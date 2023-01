COVID-19: Eine globale Finanzoperation

Michael Bryant

Das COVID-Phänomen kann nicht verstanden werden, wenn man nicht auch den noch nie dagewesenen Finanzkollaps 2019–2020 versteht, der das gesamte globale Finanzsystem bedroht.

Die Geschichte der Covid-19-Pandemie ergibt wenig Sinn, wenn man sie durch die Brille von Gesundheit, Sicherheit und Wissenschaft betrachtet. Betrachtet man sie jedoch unter dem Aspekt von Geld, Macht, Kontrolle und Wohlstandstransfer, dann ergibt alles einen perfekten Sinn.

Die Abriegelungen, die Maulkorbpflicht, die unsoziale Distanzierung und die Vielzahl zusätzlicher Maßnahmen haben nichts zum Schutz oder zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit beigetragen – dazu waren sie auch nie gedacht.

Die zahlreichen Mandate, die durch den Ausbruch des Covid-19-Szenarios ins Leben gerufen wurden, zielten alle darauf ab, die globale Wirtschaft absichtlich zu zerstören und kleine Unternehmen zu vernichten sowie den Verstand, den Willen und das soziale Gefüge der Menschen zu brechen, um „eine bessere Gesellschaft wieder aufzubauen“, die den dystopischen Visionen der Psychopathen entspricht, die diesen Klassenkrieg führen.

Das angestrebte Ergebnis ist eine Utopie der Milliardäre, in der sie den Planeten in Form eines techno-feudalen Lehnsguts besitzen und kontrollieren werden, indem die digital gebrandmarkte Menschheit wie Vieh in einer supergezüchteten Technokratie reguliert wird.

Was diese fabrizierte Krise bequemerweise verschleiert, ist, dass wir uns inmitten eines geplanten totalen wirtschaftlichen Zusammenbruchs befinden – ein Zusammenbruch, der unvermeidlich war.

Das Timing des COVID-Betrugs wurde notwendig, als die Weltmärkte im Herbst 2019 mit einer Notfall-Schuldenkrise konfrontiert wurden, die in ehemals meist liquiden Märkten auftauchte: Repo-Märkte, Geldmärkte und Devisenmärkte.

Die westlichen Regierungen begannen in aller Eile, dieses verfallende System zu retten, diesen katastrophalen Erdrutsch aufzuhalten, Großanleger zu retten und proaktiv eine Sicherheitsinfrastruktur zu installieren, um die unvermeidliche soziale Unordnung, die aus diesem Zusammenbruch resultierte, zu kontrollieren. Nach einer Phase der Hyperinflation, in der sowohl der Wert der Schulden als auch die entsprechenden Papierforderungen vernichtet werden, würde ein globaler Finanz-Reset folgen.

Das Finanzsystem befand sich im Herbst 2019 bereits in einem fortgeschrittenen Stadium des Niedergangs, wie die Übernahme des Repo-Marktes durch die Fed im September zeigt, um die Repokalypse abzuwenden. Der Zusammenbruch begann 2008/09, und die Versuche der letzten anderthalb Jahrzehnte, dieses korrupte Wirtschaftssystem zu retten, haben das Unvermeidliche nur verzögert.

Im Herbst 2019 begann sich die Krise erneut rapide zu entladen.

Ein dramatischer Rückgang der Industrieproduktion kennzeichnete die Bankenkrise vom August 2019 – die sogenannte Repo-Krise, als die Banken plötzlich begannen, US-Staatsanleihen als Sicherheiten für Übernachtkredite abzulehnen, was die Federal Reserve zwang, einzugreifen und Geld zu drucken, um diesen massiven Mangel zu decken.

Auf dem Repo-Markt leihen sich Banken jeden Tag Geld, damit sie am Ende des Tages über einen bestimmten Prozentsatz an liquiden Mitteln verfügen, um bestimmte treuhänderische Anforderungen zu erfüllen.

Mitte September begann die Fed, täglich 10-20 Milliarden Dollar in den Repo-Markt zu pumpen, um die Zinssätze niedrig zu halten, damit die Banken das Geld leihen konnten, um im Geschäft zu bleiben. Selbst als die Fed täglich 10 Milliarden Dollar in den Repo-Markt pumpte, war das immer noch nicht genug.

Anfang März pumpte die Fed 100 Milliarden Dollar in den Repo-Markt, um diese existenzielle Krise einzudämmen.

Einfach jeder an der Wall Street war mit enormen Schulden belastet und hielt an US-Bargeld fest, um diese Schulden zu bedienen, und weigerte sich, Käufe ausländischer Währungen und dann US-Währungen zu finanzieren, als der Repo-Markt bei 10 % Zinsen für Übernacht-Repo-Kredite einfror. US-Staatsanleihen und sogar US-Rechnungen wurden als Sicherheiten für Repos abgelehnt.

