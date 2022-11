Corona-Massnahmen, Aufarbeitung dringend nötig; Neutralität wiederherstellen, Kundgebung am 20.11.2022 in Bellinzona

Was in den letzten zwei Jahren an Ungeheuerlichkeiten innerhalb unseres Landes passiert sind, gehört aufgearbeitet. Die beiden Räte in Bern (National- und Ständerat als Legislative) haben komplett versagt und ihre Verfassungsmässigen Aufgaben einfach an die Exekutive (Bundesrat) delegiert. Zudem riefen noch alle Kantonsregierungen nach einheitlichen Vorgaben aus Bern, um nicht selber entscheiden zu müssen und sich so aus der Verantwortung ziehen zu können.

Wahrnehmung von Verantwortung? Fehlanzeige! Und zuletzt waren da ja noch die Staatsmedien, welche als Propagandainstrument, der mit Norecht reGIERenden Exekutive gewirkt haben. Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing.

Und zu guter Letzt steckt auch noch die Judikative, mit Legislative, Exekutive