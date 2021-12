Auffallend hohe Zahl von Spitzensportlern mit Herzproblemen führen jetzt zum Ende der Karriere

Der Spitzenfußballer des FC Barcelona, Sergio Aguero (33), muss seine Karriere beenden. Mit Tränen in den Augen teilte er auf einer Pressekonferenz mit, dass eine Herzrhythmusstörung es ihm unmöglich gemacht hat, weiter Fußball zu spielen.

Ende November fiel Aguero für das Heimspiel gegen Deportivo Alaves aus. Er erlitt Schmerzen in der Brust und wurde im Krankenhaus mit einer Herzrhythmusstörung diagnostiziert. „Es ist sehr schwierig, aber ich bin damit zufrieden“, sagte der Argentinier.

NOW – Barcelona star Sergio Aguero (33) bursts into tears as he confirms retirement from football due to a heart condition. pic.twitter.com/JNy4TwwmxH

In letzter Zeit gab es viele Spitzensportler, die gesundheitliche Probleme hatten. Innerhalb einer Woche konnten drei Profifußballer nicht mehr spielen. Der Ligue-1-Spieler Martin Terrier musste am Sonntag wegen Atemproblemen das Spielfeld verlassen.

Der französische Ligue-1-Fußballspieler Martin Terrier musste am Sonntagabend nach nur 30 Minuten wegen Atemproblemen das Spielfeld verlassen. Der dritte Profispieler innerhalb von einer Woche.

NEW – French Ligue 1 football player Martin Terrier had to leave the field of play after just 30 minutes Tuesday night because of breathing problems. The third professional player in the space of one week.pic.twitter.com/fNhXqbGPfq