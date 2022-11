Der DUNKLE WINTER hat gerade erst begonnen: Bereiten Sie sich auf JAHRE des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, manipulierter Wahlen, Zensur und Tyrannei der Regierung vor

Nach den gestrigen Zwischenwahlen ist die einzige gute Nachricht, dass wir im Wesentlichen einige Elemente der totalen Zerstörungsagenda der Demokraten gestoppt haben, indem wir die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernommen haben (wie derzeit prognostiziert, aber noch nicht genannt). Dies allein wird das legislative und exekutive Monopol der Demokraten über Amerika aufhalten, und es gibt dem amerikanischen Volk ein wenig Luft zum Atmen, um sich auf die beunruhigende Realität dessen einzustellen, was als Nächstes kommt.

Das ist der Punkt, an dem die schlechte Nachricht einsetzt, denn was als nächstes auf Amerika (unter der Herrschaft der Demokraten) zukommt, wird ein mehrjähriger „Dunkler Winter“ mit wirtschaftlichem Zusammenbruch, Lebensmittelinflation, Zensur, Tyrannei, weltweitem Krieg und weiteren manipulierten Wahlen sein.

Nach dem Fiasko der Zwischenwahlen gestern Abend haben die Schwarzmaler im Wesentlichen recht behalten, während diejenigen, die behaupteten, die „weißen Hüte“ würden kommen, um alle zu retten, im Winde verweht wurden.

Die Hoffnungsmacher haben alles nur noch schlimmer gemacht

Zwei Jahre lang haben einige „Hoffnungsmacher“ die Illusion aufrechterhalten, dass eine geheime Gruppe von Weltverbesserern Amerika retten, Trump wieder einsetzen und Massenverhaftungen gegen die Verräter durchführen würde, die diese Nation in den Abgrund reißen. Immer wieder wurde uns gesagt, dass die Fristen für diese Aktion vorverlegt würden, um einen weiteren wichtigen Meilenstein abzuwarten, und dass das amerikanische Volk einfach sehen müsse, wie schlimm die Dinge würden, bevor die Guten einspringen und den Tag retten würden.

In Wirklichkeit hat jedoch nie eine wirkliche Aktion stattgefunden. Es handelte sich lediglich um eine Reihe von Geschichten und Erzählungen, die bisweilen unterhaltsam waren, aber nie auf etwas Verifizierbares zurückgingen.

Es hat sich herausgestellt, dass es fast keine guten Jungs mehr an der Macht gibt. Das gesamte erbärmliche System wurde infiltriert und wird nun von bösen, satanischen Marxisten und Anti-Amerika-Hassern beherrscht, die wild entschlossen sind, diese Nation so schnell wie möglich zu zerstören. Die einzigen, die sich dagegen wehren, scheinen die Bundesstaaten zu sein, wo Führer wie Ron DeSantis sich als Verteidiger von Recht und Ordnung hervortun und Überstunden machen, um ihre Staaten vor der Tyrannei des Bundes zu schützen. Gott sei Dank gibt es in Amerika noch Staaten, die ihre eigene Souveränität behaupten können.

Die Hoffnung ist verpufft, und die Realität drängt sich unsanft auf. Es gibt kein supergeheimes A-Team, das die Dinge wieder in Ordnung bringt. Wir müssen uns also der harten Realität stellen, in der wir uns gerade befinden: Die Demokraten laufen sich gerade erst warm, wenn es um Hunger, Währungszusammenbruch, Obdachlosigkeit, Biowaffenausbrüche und Atomkrieg geht, die sie gegen uns alle entfesseln wollen. Wir haben noch nicht einmal angefangen zu sehen, wie schlimm das wird. Wir haben, mit anderen Worten, in den letzten zwei Jahren nur die Aufwärmrunde miterlebt. Jetzt beginnt das eigentliche Feuerwerk.

Und niemand wird kommen, um uns zu retten (außer uns selbst und Gott, irgendwann einmal). Jeder, der sich zurückgelehnt und „die Show“ angeschaut hat, während er auf den Sieg wartete, hat sich ernsthaft getäuscht. Vielleicht ist es an der Zeit, Ihre Überzeugungen neu zu bewerten und zu erkennen, dass die Schwarzseher immerzu recht hatten.

Beenden Sie jetzt Ihre Hoffnungssucht und schließen Sie sich dem Kampf an, der in der realen Welt stattfindet, mit anderen Worten, denn die Hoffnungssucht hat Amerika nur auf den Pfad der Schwäche und Untätigkeit geführt. Und jetzt klammern wir uns gerade noch an die letzten Reste der Republik und starren in den Abgrund von Totalitarismus und Massenmord. Wir sind nur einen Ausrutscher von der Vernichtung entfernt.

