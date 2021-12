Das neue Buch von RFK, Jr. endet mit einem Hauch von Hoffnung: „Wir haben die Wahl. Und es ist nicht zu spät“.

In seinem neuen Buch „Der wahre Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen die Demokratie und die öffentliche Gesundheit“ sagt Kennedy, dass gewöhnliche Menschen uns von der Tyrannei befreien können, auch ohne das Engagement der Regierung.

ANMERKUNG DES REDAKTIONSVORSITZENDEN: Nachfolgend finden Sie das Nachwort zu „Der wahre Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health“, dem neuen Bestseller von Robert F. Kennedy, Jr., Vorsitzender und Chefsyndikus von Children’s Health Defense.

Was ich in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben habe, kann überwältigend und entmutigend wirken. Die Zwangsimpfungskampagne und andere grausame Aktionen von Dr. Fauci und seinen Gefolgsleuten mögen „zu groß zum Scheitern“ erscheinen. Aber das liegt an den Bürgern unseres Landes.

Wir können uns beugen und uns fügen – uns impfen lassen, Gesichtsschleier tragen, unsere digitalen Pässe auf Verlangen vorzeigen, uns den Tests unterziehen und unsere Aufpasser im Bioüberwachungsstaat grüßen.

Oder wir können Nein sagen. Wir haben die Wahl, und es ist noch nicht zu spät.

COVID-19 ist nicht das Problem; es ist ein Problem, das durch frühzeitige Behandlungen, die sicher, wirksam und kostengünstig sind, weitgehend gelöst werden kann.

Das Problem ist die endemische Korruption im medizinisch-industriellen Komplex, der derzeit auf Schritt und Tritt von den Massenmedien unterstützt wird. Der Staatsstreich dieses Kartells hat bereits Milliarden von Steuerzahlern abgeschöpft, bereits Billionen von der globalen Mittelklasse abgesaugt und den Vorwand für massive Propaganda, Zensur und Kontrolle weltweit geschaffen.

Zusammen mit seinen gefangenen Regulierern hat dieses Kartell den globalen Krieg gegen Freiheit und Demokratie eingeläutet. Der Dramatiker und Essayist C. J. Hopkins beschreibt diesen Moment nur zu gut:

Es gibt nichts Subtiles an diesem Prozess. Eine „Realität“ aus dem Verkehr zu ziehen und durch eine andere zu ersetzen, ist ein brutales Geschäft. Gesellschaften gewöhnen sich an ihre ‚Realitäten‘. Wir geben sie nicht bereitwillig oder leichtfertig auf. Normalerweise braucht es dazu eine Krise, einen Krieg, einen Ausnahmezustand oder … eine tödliche globale Pandemie, um uns dazu zu bringen.

Während des Übergangs von der alten ‚Realität‘ zur neuen ‚Realität‘ wird die Gesellschaft auseinandergerissen. Die alte ‚Realität‘ wird demontiert und die neue hat noch nicht ihren Platz eingenommen. Es fühlt sich an wie Wahnsinn, und in gewisser Weise ist es das auch. Eine Zeit lang ist die Gesellschaft in zwei Teile gespalten, da die beiden „Realitäten“ um die Vorherrschaft kämpfen. Da die „Realität“ so ist, wie sie ist (d. h. monolithisch), ist dies ein Kampf auf Leben und Tod. Am Ende kann sich nur eine „Realität“ durchsetzen.

Dies ist die entscheidende Phase für die totalitäre Bewegung. Sie muss die alte „Realität“ negieren, um die neue durchzusetzen, und das kann sie nicht mit Vernunft und Fakten tun, sondern nur mit Angst und roher Gewalt. Sie muss die Mehrheit der Gesellschaft in einen Zustand geistloser Massenhysterie versetzen, der gegen diejenigen gerichtet werden kann, die sich der neuen „Realität“ widersetzen.

Es geht nicht darum, die Menschen zu überreden oder zu überzeugen, die neue „Realität“ zu akzeptieren. Es ist eher so, wie man eine Viehherde antreibt. Man erschreckt sie genug, um sie in Bewegung zu setzen, und dann lenkt man sie dorthin, wo man sie haben will. Das Vieh weiß oder versteht nicht, wohin es geht. Sie reagieren einfach auf einen physischen Reiz. Fakten und Vernunft haben damit nichts zu tun.

In Anbetracht der beispiellosen Zerschlagung unserer Verfassung in den letzten zwei Jahren sollten wir uns an die Pockenepidemie erinnern, die Washingtons Armee während der Revolution lahmlegte, und an die Malaria, die die Armee von Virginia auslöschte.

Obwohl beide Ereignisse die Verfasser der Verfassung auf das tödliche und zerstörerische Potenzial von Infektionskrankheiten aufmerksam machten, entschieden sie sich dafür, keine Ausnahme für Pandemien in die Verfassung der USA aufzunehmen.

Doch heute wird die Pandemie genutzt, um eine Reihe neuer Ausnahmen für unsere Verfassung zu schaffen. Es gibt nur einen einzigen Grund, der alles, was geschieht, erklärt: COVID.

