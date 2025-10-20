Coup d’Flat — Von Soros bis Rockefeller: Die milliardärsfinanzierte „No Kings“-Farbrevolution verkommt zur Parade weißer Boomer und macht die Demokraten zur nationalen Lachnummer (Videos)

„Coup d’Flat“: Milliardärsfinanzierte „Keine Könige“-Farbrevolution wird zur Parade weißer liberaler Boomer, während die Demokraten zur nationalen Lachnummer werden

Von Tyler Durden

🇺🇲 Über 7 Millionen Amerikaner protestieren gegen Trump



In mehr als 2 700 Städten der USA nahmen laut Organisatoren über 7 Millionen Menschen an den landesweiten „No Kings“-Protesten teil – laut Beobachtern „eine der größten eintägigen Demonstrationen in der Geschichte der… pic.twitter.com/0539TWKaQb — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

Das Netzwerk der Demokratischen Partei aus NGOs, die mit dunklen Geldquellen finanziert werden und von linken Milliardären unterstützt werden, hat am Samstag eine hochgradig koordinierte Mobilisierung im Stil einer Farbrevolution im ganzen Land gestartet – dieselbe Taktik, die US-Geheimdienste seit Jahren bei Regimewechseln im Ausland anwenden. Die Teilnehmer waren jedoch nicht überwiegend junge, radikale Linke oder geschlechtsverwirrte „Woke Warriors“, sondern weiße Liberale der Babyboomer-Generation – eine Mobilisierungsaktion, die der NGO-Experte Mike Benz als „Coup d’f́lat“ bezeichnete.

Fell flat in DC too. Coup d’f́lat. https://t.co/1lb7JVesDG — Mike Benz (@MikeBenzCyber) October 18, 2025

Übersetzung von „X“: Auch in DC fiel er flach. Coup d’f́lat.

Die Nation wird sich zunehmend bewusst, dass Netzwerke von NGOs, die mit dunklen Geldquellen finanziert werden, darunter das Arabella Network, das Soros Network, die Gates Foundation, die Ford Foundation, die Tides Foundation, das Rockefeller Network, das Singham Network und viele andere, Millionen von Dollar in das stecken, was die investigativen Forscher Peter Schweizer und Seamus Bruner vom Government Accountability Institute als „Riot, Inc.“ bezeichnen. – den permanenten Protestindustriekomplex und die treibende Kraft hinter den Partnern und Organisatoren von „No Kings 2.0”. Diese Proteste sind keineswegs spontan, sondern diese Bewegung ist inszeniert, koordiniert und völlig künstlich.

MSM berichtet tatsächlich über Nachrichten.

Schweizer und Bruner haben neulich ausgeplaudert, wer diese Operationen finanziert.

📊We traced $294,487,641 to the official No Kings 2.0 partners & organizers…all funneled through the same “Riot Inc.” dark-money networks:

💰 Arabella network $79.7M+

💰 Soros network $72.1M+

💰 Ford network $51.7M+

💰Tides $45.5M+

💰 Rockefeller $28.6M+

💰 Buffett $16.6M+ pic.twitter.com/b6zFla79UP — Seamus Bruner (@seamusbruner) October 16, 2025

Übersetzungen von „X“: EILMELDUNG: Diesen Samstag, 18. Oktober – „No Kings 2.0” wird GLOBAL. Die Organisatoren behaupten, gegen „Könige und Milliardäre” zu sein. Aber neue Recherchen des Teams von @peterschweizer zu „Riot, Inc.” zeigen, dass die Unruhen VON MILLIARDÄREN ANGEFACHEN WERDEN. 🔥 🧵👇

Wir haben 294.487.641 Dollar an die offiziellen Partner und Organisatoren von No Kings 2.0 zurückverfolgt … alle wurden über dieselben „Riot Inc.“-Netzwerke für dunkle Gelder geleitet:

💰 Arabella-Netzwerk 79,7 Mio. $+

💰 Soros-Netzwerk 72,1 Mio. $+

💰 Ford-Netzwerk 51,7 Mio. $+

💰Tides 45,5 Mio. $+

💰 Rockefeller 28,6 Mio. $+

💰 Buffett 16,6 Mio. $+

Ein wichtiger Wendepunkt rückt näher: Die permanente Protestmaschine der Demokratischen Partei bricht zusammen. Die koordinierten Inszenierungen sozialistischer und kommunistischer Gruppen – der sogenannten Sponsoren von „No Kings“ – an diesem Wochenende schafften es, vor allem verstörte weiße Babyboomer zu mobilisieren, die aus ihren Seniorenheimen geholt worden waren.

Nothing says "we care about democracy" like showing up to a rally sponsored by communists. pic.twitter.com/8nK4gYxPD5 — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) October 18, 2025

Übersetzung von „X“: Nichts drückt so deutlich aus, dass uns Demokratie wichtig ist, wie die Teilnahme an einer von Kommunisten organisierten Kundgebung.

