Die Impfpass-Psychos müssen besiegt werden

SO, die Impfpass-Pychos sind wieder am Werk. Nachdem sie ihren Plan im Sommer nicht durchsetzen konnten, weil die erhofften 100.000 Fälle pro Tag nicht erreicht wurden, haben „Quellen“ in der Regierung der heutigen Times zugespielt, dass der Chefpsychologe Michael Gove dieses System erneut vorantreibt.

In der Zeitung heißt es: „Michael Gove, der Minister für Gleichmacherei, sprach sich auf der gestrigen Kabinettssitzung für die Zertifizierung aus. Grant Shapps, der Verkehrsminister, soll sich gegen die Idee ausgesprochen haben, die von vielen Tory-Hinterbänklern vehement abgelehnt wird. Was für ein Schocker von Gove.

Die Omicron-Variante kommt gerade rechtzeitig, damit die Impfpass-Befürworter einen neuen Versuch starten können. Und das, obwohl es „in Großbritannien noch keine Krankenhausfälle“ wegen dieser Variante gegeben hat. Nicht ein einziger. Das hat einige Gesundheitsexperten und die üblichen Verdächtigen im Kabinett – allen voran Gove – nicht davon abgehalten, erneut für Impfpässe zu werben.

Lassen Sie es uns ganz klar sagen. Impfpässe, ob in begrenzter Form oder in größerem Umfang, haben nichts mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit zu tun. In Irland gab es ein Impfpassprogramm für Nachtclubs, und die Lokale wurden gerade geschlossen. In vielen Ländern des Kontinents gibt es weit verbreitete Impfpassprogramme, und die Infektionsrate ist höher als im Vereinigten Königreich. Außerdem hindert eine Impfung nicht daran, sich mit Covid anzustecken, und sie hindert auch nicht daran, Covid zu verbreiten, wie der Premierminister selbst gesagt hat. Die Impfpässe bringen also wenig.

Es gibt jedoch viele Nachteile: Sie wären für Unternehmen und Veranstaltungsorte kostspielig und schwierig umzusetzen, und moralisch gesehen sind sie diskriminierend für diejenigen, die nicht geimpft sind, und bedrückend für diejenigen, die geimpft wurden. Sie müssen ihre Papiere vorzeigen, um Zutritt zu Veranstaltungsorten zu erhalten. Diese Maßnahme sollte von allen vernünftig denkenden Menschen abgelehnt werden, sowohl von denen, die nicht geimpft sind, als auch von denen, die geimpft sind.

Und das, bevor wir zu der Frage kommen, was als vollständig geimpft gilt: Muss man jetzt drei Impfungen haben, oder reichen zwei aus? Nicht jedem wurde bisher eine Auffrischungsimpfung angeboten, so dass es empörend wäre, jungen Menschen, die sich am ehesten an Orten wie Nachtclubs aufhalten, den Zutritt zu verweigern, weil sie keine Auffrischungsimpfung haben, die ihnen nicht angeboten wurde. Aber wie wir alle wissen, geht es hier nicht um die öffentliche Gesundheit, sondern um Macht, Kontrolle und Bestrafung.

Wenn ich verschiedene Stellungnahmen lese, in denen Impfpässe gefordert werden, triefen sie meist vor Rachsucht. Diesen Leuten gefällt es einfach nicht, dass andere in Sachen Impfung eine andere Entscheidung getroffen haben als sie. Das ärgert sie, das beunruhigt sie. Die Ungeimpften müssen auf Linie gebracht werden, und wenn sie nicht bereit sind, sich auf Linie zu bringen, sollten sie bestraft werden. Dies ist die Motivation der meisten Impfpassbefürworter.

Ob die Impfpässe das Tor zu etwas noch Unheilvollerem sind, etwa zu einem Sozialkreditsystem, überlasse ich anderen, darüber zu spekulieren. Doch selbst in der vorgeschlagenen Form sind sie unmoralisch, unwirksam und falsch. Sie diskriminieren die Nichtgeimpften und unterdrücken die Geimpften. Sie müssen abgelehnt werden.