Schauen wir für einen kurzen Moment weg von dem angeblichen Grund, warum die Dinge geschehen, und konzentrieren wir uns stattdessen auf das, was geschieht.

Diejenigen, die an den Hebeln der Macht sitzen, verunglimpfen Andersdenkende und bestrafen jeden Versuch des Hinterfragens, der Skepsis und der Debatte. Wie alle Tyrannen in der Geschichte verbieten sie Bücher, bringen Künstler zum Schweigen, verurteilen Schriftsteller, Dichter und Intellektuelle, die die neuen Orthodoxien in Frage stellen.

Sie haben Versammlungen verboten und die Bürger gezwungen, Masken zu tragen, die Angst einflößen und Gemeinschaften spalten, und sie haben jegliches Gefühl der Solidarität zerstäubt, indem sie die subtilste und eloquenteste nonverbale Kommunikation verhindert haben, für die Gott und die Evolution den Menschen zweiundvierzig Gesichtsmuskeln gegeben haben.

Wie vorauszusehen war, wurde die Pandemie zu einem Vorwand für die Ausweitung der Tyrannei auf der ganzen Welt – für Veränderungen, die nichts mit einem Virus zu tun haben. Ungarn hat die Meinungsfreiheit eingeschränkt und die öffentliche Darstellung von Homosexualität verboten. China ließ die letzte pro-demokratische Zeitung in Hongkong schließen und inhaftierte deren Geschäftsführer, Redakteure und Journalisten.

In Weißrussland unterdrückte Präsident Lukaschenko Proteste mit Massenverhaftungen und entführte sogar ein Passagierflugzeug, um einen regimekritischen Journalisten zu verhaften. In Kambodscha wurde das ordentliche Gerichtsverfahren abgeschafft und politische Gegner verhaftet. Polens Regierung hat die Rechte von Frauen und Homosexuellen abgeschafft und die Abtreibung faktisch verboten.

Indiens Premierminister verhaftete Journalisten und wies Twitter an, kritische Beiträge zu löschen.

Russlands Präsident Wladimir Putin nutzte die Pandemie als (weiteren) Vorwand, um mächtige Gegner zu verhaften und Massenversammlungen zu verbieten.

Auch in den Demokratien war es nicht viel anders: Frankreich verlangte von seinen Bürgern die Vorlage einer unterzeichneten Erklärung, wenn sie sich mehr als 1 km von ihrem Wohnort entfernen wollten. Australien war liberaler und erlaubte seinen Bürgern, sich bis zu 5 km von ihrem Wohnort zu entfernen – aber auch hier wurden neue Haftanstalten gebaut. Großbritannien verbot seinen Bürgern, ins Ausland zu reisen.

In den USA geschahen viele ähnliche Dinge, einschließlich der Verabschiedung eines Gesetzes durch den New Yorker Senat, das die gewaltsame und unbefristete Inhaftierung von Einwohnern erlaubt, die als Bedrohung für die „öffentliche Gesundheit“ gelten. Aber für Amerika war die Redefreiheit das größte Opfer der aufkommenden Tyrannei.

Der inzwischen populäre Begriff „Fehlinformation“ steht für jede Äußerung, die von den offiziellen Orthodoxien abweicht. Soziale Medien und Nachrichtenunternehmen dienen als Stenographen und Verteidiger jeder von der Regierung verkündeten Position.

Das absichtliche Versagen journalistischer Untersuchungen, Neugier und Nachforschungen, das Versäumnis, den Machthabern auf den Zahn zu fühlen und ihnen harte Fragen (oder überhaupt Fragen) zu stellen, hat den Wahnsinn und die Traurigkeit der Jahre 2020 und 2021 ermöglicht.

Es ist ein Netz von Motiven am Werk, aber ich werde ein einfaches anführen: Die großen Pharmaunternehmen sind die größten Werbekunden in den Nachrichten und im Fernsehen. Mit ihrem jährlichen Werbebudget von 9,6 Milliarden Dollar kaufen sie mehr als nur Werbespots – sie kaufen sich Gehorsam. (2014 sagte mir der Präsident des Senders, Roger Ailes, er würde jeden seiner Nachrichtenmoderatoren feuern, der mir erlaubte, auf Sendung über die Sicherheit von Impfstoffen zu sprechen. „Unsere Nachrichtenabteilung“, erklärte er, „erhält in Nicht-Wahljahren bis zu 70 % der Werbeeinnahmen von der Pharmaindustrie.“)

Ich weiß, dass die Rolle der Nachrichtenmedien für Sie nichts Neues ist, deshalb möchte ich nur ein Beispiel anführen:

Impfvorschriften beruhen angeblich auf der Vorstellung, dass Impfstoffe die Übertragung von COVID-19 verhindern werden. Wenn sie die Übertragung nicht verhindern, wenn sowohl die Geimpften als auch die Ungeimpften das Virus verbreiten können, dann gibt es keinen relevanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen – außer, dass eine Gruppe sich nicht an die Anweisungen der Regierung hält.