Im März 2020 breitete sich die Liquiditätskrise von den Primärhändlermärkten (TBTF-Banken und Hedgefonds wurden im September gerettet) auf alle anderen Aktien, Rohstoffe, Anleihen, Collateralized Loan Obligations, hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds sowie verschiedene Ponzi-Schemata wie strukturierte Derivatprodukte aus, die auf eigenen Plattformen gehandelt wurden und bis zu mehreren Billionen Dollar ausmachen.

Als die US-Staatsanleihen aufgrund des exponentiellen Wachstums der öffentlichen, aber vor allem der privaten Dollar-Schulden illiquide wurden, während die FED den Finanzmärkten das Geld aus der Tasche zog, brach die Hölle los.

Das ganze Kartenhaus, das seit sechs Monaten in sich zusammenfiel, konnte nicht gestoppt werden, sodass eine COVID-Hysterie erzeugt wurde, um zu vertuschen, dass die FED 10-15 Billionen Dollar in Form von Bargeld und Aktienaufstockungen über permanente Offenmarktgeschäfte (POMO) bereitstellt – eine schicke Umschreibung dafür, dass die FED Staatsanleihen kauft, Geld in die Finanzmärkte pumpt und Garantien für den Wert von Sicherheiten in strukturierten Derivaten ausgibt.

Das Endspiel, das derzeit in Gang ist, besteht darin, dass die Zentralbanken (Fed) alle toxischen, wertlosen Schulden von den Hedgefonds und Banken aufkaufen, einschließlich der 1,5 Billionen Derivate, und dann die Schulden als Staatsschulden an das Finanzministerium übertragen. Sie werden dann Geld bis ins Unendliche drucken, was bereits in vollem Gange ist, um diese fiktiven Schulden zu bedienen, um den Dollar durch Hyperinflation untergehen zu lassen und dann die USA und alle anderen, die Schulden in wertlosen Dollars halten, auszuschließen.

Das ist der Coup: globale Hyperinflation, um das Vermögen der Massen und der Staaten zu verdampfen, um das öffentliche Vermögen an private Investoren zu übergeben. Dies ermöglicht es der herrschenden Klasse, sich das Eigentum anzueignen (bankrotte kleine Unternehmen, zwangsversteigerte Häuser usw.), um grenzenlose Ansprüche auf alles auf der Welt zu erheben.

Das rechtzeitige Eintreten des Covid-19-„Notfalls“ lieferte die Begründung und die Gelegenheit, den Zusammenbruch der US-Banken mit massiven Geldspritzen zu stoppen. Bis März 2020 wurden etwa 8-10 Billionen Dollar an die US-Banken gezahlt, und die Fed versprach weitere 5 Billionen Dollar als Konjunkturprogramm.

Die erzeugte Wahrnehmung, dass ab März 2020 ein globaler medizinischer Notfall herrsche, war ein Artefakt der Manipulation der Massenmedien, der Techniken zur Verhaltenskonditionierung und des Social Engineering. All dies wurde durch eine institutionelle Programmierung und eine beschleunigte Medienberichterstattung ermöglicht, die grundlegende kognitive Prozesse unterbindet und Möglichkeiten zum kritischen Denken ausschließt.

Mit diesem unaufhörlichen und überwältigenden medialen Trommelfeuer der Viruserzählung und der einheitlichen Reaktion der Welt auf die „Covid-Pandemie“ durften keine anderen Geschichten in den Medien oder im öffentlichen Bewusstsein existieren.

Ohne eine äußere Bedrohung wie einen „Killervirus“ hätte dieser massive finanzielle Zusammenbruch sofort Panik ausgelöst und die Glaubwürdigkeit des Dollars gefährdet. Ohne die Covid-19-Vernebelung wären dieses weitverbreitete Ponzi-Schema und der fortlaufende historische Vermögenstransfer als das erkannt worden, was sie sind – fortlaufender Diebstahl durch die Finanzaristokratie.

Die Covid-Operation: Das trojanische Pferd zur Einführung der neuen Weltordnung

Wie der „Krieg gegen den Terror“ gezeigt hat, sind diese tiefgreifenden Ereignisse so angelegt, dass sie so viele verschiedene Erwerbsmöglichkeiten wie möglich ausnutzen. Mit der „Covid-Pandemie“, die den gefälschten „Krieg gegen den Terror“ ersetzt, verwandelt sich eine weitere umgestaltete „weltweite Krise“ auf wundersame Weise in eine goldene Mehrzweckgelegenheit für die herrschende Klasse.

Während die unmittelbare Notwendigkeit darin bestand, das Ausbluten des globalen Finanzsystems zu stoppen, diente und dient diese vielschichtige Operation noch vielen anderen Zwecken. Nichts davon ist zufällig. All dies ist in der Öffentlichkeit verborgen, geplant und ausgeführt, wie es in zahlreichen Übungen wie „Event 201“ und in zahlreichen Dokumenten wie der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ deutlich wird.

