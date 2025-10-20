EXKLUSIV: Faucis Nachfolger in beunruhigendem Impfstoffskandal entlarvt | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

„Der Mann, der uns eigentlich schützen soll, besitzt buchstäblich das Patent für den Impfstoff.“

Der Mann, der Fauci ersetzt, finanziert möglicherweise die nächste Pandemie – und profitiert gleichzeitig von der „Lösung“.

Jeffrey Taubenberger, der derzeit das NIAID leitet, hält das Patent für denselben Vogelgrippe-Impfstoff, den seine Behörde mit Ihren Steuergeldern finanziert.

Gleichzeitig beaufsichtigt er Funktionsgewinnforschung, die genau den Ausbruch auslösen könnte, den sein Impfstoff angeblich verhindern soll.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Gleiches Spiel, neues Virus.

Wir haben kürzlich unsere Untersuchung zur BPL-Impfstoffplattform vorgestellt, die laut RFK Jr. Teil des Plans des NIH für einen universellen Impfstoff ist.

Er sagte, das NIH arbeite an einem „universellen Impfstoff”, also haben wir uns eingehend mit dieser speziellen Plattform befasst.

Was wir fanden, waren Verbindungen zu Bill Gates, Anthony Fauci und erneut Beweise dafür, dass BPL ein bekanntes Karzinogen ist – genau wie die COVID-Impfstoffe.

Der Journalist und Forscher Jon Fleetwood hat sich noch eingehender mit der BPL-Plattform und den führenden Wissenschaftlern befasst, die diesen sogenannten universellen Impfstoff entwickeln.

Ich kann Ihnen sagen, seine Erkenntnisse zeichnen ein düsteres Bild – denken Sie an COVID 2.0, aber mit Vogelgrippe.

Jon ist bei uns zu Gast, um darüber zu sprechen.

We recently presented our investigation into the BPL vaccine platform, which RFK Jr. announced was part of the NIH’s plan for a universal vaccine.



He said the NIH was working on a “universal vaccine” so we dug deep into this particular platform.



What we found were ties to Bill… pic.twitter.com/hfWHfZLz1u — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 17, 2025

Jon Fleetwood begann das Interview mit einer verblüffenden Enthüllung: Trumps sogenannter „Goldstandard“-Vogelgrippe-Impfstoff basiert auf einer Verbindung, von der seit langem bekannt ist, dass sie Krebs verursacht.

Er erklärte, dass die Internationale Agentur für Krebsforschung, die CDC und die EPA Beta-Propiolacton seit Jahrzehnten als krebserregend einstufen.

„Das ist seit 1974 bekannt“, sagte er und verwies auf Studien, die zeigen, dass es bei Säugetieren Tumore verursacht. Fleetwood fügte hinzu, dass sogar das Gesundheitsministerium von New Jersey warnt, dass es „keine sichere Expositionsgrenze“ gibt.

Was ihn am meisten schockierte, war, dass „dieselbe Chemikalie nun den Impfstoff der nächsten Generation definiert“. Kopfschüttelnd fragte er sich laut, wie globale Gesundheitsbehörden wissentlich ein nachweislich krebserregendes Mittel zur Grundlage für einen Impfstoff machen konnten.

Jon Fleetwood opened the interview with a stunning revelation: Trump’s so-called “gold standard” bird flu vaccine is built on a compound long known to cause cancer.



He explained that the International Agency for Research on Cancer, the CDC, and the EPA have all classified beta… pic.twitter.com/48WHkSr3Vz — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 17, 2025

Er widerlegte die Behauptung, dass Karzinogene „ausgewaschen” würden, bevor Impfstoffe an die Öffentlichkeit gelangen, und bezeichnete sie als völlig falsch.

Fleetwood verwies auf Daten der FDA, aus denen hervorgeht, dass Beta-Propiolacton in den endgültigen Impfstoffampullen nachweisbar bleibt, darunter auch in der Tollwutimpfung von Sanofi. „Das steht schwarz auf weiß in ihren eigenen Dokumenten”, sagte er und warnte, dass selbst Spurenmengen inakzeptabel seien.

Er fügte hinzu, dass Studien aus Großbritannien und Kanada dasselbe bestätigen und den Stoff mit Toxizität und Störungen des Immunsystems in Verbindung bringen.

„Das ist keine Randerscheinung – es ist internationaler Konsens“, sagte Fleetwood und argumentierte, dies sei ein Beweis dafür, dass die Aufsichtsbehörden der Bevölkerung wissentlich Karzinogene injizieren.

He went on to dismantle the claim that carcinogens are “washed out” before vaccines reach the public, calling it flat-out false.



