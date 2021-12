Corbett Report: Wie man den Krieg gegen das Bargeld gewinnt

CorbettReport: Wie in der dieswöchigen Ausgabe von #SolutionsWatch erwähnt, habe ich einen Artikel für Ernest Hancocks Zeitung Freedom’s Phoenix geschrieben. Hier ist er. Er soll als einfacher Einstieg in die Gegenökonomie für ein allgemeines Publikum (einschließlich Normalos) dienen. Wenn Sie diesen Artikel nützlich finden, teilen Sie ihn bitte mit anderen!

Was haben Sie als Letztes gekauft? Ein Kaugummi im Supermarkt? Ein Essen in Ihrem Lieblingssteakhaus? Einen neuen Staubsauger aus dem Kaufhaus? Ein neues Auto?

Und wie haben Sie diesen Kauf bezahlt? Wenn es Ihnen wie den meisten Menschen geht, haben Sie wahrscheinlich mit einer Karte oder einer anderen Form der elektronischen Zahlung bezahlt. Im Jahr 2016 übertrafen die Kartentransaktionen der Verbraucher zum ersten Mal die Barzahlungen, und jetzt, da Apple Pay, Venmo und andere Formen der elektronischen Zahlung an immer mehr Orten verwendet werden, werden bargeldlose Transaktionen immer häufiger.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Karten und elektronische Zahlungen sind bequem, einfach zu handhaben, relativ schnell und – laut einer seit Jahren laufenden, konzertierten Propagandakampagne – viel sauberer als das dreckige, schmutzige, virenverseuchte Bargeld.

Wenn Ihnen Bargeld veraltet und unnötig erscheint, dann haben Sie Glück! Die Regierungen aller Länder der Welt sind der gleichen Meinung wie Sie. Sie ziehen das Bargeld schrittweise aus dem Verkehr und verbieten sogar bestimmte Arten von Bargeldtransaktionen.

Im Jahr 2016 haben die indischen Behörden alle 500- und 1.000-Rupien-Scheine im Land demonetisiert, um die Bürger dazu zu bringen, ihr „Schwarzgeld“ abzugeben, d. h. das nicht deklarierte Bargeld, das die indische Version von Uncle Sam (Uncle Samiti?) nicht in die Finger bekommt. Der Schritt war ein durchschlagender Erfolg für Leute wie Bill Gates, der den elektronischen Zahlungsverkehr in der „bargeldärmsten Nation der Welt“ fördern will. Nach der Demonetarisierung erlebten mobile Zahlungsunternehmen einen Aufschwung, da die Inder sich dem herkömmlichen Bankensystem anschlossen.

Im Jahr 2019 schlug die australische Regierung ein Währungsgesetz vor, das Bargeldtransaktionen von mehr als 10.000 Dollar verboten hätte und eine zweijährige Gefängnisstrafe für jeden vorsah, der es wagte, eine solche Transaktion durchzuführen. Diese Maßnahme wurde, wie die indische, im Namen der Bekämpfung von Steuerhinterziehern vorgeschlagen. Sie wurde erst nach heftigen öffentlichen Protesten fallen gelassen… obwohl die Australier damals gewarnt wurden: „Seien Sie nicht überrascht, wenn es wieder aufgegriffen wird.“

Die Europäische Union versucht schon seit Jahren, das Bargeld einzudämmen, und prominente EU-Politiker plädieren seit mindestens 2016 für die Abschaffung der 500-Euro-Banknote. Ihr Wunsch wurde 2019 erfüllt, als die Produktion neuer 500er-Scheine eingestellt wurde. Aber das reicht den EU-Astronomen nicht, die nun versuchen, alle Bargeldtransaktionen über 5000 Euro in der gesamten Union zu kriminalisieren.

