Corbett Report: Warum glauben die Menschen gefälschten Statistiken?

Ich habe heute eine schockierende Nachricht für Sie: Manchmal sind Statistiken ungenau.

Ich weiß, ich weiß. Wahrscheinlich habe ich gerade Ihre Welt erschüttert. „Wie kann das sein?“, fragen Sie sich jetzt. Aber halt, es kommt noch schlimmer!

Statistiken sind nicht nur gelegentlich ungenau, manchmal werden sie auch auf irreführende Weise präsentiert!

„Sag, dass das nicht stimmt!“ Ich höre Sie aufschreien. Aber machen Sie sich darauf gefasst, dass ich mir das Schlimmste für den Schluss aufgehoben habe.

Manchmal sind die Statistiken erfunden.

„Ich kann es nicht glauben!“, sagen Sie und fallen auf die Knie, während Ihre Welt um Sie herum zusammenbricht.

Okay, okay, genug gescherzt. Ich weiß, dass Sie das alles schon wissen. Aber heute möchte ich über ein interessantes Phänomen sprechen, das mit diesem Thema zusammenhängt. Sehen Sie, genau die Leute, die perfekt in der Lage sind, auf die statistischen Schikanen der globalistischen Superschurken und ihrer MSM-Kumpanen hinzuweisen, sind oft die gleichen Leute, die auf die statistischen Schikanen der Leute hereinfallen, die sie mögen.

Warum ist das so? Lasst es uns herausfinden.

Lügen mit Statistiken

Wir alle wissen inzwischen, dass Statistiken, Zahlen, Grafiken und Diagramme von den Mächtigen, die es nicht sein sollten, routinemäßig verwendet werden, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, oder? Zumindest gibt es für diejenigen, die auch nur flüchtig mit den Archiven des Corbett Report vertraut sind, keine Entschuldigung dafür, nicht alles über die raffinierten statistischen Betrügereien zu wissen, mit denen Joe Normie von diesem oder jenem globalistischen Betrug überzeugt werden soll.

Es gibt Lügen, verdammte Lügen und Regierungsstatistiken, wo wir uns über Mark Carneys Unbehagen über die schlechte Qualität der Daten des britischen Amtes für nationale Statistiken lustig machten und darauf hinwiesen, dass dies kein rein britisches Problem ist. Ganz im Gegenteil. Wie ich in diesem Video gezeigt habe, sind die offiziellen Statistiken aus China, Japan und den USA – und natürlich auch jeder anderen Regierung – eine offensichtliche Täuschung.

In Lies, Damned Lies, and Global Warming Statistics (Lügen, verdammte Lügen und Statistiken über die globale Erwärmung) haben wir die üblichen statistischen Tricks aufgezählt, mit denen Daten der Öffentlichkeit gegenüber falsch dargestellt werden (Abschneiden der Y-Achse, Änderung der Vergleichseinheiten usw.), und gezeigt, wie sie von den Verfechtern der Pseudowissenschaft über die globale Erwärmung eingesetzt werden, um Klimadaten falsch darzustellen.

Und natürlich gibt es Lügen, verdammte Lügen und Coronavirus-Statistiken, wo wir in der Lage waren, alle Grundlagen der COVID-Täuschung aufzuschlüsseln – die fragwürdigen Todesdaten und die erfundenen Modelle, die jetzt sogar von den MSM als eklatanter Schwindel zugegeben werden – lange bevor grundlegende Konzepte wie „Sterben an“ versus „Sterben mit“ überhaupt auf dem Radar von Joe Q. Normie waren. Und wie konnten wir den COVID-Lügen so weit voraus sein? Weil wir das alles schon einmal gesehen haben. In der Tat sind wir an diese Art von Trickserei so gewöhnt, dass viele von uns eine Faustregel des gesunden Menschenverstandes übernommen haben: Wenn ein Politiker versucht, uns mit einer Statistik oder Zahl zu füttern, um uns davon zu überzeugen, seiner Agenda zu folgen, dann lügt er uns an, solange nicht ausdrücklich das Gegenteil bewiesen wird.

