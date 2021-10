Covid-19: Eine psychologische Militäroperation, Teil I

Wir befinden uns im Krieg, Leute – einem einseitigen Krieg. Die Freiheitskämpfer Amerikas haben sich verirrt und können nicht erkennen, dass die Feinde tief in ihrer Mitte sitzen. Der Grund dafür ist, dass der heutige Krieg psychologisch ist. Keinem Gegner der Freiheit ist es jemals zuvor gelungen, die ganze Welt durch militärische Kämpfe zu erobern – die Menschheit sah immer, was auf sie zukam, und schlug zurück. Doch dieses Mal ist es anders. Die Amerikaner und die Menschen in anderen freien Nationen sind ahnungslos, dass sie seit den Anfängen von Covid-19 einem feindlichen Angriff ausgesetzt sind und dass ein teuflischer militärischer Psyop im Gange ist.

Amerikas infiltrierte Regierung und das Militär stehen an der Spitze dieser psychologischen Operation, zusammen mit China. Unter dem Deckmantel der kommunistischen Agenda für nachhaltige Entwicklung, die tief in den Regierungen der Welt verwurzelt ist, steht dieser Kreuzzug zur Globalisierung und zum „Reset“ der Welt in direktem Gegensatz zu den Werten und Idealen des Westens. Wenn es zugelassen wird, dass dieses neue technokratische System an die Macht kommt, wird es in seiner Kolossalität und Grausamkeit mit keinem früheren tyrannischen Regime vergleichbar sein. Wir erleben derzeit eine winzige Ahnung dieser Grausamkeit durch Abriegelungen, das erzwungene Tragen von Masken und die schwerwiegenden Anordnungen, die den nicht geimpften Menschen das Recht nehmen, zu arbeiten, ins Theater zu gehen oder Einkaufszentren zu besuchen. Die „Hölle auf Erden“ wird kommen, weil die Feinde der Freiheit eine gut organisierte globale Psyop mit einem gefälschten Virus namens Covid-19 ausgeheckt haben, und ihre Waffen sind Gedankenkontrolle und DNA-verändernde Impfstoffe.

Was sind Psyops? Verwenden wir die eigene Definition des US-Verteidigungsministeriums, das seit dem Ersten Weltkrieg psychologische Kriegsführung betreibt:

Psyops sind der Einsatz von Propaganda und psychologischen Taktiken zur Beeinflussung von Emotionen und Verhaltensmustern.

In den Berichten des Verteidigungsministeriums über die Aufstandsbekämpfung aus den Jahren 2004 und 2010 wird der Begriff Psyops wie folgt erklärt:

Die Aufgabe psychologischer Operationen (Psyops) besteht darin, das Verhalten ausländischer Zielgruppen zu beeinflussen, um die nationalen Ziele der USA zu unterstützen. Ein Psyop erreicht dies durch die Vermittlung ausgewählter Informationen und Handlungsempfehlungen, die die Emotionen, die Motive, das objektive Denken und letztlich das Verhalten der ausländischen Zielgruppen beeinflussen. Die Verhaltensänderung ist der Kern der Psyop-Mission.

Haben Sie diesen letzten Satz verstanden? Das Ziel eines Psyop-Einsatzes ist eine Verhaltensänderung. Verhaltensänderungen erfolgen durch Techniken der Gedankenkontrolle. Psychologische Operationen bestehen aus mehreren Ebenen der Täuschung, an denen zahlreiche Akteure beteiligt sind. Da das Militär involviert ist, ist die Vertuschung sehr umfangreich. Psychologische Operationen können eingesetzt werden, um psychologische Auswirkungen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zu erforschen, um politische Überzeugungsarbeit zu leisten oder um in ein Land einzumarschieren.