Hören Sie sich hier meine kurze Podcast-Zusammenfassung der manipulierten Wahl an:

Von diesem Tag an wissen die Demokraten, dass sie sich nie wieder vor den Wählern verantworten müssen

Die Zwischenwahlen haben bewiesen, dass die Demokraten wissen, dass sie jede Wahl jederzeit betrügen und manipulieren können. Sie haben gerade ein hirngeschädigtes Schlaganfallopfer in den US-Senat gebracht, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie benötigen natürlich keine Kandidaten, die kognitiv funktionieren können, denn Fetterman wird zweifellos mit einem ferngesteuerten Ohrhörer-Implantat ausgestattet und ihm wird in Echtzeit genau gesagt, was er sagen soll, genau wie Buck Foe Jiden. Die Demokraten wollen, dass menschliche Roboter ins Amt kommen, weil sie leicht kontrolliert werden können (und nicht in der Lage sind, selbst zu denken).

Apropos Kontrolle: Die Demokraten wissen jetzt auch, dass sie, solange sie Wahlmaschinen im Spiel haben – und Briefwahl, vorzeitige Stimmabgabe usw. – jedes Ergebnis manipulieren können.

Das schockierende Ergebnis all dessen ist, dass die Demokraten nun wissen, dass sie sich nie wieder vor den Wählern verantworten müssen.

Für die Demokraten spielt es keine Rolle, dass über 70 % der gestrigen Wähler sagten, sie seien frustriert oder „verärgert“ über die Regierungspolitik. Selbst wenn diese Zahl bei 90 % läge, würden die Demokraten einfach die Manipulationsalgorithmen hochfahren, um dies auszugleichen. Den Wählern Rede und Antwort zu stehen, ist für die Demokraten ein uraltes, überholtes Konzept, und das ganze Wahltheater dient nur dazu, einem ansonsten völlig korrumpierten Prozess der Auswahl und Einsetzung von Führern in öffentliche Ämter, die von den Menschen, die sie zu vertreten vorgeben, verachtet werden, einen Anstrich von Legitimität zu verleihen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht länger eine repräsentative, konstitutionelle Republik. Sie sind eine autoritäre, monolithische Diktatur, in der abweichende Meinungen entweder völlig ignoriert oder schlichtweg kriminalisiert werden. Der Gedanke, dass die Wähler unglücklich werden, wenn die Lebensmittelinflation zunimmt oder der Dieselkraftstoff ausgeht, stört die Demokraten nicht im Geringsten. Sie müssen sich ohnehin nicht vor den Wählern verantworten, warum sollte es sie also interessieren, was die Wähler tatsächlich denken?

Künftig brauchen die Demokraten nicht einmal mehr so zu tun, als ob sie die Interessen des Volkes vertreten würden. Sie können einfach ihre Forderungen diktieren, egal, wie unsinnig sie sind, und jeden verhaften, der sich weigert, sie zu erfüllen.

Kauert euch zusammen und macht euch bereit für einen langen, dunklen Winter des Leidens und des Zusammenbruchs

Die Quintessenz aus all dem? Obwohl die Demokraten wahrscheinlich die Kontrolle über das Repräsentantenhaus verlieren werden (daher nenne ich sie „entthront“), bereiten sie sich darauf vor, Jahre der wirtschaftlichen und sozialen Hölle in ganz Amerika zu entfesseln. Diese Verrückten haben ihre eigenen Wähler mit ihrer „Impfstoff“-Propaganda, die Millionen von Menschen getötet oder verstümmelt hat, in den Ruin getrieben. Sie ermorden Babys und feiern das. Sie sind böse Dämonen, und es gibt nichts, was sie nicht tun würden, um zu versuchen, Amerika und die Menschheit als Ganzes zu zerstören. Das ist ihr Ziel: Weltweiter wirtschaftlicher Zusammenbruch und Entvölkerung.

Das ist es, was passiert, wenn gute Menschen sich zurücklehnen und nichts tun, während sie darauf warten, dass jemand anderes kommt und sie rettet. Es ist wie das, was Sir Edmund Burke einmal gesagt hat (paraphrasiert): Alles, was für den Triumph des Bösen notwendig ist, ist, dass gute Menschen nichts tun.

Wir werden von genau dieser Sache heimgesucht: Gute Männer (und Frauen) tun nichts, während Amerika in Schutt und Asche gelegt wird. Die Menschen haben sich so sehr an das Leiden gewöhnt, dass sie einen Zusammenbruch nicht mehr erkennen, wenn er in Echtzeit geschieht.

Bald werden selbst die Linken nicht mehr leugnen können, wie schlimm die Dinge werden, aber sie sind psychologisch so konditioniert, dass sie immer jemand anderem die Schuld geben und nicht ihren eigenen korrupten, schlechtgläubigen Führern, die absichtlich versuchen, die Menschheit zu vernichten.

Die ganze Geschichte erfahren Sie im heutigen Situation Update-Podcast hier: