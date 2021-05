Coronavirus Fakten-Check: Ist Sars-Cov-2 eine Biowaffe?

off-guardian.org: Unser neuester Faktencheck untersucht die Covid-Biowaffentheorie. Die Ursprünge der Theorie, die Beweise dafür und die möglichen Beweggründe für ihr plötzliches Wiederaufleben.

Was ist die Covid-Biowaffentheorie?

Irgendwann im Winter 2019/2020, als die Coronavirus-„Pandemie“ noch in den Kinderschuhen steckte, machte die Theorie die Runde, dass das angebliche „neuartige Coronavirus“ tatsächlich in einem Labor gezüchtet und entweder versehentlich freigesetzt oder absichtlich als Biowaffe eingesetzt worden sei.

Es als „die Theorie“ zu bezeichnen, ist eigentlich eine falsche Bezeichnung. Es war eher eine Sammlung von Theorien mit demselben Kerngedanken. Variationen zu einem Thema, wenn man so will.

Wer verantwortlich war, und warum, wurde nie wirklich geklärt. In einigen Artikeln hieß es, es sei versehentlich aus einem chinesischen Labor entkommen. Andere sagten, es sei absichtlich von den USA freigesetzt worden, um China zu schwächen.

Gab es jemals Beweise für diese Behauptungen?

Kurz gesagt, nicht wirklich. Es gibt ein Labor in Wuhan, das Wuhan Institute of Virology, das tatsächlich an Coronaviren forscht. Es stimmt auch, dass etwa 300 US-Soldaten Ende 2019 in Wuhan bei den Military World Games waren.

Die beiden Hauptzweige der Theorie haben also eine vage Basis in der Fakten, die sie hypothetisch möglich macht, aber nicht viel mehr als das.

Wie war die Reaktion der Mainstream-Medien?

Das ist eine interessante Frage.

Zuerst, im letzten Frühjahr, wurde es allgemein als „Fehlinformation“ verspottet. Eine Medienanstalt nach der anderen machte sich über die Verschwörungstheoretiker lustig, die ihren verrückten Unsinn verbreiteten. Einige Leute sagten, sie seien Rassisten, weil sie China beschuldigten. Der Guardian beschuldigte sogar Russland, wie sie es normalerweise immer tun.

Auf diese Weise diente die Theorie einem Zweck für die Mainstream-Erzählung – sie wurde benutzt, um alle Covid-Skeptiker durch Assoziation anzugreifen. Noch im Februar dieses Jahres wurden Forschungsarbeiten veröffentlicht, die diese „Verschwörungstheorie“ „entlarvten“.

Aber das war damals, und dies ist jetzt. Die Dinge ändern sich,

In letzter Zeit haben sich Mainstream-Medien ernsthaft mit der sogenannten „Laborleck-Theorie“ beschäftigt. Der New Yorker, der vor zwei Tagen, einen Artikel veröffentlicht, schreibt:

Wissenschaftler und politische Kommentatoren schließen die Möglichkeit nicht mehr aus, dass COVID-19 aus einem chinesischen Labor stammt.

Die BBC hat ihre eigene Version:

Covid-Ursprung: Warum die Wuhan-Labor-Leck-Theorie ernst genommen wird

Die Veränderung findet nicht nur in den Medien statt, sondern auch in der Politik. Die Regierung von Joe Biden ordnet eine Untersuchung der „Lab Leak“-Theorie an.

Es sind nicht nur die USA.

Letztes Jahr hat der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ein Untersuchungsteam beauftragt, einen Bericht über die Herkunft des Virus zu schreiben. Deren Bericht, der vor einigen Wochen veröffentlicht wurde, hält einen Laborursprung für „extrem unwahrscheinlich“. Aber Ghebreyesus akzeptierte die Ergebnisse seines Teams nicht einfach, sondern erklärte, dass weitere Untersuchungen notwendig seien. Das hält die Labor-Leck-Theorie in der öffentlichen Meinung am Leben.

Nirgendwo ist die Kehrtwende der Stimmen des Establishments offensichtlicher als bei Dr. Anthony Fauci, der die Laborleck-Theorie völlig umgedreht hat, nachdem er sie im letzten Jahr aus der Hand gegeben hatte.

Warum der plötzliche Wandel?