Der Völkermord in Ruanda im Jahr 1994 ist ein Beispiel dafür, wie leicht sich Verhalten und Gefühle durch eine gut organisierte Psyop verändern lassen. Die Hutu-Miliz tötete 800 000 Tutsi (ruandische Bürger) in nur 100 Tagen und bewies der Welt, wie gewöhnliche Menschen in kurzer Zeit zu unvorstellbaren Taten gezwungen werden können. Die geplante Propaganda umfasste eine ständige Flut von suggestiven Botschaften über Radio und Zeitungen. Die Schulen schlossen sich an und nahmen Anti-Tutsi-Lehren in den Lehrplan auf. Zeitschriften bedienten sich der umgekehrten Psychologie und veröffentlichten Karikaturen, in denen Tutsis Hutus töteten. Eine Publikation druckte das Bild einer Machete auf der Titelseite mit der Schlagzeile Was tun gegen die Tutsi? Dieser psychologische Trick blieb in den Köpfen hängen, und die Machete wurde zur Waffe der Wahl. Hutus schlachteten Nachbarn, Freunde und Ehefrauen ab. Selbst Hutu-Priester töteten ihre eigenen Tutsi-Gemeindemitglieder.

Die Fußspuren des Verteidigungsministeriums waren überall im Völkermord an den Tutsi zu sehen, und ich glaube nicht, dass es ein Versehen war, das die Vereinigten Staaten dazu veranlasste, Hunderttausenden von wehrlosen Menschen den Rücken zuzukehren, zumal sie in der Lage waren, Amerikaner während des Gemetzels aus Ruanda auszufliegen. 1996, nur zwei Jahre nach dem Völkermord, war das US-Militär in Ruanda, um das ruandische Militär in der Aufstandsbekämpfung zu schulen.

Gehirnwäsche

Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie wurde durch umfangreiche Medienberichterstattung und Propaganda eine ähnliche verdeckte Psychologie gegen die Massen betrieben. Täglich werden die Nachrichten mit Unwahrheiten über die Zahl der Covid-Fälle bombardiert. Bilder von kranken Menschen und den „Helden“, die sich in den Krankenhäusern unermüdlich um die Covid-Patienten kümmern, werden in Zeitschriften und auf Websites verbreitet, um eine falsche Realität zu schaffen. In Einzelhandelsgeschäften und Restaurants werden Schilder und Bodenaufkleber angebracht, die uns warnen, einen halben Meter Abstand zu halten. Über Lautsprecher in öffentlichen Räumen werden wir in regelmäßigen Abständen daran erinnert, auf Abstand zu bleiben und Masken zu tragen. Überall auf den Autobahnen prangen aufdringliche Pandemiewarnungen und wird auf die Notwendigkeit von Impfungen hingewiesen. Diese sich wiederholenden Taktiken sind ein wesentlicher Schlüssel zur Gedankenkontrolle und dazu, die Menschen in einem Zustand des Gehorsams zu halten.

Einer der ersten Ansätze der Globalisten, die Bevölkerung einer Gehirnwäsche zu unterziehen, bestand darin, alle Menschen durch Abriegelungen zu isolieren und sie von Familie und Freunden zu trennen. Mit dieser Taktik beginnt der Prozess der Deprogrammierung. Die „Zu-Hause-Bleiben“-Regeln hielten die eingeschlossenen Bürger von den einzigen Ideen und Informationen abhängig, zu denen sie ständig Zugang hatten – den Medien. Dies ermöglichte es den Infiltratoren in der Regierung, die Denkprozesse der Gesellschaft in Bezug auf die Pandemie-Geschichte zu formen.