In Anbetracht der gründlichen Ausbildung in numerischem Unsinn, die wir in der Gemeinschaft der Verschwörungsrealisten so offensichtlich besitzen, gibt es keine Möglichkeit, dass einer von uns, der mit Verstand ausgestattet ist, jemals auf eine verlogene Grafik oder eine gefälschte Statistik hereinfallen könnte, oder?

Richtig?

Auf Lügen hereinfallen

…Nun, warten Sie mal eine Sekunde, Partner. Nur weil wir gut darin sind, die fehlerhaften Zahlen und irreführenden Berechnungen derer zu erkennen, denen wir misstrauen, heißt das nicht, dass wir nicht von jemandem, dem wir vertrauen, hereingelegt werden können. Dafür gibt es viele Beispiele, die mir im Laufe der Jahre begegnet sind, aber hier ist eines, das erst kürzlich aufgetaucht ist.

Inzwischen haben Sie wahrscheinlich die Pro-Putin-Propaganda gesehen, die aus bestimmten Kreisen der „unabhängigen“ Medien kommt. Sie wissen schon, die Propaganda, die darauf besteht, dass Putin ein 5D-Schachmeister ist, der sich tapfer gegen den Angriff der Globalisten auf Russland wehrt, weil er das russische Volk liebt und ein wirklich toller Kerl ist, der seine politische Macht keineswegs auf dem Rücken einer von seinen FSB-Kumpeln unter falscher Flagge verübten Bombenkampagne konsolidiert hat. Und Sie haben wahrscheinlich gehört, wie dieselben Experten, die (vor dem 24. Februar) geschworen haben, dass Putin keinen militärischen Einmarsch in die Ukraine plane, (nach dem 24. Februar) meinten, sein militärischer Einmarsch in die Ukraine sei das brillanteste Manöver aller Zeiten.

Ja, natürlich! Mit einem Kader von Soldaten, die bis zur letzten Minute nichts von der Operation wussten, in das Land stürmen, sie aufteilen, um einen erheblichen Teil von ihnen für eine sinnlose, unterversorgte und später abgebrochene Einkreisung Kiews einzusetzen, und dann die monatelange, langwierige Schlacht fortsetzen, bei der nur minimale Gewinne und erhebliche militärische Verluste zu verzeichnen sind. Hervorragend!

Wie Sie wissen, bin ich kein Fan der „Putin (oder Xi) gegen die Neue Weltordnung!“-Erzählung(en). Aber einer der Beweise, die angeführt werden, um die Ansicht zu untermauern, dass diese Invasion in der Ukraine tatsächlich Teil von Putins großem Plan ist, es den Globalisten heimzuzahlen, ist dieser:

Beeindruckend, oder? Ich meine, da kann man nicht widersprechen. Es ist ein verdammter Candlestick-Chart, um Himmels willen! Was will man mehr?

Um es in Worte zu fassen: Putin hat mit dieser Militäroperation einen wirtschaftlichen Coup gelandet und Sanktionen gegen Russland provoziert, die der russischen Wirtschaft tatsächlich zugute gekommen sind und den Rubel gestärkt (oder zumindest nicht geschwächt) haben. Zumindest behaupten das die vertrauenswürdigen Leute vom Wall Street Journal und CNN.

Wenn dies nun eine Geschichte darüber wäre, dass „die Inflation in den USA eigentlich eine gute Sache ist und Sie froh sein sollten, 100 Dollar für das Tanken Ihres Autos zu bezahlen, Sie undankbarer Bauer!“ Ich kann mir vorstellen, dass jeder, der nicht das MSM-Kool-Aid trinkt, die Geschichte sofort durchschauen würde. Aber weil es hier um Putins Russland geht und weil es einige wohlmeinende, aber verblendete Leute gibt, die immer noch glauben (entgegen allen Beweisen), dass Putin tatsächlich gegen die globalistische Agenda ist, muss ich vielleicht erklären, warum dieses Narrativ Unsinn ist.

