dass diese Maßnahmen eine Reaktion auf die seit neun Jahren andauernde saudi-emiratische Aggression sind, die aufgrund mehrerer Faktoren fortbesteht. Dazu gehören die direkte militärische Intervention der USA und Großbritanniens sowie die Einsetzung eines von Milizen unterstützten Präsidentenrats, der die strategischen politischen Ziele ausländischer Akteure erreichen soll. Die militärischen Fortschritte Sanaas sind daher eng mit seiner politischen Haltung und seinen nationalen/regionalen strategischen Zielen verwoben.

Der Beschuss eines israelischen Schiffes mit einer Hyperschallrakete durch die mit den Ansarallah verbündeten Streitkräfte stellt eine bedeutende Veränderung der militärischen Dynamik in Westasien dar. Im Gegensatz zu experimentellen Tests an statischen Zielen hat diese Operation gezeigt, dass der Jemen in der Lage ist, bewegliche Ziele schnell anzugreifen.

Hyperschallraketen, die sich mit Geschwindigkeiten von mehr als Mach 5 fortbewegen und über eine außergewöhnliche Manövrierfähigkeit verfügen, sind für bestehende Luftabwehrsysteme bekanntermaßen schwer abzufangen. Diese Fähigkeit stellt in dem regionalen Konflikt eine neue Bedrohungsstufe dar, die die Verteidigungsstrategien der jemenitischen Gegner erschwert oder sogar zunichte macht.

Die Hatem-2 steht für eine neue Generation jemenitischer ballistischer Raketen, die sich durch fortschrittliche intelligente Lenksysteme, hohe Manövrierfähigkeit, Hyperschallgeschwindigkeit, Feststoffantrieb und mehrere Versionen mit unterschiedlichen Reichweiten auszeichnen. Dies macht die Hatem-2 zu einer beeindruckenden Waffe, die präzise und schnelle Schläge ausführen kann. Die Entwicklung einer derart fortschrittlichen Technologie im Jemen, einem Land, das seit fast einem Jahrzehnt unter einer schweren Blockade und ständigen Aggressionen leidet, ist bemerkenswert. Sie ist Ausdruck eines bedeutenden Sprungs in der einheimischen Militärtechnologie und strategischen Fähigkeit.

Antwort auf die saudi-emiratische Aggression

Der Einsatz von Hyperschallraketen ist auch eine deutliche Botschaft an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Sanaa hat Riad wiederholt davor gewarnt, US-Militäraktionen zu unterstützen, die von seinem Hoheitsgebiet ausgehen. Der jüngste Angriff auf den US-Flugzeugträger USS Eisenhower im Roten Meer ist ein Beispiel dafür.

Die Folgen für Saudi-Arabien sind schwerwiegend: Eine fortgesetzte Aggression gegen den Jemen könnte weitere verheerende Vergeltungsschläge nach sich ziehen. Die Bereitschaft Sanaas, hochrangige Ziele anzugreifen, signalisiert die Absicht, die Blockade notfalls mit militärischen Mitteln aufzuheben. Darüber hinaus schwinden die Chancen für eine friedliche Lösung, da sich die militärischen Konfrontationen verschärfen.

Sanaa, das keine Angst vor der US-Marine und ihren Verbündeten hatte, die tief in israelisches Hoheitsgebiet eindrangen, wird nicht zögern, Saudi-Arabien schmerzhafte Schläge zu versetzen, um die Blockade aufzuheben. Die Botschaft der Hyperschallraketen gibt einen Einblick in die Möglichkeiten der Widerstandsfront in der Region und zeigt, dass sie unter dem Banner der Widerstandsachse “Einheit der Fronten” integriert und vereinheitlicht operiert und in der Lage ist, verheerende Schläge in einem riesigen geografischen Gebiet zu führen.

Sanaa erschüttert den Status quo

Die Widerstandsfähigkeit des Jemen ist auch ein Beweis für die Fähigkeit des Landes, sich unter extremen Bedingungen anzupassen und zu erneuern. Durch die Integration von Hyperschallraketen und anderen hochentwickelten Technologien wie dem Drohnenboot Toofan-1, das das Schiff Tutor im Roten Meer ins Visier nahm und versenkte, kann sich Sanaa nicht nur selbst verteidigen, sondern auch den Gegner durch Abschreckung herausfordern.

BREAKING | Yemeni Armed Forces releases footage of its operation targeting the TRANSWORLD NAVIGATOR ship in the Red Sea on 23 June with the new uncrewed Toofan-1 drone boat.



The vessel belonged to a company that violated the ban on sailing to Israeli ports. pic.twitter.com/XTMIMZAwAA — The Cradle (@TheCradleMedia) June 30, 2024

Die militärischen Botschaften aus Sanaa, sei es in Bezug auf die Ausrichtung innerhalb der Widerstandsachse oder in Bezug auf die Realität des Jemen im Kampf gegen die Aggression und die Blockade, sind Teil der sich verändernden Dynamik in der Region und verändern die Machtverhältnisse, die bei keiner Einigung mit dem Feind umgangen werden können, wenn es sie denn überhaupt gibt. Dies ermöglicht es den jemenitischen Kräften, die militärische Konfrontation nach Belieben fortzusetzen oder sogar in neue Bereiche zu eskalieren.

Das Debüt der Hatem-2-Rakete stellt eine entscheidende Verschiebung in der regionalen Machtdynamik dar, wobei die militärischen Fortschritte des Jemen die strategische Realität in Westasien neu gestalten. Unabhängig davon, ob der Konflikt in seiner derzeitigen Intensität fortgesetzt wird oder weiter eskaliert, die Auswirkungen der jemenitischen Hyperschallraketen sind bereits in der gesamten Region spürbar.

Die jemenitischen Hyperschallraketen sind nicht nur eine technische Errungenschaft für Sanaa; sie sind vielmehr als strategisches Manöver zu verstehen, das das Kräfteverhältnis zugunsten der Achse des Widerstands verändert und den künftigen Kriegsverlauf in der Region neu bestimmt.