Die nächste Strategie der Gehirnwäsche bestand in der Anwendung der „Wir“-gegen-„Sie“-Mentalität, die zu einer Spaltung führt und eine Gruppe gegen eine andere ausspielt, um ein Ergebnis der Loyalität zu erreichen. Beide Gruppen werden aufgefordert, sich für eine Seite zu entscheiden, und wenn sie sich nicht für die richtige Seite entscheiden, werden sie als „Krankheitsüberträger“ und Ausgestoßene abgestempelt. Durch dieses psychologische Bulldozer-Verfahren wird die Mehrheit natürlich dazu gebracht, sich für das beliebte Team zu entscheiden. Diese Zwangsüberredung wurde durch die Maskenbefehle erreicht und wird nun psychologisch fortgesetzt, indem die geimpften Bürger gegen die nicht geimpften ausgespielt werden. Die ständigen Anschuldigungen, Einschüchterungen und Bestrafungen gegen die Ausgestoßenen, die sich weigern, sich impfen zu lassen oder Masken zu tragen, sollen Angst, Demütigung und Depression hervorrufen. Diese Gruppe wird so lange „gesteinigt“, bis sie ihren Kurs ändert.

Als die gehorsame Bevölkerung ihre Geschäfte schloss und sich in ihren Häusern einschloss, indem sie abnormale medizinische Maßnahmen und verdorbene Lebensgewohnheiten blindlings als „neue Normalität“ akzeptierte, wandelten sich ihre Emotionen, ihr objektives Denken und ihre Verhaltensweisen schnell in einen Zustand der Kapitulation und Verleugnung. Aktuelle Daten über 641 Millionen Covid-Tests, die bisher in den USA durchgeführt wurden, belegen, wie wirksam diese Psyop bei der Schaffung von Paranoia war. Als die mRNA-„Machete“ über alle Medien als einziges Mittel zum Stoppen der Pandemie vorgestellt wurde, machte sich die konditionierte Mehrheit die Unwahrheiten zu eigen, dass die Herdenimmunität das Virus nicht aufhalten würde.

Die unvorhersehbaren und missbräuchlichen psychologischen Angriffe unserer Regierung und des Militärs auf amerikanische Bürger ähneln den Gehirnwäschetechniken, die bei Kriegsgefangenen, Geiseln und Sektenmitgliedern angewendet werden. Maskenmandate wurden angeordnet, weil es sadistisch ist, Menschen den Sauerstoff zu entziehen. Ein solcher Missbrauch erzeugt eine „kampfmüde“ Bevölkerung, ähnlich der Erschöpfung, die Soldaten im Kampf erleiden. Sie wissen, dass die Menschen leicht zu manipulieren sind, wenn sie erst einmal zermürbt und von Angst überwältigt sind. Hitlers Herrschaft bediente sich ähnlicher Indoktrinationsmethoden. Das gesamte medizinische Establishment erlag den brutalen Gräueltaten Deutschlands gegen die Menschheit und beteiligte sich an Massenmord, Zwangssterilisation und Kindermord. Wir hätten aus der Geschichte lernen sollen, und doch sehen wir heute, wie Amerikas Mediziner sich auf die Seite der Mehrheit schlagen und 100 Jahre etabliertes medizinisches Wissen ausblenden, um sich an Gesundheitsbetrug, experimentellen Impfungen, Todeslisten und der Misshandlung älterer Menschen zu beteiligen.

Faucis angstschürendes Dekret, dass es keine Chance auf eine Rückkehr zu einem gesellschaftlichen Verhalten wie vor dem Covid 19 gäbe, bis ein wirksamer Impfstoff entwickelt sei, wirkte auf die „müde“ Bevölkerung. Über sechzig Prozent nahmen die waffenfähige Injektion. Aber das reicht diesen Verrückten an der Macht nicht. Ihr Ziel ist es, alle zu impfen. Die Medienkampagne läuft jetzt auf Hochtouren, und sie gehen auf die Nichtgeimpften los wie die Hutus auf die Tutsi. Die Nichtgeimpften werden schnell zu Juden mit gelben Sternen, ohne jedes Recht auf Leben. Mit der Zeit wird es ihnen nicht mehr erlaubt sein, Lebensmittel zu kaufen oder medizinische Behandlung zu erhalten, wenn sie sich nicht impfen lassen. Wenn die Bevölkerung die Auslöschung ihrer Freiheiten weiterhin ignoriert, wird die Beschlagnahmung von Privateigentum die nächste sein.