Sogar die guten alten USA (das Land der Freien und die Heimat der Tapferen) sind auf den Plan getreten. Wussten Sie, dass Louisiana bereits 2011 die Verwendung von Bargeld beim Verkauf von Gebrauchtwaren verboten hat? Das kaputte Kinderspielzeug und die alte 8-Spur-Kassette, die Sie letztes Wochenende für ein paar Vierteldollar auf dem Flohmarkt erstanden haben? Das war nach dem Gesetzentwurf 195 eine kriminelle Transaktion! Glücklicherweise wurde das Gesetz 2012 dahingehend geändert, dass es jetzt nur noch für Kupfer aus zweiter Hand gilt. Trotz dieses kleinen Sieges in einem Bundesstaat fängt der Krieg gegen Bargeld in ganz Amerika gerade erst an, ernsthaft zu werden.

Es ist kein Zufall, dass Anti-Bargeld-Gesetze in letzter Zeit die Welt erobern. Es gibt eine konzertierte, koordinierte Aktion zur Abschaffung von Barzahlungen rund um den Globus. Aber warum? Ja, die Steuerbehörden mögen Bargeld nicht, weil es die Möglichkeit für Schwarzgeldtransaktionen bietet, aber das ist nicht die ganze Geschichte.

Weitere Einblicke in diesen Trend gewährt uns der Internationale Währungsfonds, der 2019 einen weiteren Grund für die Abschaffung des Bargelds nannte. In seinem Blogbeitrag „Cashing In: How to Make Negative Interest Rates Work“ erklärt der IWF, dass das übliche Rezept der Zentralbanker zur Ankurbelung der Wirtschaft während eines Abschwungs darin besteht, die Zinssätze zu senken. Doch die Zinssätze sind weltweit bereits auf Null gesunken. Die herkömmliche Weisheit besagt, dass die Zinssätze nicht unter Null gesenkt werden können. Ein solcher Negativzins, wie er genannt wird, wäre so, als würde Ihre Bank von Ihnen verlangen, dass Sie Geld auf Ihrem Konto haben. Wenn es jemals so weit käme, würden Sie einfach Ihr Geld abheben und die Scheine unter die Matratze stopfen, oder?

Der IWF weist jedoch darauf hin, dass die Menschen kein Bargeld horten können, wenn es kein Bargeld zum Horten gibt:

„In einer bargeldlosen Welt gäbe es keine untere Grenze für die Zinssätze. Eine Zentralbank könnte den Leitzins von, sagen wir, 2 Prozent auf minus 4 Prozent senken, um einer schweren Rezession entgegenzuwirken. Die Zinssenkung würde sich auf Bankeinlagen, Kredite und Anleihen auswirken. Ohne Bargeld müssten die Einleger den negativen Zinssatz zahlen, um ihr Geld bei der Bank zu behalten, wodurch Konsum und Investitionen attraktiver würden. Dies würde die Kreditvergabe ankurbeln, die Nachfrage steigern und die Wirtschaft stimulieren.

Jetzt sehen wir, worum es bei der bargeldlosen Agenda wirklich geht. Ihr Zweck ist es, den Zentralbanken (und verschiedenen anderen Möchtegern-„Behörden“) mehr Kontrolle über die Wirtschaft zu geben. Und wenn die Zentralbanker ihren Willen durchsetzen, werden sie bald noch mehr Einfluss haben – nämlich die Macht zu bestimmen, was, wo und wie wir überhaupt etwas kaufen und verkaufen können.

In diesem Moment beschäftigt sich eine Zentralbank nach der anderen rund um den Globus mit Studien (oder sogar Testläufen) von „digitalen Zentralbankwährungen“ oder CBDCs. Diese neue Form des „Geldes“ wird nicht von den Privatbanken ausgegeben (wie das digitale Geld auf Ihrem Bankkonto im derzeitigen System), sondern von den Zentralbanken selbst. Und wie Agustin Carstens, der geschäftsführende Direktor der zwielichtigen Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kürzlich zugab, werden die CBDCs den Zentralbanken einen noch nie dagewesenen Einblick in und Kontrolle über jede einzelne Transaktion in der Wirtschaft geben:

