Die indo-pazifische Expansion der NATO als Antwort auf China

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die jüngste Entscheidung der USA für einen „diplomatischen Boykott“ der Olympischen Winterspiele in Peking hat einen neuen Tiefpunkt in den bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China verursacht. Die Entscheidung zum Boykott hat das drastische Scheitern des Gipfeltreffens zwischen den USA und China deutlich gemacht, das Biden erst kürzlich einberufen hatte, um einige der offenen Fragen zu klären, mit denen die bilateralen Beziehungen seit Beginn des „Handelskriegs“ der USA gegen China in den Jahren 2016/17 konfrontiert sind. Nun, da Washington Peking boykottiert, lässt sich kaum noch leugnen, dass die Beziehungen zwischen Washington und Peking eher von Streit als von Kooperation oder Koexistenz der Supermächte geprägt sind. Die von den USA geführte Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) bereitet sich derzeit ebenfalls darauf vor, ihren Teil dazu beizutragen, China zu bekämpfen und seine rasche globale Expansion zu verhindern, auch wenn sich die Frage stellt, ob sie tatsächlich in der Lage ist, eine wirksame Herausforderung darzustellen, da die EU nicht gewillt ist, China in einem an den Kalten Krieg angelehnten Rahmen zu bekämpfen, und da die NATO im eigentlichen Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen den USA und China, d.h. im indopazifischen Raum, keine territoriale Präsenz hat. Dennoch bleibt die NATO ein wichtiger Verbündeter der USA beim Aufbau einer globalen Koalition gegen China.

Am 30. November erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass China eine „Sicherheitsbedrohung“ für die NATO auf der ganzen Welt darstelle, weil China „bald die größte Volkswirtschaft der Welt haben wird. Sie verfügen bereits über den zweitgrößten Verteidigungshaushalt. Sie haben die größte Flotte. Sie investieren in großem Umfang in neue, moderne militärische Fähigkeiten, darunter Hyperschall-Gleitfahrzeuge, und bauen ihr Arsenal an ballistischen Interkontinentalraketen erheblich aus. Und natürlich ist dies ein globales Problem – es kann das gesamte NATO-Gebiet erreichen.

China hat zwar nie eine direkte militärische Bedrohung für die NATO oder die EU dargestellt, aber die unverhohlene Äußerung der eigenen Befürchtungen gegenüber China durch die NATO hat eine gewisse geopolitische Komponente. Indem sie China als „globale Sicherheitsbedrohung“ überhöht darstellt, versucht die NATO im Bündnis mit den USA, ihre Bedeutung in einem sich rasch wandelnden globalen Umfeld von einer unilateralen zu einer multilateralen Ordnung umzudefinieren. Im Rahmen der sich wandelnden Weltordnung bemüht sich die NATO proaktiv um eine Ausweitung ihrer militärischen Kapazitäten über ihre angestammten europäischen Gebiete hinaus, um eine militärische Präsenz im indo-pazifischen Raum aufzubauen. Nach Ansicht von NATO-Vertretern ist dies notwendig, um „westliche Werte“ zu schützen, was nichts anderes als ein Codewort für westliche Hegemonie ist. Die USA versuchen derzeit aktiv, den Weg dafür zu ebnen.

In seiner jüngsten Rede auf dem jährlichen Reagan National Defense Forum erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dass Washington zwar keine neue NATO für Asien aufbauen wolle, aber nach Möglichkeiten suche, solide Koordinierungsmechanismen zwischen den US-Verbündeten in Asien und Europa zu schaffen, um die chinesischen Bemühungen um eine Vorherrschaft in Asien und Afrika zu blockieren. Austin deutete die Ausweitung der NATO-Politik über Europa hinaus an, als er sagte, dass sie „unser unvergleichliches Netzwerk von Verbündeten und Partnern mit einem gemeinsamen Engagement für einen friedlichen und wohlhabenden Indopazifik stärken – eine Region, in der alle Länder frei von Zwang sind und in der die Regeln, die die Stabilität stützen und die Freiheit erweitern, aufrechterhalten werden“.

Die Gründe für die politische Ausweitung der NATO auf den indopazifischen Raum wurden in einem Bericht vom November 2020 mit dem Titel „NATO-2030: United for a New Era“ dargelegt.

