Während noch immer Fragen über den Ursprung des Coronavirus offen sind, werden in China und den Vereinigten Staaten gegensätzliche Anschuldigungen laut. Washington und andere drängen auf eine gründliche Untersuchung der Theorie, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan ausgetreten ist. China zeigt mit dem Finger auf eine amerikanische Militärbasis in Maryland. Beide Länder weisen die Anschuldigungen entschieden zurück, und viele Experten glauben, dass das Virus auf natürliche Weise in der freien Natur entstanden ist. Wu Guoxiu berichtet über Chinas Reaktion.

Viele Experten in China haben ihren Standpunkt laut und deutlich dargelegt.

LIANG WANNIAN Chinesischer Leiter des gemeinsamen Expertenteams der WHO und Chinas „Wenn einige Länder immer noch die Theorie der undichten Labore untersuchen wollen, dann sollten sie Labore in anderen Ländern untersuchen, die noch nicht untersucht wurden, wie in Wuhan.“

WU GUOXIU Peking: „Ein Labor, das unter Beobachtung steht, ist Fort Detrick in den Vereinigten Staaten. Medienberichten zufolge hat Fort Detrick in der Vergangenheit viele tödliche Viren wie Ebola und Milzbrand gelagert. Im Juli 2019 schickten die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten einen Brief an Fort Detrick mit der Bitte, die meisten seiner Operationen wegen Sicherheitsbedenken einzustellen.“

Im selben Monat traten im nördlichen Virginia Atemwegserkrankungen unbekannten Ursprungs auf. Die Medien berichteten über einen großflächigen Ausbruch von EVALI – ein Akronym für E-Zigaretten-assoziierte Lungenverletzungen – in Wisconsin, der sich auf mehrere US-Bundesstaaten ausbreitete.

Im September meldete Maryland, da wo sich Fort Detrick befindet, dass sich die Zahl der Patienten mit EVALI verdoppelt hat. Die Symptome der Krankheit ähneln stark denen von COVID-19.

„Der 31-jährige Shawn Bill, der an lebenserhaltenden Maßnahmen hängt und im Koma liegt, leidet an einer Lungenentzündung in beiden Lungenflügeln.

US-Arzt „Die Symptome, mit denen die Menschen zu uns gekommen sind, sind am häufigsten Kurzatmigkeit, Husten, Fieber und grippeähnliche Symptome.“

WU GUOXIU Beijing „Medienberichte haben schnell Zweifel an Fort Detrick aufkommen lassen. Bis Freitag hat ein gemeinsamer offener Brief, der die WHO auffordert, das Labor in Fort Detrick zu untersuchen, über 19 Millionen Unterschriften von chinesischen Internetnutzern erhalten. Der Herausgeber, Global Times, sagt, dass sein Server seitdem mehrmals von IP-Adressen aus den USA angegriffen wurde“.

In einem Interview mit der Xinhua News Agency sagte Stephen Kinzer, ein ehemaliger Auslandskorrespondent der New York Times, dass eine gründliche Untersuchung aller Vorgänge in Fort Detrick zwar interessant, aber aus Gründen der Geheimhaltung schwierig sei.

STEPHEN KINZER Senior Fellow, Watson Institute for International and Public Affairs an der Brown University „Sollten die USA jemals eine Biowaffe entwickeln müssen, würde sie sicherlich in Fort Detrick hergestellt werden. Das ist der einzige Ort, an dem sie hergestellt werden könnte. Dort sind alle Wissenschaftler, dort befinden sich alle Gifte.“

WU GUOXIU Peking „Fort Detrick stand auch in enger Verbindung mit der berüchtigten Einheit 731, einem Organ für biologische Kriegsführung der kaiserlichen japanischen Armee, das während des Zweiten Weltkriegs grausame Menschenversuche an Kriegsgefangenen und Zivilisten in Nordostchina durchführte. Ishii Shiro, der Leiter der Einheit 731, wurde sogar zum Berater für Biowaffen in Fort Detrick ernannt.“

Das chinesische Außenministerium hat bereits mehrfach eine Untersuchung von Fort Detrick gefordert.

ZHAO LIJIAN Sprecher des chinesischen Außenministeriums „Bei dieser Forderung geht es nicht nur darum, die Herkunft von COVID-19 zu ermitteln, sondern auch um die Sicherheit der Menschen in allen Ländern. Die Fragen werden nicht aufhören, bis die US-Seite eine vernünftige Erklärung abgibt.“

WU GUOXIU Peking „Aber die USA haben bisher geschwiegen. Wenn es darum geht, die Ursprünge des Virus zurückzuverfolgen, könnten einige Leute in den USA tatsächlich ein schlechtes Gewissen haben, meint Zhao. Er zitiert einen Bericht des US-Mediums Vanity Fair vom Juni, in dem von einer internen Warnung der US-Regierung vor einer Untersuchung der Herkunft des Coronavirus die Rede ist, die eine „Büchse der Pandora“ öffnen könnte. WGX, CGTN, Peking“.