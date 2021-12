Studien ergeben, dass Pfizer-Impfstoff weniger wirksam gegen Omikron ist

childrenshealthdefense.org: Gesundheitsbehörden und Impfstoffhersteller fordern Auffrischungsimpfungen, nachdem Studien gezeigt haben, dass der Impfstoff von Pfizer weniger wirksam gegen Omikron ist, aber Daten über Durchbruchsfälle deuten darauf hin, dass der Impfstoff auch gegen andere Stämme nicht wirksam war.

Drei innerhalb weniger Tage veröffentlichte Studien zeigen, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer-BioNTech gegen die Omikron-Variante weniger wirksam ist.

Laut einer Preprint-Studie von Forschern der britischen Universität Oxford in England ist bei den vollständig geimpften Personen „ein erheblicher Rückgang der Neutralisierung“ von Antikörpern festzustellen, „wobei es Hinweise darauf gibt, dass bei einigen Empfängern die Neutralisierung ganz ausbleibt“.

Die Forscher in Oxford kamen zu dem Schluss, dass der COVID-Impfstoff von AstraZeneca – der im Vereinigten Königreich, nicht aber in den USA erhältlich ist – ebenfalls weniger wirksam gegen Omikron ist.

Dies geht aus der Studie hervor:

„Dies wird wahrscheinlich zu vermehrten Durchbruchsinfektionen bei bereits infizierten oder doppelt geimpften Personen führen, was eine weitere Infektionswelle auslösen könnte, obwohl es derzeit keine Hinweise auf ein erhöhtes Potenzial für schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle gibt.“

Der Hauptautor der Studie, Gavin Screaton, Ph.D., der auch Leiter der Oxford Medical Sciences Division ist, sagte am Montag in einer Presseerklärung:

Diese Daten werden denjenigen, die Impfstoffe und Impfstrategien entwickeln, helfen, die Wege zu bestimmen, die ihre Bevölkerung am besten schützen, und die Botschaft zu verdeutlichen, dass diejenigen, denen eine Auffrischungsimpfung angeboten wird, diese auch annehmen sollten.

Es gibt zwar keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko schwerer Erkrankungen oder Todesfälle durch das Virus in geimpften Bevölkerungsgruppen, doch müssen wir vorsichtig bleiben, da höhere Fallzahlen immer noch eine erhebliche Belastung für die Gesundheitssysteme darstellen werden.

Dr. Matthew Snape, Mitautor der Studie, sagte in der Mitteilung:

Wichtig ist, dass wir die Auswirkungen einer Auffrischungsimpfung mit einer dritten Dosis noch nicht bewertet haben, von der wir wissen, dass sie die Antikörperkonzentration deutlich erhöht, und es ist wahrscheinlich, dass dies zu einer verbesserten Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante führt.

Die britische Gesundheitsbehörde schätzte letzte Woche ein, dass zwei Dosen eines COVID-Impfstoffs im Vergleich zur Delta-Variante eine symptomatische Erkrankung durch eine Infektion mit der Omikron-Variante deutlich weniger wirksam verhindern.

Die Behörde stellte jedoch fest, dass die Impfstoffe nach einer Auffrischungsdosis eine Wirksamkeit von 70 bis 75 % bei der Verhinderung symptomatischer Infektionen haben dürften.

Brian Hooker, Ph.D., P.E., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense und Professor für Biologie an der Simpson University, kommentierte die Vorhersagen, dass Auffrischungsimpfungen bei der Bekämpfung von Omikron nützlich sein würden, gegenüber The Defender:

„Der Punkt, auf den sie hinauswollen, ist, dass die nachlassende Immunität aus der Zwei-Dosen-Serie gegen die Omikron-Variante unwirksam ist, aber eine aktuelle Auffrischungsimpfung würde den Schutz auf 70 bis 75 % erhöhen – was für einen Impfstoff immer noch sehr ‚undicht‘ ist.“

Hooker fügte hinzu: „Angesichts der spärlichen Daten zu Auffrischungsimpfungen und Omicron halte ich dies eher für Propaganda und Wunschdenken als für die Wahrheit.“

Hooker sagte, das Fehlen von Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) über die Wirksamkeit von Impfstoffen im Allgemeinen sei „zumindest beunruhigend“ und bedeute wahrscheinlich, dass die nachlassende Wirksamkeit der Impfstoffe zu einem erheblichen Anstieg von Durchbruchsfällen und Todesfällen bei den vollständig Geimpften führe.

„Die ganze Sache ist äußerst verwirrend, wenn man bedenkt, dass die CDC zugegeben hat, dass sie nur die Durchbruchsfälle zählt, die zu Krankenhausaufenthalten und Todesfällen führen. Das macht die ganze Analyse bedeutungslos“, sagte Hooker.

Im Mai hat die CDC aufgehört, Durchbruchsfälle zu erfassen, die nicht zu Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen führen. Die CDC gibt auch an, dass „teilweise Geimpfte“ oder solche, die nur eine Dosis von Pfizer oder Moderna erhalten haben, von den Daten über Durchbruchsfälle ausgeschlossen sind.

