USA fackelt die Salomonen ab, weil sie sich für China entschieden haben

Von Brian Berletic: Er ist ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die jüngsten Unruhen auf den Salomonen, einem kleinen ozeanischen Staat nordöstlich der australischen Küste, zeigen, wie weit die USA bereit sind zu gehen, um Länder zu bestrafen, die sich für Geschäfte mit China entscheiden, anstatt Drohungen aus Washington zu befolgen.

Reuters berichtet in einem Artikel mit dem Titel „Explainer: -Was steckt hinter den Unruhen auf den Salomonen?“, dass eine Gruppe, die sich „Malaita for Democracy“ nennt, das Chinatown der Hauptstadt Honiara verwüstet hat, nachdem der Premierminister des Landes es versäumt hatte, zu ihnen zu sprechen.

Dies folgt auf die zunehmenden Beziehungen der derzeitigen Regierung der Salomonen zu Peking, nachdem diese 2019 beschlossen hatte, die Volksrepublik China als alleinige Regierung des „einen China“ anzuerkennen – eine Politik, die von praktisch allen Nationen der Erde (einschließlich der AUKUS-Mitglieder, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Australien) übernommen wurde, mit Ausnahme einer kleinen und schrumpfenden Zahl von Ausreißern.

Der Artikel verweist auf die Erklärung von Premierminister Manasseh Sogavare:

Sogavare sagte, ungenannte ausländische Mächte hätten interveniert, weil sie nicht wollten, dass die Salomonen diplomatische Beziehungen zu China unterhalten. Taiwan hat jegliche Beteiligung an den Unruhen bestritten.

Reuters erklärt weiter:

China und Taiwan sind im Südpazifik schon seit Jahrzehnten Rivalen. Einige Inselstaaten haben die Seiten gewechselt, und es sind Vorwürfe aufgetaucht, dass rivalisierende Länder Hilfe und Infrastruktur anbieten, um Einfluss zu gewinnen.

Fünfzehn Länder unterhalten formelle diplomatische Beziehungen zu Taiwan. Die letzten beiden Länder, die Taipeh zugunsten Pekings verließen, waren die Salomonen und Kiribati im September 2019.

Der Premierminister von Malaita, Daniel Suidani, hat chinesische Unternehmen aus der Provinz verbannt und Entwicklungshilfe aus den Vereinigten Staaten angenommen.

Die Provinz Malaita auf den Salomonen ist eindeutig ein Stützpunkt des US-Einflusses – die dortige Regierung wurde von Washington gekauft, was eine eklatante ausländische Einmischung darstellt und gegen die UN-Charta zum Schutz der politischen Unabhängigkeit aller souveränen Nationen verstößt.

Auch Taiwan wird eine bedeutende Rolle bei der Einmischung auf den Salomon-Inseln zugeschrieben – die „Taiwan Foundation for Democracy“ ist kaum mehr als ein verlängerter Arm von Washingtons „National Endowment for Democracy“, die kaum oder gar nicht unabhängig ist, was bedeutet, dass Taiwan nur einer von mehreren Kanälen ist, über die die Einmischung der USA läuft.

Washingtons lange Geschichte der Einmischung auf den Salomonen

Weit entfernt von den Äußerungen des Premierministers der Salomonen oder den Eingeständnissen von Reuters ist die Einmischung der USA in die internen politischen Angelegenheiten Malaitas durch Tranchen von angeblichen „Hilfsgeldern“ in den westlichen Medien seit vielen Jahrzehnten bekannt.

Ein von Wikileaks veröffentlichtes diplomatisches Kabel der USA mit dem Titel „IV PROGRAM FOR SOLOMON ISLANDS“ aus dem Jahr 1976 befasst sich mit Zuschussgeldern für den inzwischen verstorbenen Politiker Fred Osifelo von den Salomonen.

Das Kabel verweist auf Osifelos zukünftiges Potenzial als prominenter Politiker der Salomonen aus Malaita und auf den Wunsch, seine Kenntnisse über die Vereinigten Staaten zu „erweitern“, damit er „für die US-Regierung von Wert“ sei. Das Telegramm zeigt, wie die USA versuchen, die Führung des Landes zu kaufen, während sie in der Regierung aufsteigen.