Lassen Sie uns zunächst eines klarstellen: Dies ist ein Narrativ. Ich weiß, dass das Candlestick-Diagramm alles sehr mathematisch und unbestreitbar aussehen lässt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Dow-Jones-Index oder der Dollar-Rubel-Wechselkurs oder der Teepreis in China nur eine Zahl ist. Um dieser Zahl einen Sinn zu geben, muss sie in eine Erzählung eingebettet werden.

Nehmen wir das Märchen vom „Rubelaufschwung“. Es ist eine Geschichte, die erzählt wird, wie Putins kühnes militärisches Abenteuer in der Ukraine die russische Wirtschaft irgendwie wiederbelebt und den Wert des Rubels gestärkt hat. Aber vergessen Sie nie, dass es sich dabei im Grunde nur um eine Geschichte handelt.

Die eigentliche Frage ist also die folgende: Was sagt uns der Rubel-Dollar-Kurs eigentlich über den Zustand der russischen Wirtschaft?

Offenbar nicht viel. In „What Is Behind Ruble’s Return to Pre-War Levels vs. the Dollar? Massive Währungskontrollen“ erklärt Sergey Khestanov, dass das Geheimnis der scheinbaren Stärke des Rubels darin liegt, dass der Wechselkurs praktisch nichts mit der wirtschaftlichen Stärke des Landes zu tun hat. Tatsächlich verhindern die Devisenkontrollen, dass die meisten Russen ihr Geld überhaupt umtauschen können:

Privatpersonen ist es bis zum 9. September 2022 verboten, Bargeld im Wert von mehr als 10.000 Dollar abzuheben.

Privatpersonen ist es untersagt, mehr als 10.000 Dollar in bar aus dem Land zu exportieren.

Privatpersonen durften nicht mehr als 5.000 Dollar ins Ausland überweisen, und zwar nur an enge Verwandte. Nun wurde auch diese Grenze auf 10.000 Dollar angehoben.

Die Zentralbank hat eine Provision für den Kauf von Fremdwährungen eingeführt. Zunächst betrug die Provision 30 %, dann senkte die Zentralbank sie auf 12 %.

Seit dem 4. März müssen auch juristische Personen eine Provision für den Kauf von Devisen entrichten – 12 % des Transaktionsbetrags.

Seit dem 28. Februar können Gebietsfremde ihre Wertpapiere nicht mehr an der Moskauer Börse verkaufen.

Seit dem 1. März können Gebietsfremde kein Geld mehr aus Russland ins Ausland überweisen.

Daher ist der Rubelkurs für den Durchschnittsrussen in Wirklichkeit eine bedeutungslose Zahl. Es gibt so viele Währungskontrollen, dass es keine Rolle spielt, ob der Kurs bei einem Rubel pro Dollar oder bei einer Million liegt.

Wie der in Moskau lebende Journalist Riley Waggaman in seinem jüngsten Artikel „Super-sanctioned Russia: Wirtschaftskrise abgewendet?“ feststellt, schlägt sich die „Stärke“ des Rubels auch nicht in niedrigeren Warenpreisen in den Regalen der russischen Geschäfte nieder. Tatsächlich liegt die Inflationsrate dort immer noch bei über 17 % (und Sie dachten, die Inflation in den USA sei jetzt schon schlimm).

Nun gut, Sie haben es verstanden. Die Vorstellung, dass die unglaubliche Stärke des Rubels zeigt, dass Putins Krieg für Russland eine gute Sache war, wird von der Realität nicht bestätigt und spiegelt nicht die tatsächliche Lebenserfahrung des durchschnittlichen Arbeiters in Russland wider. Dies sollte nicht überraschen, aber natürlich ist es für diejenigen überraschend, die glauben, dass Putin wirklich für den kleinen Mann kämpft und unter kognitiver Dissonanz leiden.