CDC-Daten von Anfang Oktober zeigten, dass 30.177 vollständig geimpfte Patienten, definiert als zwei Wochen nach der zweiten Pfizer- oder Moderna-Impfung oder einer Johnson & Johnson-Impfung, gestorben oder ins Krankenhaus eingeliefert worden waren.

Auf dem COVID-Daten-Tracker des CDC heißt es, dass die Daten monatlich aktualisiert werden“, aber seit dem 2. Oktober wurden die Daten nicht mehr aktualisiert.

Weitere Studien, die zeigen, dass Pfizer gegen Omikron unwirksam ist, führen zu weiteren Forderungen nach Auffrischungsimpfungen

Eine Preprint-Studie, die am Samstag vom Africa Health Research Institute veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Pfizer-Impfung bei der Bekämpfung der Omikron-Variante nur zu 22,5 % wirksam ist.

Die südafrikanischen Forscher waren die ersten, die zeigen konnten, dass die von Wissenschaftlern in Südafrika und Botswana entdeckte und am 25. November bekannt gegebene Variante den vom Impfstoff von Pfizer produzierten Antikörpern weitgehend, aber nicht vollständig entgehen kann. „Sie sagten jedoch, dass eine Auffrischungsimpfung die Immunität erhöhen könnte“, berichtete Bloomberg.

Und eine am Dienstag von Südafrikas größtem privaten Krankenversicherungsverwalter, Discovery Health, veröffentlichte Praxisstudie ergab, dass der Impfstoff von Pfizer in Südafrika weniger wirksam ist, wenn es darum geht, Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, vor einem Krankenhausaufenthalt zu bewahren, seit die Omikron-Variante im letzten Monat aufgetaucht ist.

Laut Reuters ergab die Studie von Discovery Health, dass zwischen dem 15. November und dem 7. Dezember Menschen, die zwei Dosen des Impfstoffs erhalten hatten, eine 70-prozentige Chance hatten, einen Krankenhausaufenthalt zu vermeiden, während es bei der vorangegangenen Welle von Delta-Infektionen noch 93 % waren, so die Studie.

Wenn es darum ging, eine Infektion ganz zu vermeiden, zeigte die Studie, dass der Schutz vor einer Ansteckung mit COVID von zuvor 80 % auf 33 % gesunken war.

Alle drei Studien folgen dem Trend, dass sich die Impfstoffe als weniger wirksam gegen Varianten als gegen den ursprünglichen Wuhan-Stamm erweisen.

So zeigten frühere Studien, dass der Impfstoff von Pfizer gegen die Delta-Variante weniger wirksam ist. Und im August ergab eine Studie, dass der Impfstoff von Pfizer nur zu 42 % wirksam war, als die Delta-Variante zu zirkulieren begann.

Omikron-Fälle nehmen zu, aber die meisten verlaufen mild

Einem Bericht von Krankenhäusern im südafrikanischen Distrikt Tshwane zufolge zeigen die ersten Daten zu Omikron einen „exponentiellen Anstieg der Fälle“, aber die Mehrheit der Krankenhauseinweisungen erfolgt wegen Diagnosen, die nicht mit COVID-19…. Die SARS-CoV-2-Positivität ist ein zufälliger Befund bei diesen Patienten und ist größtenteils auf die Krankenhauspolitik zurückzuführen, die Tests bei allen Patienten vorschreibt, die ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.

Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass Omikron milder ist als frühere Varianten:

„Ein wichtiges frühes Ergebnis dieser Analyse ist die wesentlich kürzere durchschnittliche Verweildauer von 2,8 Tagen für SARS-CoV-2-positive Patienten, die in den letzten zwei Wochen in die COVID-Stationen eingeliefert wurden, verglichen mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 8,5 Tagen in den letzten 18 Monaten. Das NICD (Nationales Institut für übertragbare Krankheiten) meldet in seinem Wochenbericht eine ähnlich kurze Verweildauer für alle Krankenhäuser in Tshwane. Sie ist auch kürzer als die durchschnittliche Verweildauer in Gauteng oder auf nationaler Ebene, die vom NICD in früheren Wellen gemeldet wurde.“

Wie The Defender letzte Woche berichtete, sagte Dr. Angelique Coetzee, der die Entdeckung der Omikron-Variante zugeschrieben wird und die der südafrikanischen Ärztevereinigung vorsitzt, dass die Omikron-Symptome bisher mild erscheinen.

In der Daily Mail schrieb Coetzee:

„Niemand hier in Südafrika wurde mit der Omikron-Variante ins Krankenhaus eingeliefert, und es wird auch nicht angenommen, dass jemand ernsthaft daran erkrankt ist … Die einfache Wahrheit ist: Wir wissen noch nicht annähernd genug über Omikron, um solche Urteile zu fällen oder solche Maßnahmen zu ergreifen … Wenn sich Omikron, wie einige Anzeichen vermuten lassen, als ein sich schnell ausbreitendes Virus mit meist milden Symptomen für die Mehrheit der Menschen, die sich anstecken, herausstellt, wäre das ein nützlicher Schritt auf dem Weg zur Herdenimmunität.“

Nference, ein Datenanalyseunternehmen aus Cambridge, Massachusetts, führte eine Studie durch, die nahelegt, dass Omicron eine Mutation mit einem Teil der Erkältung erworben haben könnte.

Reuters berichtete: