Die Umstellung auf CBDCs wird jedoch völlig freiwillig sein. Kein Grund zur Sorge!

Alexei Moiseev, stellvertretender Finanzminister Russlands, ist die weltweit offenste Weltraumechse. Als er im September 2021 in einem Interview verkündete, dass „der digitale Rubel ein Ersatz für den Bargeld-Rubel ist“, verbreiteten Skeptiker und Hasser verletzende Gerüchte, dass Moiseevs erfrischende und preisgekrönte Ehrlichkeit aus dem Zusammenhang gerissen worden sei.

Hier ist, was Moiseev zwei Jahre später, am 30. Oktober 2023, RIA Novosti sagte:

Im Wesentlichen ist [der digitale Rubel] die reale Währung des 22. oder eines anderen Jahrhunderts, die am Ende des Tages das Bargeld ersetzen muss.

Er versprach auch, dass der digitale Rubel bequemer sein würde als Bargeld und bargeldlose Transaktionen. Sicherheit und Bequemlichkeit sind die Leitprinzipien des 21. Jahrhunderts, daher ist es leicht vorstellbar, dass das 22. Jahrhundert extrem sicher und ungeheuer bequem sein wird.

Aber um es klar zu sagen: Elvira Nabiullina und ihre treuen Blog-Anhänger versprechen, dass die Russen niemals gezwungen werden, digitale Rubel zu verwenden. Der allmähliche Übergang zu CBDCs wird ein organischer Prozess sein – ein natürliches Ergebnis extremer Bequemlichkeit. Die Russen werden niemals daran gehindert, in bestimmten Situationen Bargeld zu verwenden, auch wenn dies heute, im Jahr 2023, bereits der Fall ist.

Aber das ist weder hier noch dort. Wie der allseits beliebte Vorsitzende der Bank von Russland erst kürzlich sagte, werden die Russen immer in der Lage sein, selbst zu entscheiden, wie sie ihre Gehälter und Renten erhalten – das ist ihr gegenwärtiger „Standpunkt“, und es wäre unhöflich, auch nur die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass sich dieser Standpunkt ändern könnte. Genauso unhöflich wäre es zu glauben, dass sich die Position der Bank von Russland in Bezug auf die Beschränkungen bei der Ausgabe digitaler Rubel („Einfärbung“) jemals ändern wird.

Alle Russen wissen, wie bequem und frei das 21. und 22. Jahrhundert sein wird. Schauen Sie sich an, was sie in den Internetforen sagen:

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)