Bitte beachten Sie, dass ich in dieser Sache nicht auf einem hohen Ross sitze. Wir alle haben schon einmal unter dieser Art von kognitiver Dissonanz gelitten. Wir alle haben die Fehler in einem statistischen Argument übersehen, weil es das zu unterstützen scheint, was wir bereits glauben. Sie, ich und alle anderen haben sich dessen schuldig gemacht.

Hier sind also die eigentlichen Fragen: Was bedeutet das, und was können wir dagegen tun?

Warum es wichtig ist

Was ist hier also wirklich los?

Auf einer Ebene ist es ziemlich einfach: Kognitive Dissonanz tritt auf, wenn jemand, den wir mögen, gefälschte Statistiken oder trügerische Daten verwendet, um eine Sache zu unterstützen, an die wir glauben. Auf einer unbewussten Ebene haben wir vielleicht sogar das Gefühl, dass das Infragestellen der Zahlen, die zur Verteidigung „unserer Seite“ eines Arguments verwendet werden, gleichbedeutend damit ist, „das Team im Stich zu lassen“. Es überrascht daher nicht, dass die Tricks, die wir genau als statistische Taschenspielertricks identifizieren können, wenn sie von unseren Gegnern angewandt werden, dieselben sind, die uns täuschen können, wenn sie von jemandem aus unserer eigenen Peer Group angewandt werden.

Aber wenn das Problem wirklich so einfach wäre, dann wäre auch die Lösung so einfach: Seien Sie auf der Hut und überprüfen Sie alle Statistiken, bevor Sie sie akzeptieren.

Aber, wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, ist die Sache nicht so einfach. Bei näherer Betrachtung scheint es sich um eine grundlegendere Frage zu handeln: Warum fühlen wir uns überhaupt so oft dazu verleitet, unsere Argumente mit Statistiken, Zahlen, Diagrammen und Schaubildern zu untermauern? Warum scheint Bloombergs praktisches Candlestick-Diagramm, das die genaue Kurve des Rubelanstiegs zeigt, überhaupt so überzeugend zu sein?

Dies ist keine triviale Frage. Wie Mattias Desmet in seinem Buch über die Psychologie des Totalitarismus erklärt, beruht die mechanistische Ideologie, die seit dem Zeitalter der Aufklärung allmählich das westliche Denken übernommen hat, auf der Vorstellung eines rationalen, messbaren und vorhersehbaren Uhrwerkuniversums. Der moderne Verstand ist darauf konditioniert zu erwarten, dass die Realität letztlich auf Zahlen, Diagramme, Statistiken und andere messbare Größen reduzierbar ist. Dies schafft die perfekten Voraussetzungen für diejenigen, die Statistiken zur Manipulation der Bevölkerung einsetzen wollen.

Es war beispielsweise dieses mechanistische Weltbild, das die Nachrichtensendungen und Zeitungen dazu veranlasste, ihre Berichterstattung über die COVID-„Krise“ mit der „Anzeigetafel“ von Infektionen und Krankenhausaufenthalten zuzukleistern. Wie Desmet anmerkt, konnte nur der moderne Verstand, der so sehr von der mathematischen Natur der Realität überzeugt ist, von diesem numerischen Talisman so in Schrecken versetzt werden:

Die Coronavirus-Krise bot eine unerwartete Gelegenheit für die mechanistische Ideologie: Die Ungewissheit und die Angst vor dem Virus bildeten die Grundlage für die Entstehung und Entwicklung einer Gesellschaft, in der Entscheidungen auf Zahlen und nicht auf Geschichten beruhen. Heute sprechen wir über relativ „einfache“ Zahlen zu Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen; in der Zukunft könnten wir über hochtechnologische, biometrische Daten sprechen, die jeden Aspekt der körperlichen Funktion genau abbilden.

Apropos Zukunft: Es ist nicht schwer zu erkennen, wohin uns diese mechanistische Sicht der Realität führt: zu einer vollkommen technokratischen Form der Tyrannei.

Das Universum ist eine Maschine, deren Bestandteile messbar sind – das ist die Grundannahme dieser Ideologie. Messungen und Berechnungen bilden die Grundlage der mechanistischen Forschungsmethoden. Dieser erkenntnistheoretische Ausgangspunkt hat Auswirkungen auf die Vorstellung der Ideologie von der idealen Gesellschaft. Im Idealfall wird die Gesellschaft von fachkundigen Technokraten geführt, die Entscheidungen auf der Grundlage objektiver, numerischer Daten treffen. Mit der Coronavirus-Krise schien dieses utopische Ziel in greifbare Nähe zu rücken. Aus diesem Grund ist die Coronavirus-Krise eine Fallstudie par excellence, um das Vertrauen in Messungen und Zahlen einer kritischen Analyse zu unterziehen.

In dieser Lesart war das Coronavirus-Ereignis ein Testlauf für ein technokratisches, totalitäres Modell, bei dem unser Leben von Experten auf der Grundlage „objektiver“ Zahlen und Statistiken kontrolliert wird. Das ist keine philosophische Träumerei, sondern das ist buchstäblich das, was an vielen Orten rund um den Globus geschehen ist, wo die Befugnis zur Ausrufung eines gesundheitlichen Notstands – mit all den damit verbundenen Bewegungseinschränkungen und der Aufhebung der körperlichen Autonomie – gesetzlich in die Hände von Gesundheitsbeamten gelegt wurde, von denen man annahm, dass sie eine solche Entscheidung auf der Grundlage der neuesten Gesundheitsdaten treffen können.

Das ist die Welt, in die wir uns hineinmanövrieren: eine Welt, in der der statistische Unsinn und die erfundenen Daten der Globalisten und ihrer Lakaien aus Regierung, MSM und Unternehmen nicht nur dazu benutzt werden, die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen oder martialische Unterstützung für dieses oder jenes politische Thema zu erhalten, sondern tatsächlich als Grundlage für die technokratische Kontrolle unseres Lebens dienen werden.

Mit wem wir uns treffen dürfen. Welchen Job wir ausüben müssen. Was wir in unseren Körper stecken dürfen und was nicht. Ob wir unser Haus verlassen dürfen oder nicht. Das alles sind Dinge, die die Technokraten auf der Grundlage ihrer neuesten Zahlen und Berechnungen zu bestimmen vorgeben. Und sie werden zweifellos die auffälligsten Kuchendiagramme vorlegen, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie Recht haben … oder zumindest die Öffentlichkeit in dem Glauben zu wiegen, dass das alles zu kompliziert ist, um es zu verstehen, und dass man es „den Experten überlassen muss“.

Was können wir also dagegen tun? Das ist ein Problem, das sich nicht einfach oder prägnant in ein paar Zeilen am Ende eines Leitartikels lösen lässt. Die Kette historischer, wissenschaftlicher und philosophischer Entwicklungen, die uns an diesen Punkt geführt haben, dauert schon seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden an, und wir können das erkenntnistheoretische Paradigma, unter dem unsere Zivilisation arbeitet, ebenso wenig einfach ändern, wie wir uns einen elften Finger wachsen lassen können. Wie ich schon früher betont habe, ist das Einzige, was die Welt wirklich verändern wird, die Revolution des Geistes, das Schreiben einer neuen Erzählung, die es uns ermöglicht, das Universum neu zu begreifen, und die uns davon abhält, ständig nach einer mechanistischen, technologischen Lösung für jedes Problem zu suchen, dem wir gegenüberstehen.

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Ja, bitte beachten Sie die Statistiken und Zahlen, die Ihnen präsentiert werden, um Sie von einer Idee zu überzeugen, unabhängig davon, ob Sie mit dieser Idee einverstanden sind oder nicht. Aber vielleicht sollten wir noch einen Schritt weiter gehen und uns fragen, warum wir überhaupt nach Zahlen, Diagrammen und Statistiken suchen, um unsere Erzählungen über die Welt zu untermauern.