Die Covid-Operation selbst umfasst viele Ziele:

Vorwegnahme und Verschleierung der Gründe für die oben erwähnte wirtschaftliche Implosion;

Beschleunigung des größten Vermögenstransfers in der Geschichte der Menschheit nach oben;

Rechtfertigung und Verankerung des Bio-Sicherheitsstaates, einschließlich der KI-Überwachung in vielen Bereichen der Gesellschaft;

Ermächtigung und Bereicherung des Gegenstücks des Sicherheitsstaates, des Big-Tech-Kartells, durch Tracking-Apps, Verbreitung und Normalisierung von sozialen Medien und Kommunikationsplattformen als „Mittler“ in allen Lebensbereichen. Das gesamte gesellschaftliche Leben wird auf den technologischen Imperativ ausgerichtet – Mahlzeiten, die über DoorDash bestellt werden, Meetings über Zoom, erhöhte Ausgaben über Visa/MasterCard durch Online-Bestellungen bei Amazon, Filme über Netflix usw. – all das wurde einer leichtgläubigen und weitgehend willfährigen Weltöffentlichkeit während der Covid-Tyrannei aufgezwungen;

Die Schaffung der „Pandemie“ als finanzieller Mechanismus. Erfundene Pandemien sind zu riesigen Investitionsmöglichkeiten geworden, die den Reichtum der Milliardäre vergrößern und ihre Macht weiter festigen;

Die Ausdehnung der öffentlichen Gesundheitsindustrie in alle Bereiche des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die Gesundheitsbranche ist jetzt direkt mit den globalen Märkten und Finanzkonglomeraten verbunden und ist zu einem der wichtigsten Finanzinstrumente für Investoren geworden;

Schaffung eines völlig neuen und lukrativen biomedizinischen „Gesundheitsmanagementsystems“, um ein völlig neues medizinisches Bio-Tech-Modell für die Pharmaindustrie einzuführen und zu kodifizieren, wobei der Schwerpunkt auf „revolutionären“ hochladbaren mRNA-„Impfstoffen“ liegt;

Ausweitung und Normalisierung der Verwendung digitaler IDs, einschließlich Impfpässen, die mit einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) verbunden werden; ein universelles Grundeinkommen (UBI), das die Verfolgung von Einkäufen, medizinischen Eingriffen, „Lebensstilentscheidungen“ usw. ermöglicht die uns zu „gewünschten“ Verhaltensweisen „anstupsen“ oder uns nach Belieben ganz aus dem System ausschließen;

eine Umstrukturierung, Privatisierung und Reduzierung der öffentlichen Dienste unter dem Vorwand, sie für „öffentliche Notfälle“ wendiger zu machen;

die Konditionierung der Öffentlichkeit auf ständige „Ausnahmezustände“, um sie auf die Umsetzung der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ vorzubereiten.

Ein letztes Wort

Wir erleben gerade das größte weltweite organisierte Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Ausmaß der Täuschung ist selbst für viele, die sich für „eingeweiht“ halten, zu groß, um es zu akzeptieren oder zu begreifen, und sie bleiben in einer Version des „Covid“-Karussells gefangen. Andere schlafen noch oder sind traumatisiert, während das soziale Gefüge in Stücke gerissen und die Welt um sie herum völlig verändert wird.

Die Finanzeliten wissen, dass sie riesige, nicht mehr zu begleichende Schulden und Defizite angehäuft haben. Sie wissen, dass die Versprechungen von Renten und Sozialleistungen nicht eingehalten werden können. Sie wissen, dass das System sein Waterloo erreicht hat und soziale Unruhen unvermeidlich sind.

Sie wissen, dass sie schnell und umfassend handeln müssen, um diesen unvermeidlichen Zusammenbruch zu unterlaufen, um den finanziellen Leviathan zu schützen, der ihre Fähigkeit zur Aufrechterhaltung von Macht und Kontrolle untermauert.

Einfach ausgedrückt: Covid-19 war kein weitverbreiteter medizinischer Notfall, sondern ein Geldwäschesystem, eine massive psychologische Operation und ein Vorwand für eine vollständige Überholung und Umstrukturierung der derzeitigen sozialen und wirtschaftlichen Weltordnung.

Covid-19, die Krankheit, ist nichts anderes als eine Krankheit der ZUSCHREIBUNG.

Covid-19, das Medienereignis, war das trojanische Pferd, das konstruiert wurde, um eine vollständige Umgestaltung unserer Gesellschaft einzuleiten.

Covid-19TM, die Operation, war nie ein epidemiologisches Ereignis, sondern ein Geschäftsmodell, das dazu dient, die Portfolios der Superreichen zu vergrößern.

Es gibt kein „Covid 19“, es sei denn, es handelt sich um eine kriminelle Verschwörung.

Michael Bryant ist ein freiberuflicher Journalist/Aktivist und Forscher, der sich derzeit vor allem mit Fragen der gesundheitlichen Freiheit beschäftigt. Seine Arbeiten sind auf HealthFreedomDefense.org erschienen.