Fleetwood pointed to FDA data showing that beta propiolactone remains detectable in final vaccine vials, including Sanofi’s rabies shot. “It’s right… pic.twitter.com/CG62WwuEvc — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 17, 2025

Fleetwood stellte eine direkte Verbindung zwischen COVID-19 und dem neuen Vogelgrippe-Programm her und beschuldigte Jeffrey Taubenberger – Faucis Nachfolger als Leiter des NIAID, nachdem Jeanne Marrazzo von der Trump-Regierung aus dem Amt gedrängt worden war – daran beteiligt zu sein, sowohl am Problem als auch an der Lösung finanziell zu profitieren.

„Der Mann, der uns eigentlich schützen soll, besitzt buchstäblich das Patent für den Impfstoff“, sagte er und erklärte, dass dieselbe Behörde Funktionsgewinn-Experimente finanziert, die genau das Virus freisetzen könnten, gegen das sie zu kämpfen gedenkt.

Fleetwood beschrieb detailliert, wie mehrere Universitäten Hybridvirus-Experimente durchführen, und bezeichnete sie als „Frankenstein-Projekte“, die Krankheitserreger stärker und impfstoffresistenter machen.

„Es ist genau das gleiche Spiel wie zuvor“, sagte er und nannte es „die Definition eines Interessenkonflikts – und niemand stoppt es“.

Drawing a direct line between COVID-19 and the new bird flu program, Fleetwood accused Jeffrey Taubenberger—Fauci’s successor as head of NIAID after Jeanne Marrazzo was forced out by the Trump administration—of having a financial stake in both the problem and the solution.



“The… pic.twitter.com/hm2lVbJmxS — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 17, 2025

Maria widersprach entschieden, nachdem Fleetwood angedeutet hatte, dass Trump vielleicht einfach nur schlechte Berater habe.

„Wenn das tatsächlich der Fall ist, halte ich das nicht für eine Entschuldigung“, sagte sie und erklärte, dass das bei Fauci vielleicht beim ersten Mal funktioniert habe, jetzt aber nicht mehr.

Sie warnte, dass selbst wenn die Folgen dieser „Frankenstein-Experimente“ unter dieser Regierung nicht sichtbar werden, sie es irgendwann doch werden – „vielleicht unter der nächsten Regierung, und dann können wir uns einen neuen Sündenbock suchen“.

„Ich weiß mit Sicherheit, dass Leute aus Trumps Umfeld ihn darauf hingewiesen haben“, fuhr sie fort und nannte John Rich als einen, der ihn wegen Impfschäden zur Rede gestellt habe. „Und dennoch redet er weiterhin davon, wie großartig sie sind, trotz der Zahl der Amerikaner, die an diesen Impfungen gestorben sind.“

„Ich kann dieses Verhalten wirklich nicht mehr entschuldigen. Ich kann mich nicht mehr auf Unwissenheit berufen“, sagte sie und fragte, warum Führungskräfte wie RFK Jr. „ein bekanntes Karzinogen in den Impfstoffen der nächsten Generation“ nicht stoppen können.

Ihre Botschaft hätte nicht klarer sein können: „Die Ausrede der Unwissenheit zieht nicht mehr.“

Maria pushed back firmly after Fleetwood suggested Trump might just have bad advisers.



“If that is in fact the case, I don’t think that that’s an excuse,” she said, explaining that it might have worked with Fauci the first time, but not now.



She warned that even if the fallout… pic.twitter.com/VndHT6zy2T — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 18, 2025

Das Gespräch endete mit einer ernüchternden Realitätsprüfung. Fleetwood sagte, die Illusion einer Reform auf Bundesebene sei vorbei – „niemand wird kommen, um uns zu retten“.

Er forderte die Bundesstaaten auf, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen und Impfstoffe zu verbieten, die Beta-Propiolacton enthalten, und bezeichnete die lokalen Behörden als letzte Verteidigungslinie gegen Korruption in der Pharmaindustrie.

Maria stimmte ihm zu und verglich dies mit dem Umgang der Nation mit kontaminierten Lebensmitteln. „Wenn wir kontaminierten Salat landesweit zurückrufen können, können wir auch krebserregende Impfstoffe zurückrufen“, sagte sie.

Gemeinsam hinterließen sie den Zuschauern eine eindringliche Botschaft: Es ist jetzt an der Zeit, dass die Bürger und Staatsführer aktiv werden, die Kontrolle zurückgewinnen und ihre eigene Gesundheitsfreiheit verteidigen.

The conversation ended with a sobering reality check. Fleetwood said the illusion of federal reform is over—“nobody’s coming to save us.”



He urged states to take matters into their own hands by banning vaccines that use beta propiolactone, calling local governments the last line… pic.twitter.com/45ZmVgW6t9 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 18, 2025

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: