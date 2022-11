Die „arktische Seidenstraße“ wird lebendig: Russland liefert Öl nach China

Die westlichen Energiesanktionen gegen Russland haben dazu beigetragen, dass Moskau zum zweiten Mal einen Rohöltanker über den Polarkreis in Richtung China fahren ließ. Diese als „Arktische Seidenstraße“ bezeichnete Route könnte eines Tages die Energiehandelsströme von Russland nach Asien revolutionieren, da sie im Vergleich zu den russischen Ostseehäfen über den Suezkanal nur etwa halb so lang ist.

Die von Bloomberg zusammengestellten Daten zur Schiffsverfolgung zeigen, dass die Vasily Dinkov, ein spezialisierter eisbrechender Tanker, von Murmansk, einer Stadt im Nordwesten Russlands, in der Barentssee mit einer Ladung Rohöl losgefahren ist. Das Schiff durchquerte die russische Nordküste zwischen dem 27. Oktober und dem 4. November und fuhr am 5. November in die Beringstraße ein, eine Meerenge zwischen dem Pazifik und dem Arktischen Ozean, die Alaska und Russland trennt.

Seit Dienstagmorgen ist der Tanker vor der russischen Halbinsel Kamtschatka in voller Fahrt. Sein Endziel ist der chinesische Hafen Rizhao am 17. November.

„Die Reise ist die kürzeste Passage zwischen Europa und Ostasien und dauert nur halb so lange wie die herkömmliche Route durch den Suezkanal, um China von den baltischen Häfen Russlands aus zu erreichen“, so Bloomberg.

Schon vor dem Krieg in der Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen gegen Moskau zeichnete sich eine Verlagerung der Handelsströme auf die Nördliche Seeroute ab.

Im Jahr 2017 stellten wir fest, dass „Transitrouten durch die Arktis angesichts der globalen Geopolitik Russlands und Chinas eine gewisse Bedeutung erlangen werden.“

Nicholas LePan von Visual Capitalist veröffentlichte eine Karte mit allen wichtigen Routen und Ressourcen in der Arktis im Jahr 2019.

Anfang 2020 haben wir beschrieben, wie Russland, das über die größte Eisbrecherflotte der Welt verfügt, die arktischen Gewässer durchpflügen kann, um den Schiffen den Weg zu den nördlichen Routen freizumachen.

Und letztes Jahr zitierten wir den Minister für nationale Ressourcen und Umwelt, Dmitri Kobylkin, der sagte, dass die Frachtschifffahrt in Russlands nördlichsten Hoheitsgewässern bereits 2024 die Marke von 80 Millionen Tonnen überschreiten würde.

Allerdings gibt es erhebliche logistische Hürden, die ausschließlich von den Wetterbedingungen abhängen.

Richard Matthews, Leiter der Forschungsabteilung von E.A. Gibson Shipbrokers Ltd. in London, erklärte gegenüber Bloomberg, dass der Nördliche Seeweg nur in der wärmeren Jahreszeit befahrbar ist.

Es ist unwahrscheinlich, dass bis zum Sommer nennenswerte Mengen über diese Route verschifft werden können“, so Matthews.

Viktor Katona, leitender Rohölanalyst bei Kpler, sagte jedoch, dass die Nordseeroute, sobald der Frühling kommt, von entscheidender Bedeutung“ sein wird:

Europa ist bereits abgeschottet Wenn sie nicht kaufen, warum sollte man dann das ganze Universum umrunden, wenn man die Nordseeroute nutzen kann, um in 20 Tagen nach China zu gelangen?“ sagte Katona.

Die erste Rohöllieferung über die nördliche Seeroute fand 2019 statt. Die zweite ist derzeit im Gange. Und da die Sanktionen des Westens gegen Moskau die globalen Energieversorgungsketten verändern, wird Russland in den wärmeren Jahreszeiten über die Arktis einen Vorteil haben, wenn es darum geht, Rohöl und Rohölprodukte schneller nach Asien zu bringen.