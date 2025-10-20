Nie wieder kriegstüchtig – Stehen wir auf für Frieden!

In einer „ungehaltenen Rede“ ruft die Berliner Lehrerin Änne Dulon dazu auf, sich des eigetretenen Bewusstseinswandels vom Untertanen zum freien, selbstbestimmten Menschen bewusst zu werden, der keine „Staats- und Fremdherrschaft“ mehr erträgt, die sich in die modernsten Formen der Kleptokratie und Algokratie steigert. Und Sie appelliert an alle Friedliebenden, sich miteinander zu verbinden und der zerstörerischen und kriegerischen Staatsherrschaft gemeinsam entgegenzutreten und sie in Selbstverwaltungen freier Menschen zu verwandeln. (hl)

Ungehaltene DEMO-Rede von Änne Dulon auf der Friedenskundgebung auf dem Bebelplatz in Berlin am 3.Oktober 2025 und Folgende

Liebe Angehörige der Menschheits- und Friedensfamilie!

Was eint uns? – Unsere wachsende Friedensfähigkeit, die wir der nun verordneten Kriegstüchtigkeit entgegen stellen! Wir alle sind in das Zeitalter der Mündigkeit eingetreten als selbstbestimmte und miteinander in Kooperation lebende Gestalter unserer Gemeinwesen. Die Zeit der Staats- und Fremdherrschaft über uns ist längst vorbei! –