Darin heißt es: „Mit Blick auf das Jahr 2030 sollte die NATO ihre starken Partnerschaften nicht nur in der NATO-Nachbarschaft, sondern auch im indo-pazifischen Raum in einer Zeit des zunehmenden geostrategischen Wettbewerbs und globaler Bedrohungen nutzen“, und weiter: „Die NATO muss Partnerschaften in einer bewussteren und proaktiveren Weise nutzen und entwickeln, um das Sicherheitsumfeld aktiv zu gestalten und die Ziele der NATO zur Unterstützung ihrer Kernaufgaben und -missionen zu fördern.“

Mit anderen Worten: Die NATO versucht nicht nur, Beziehungen zu bestimmten indo-pazifischen Mächten – insbesondere zu Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland – aufzubauen, sondern sie versucht auch, ihre eigene Mentalität des „ewigen Kalten Krieges“ gegenüber diesen Staaten aktiv zu kultivieren, um, wie Austin es nannte, die westliche Mission zu untermauern.

Da China, um Austin zu zitieren, ein „zunehmend selbstbewusstes und autokratisches Land“ ist, muss sein Aufstieg durch die Bewaffnung einer Kohorte von Werten, die die NATO offenbar anstrebt, bekämpft werden. Diese Werte wurden vom NATO-Generalsekretär in seinen jüngsten Äußerungen vom 30. November institutionell zum Ausdruck gebracht, als er sagte: „Die NATO wurde gegründet, um Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Diese Werte definieren, wer wir sind. Sie sind nicht optional. Und sie müssen uns auch in einer immer komplexeren Welt leiten.

Da Chinas Aufstieg den Aufstieg eines politischen Systems darstellt, das sich nicht an „westliche Werte“ hält, wird es automatisch zu einer Bedrohung, die die NATO und den Westen untergräbt. Da die Kommunistische Partei Chinas ihre wirtschaftliche und militärische Macht einsetzt, um andere Länder zu zwingen und ihre eigene Bevölkerung zu kontrollieren, und ihre globale Präsenz von Afrika bis zur Arktis, im Weltraum und im Cyberspace ausweitet“, ist es für die NATO unerlässlich, sich selbst und die Werte, die sie angeblich vertritt, zu „verteidigen“, wie Stoltenberg weiter erklärte.

Die NATO muss sich zwar erst noch für das Desaster verantworten, das ihre „Werte“ in Afghanistan über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten angerichtet haben, aber auch die Frage nach ihrer tatsächlichen Fähigkeit, Macht über Europa hinaus zu projizieren, bleibt offen.

Einstieg in die Spaltung

Ungeachtet der neuen Anti-China-Darstellung stellt sich die Frage: Kann die NATO ihre Darstellung in ein konkretes Handlungskonzept umsetzen?

Die NATO war in ihrer heutigen Form noch nie so innerlich gespalten wie heute. Das Gerangel zwischen den USA und der Türkei einerseits und zwischen der Türkei und Frankreich/Griechenland andererseits zeigt, dass es dem Vertrag an interner Homogenität mangelt.

Gleichzeitig hat sich seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU der Raum für die Schaffung einer eurozentrischen Verteidigungsorganisation geöffnet. Bislang war das Vereinigte Königreich eines der hartnäckigsten Hindernisse für Europa, seinen langjährigen Traum von militärischer und strategischer Autonomie von den USA zu verwirklichen. Seit dem Brexit hat das Bestreben, eine europäische Streitmacht zu schaffen, jedoch an Dynamik gewonnen und die NATO in einen Zustand der Unordnung versetzt, der erhebliche negative Auswirkungen auf ihre Fähigkeit zur Machtprojektion innerhalb Europas, geschweige denn im indisch-pazifischen Raum, haben wird.

Und schließlich ist die NATO zwar der Ansicht, dass sie universelle Werte vertritt, aber die Frage, inwieweit die Länder des indopazifischen Raums bereit sind, auf den Anti-China-Zug aufzuspringen, bleibt selbst für die NATO-Vertreter selbst unklar. Auch wenn die NATO in der indo-pazifischen Region viele Staaten vorfindet, die Probleme mit China haben, gibt es bisher keinen Staat, der bereit wäre, Peking militärisch herauszufordern. In einem Umfeld komplexer gegenseitiger Abhängigkeiten im indo-pazifischen Raum gibt es für die NATO nur sehr wenig Raum, den sie nutzen könnte, um ihren „Werten“ und Missionen Raum zu geben.