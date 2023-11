COVID-19-Behandlung: Hydroxychloroquin rettet Leben, zeigt eine neue Studie!

Französische Studie: Hydroxychloroquin ist mit einer geringeren COVID-19-Mortalität assoziiert

Menschen, die mit Hydroxychloroquin behandelt wurden, starben einer neuen Studie zufolge seltener als diejenigen, die kein Hydroxychloroquin erhielten.

Nur 0,8 Prozent der Patienten in einer Einrichtung in Frankreich, die Hydroxychloroquin (HCQ) und ein Antibiotikum erhielten, starben, verglichen mit 4,8 Prozent der Patienten, die die Medikamentenkombination nicht erhielten, berichteten französische Forscher am 1. November.

„Diese Studie ist die größte Einzelstudie zur Bewertung von HCQ-AZ bei der Behandlung von COVID-19, und wie andere große Beobachtungsstudien kommt sie zu dem Schluss, dass HCQ Leben gerettet hätte“, schreiben Dr. Didier Raoult von der Universität Aix-Marseille in Marseille und seine Mitautoren.

Die Arbeit wurde in der Fachzeitschrift New Microbes and New Infections veröffentlicht. Sie war Anfang des Jahres als Vorabdruck erschienen, wurde dann aber zurückgezogen, weil die Autoren angeblich ihre „Analysestrategien“ geändert hatten.

Die Forscher untersuchten Aufzeichnungen von 30.423 Patienten mit COVID-19, die in einer anderen Einrichtung in Marseille, dem IHU Méditerranée Infection, behandelt wurden. Sie schlossen alle Erwachsenen ein, die positiv auf COVID-19 getestet und zwischen dem 2. März 2020 und dem 31. Dezember 2021 stationär oder ambulant behandelt wurden.

Die Studie umfasste 30.202 Patienten, da für die übrigen 221 Patienten keine Behandlungsdaten vorlagen.

Die meisten Patienten erhielten Off-Label-Verschreibungen von Hydroxychloroquin und Azithromycin (AZ), einem häufig verwendeten Antibiotikum.

Von dieser Gruppe erhielten 23.172 Patienten die Medikamentenkombination. Die anderen 7.030 erhielten sie nicht.

Von denen, die die Medikamente erhielten, starben 191 oder 0,8 Prozent. Von denen, die sie nicht erhielten, starben 344 oder 4,8 Prozent.

Diejenigen, die HCQ und AZ erhielten, überlebten eher, unabhängig davon, ob sie stationär oder ambulant behandelt wurden.

Der größte Effekt wurde bei ambulanten Patienten im Alter von 50 bis 89 Jahren beobachtet.

Zu den Einschränkungen der Studie gehört, dass die Daten aus einem einzigen Zentrum stammen. Die Studie wurde teilweise von der französischen Regierung finanziert.

HCQ ist sowohl in Frankreich als auch in den USA seit Jahrzehnten zugelassen, allerdings nicht für die Behandlung von COVID-19.

Dr. David Boulware, Arzt für Infektionskrankheiten an der medizinischen Fakultät der Universität von Minnesota, sagte, dass die Daten aus klinischen Studien den Einsatz von HCQ bei dieser Krankheit nicht unterstützen.

„Hydroxychloroquin hat in randomisierten klinischen Studien keinen Nutzen gezeigt“, sagte Dr. Boulware, der nicht an der neuen Studie beteiligt war, in einer E-Mail an The Epoch Times.

„Es gibt keine antivirale Wirkung beim Menschen und keine Verringerung der Krankenhauseinweisungen in 11 randomisierten klinischen Studien“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf eine Meta-Analyse, die er mitverfasst hatte und die im Januar veröffentlicht wurde. Dr. Boulware war auch an der Durchführung einer randomisierten Studie beteiligt, in der HCQ als Prophylaxe bei Menschen untersucht wurde, die COVID-19 ausgesetzt waren, und kam zu dem Schluss, dass es weder Krankheiten noch bestätigte Infektionen verhinderte.

