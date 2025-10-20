In sozialen Medien kursiert ein Video, in dem der kenianische Arzt Wahome Ngare den ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni davor warnt, der WHO zu vertrauen.

Der Gynäkologe war bereits im Vorjahr auf der Afrikanischen Interparlamentarischen Konferenz über Familienwerte und Souveränität aufgetreten.

Im gleichen Zeitraum entschied der Oberste Gerichtshof Kenias, die diplomatische Immunität der Gates-Stiftung aufzuheben — Bill Gates zählt zu den größten finanziellen Unterstützern der WHO. Der Bericht hier.

Die Kernbehauptungen

„Wir können der WHO nicht mehr vertrauen“, sagte Dr. Ngare dem Präsidenten.

Er behauptet, die WHO habe in Kenia 2014–2015 eine Impfkampagne gegen Tetanus durchgeführt, bei der der Impfstoff so manipuliert gewesen sei, dass er Frauen unfruchtbar mache .

. Kenianische Ärzte und der ehemalige Premierminister Raila Odinga warnen, der Impfstoff enthalte das Schwangerschaftshormon hCG. Durch eine Injektion davon würden Frauen Antikörper gegen dieses Hormon bilden, was zu Unfruchtbarkeit führen könne. Odinga sprach im Fernsehen von einem Sterilisationsprogramm und schätzte, dass etwa 500.000 Frauen durch diese Impfungen unfruchtbar geworden seien.

Das Video mit deutschen Untertiteln:

Hinzu kommt, dass, 1992 sich zehn Wissenschaftler aus Australien, Europa, Indien und den USA in den Vereinten Nationen versammelt, um über „Impfstoffe zur Regulierung der Fruchtbarkeit“ zu diskutieren. Der hCG-haltige Impfstoff sei damals als besonders wirksam bewertet worden.

Wahome Ngare war Teilnehmer an der Afrikanischen Interparlamentarischen Konferenz über Familienwerte und Souveränität, bei der er Impfkampagnen kritisierte und behauptete, sie würden zur Reduktion der Geburten eingesetzt. (Health Policy Watch)