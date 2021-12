NY Times gibt beiläufig zu, dass von der FDA zugelassene Medikament von Merck tatsächlich zufällig gesunde menschliche DNA mutieren und die männliche Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnte

In normalen Zeiten, in einer normalen Welt, würde diese Nachricht vielleicht Schlagzeilen machen.

Aber im Jahr 2020, während der Big-Pharma-Bonanza-Pandemie, steht sie am Ende des Artikels in der New York Times.

Das neue Merck-Medikament Molnupiravir wurde vor zwei Wochen von der Food and Drug Administration zugelassen. Der „Experten“-Ausschuss stimmte mit knapper Mehrheit dafür, die Zulassung des Medikaments zu empfehlen.

Aber am Ende des Artikels erfährt man, dass Molnupiravir versehentlich gesunde DNC mutieren könnte.

Wie ernst ist das Problem?

Ein Forscherteam der Universität von North Carolina untersuchte die Verwendung von Molnupiravir in isolierten Hamsterzellen über 32 Tage und stellte fest, dass das Medikament tatsächlich Mutationen in der DNA hervorruft.

Diese Mutationen könnten „zur Entstehung von Krebs beitragen oder Geburtsfehler verursachen, entweder bei einem sich entwickelnden Fötus oder durch den Einbau in Spermavorläuferzellen“, schrieben die Autoren der Studie.

Das Medikament zielt nur auf sich teilende Zellen ab, die bei einem Erwachsenen relativ spärlich vorhanden sind. Dies stellt ein geringeres Risiko dar als andere Mutagene, wie z. B. Strahlung, die die DNA in allen Zelltypen schädigen kann.

Ronald Swanstrom, ein HIV-Forscher an der University of North Carolina in Chapel Hill, der an der Hamsterzellstudie mitgewirkt hat, sagte jedoch, dass Erwachsene genügend sich teilende Zellen haben – zum Beispiel in den Knochen und in der Darmschleimhaut -, die Anlass zur Sorge geben. Er wies auch darauf hin, dass Männer ständig sich teilende Samenzellen produzieren, die potenzielle Mutationen tragen könnten.

Oh, und es könnte sich auf Männer auswirken, die Väter werden wollen.

Die FDA-Berater wiesen auch darauf hin, dass sich die Risiken auf andere Patienten erstrecken könnten, einschließlich Männer, die Väter werden wollen, obwohl diese Risiken nach wie vor schlecht verstanden werden und Merck sagte, dass seine eigenen Studien keinen Beweis dafür erbracht hätten, dass das Medikament DNA-Mutationen verursacht.

Hier gibt es nichts zu sehen, nur die New York Times erwähnt beiläufig, dass das neue Wundermittel COVID von Merck…tatsächlich versehentlich gesunde menschliche DNA mutieren könnte.