Bei traditionellen Operationen zum Regimewechsel im Ausland stützen sich die CIA und das Außenministerium in der Regel auf junge Leute, um farbige Revolutionen gegen „Könige“ anzuzetteln. Bei der Operation der Demokratischen Partei zum Regimewechsel, mit der sie die Meinungsumfragen beeinflussen und landesweite Proteste/Unruhen auslösen wollte, hat ihre Fähigkeit jedoch nachgelassen, da die Unternehmensmedien nun erkannt haben, was die Leser von ZeroHedge schon lange wissen: dass diese Demonstranten künstlich sind und von linken Milliardären finanziert werden, die andere Milliardäre hassen.

No Kings is really the geriatric boomers last gasp. pic.twitter.com/Qdvv6QOmw4 — Rev. Dr. Ashanti Van Buren+ (@AshantiVanBuren) October 18, 2025

Übersetzung von „X“: No Kings ist wirklich der letzte Atemzug der geriatrischen Babyboomer.

🚨 BREAKING: This is No Kings in ATLANTA, Georgia – a city where the largest racial demographic by far is black people…



…white.



90%+ of the crowd is white, filled with retirees.



Every single freaking time. pic.twitter.com/l7NOIGjaKK — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 18, 2025

Übersetzung von „X“: BREAKING: Das ist No Kings in ATLANTA, Georgia – einer Stadt, in der die mit Abstand größte ethnische Gruppe Schwarze sind… …weiß. Über 90 % der Zuschauer sind weiß, darunter viele Rentner. Jedes verdammte Mal.

No Kings is a reminder that elderly hippie boomers are still tormenting this country. https://t.co/TgQpkapQu6 — Andrew Kolvet (@AndrewKolvet) October 19, 2025

Übersetzungen von „X“: No Kings erinnert uns daran, dass ältere Hippie-Boomer dieses Land immer noch quälen.

KEINE KÖNIGE PROTESTIERENDE: Charlie Kirk ist ein „Stück Müll“, „Ich bin froh, dass Hitler tot ist“ „Jeder“, einschließlich illegaler Einwanderer, hat Anspruch auf Gesundheitsversorgung. Demokraten „müssen etwas gemeiner sein“, und „böse Menschen“ wie Charlie Kirk haben „keinen Platz in meiner Welt“ – das sind nur einige der Aussagen.

Weiße Babyboomer, die zu Hause hätten sein und Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen können, gingen stattdessen am Samstag auf die Straße. Das kann man sich nicht ausdenken. Wir schreiben das Jahr 2025, und die sogenannte akademische Linke ist weiterhin der „nützliche Idiot” der Demokratischen Partei.

They emptied the retirement homes for an extra pudding night. They work cheaply.🤭 pic.twitter.com/CdLxOtmfif — TLC (@camp_terrence) October 19, 2025

Übersetzungen von „X“: „Coup d’Flat“: Von Milliardären finanzierte „No Kings“-Farbrevolution verwandelt sich in eine Parade weißer liberaler Boomer, während die Demokraten zur nationalen Lachnummer werden

Sie haben die Seniorenheime für einen zusätzlichen Puddingabend geleert. Sie arbeiten billig.

Sad. Not many people at the No Kings protest at the Arizona State Capitol. Probably as many journalists and counterprotesters there as the paid leftist Boomers protesting. https://t.co/gIf6FqjXfz — Rachel Alexander (@Rach_IC) October 18, 2025

Übersetzungen von „X“: Traurig. Nicht viele Menschen nehmen an der „No Kings“-Demonstration vor dem Kapitol von Arizona teil. Wahrscheinlich sind genauso viele Journalisten und Gegendemonstranten da wie bezahlte linke Boomer, die protestieren.

Die „No Kings“-Demonstration in Phoenix, Arizona, steht kurz vor dem Beginn. Das übergeordnete Thema dieser Kundgebung dreht sich um ICE, Milliardäre und Trump, und aufgrund der Temperaturen ist die Teilnehmerzahl größer als bei der vorherigen Kundgebung. #Politik…

"To understand the man, you have to know what was happening when he was 20."

-Napoleon



Boomers at the No Kings demonstrations still think they're the cool kids fighting The Man like they were at the Vietnam War protests pic.twitter.com/EwAWjCtwNP — Proper Gander (@docpropergander) October 18, 2025

Übersetzungen von „X“: „Um diesen Mann zu verstehen, muss man wissen, was geschah, als er 20 war.“ – Napoleon

Die Babyboomer bei den No-Kings-Demonstrationen halten sich immer noch für die coolen Kids, die gegen das Establishment kämpfen, so wie damals bei den Protesten gegen den Vietnamkrieg.

A strange new alliance has formed between the boomers and the furries, perhaps out of desperation.https://t.co/AIhWtXH76o pic.twitter.com/bLHTMRebIn — Matthew Perdie (@PerdieXAmerica) October 19, 2025

Übersetzung von „X“: Eine seltsame neue Allianz hat sich zwischen den Boomers und den Furries gebildet, vielleicht aus Verzweiflung.