Eine ganze Bevölkerung zu zwingen, einen willkürlichen und riskanten medizinischen Eingriff zu akzeptieren, ist die aufdringlichste und erniedrigendste Maßnahme, die je von der US-Regierung, vielleicht sogar von jeder Regierung, ergriffen wurde.

Und sie stützt sich auf eine Lüge.

Der Direktor der Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Fauci, und die Weltgesundheitsorganisation haben alle widerwillig zugeben müssen, dass die Impfstoffe die Übertragung nicht verhindern können.

Als die israelische Direktorin für öffentliche Gesundheit vor dem Beratungsgremium der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde sprach, ließ sie keinen Zweifel an der Unfähigkeit der Impfstoffe, die Übertragung des Virus zu stoppen oder die Krankheit oder den Tod zu verhindern. Sie beschrieb die Situation in Israel am 17. September:

„Sechzig Prozent der Menschen in schwerem und kritischem Zustand waren geimpft, doppelt geimpft, vollständig geimpft. Fünfundvierzig Prozent der Menschen, die in dieser vierten Welle gestorben sind, waren doppelt geimpft“.

Dennoch kündigte der Präsident der USA drei Wochen später, am 7. Oktober – nur wenige Tage vor Drucklegung dieses Buches – an, er werde dafür sorgen, dass das Personal im Gesundheitswesen geimpft wird, „denn wenn Sie sich in einer Gesundheitseinrichtung behandeln lassen, sollten Sie die Gewissheit haben, dass die Menschen, die diese Behandlung durchführen, vor COVID geschützt sind und es nicht auf Sie übertragen können.“

Der Präsident hat den Amerikanern soeben erklärt, dass eine Impfung die „Gewissheit“ bietet, dass geimpfte Personen „vor COVID geschützt sind und es nicht an Sie weitergeben können.“

Der Präsident wurde nicht ein einziges Mal zu dieser verblüffenden Diskrepanz, zu dieser offensichtlichen Unwahrheit befragt – und diese Rede gibt uns ein krasses Beispiel dafür, was vor sich geht.

Das im Fernsehen übertragene Bild eines unangefochtenen Führers, der unwahre Äußerungen macht, um die Bevölkerung in die Irre zu führen und zu kontrollieren – das ist die Welt von George Orwells traurig-prophetischem Roman „1984“.

Es ist ein hoffnungsvolles Zeichen, dass Orwells 70 Jahre altes Buch auf halbem Weg ins Jahr 2021 plötzlich ein Top-20-Bestseller in den USA wurde. Offensichtlich sind sich mehr Menschen bewusst, was vor sich geht, als die Mächtigen ihnen zugestehen.

Dieses Bewusstsein, dieser gesunde Menschenverstand, erinnert uns daran, dass Demokratien die gesetzgeberische Kontrolle über schurkische Diktatoren – ob Bürgermeister, Gouverneure, Präsidenten oder Premierminister – wiedererlangen können.

Vernünftige Gesetzgeber können Finanzierungen unterbinden, die wenige unterstützen und vielen schaden. Sie können Ermittlungen einleiten, die Strafverfolgung vorantreiben und die Freiheit wiederherstellen.

Auch ohne das Engagement der Regierung sind es die einfachen Menschen, die uns von der Tyrannei befreien können.

Wir können Nein sagen zu Impfungen für die Arbeit, Nein dazu, Kinder mit Zwangstests und Maskierung in die Schule zu schicken, Nein zu zensierten Social-Media-Plattformen, Nein dazu, Produkte von Unternehmen zu kaufen, die uns in den Bankrott treiben und kontrollieren wollen.

Diese Maßnahmen sind nicht einfach, aber mit den Folgen der Untätigkeit zu leben, wäre noch viel schwieriger. Wenn wir unsere Zivilcourage aufbringen, können wir diesen Marsch in Richtung eines globalen Polizeistaats stoppen.

Als ich dieses Buch schrieb, las ich erneut Martin Luther Kings majestätische „Ich habe einen Traum“-Rede am Lincoln Memorial von 1963. Reverend King wendet sich über all die Jahre hinweg an uns:

Aber wir weigern uns zu glauben, dass die Bank der Gerechtigkeit bankrott ist. Wir weigern uns zu glauben, dass in den großen Tresoren der Chancen dieser Nation nicht genügend Geld vorhanden ist. Und so sind wir gekommen, um diesen Scheck einzulösen, einen Scheck, der uns auf Verlangen den Reichtum der Freiheit und die Sicherheit der Gerechtigkeit geben wird. Wir sind auch an diesen geheiligten Ort gekommen, um Amerika an die dringende Notwendigkeit des Jetzt zu erinnern. Jetzt ist nicht die Zeit, sich den Luxus der Abkühlung zu gönnen oder die beruhigende Droge des Gradualismus zu nehmen. Jetzt ist es an der Zeit, die Versprechen der Demokratie wahr zu machen.

Schließen Sie sich uns an, um unsere Demokratie und unsere Freiheit zurückzuerobern. Ich sehe Sie auf den Barrikaden.