Gemischte Beweise

Dr. Raoult und seine Mitautoren räumen ein, dass mehrere große randomisierte Studien, darunter eine Studie der Weltgesundheitsorganisation, keinen Nutzen von HCQ gegen COVID-19 gezeigt haben. Die größte Studie, die von der Weltgesundheitsorganisation und der britischen Regierung finanziert wurde, habe jedoch „erhebliche methodische Probleme“ aufgewiesen, darunter die hohe Dosierung in den ersten 24 Stunden.

Die Gruppe kritisierte auch kleinere Studien mit ähnlichen Ergebnissen als zu schwach, darunter eine Studie in Frankreich, die wegen Rekrutierungsproblemen abgebrochen wurde.

„Im Gegensatz dazu berichten mehrere große retrospektive Beobachtungsstudien, die in der Literatur veröffentlicht wurden und insgesamt 47.516 Patienten einschlossen, über einen Nutzen der Anwendung von HCQ auf die Sterblichkeit von COVID-19-Patienten“, so die Autoren, die sich auf Studien aus Frankreich, Iran und Spanien beziehen.

Die Zahl der Patienten in den Beobachtungsstudien übersteigt die Zahl der Patienten in den randomisierten Studien, was für den Einsatz von HCQ als Frühbehandlung spricht.

Dr. Boulware sagte, dass Beobachtungsdaten mit ernsthaften Problemen behaftet sein können, und verwies auf eine Reaktion im Jahr 2020 auf eine US-Beobachtungsstudie, in der ein Zusammenhang zwischen HCQ und AZ und einer geringeren Sterblichkeit bei Krankenhauspatienten festgestellt wurde.

Dr. Raoult und seine Ko-autoren erkannten die Grenzen von Beobachtungsdaten an, bedauerten jedoch den Mangel an klinischen Studien, in denen die richtige Dosierung verwendet wurde.

„Leider wurden, wenn überhaupt, nur wenige randomisierte klinische Studien, die die Wirksamkeit von HCQ bei COVID-19-Patienten nachweisen sollten, mit einer angemessenen Methodik durchgeführt“, schreiben sie.

„Die Hauptprobleme waren ein unzureichendes Ziel (späte Behandlung), eine zu hohe Dosierung des Medikaments oder eine unangemessene Studiendurchführung. Obwohl auch Beobachtungsstudien Störfaktoren unterliegen, wie oben diskutiert, sind signifikante Unterschiede in den Effektschätzungen zwischen RCTs und Beobachtungsstudien wahrscheinlich eher auf die Qualität der Studie als auf das Studiendesign zurückzuführen“, fügen sie hinzu und verweisen auf eine Cochrane-Übersichtsarbeit, die zeigt, dass es kaum Unterschiede zwischen Beobachtungsstudien und klinischen Studien gibt.

„Da die Epidemie inzwischen abgeklungen ist, ist es ohnehin nicht mehr möglich, RCTs durchzuführen“, so die Schlussfolgerung. „Nur Beobachtungsstudien können weitere Erkenntnisse liefern, um die politischen Entscheidungsträger bei der Neupositionierung von Hydroxychloroquin zur Behandlung von COVID-19 zu unterstützen“.

Dr. Raoult war Leiter der Einrichtung, in der die Patienten behandelt wurden, ging aber 2022 in den Ruhestand, nachdem eine Untersuchung der französischen Behörden ergeben hatte, dass es in der Einrichtung Probleme mit der Einhaltung der Vorschriften gab. Mehrere seiner Arbeiten wurden inzwischen zurückgezogen.

Dr. Raoult reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Die neue Studie kommt etwa einen Monat, nachdem Forscher in Belgien in einer anderen Beobachtungsstudie berichtet hatten, dass HCQ mit AZ die COVID-19-Sterblichkeit bei Krankenhauspatienten senkt.

„Unsere Studie deutet darauf hin, dass die Behandlung mit Hydroxychloroquin und Azithromycin trotz der Kontroversen um ihren Einsatz eine praktikable Option bleibt“, schreiben Dr. Gert Meeus, Nephrologe am AZ Groeninge Hospital, und andere Forscher.

Diese Gruppe äußerte ähnliche Bedenken zu den Studien wie die französische Gruppe.