In jüngerer Zeit und in direktem Zusammenhang mit der jüngsten Gewalt auf den Salomonen wurde in einem Artikel des Diplomat vom Oktober 2020 mit der Überschrift „US Aid Pledge to Pro-Taiwan Solomon Islands Province Raises Eyebrows“ berichtet, dass:

Die Vereinigten Staaten haben der salomonischen Provinz Malaita, die in den letzten Wochen wegen ihrer Beziehungen zu China zur Abspaltung von der nationalen Regierung aufgerufen hat, 25 Millionen Dollar an Hilfe zugesagt.

Malaita, die größte Provinz der Salomonen, kündigte im vergangenen Monat ein Referendum über die Unabhängigkeit an und begründete dies mit der Umstellung der diplomatischen Beziehungen der Zentralregierung zu Taiwan auf China im vergangenen Jahr. Diese Entscheidung hat Malaita in Konflikt mit dem Rest des Landes gebracht, da Malaita es vorzog, die Beziehungen zu Taiwan fortzusetzen.

Der Diplomat würde fortfahren, bemerkte er:

Das US-Hilfspaket, das mehr als das 50-fache dessen beträgt, was die Provinz im Jahr 2018 an Hilfe von allen Ländern erhalten hat, hat die Besorgnis geweckt, dass Washington die Hilfe für geopolitische Zwecke einsetzt, um China entgegenzuwirken – trotz der Risiken, die dies für das Aufflammen alter Spannungen birgt.

Offensichtlich haben die Vereinigten Staaten – unter Gefährdung zahlreicher Menschenleben, der politischen und wirtschaftlichen Stabilität des gesamten Landes sowie der Zukunft des Landes – bewusst eine Spaltung innerhalb der Salomonen herbeigeführt, um positive Entwicklungen zu verhindern, die sich aus einer Annäherung zwischen dem Inselstaat und Peking ergeben.

China – bald die größte Volkswirtschaft der Welt und eine Nation, die für ihre Erfahrung bei der Linderung von Armut, der Förderung von Entwicklung und dem Aufbau von Infrastrukturen rund um den Globus bekannt ist – wird der Schlüssel zur Überwindung der chronischen Armut und Chancenlosigkeit auf den Salomonen sein.

Die Vereinigten Staaten hingegen haben im 21. Jahrhundert bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, die globale Entwicklung voranzutreiben, und dass sie kein Interesse daran haben, mit anderen Ländern zum gegenseitigen Nutzen zusammenzuarbeiten. Stattdessen drängen sich die Vereinigten Staaten einer bestimmten Nation auf, indem sie die administrative Kontrolle über sie an sich reißen, ihre Wirtschaft ausbeuten und das, was übrig bleibt, als Rammbock oder Flächenbrand zur Destabilisierung benachbarter Nationen verwenden. Die Hilfe, die sie oder ihre Verbündeten wie die derzeitige taiwanesische Regierung gewähren, ist bewusst darauf ausgerichtet, die Abhängigkeit von und den Gehorsam gegenüber Washington aufrechtzuerhalten.

Es ist klar, dass die Salomonen die jüngste Demonstration dieses Prozesses sind, bei dem bereits Menschenleben verloren gegangen sind, Eigentum beschädigt wurde und die Gefahr eines größeren Konflikts droht, nur weil die Vereinigten Staaten sich weigern, das ozeanische Land die offensichtliche Entscheidung treffen zu lassen, mit China auf eine bessere wirtschaftliche Zukunft und auf Möglichkeiten hinzuarbeiten, zu denen die Vereinigten Staaten zugegebenermaßen keine Alternativen bieten können und wollen.

Die Entsendung überwiegend westlicher Truppen auf die Salomonen zur Unterdrückung von Unruhen, die von Washington bewusst herbeigeführt wurden, verheißt nichts Gutes für die Zukunft der Inseln und dient als Beispiel dafür, was andere kleinere Nationen auf der ganzen Welt erwartet, wenn sie sich nicht gegen ähnliche Versuche wappnen, ihre Souveränität zu untergraben und ihre Außenpolitik zu vereinnahmen.

Obwohl Premierminister Sogavare nach der von den USA unterstützten Gewalt ein Misstrauensvotum überstanden hat und die Pläne zur Annäherung der Inseln an China weiter voranschreiten, bleibt abzuwarten, ob die jüngste Gewalt eine vergebliche Strafe Washingtons war oder die erste Runde weitreichenderer Destabilisierungsbemühungen, die darauf abzielen, die Inseln als funktionierenden, lebensfähigen Partner für Peking auszuschalten.