Live look at the “No Kings” protest in WPB. 90% boomers who should be hanging out with their grandkids. pic.twitter.com/IwmdqndIpx — 🇺🇸 Based Americana 🇺🇸 (@basedandbiased1) October 18, 2025

Übersetzung von „X“: Live-Blick auf die „No Kings“-Demonstration in WPB. 90 % Boomer, die eigentlich mit ihren Enkelkindern Zeit verbringen sollten.

The real takeaway from No Kings is that thousands of boomers are spending their weekend protesting things they saw on tv rather than playing with their grandchildren. Heartbreaking stuff. — Castellammarese War Vet (@SpumoniTakes) October 19, 2025

Übersetzung von „X“: Die eigentliche Erkenntnis aus „No Kings“ ist, dass Tausende von Babyboomern ihr Wochenende damit verbringen, gegen Dinge zu protestieren, die sie im Fernsehen gesehen haben, anstatt mit ihren Enkelkindern zu spielen. Das ist wirklich herzzerreißend.

Der konservative Aktivist Christopher Rufo vom Manhattan Institute beobachtete ebenfalls Boomer bei No Kings.

Hier mehr dazu von Liberty Nation News:

Willkommen beim Widerstand, einer gut finanzierten politischen Maschine, die als Basisaktivismus beworben wird und offenbar progressive Demonstranten als Schachfiguren benutzt, um eine vorgefertigte Geschichte zu verbreiten, die auf Hass zu basieren scheint. „Das steckt hinter diesen Protesten“, sagte Nomani, „elitäre Parteiführer in ideologisch motivierten Netzwerken, die unter dem Deckmantel der sozialen Gerechtigkeit einen politischen und kulturellen Krieg in Amerika führen.“ Sie scheinen nicht einmal zu versuchen, die Astroturf-Bewegung zu verbergen, die diese Operation unterstützt. Vielleicht liegt das daran, dass nur wenige Menschen darauf achten, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass so viele Linke fest davon überzeugt sind, dass Trump ein Autoritarist ist. Das Verblüffendste daran ist vielleicht, dass selbst wenn die Proteste keinerlei Auswirkungen auf die Politik haben, alle, die an No Kings beteiligt sind, wahrscheinlich dennoch sagen können, dass das Unterfangen erfolgreich war, da der Präsident tatsächlich nicht zum König von Amerika gekrönt wurde. Es stellt sich heraus, dass fiktive Probleme leicht zu lösen sind.

Das Problem für die Demokraten ist, dass ihre Protestaktionen für einen Regimewechsel an Schwung verlieren. Sie haben gerade über ihr NGO-Netzwerk mehrere Millionen Dollar für die Unterstützung der Proteste an diesem Wochenende ausgegeben, ohne etwas aus den Erfahrungen zu Beginn des Jahres gelernt zu haben, als dieselben Proteste spektakulär scheiterten. Es ist geradezu peinlich: Dieselbe Menge weißer Babyboomer säumt erneut die Straßen der Stadt und beweist damit die Ermüdung der Bewegung. Bericht von Anfang dieses Jahres:

Jegliche Dynamik, die No Kings, Indivisible und ihre Aktivistennetzwerke zusammen mit milliardenschweren Sponsoren gewonnen haben, könnte in den kälteren Monaten, in denen die Boomer in der Regel zu Hause bleiben oder in den Süden reisen, schnell verfliegen. Wir haben eine Strategieidee für die Indivisible-Kids, die das Sagen haben: Versucht, die Boomer in The Villages, Florida, aufzuhetzen.

Vielleicht funktioniert die Strategie für die Zwischenwahlen 2026, endlose Proteste und einen Regimewechsel im Stil einer Farbrevolution anzuzetteln, nicht. Die Verdreifachung der Woke-Bewegung, kriminelle Illegale, die Umarmung von Sozialismus und Marxismus und die Unterstützung einer globalistischen Agenda, die Nationen zerstört, ist eine weitere schreckliche Strategie, die die Mehrheit der Amerikaner mit der Rückkehr Trumps an die Macht abgelehnt hat…

Zur Erinnerung: Der letzte Protest von No Kings fand bei den Präsidentschaftswahlen 2024 statt, bei denen die Mehrheit der Amerikaner den globalistischen Kult ablehnte.

Die neue Strategie der Demokraten:

Why’d you lose the popular vote https://t.co/FQaq5i6nxj — Mike Benz (@MikeBenzCyber) October 18, 2025

Übersetzungen von „X“: Warum haben Sie die Volksabstimmung verloren?

„Wir sind mehr als sie. Wir sind die Mehrheit!“ Sehen Sie sich meine vollständige Rede bei der „No Kings“-Kundgebung heute in Washington D.C. an.

Die Demokraten haben sich in eine orientierungslose antiamerikanische Partei verwandelt, die von linken Milliardärskönigen geführt wird und deren radikale linke Agenda in der Welt der gemeinnützigen Organisationen verborgen ist. Und jetzt verstehen Sie, warum das Weiße Haus damit begonnen hat, radikale linke Gruppen im NGO-Komplex zu „zerstören“ und „auflösen“ – es handelt sich um einen rechtsfreien Raum, der bald einer Strafverfolgung unterliegen wird, der von der Linken ausgenutzt wurde, um die Nation zu zerstören.

* * *