Vor-Psyop

Trumps Präsidentschaft war eine Vor-Psyop, um die geplante Pandemie in Gang zu setzen und die konservativen Anhänger zur Akzeptanz von MRNA-Impfungen zu bewegen. Sein Handeln hat sich ausgezahlt. Trotz des Nachweises, dass Trumps frühere politische Ansichten liberal waren und er enge Freundschaften mit Kollektivisten wie den Clintons pflegte, verführte Trump halb Amerika zu dem Glauben, er habe einen Sinneswandel vollzogen. Seine Taten standen im Widerspruch zu seinen zahlreichen und sich wiederholenden Reden, in denen er versprach, „Amerika wieder groß zu machen“. Das konservative Lager geriet in seinen Bann und weigerte sich, ihn zur Verantwortung zu ziehen.

Die Pandemie wurde unter Trumps Präsidentschaft geboren. Er ließ ständige Verstöße gegen die Bürgerrechte zu, ignorierte Bundesgesetze und verschloss die Augen vor medizinischem Know-how, indem er unmenschliche Abriegelungen, erzwungene Geschäftsschließungen und das Tragen ungesunder Masken zuließ. Er leitete rasch die Operation Warp Speed ein, um die Entwicklung, Herstellung und Verteilung der Covid-19-Impfstoffe zu erleichtern und zu beschleunigen. Er aktivierte zu Unrecht das Militär, um sich an der Verabreichung der Impfstoffe auf amerikanischem Boden zu beteiligen (er tat dies, weil das Militär die Psy-Op durchführt und die Impfstoffunternehmen finanziert).

Trump hat Amerika nicht wieder groß gemacht. Unter seiner Regierung haben die Vereinigten Staaten ihre Freiheiten verloren und sind in ein Schlachtfeld der Spaltung, Unterdrückung und Gesetzlosigkeit versunken. Sein einziger Erfolg als Präsident bestand darin, dass er es geschickt verstand, die Gemüter seiner Zuhörer zu verführen.

Nach dem Bundesgesetz und dem Bericht „Military Psychological Operations“ ist es für das US-Militär illegal, psychologische Operationen an amerikanischen Bürgern durchzuführen. Dies ist ein Verstoß gegen das Smith-Mundt-Gesetz von 1948, das vom Kongress verabschiedet wurde, um das Außenministerium daran zu hindern, Propagandatechniken nach sowjetischem Vorbild gegen US-Bürger einzusetzen. (Wie Sie sehen, haben die Kommunisten seit 1948 eifrig daran gearbeitet, sich in die US-Regierung einzuschleusen.) Das ist der Grund, warum in den Berichten des Verteidigungsministeriums nur von „ausländischen“ Zielgruppen die Rede ist, wenn es um Psyops geht.

Das US-Militär ist seit Jahrzehnten in zahlreiche illegale Psyops gegen Zivilisten verwickelt. In einem am 2. März 2011 von Robyn Greene verfassten ACLU-Artikel mit dem Titel „Military May Be Engaged in Illegal Psychological Operations and Propaganda Against US Citizens“ wird Folgendes festgestellt:

Am 23. Februar berichtete der Rolling Stone, dass Generalleutnant William Caldwell, ein Drei-Sterne-General, der für die Ausbildung afghanischer Truppen zuständig ist, seine Zelle für Informationsoperationen (IO) angewiesen hat, Kongressdelegationen, die seinen Stützpunkt besuchen, als Teil einer Kampagne anzugreifen, um die Wahrnehmung und Meinung von US-Senatoren und -Vertretern durch psychologische Operationen (PSYOP) zu beeinflussen.