Das ist eine sehr gute Frage. Und eine, die wir nicht beantworten können, bis sich die aktuelle Situation eine Richtung ausgesucht hat und ihr folgt. Es genügt zu sagen, dass es letztes Jahr der Agenda des Establishments diente, die Labor-Leck-Theorie zu verwerfen, und dieses Jahr dient es ihrer Agenda, sie zu unterstützen.

Dies könnte ein Versuch sein, ein „Pandemie“-Narrativ zusammenzukratzen, das noch nie viel Sinn gemacht hat, es könnte ein Zeichen dafür sein, dass die einheitliche „Great Reset“-Politik bröckelt und China zum Sündenbock gemacht werden soll. Es könnte nichts als Lärm und Chaos sein, um die Menschen abzulenken.

Wie üblich hat das, was der Mainstream und die Politiker sagen, absolut keinen Einfluss auf die Realität der Situation und kann uns nichts sagen, es zeigt uns um Augenblick nur ihre Agenda auf.

Die Theorie des Laborlecks dient jedoch in einer Hinsicht der Deep State-Agenda: Sie bekräftigt die Idee, dass dieses Virus ein echtes Problem ist, das gelöst werden muss, und es handelt sich dabei um keine auf angst basierte Kontrollerzählung.

Angst ist Angst, und ob es von einem zoonotischen Virus oder einer Biowaffe ist, kann es verwendet werden, um eine Bevölkerung Ihrem Willen zu beugen.

…OK, aber ernsthaft, könnte Covid eine Biowaffe sein?

Natürlich könnte es das sein. Wir wissen nicht genug, um zu sagen, dass es unmöglich ist. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich.

Zum einen ist da die Frage der Wirksamkeit.

Es ist immer noch umstritten, ob das Sars-Cov-2-Virus so weit isoliert wurde, dass seine Existenz überhaupt bewiesen ist. Angenommen, es existiert definitiv als eigenständige Entität, dann hat es zum jetzigen Zeitpunkt die Koch’schen Postulate noch nicht so weit erfüllt, dass nachgewiesen ist, dass es Krankheiten verursacht.

Aber selbst wenn Sie diese beiden Fragen als geklärt akzeptieren: Das Virus existiert, und es verursacht Covid19. Nun, Sie haben es immer noch mit einer Krankheit zu tun, die bei der Mehrheit der Menschen, die ihr ausgesetzt sind, symptomlos ist, bei der großen Mehrheit der Menschen, die krank werden, nur einen leichten Verlauf nimmt und eine Überlebensrate von 99,8 % hat.

Wenn Covid eine Biowaffe ist, dann ist es eine miserable.

Zweitens ist da die Frage der Effizienz und der Kosten.

Was genau wäre der Sinn einer Biowaffe, die nicht tödlicher ist als gewöhnliche Grippeviren? Warum sollte man sich die Mühe machen, einen ziemlich harmlosen Virus in einem Labor zu erzeugen?

Angenommen, man wäre daran interessiert, eine Pandemie zu erzeugen, wäre das ein guter Weg, dies zu tun? Wäre es den Aufwand wert? Wäre es nicht einfacher, durch Angstmacherei und statistische Taschenspielertricks eine Pandemie vorzutäuschen?

Schließlich kann sie eine imaginäre Pandemie infizieren, wen Sie es wollen, verschonen, wen Sie es wollen, beginnen und aufhören, wann es Ihnen passt, allen Regeln gehorchen, die Sie sich ausdenken, und sofort geheilt werden, solange alle für Ihren „Impfstoff“ bezahlen.

Zusammengefasst: Es gibt keinen direkten Beweis dafür, dass das angebliche Sars-Cov-2-Virus in einem Labor erzeugt wurde. Es ist nicht annähernd so virulent, wie man es von einer Biowaffe erwarten würde, und logischerweise würde ein tatsächlicher Virus der Agenda des Tiefen Staates nicht so gut dienen wie ein weitgehend imaginärer.

Vielleicht wurde das Virus in einem Labor gezüchtet, vielleicht ist es einfach von Fledermäusen auf Menschen übergesprungen. Da alle Beweise darauf hindeuten, dass es nicht sehr gefährlich ist, ist es nicht wirklich wichtig.

Aber die Debatte darüber ist sicher eine hervorragende Ablenkung.