„Wir wissen nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt und wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein benutzt. Der Hauptunterschied zum CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen.“

Dies ist die neue Welt, die sich abzeichnet. Eine Welt, in der jede Transaktion in Echtzeit überwacht, katalogisiert und in Datenbanken gespeichert wird. Wenn diese Aussicht Ihnen keine Schauer über den Rücken jagt, dann sollte sie es. Denn eine solche Welt birgt für die Banken die Möglichkeit, jede unserer finanziellen Bewegungen zu verfolgen, zu überwachen und zu kontrollieren. Wenn Sie sich nur schwer vorstellen können, wie das Leben in einem solchen Szenario aussehen würde, finden Sie hier ein praktisches Video, das die ACLU bereits 2006 erstellt hat, um uns einen Eindruck von den Big Brother-Implikationen einer bargeldlosen Gesellschaft zu vermitteln:

An diesem Punkt können wir erkennen, wie ein solch umfassendes Überwachungssystem unsere Freiheit bedroht, unsere eigenen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Aber das Problem scheint überwältigend zu sein. Wie kann sich der Durchschnittsbürger im Krieg gegen das Bargeld wehren? Wann haben Sie denn das letzte Mal an einem runden Tisch des IWF gesessen oder mit den Zentralbankern bei einer BIZ-Sitzung diskutiert?

Die gute Nachricht ist, dass wir keinen ausgeklügelten Plan oder hochrangigen Zugang brauchen, um diese bargeldlose Agenda zu vereiteln. Das Werkzeug, das wir brauchen, um unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit zu bewahren, befindet sich bereits in unseren Brieftaschen: Bargeld. Das ist nicht schwer zu verstehen. Wenn die Banker nicht wollen, dass wir Bargeld benutzen, dann ist Bargeld unsere Waffe gegen ihre Agenda der Kontrolle.

Der Wunsch, sich dagegen zu wehren, ist der Anstoß für den Cash Friday, eine neue Kampagne, die von Catherine Austin Fitts von Solari Investment Advisory Services angeführt wird. Verwenden Sie Bargeld, wann immer Sie können, aber achten Sie besonders darauf, freitags nur Bargeldgeschäfte zu tätigen. Indem Sie sich einfach dazu verpflichten, jeden Freitag mit Bargeld zu bezahlen, finden Sie nicht nur heraus, welche Produkte und Dienstleistungen in Ihrer Umgebung mit Bargeld bezahlt werden können, sondern Sie unterstützen und fördern auch eine lokale Wirtschaft, die auf der Erhaltung von Bargeldtransaktionen basiert.

Das gleiche Pushback-Motiv ist der Antrieb für Black Market Fridays, eine Kampagne, die von Ernest Hancock von FreedomsPhoenix.com angeführt wird. Auch hier ist die Idee einfach: Verpflichten Sie sich jeden Freitag, bei freiheitsorientierten Unternehmen auf dem wirklich freien Markt einzukaufen. Tauschen Sie, handeln Sie, verwenden Sie Kryptowährungen, verwenden Sie Bargeld – alles, was Ihre Transaktion zwischen Ihnen und der Person, mit der Sie handeln, geheim hält. Warum muss Onkel Sam überhaupt von der 8-Spur-Kassette auf dem Flohmarkt wissen?

Diese Ideen sind bemerkenswert einfach. Zugegeben, sie werden die Welt nicht über Nacht verändern. Aber sie sind ein Anfang. Wenn wir jetzt nicht die wirtschaftliche Infrastruktur für eine unterirdische Bargeldwirtschaft aufbauen, haben wir später vielleicht nicht mehr den Luxus, dies zu tun. Und auf lange Sicht ist eine Welt, in der wir einen Kaugummi kaufen können, ohne dass Big Brother unseren Kauf ausspähen (oder verhindern) kann, eine bessere Welt für alle.

Viel Spaß beim Einkaufen!