Das US-Militär hält sich nicht mehr an seine eigenen Gesetze in Bezug auf psychologische Operationen, weil die Leiter des amerikanischen Militärs die amerikanischen Werte nicht mehr unterstützen. Das US-Militär führt mit seiner psychologischen Kriegsführung im Rahmen von Covid-19 eine Kriegshandlung gegen das amerikanische Volk. Diese Aktionen sind das Vorspiel für die Umstrukturierung der gegenwärtigen amerikanischen Regierung für ein neues globales Regime und der Grund, warum das Verteidigungsministerium mit dem kommunistischen China bei der Entwicklung und Finanzierung von Covid-19 mRNA-Impfstoffen zusammenarbeitet.

CIA-finanzierte medizinische Experimente?

Das Massaker der „religiösen Sekte“ von Jonestown 1978 in Guyana wies alle Anzeichen eines von der US-Regierung angeordneten Psyops auf, angeführt von Reverend Jim Jones, einem CIA-Agenten, der über zahlreiche Verbindungen zu den oberen Rängen der Regierung verfügte. Der Öffentlichkeit wurde das Märchen aufgetischt, dass über 900 religiöse Fanatiker den Befehlen von Jones gehorchten und gleichzeitig Selbstmord begingen, indem sie einen vergifteten Punsch tranken. Aber das war keine religiöse Gruppe, und die meisten dieser Menschen starben nicht durch Selbstmord. Der leitende Gerichtsmediziner von Guyana hatte berichtet, dass nur 200 von ihnen Selbstmord begangen haben könnten und der Rest ermordet worden war. Die gesamte „Sekte“ war mit den Fingerabdrücken einer orchestrierten CIA-Operation zur Bewusstseinskontrolle und medizinischen Experimenten an amerikanischen Bürgern überzogen.

In Michael Meiers‘ Buch War Jonestown ein medizinisches Experiment der CIA? wurde viel über das Gelände von Jim Jones enthüllt. Der Komplex verfügte über eigene, hochmoderne medizinische Einrichtungen, und die Sektenmitglieder trugen krankenhausähnliche Armbänder. Die Mitglieder sahen eher wie Gefangene unter medizinischer Betreuung aus, nicht wie religiöse Eiferer. Jones‘ „Probanden“ waren überwiegend schwarz und bestanden zu einem hohen Prozentsatz aus armen Frauen und ehemaligen Häftlingen. Offensichtlich verfügten die Mitglieder nicht über die finanziellen Mittel, um für eine hochwertige medizinische Versorgung zu sorgen – aber jemand tat es.

Als der Abgeordnete Leo Ryan mit einer Gruppe seiner politischen Partner nach Jonestown flog, um den Spekulationen über den Missbrauch durch Jones‘ Führung nachzugehen, wurden er und seine Gruppe von Mitgliedern der Sekte überfallen und niedergeschossen. Ryan und die CIA waren zerstritten, weil Ryan darauf drängte, die CIA transparent zu halten, und so wuchs das Misstrauen, nachdem entdeckt wurde, dass Laurance Layton, das Sektenmitglied, das Ryan erschossen hatte, familiäre Verbindungen zur US-Regierung und zur CIA hatte. Laurance‘ Vater war nicht nur an der Entwicklung von Programmen zur biologischen Kriegsführung und genetischen Experimenten für die US-Regierung beteiligt, sondern Layton senior hatte auch große Geldbeträge in Jonestown investiert. Laurance‘ Schwager, George Blakey, war ebenfalls ein bekannter CIA-Vertragsagent.

Hut ab vor Leo Ryan. Sein Tod hat die Tatsache aufgedeckt, dass die amerikanische Regierung knietief in schmutzige kleine Geheimnisse verstrickt ist – schmutzige kleine „patentierte“ Geheimnisse, die heute sogar noch brutaler sind als vor 40 Jahren, weil genetische Experimente jetzt ahnungslosen Bevölkerungen durch mRNA-Impfungen aufgezwungen werden. Die Feinde des Westens haben sich durch eine globale militärische Psyop erfolgreich durch die Hintertür eingeschlichen, nicht durch eine aktive militärische Invasion, sondern durch eine hinterhältige Gehirnwäsche.