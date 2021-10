Volldigitalisierung! Die endgültige Lösung. „Die QR-Codifizierung der Welt“

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Stellen Sie sich vor, die Menschheit würde eines Tages – sehr bald – beschließen, keine Masken mehr zu tragen. Unisono. Nicht auf der Straße, nicht in Restaurants, nicht in Geschäften, nicht bei Sportveranstaltungen – einfach nirgendwo. Gegen alle Anordnungen eines Großteils der 193 UN-Mitgliedsregierungen, oder zumindest der westlichen Regierungen. Und, in der Tat, gegen das gesamte UN-System – gegen die Anordnungen von Herrn Antonio Guterres selbst. Ja, in der Tat. Viele der UN-Organisationen, noch nicht alle, haben damit begonnen, ihren Mitarbeitern Impfungen vorzuschreiben… sonst.

Wie kommt es, dass noch nicht jeder gemerkt hat, dass hier etwas nicht stimmt? Schlimm falsch. Kann es sein, dass es einfach nur eine kognitive Dissonanz ist? Sie wissen, dass etwas furchtbar falsch ist, aber Ihre Komfortzone erlaubt es Ihnen nicht, das zuzugeben? Das war der Fall im Dritten Reich – das brachte Hitlers Tyrannei voran. Der Rest ist Geschichte.

Die Alternative, die man sich vorstellen kann, wäre, dass all diejenigen, die sich entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen, dabei bleiben und es öffentlich machen. Sie widersetzen sich den völlig illegalen und verfassungswidrigen Anordnungen der Regierung, des UN-Systems, das seine Marschbefehle von der dunklen unsichtbaren Sekte erhält, die diejenigen, die sich nicht fügen, mit dem Tod bedroht.

Aber stellen Sie sich vor, niemand würde auf diese absurden und verfassungswidrigen Befehle hören, nicht einmal die Polizei oder das Militär – beide Strafverfolgungsbehörden würden sich auf die Seite des Volkes stellen – auf die Seite des Volkes, dessen Recht zu verteidigen sie geschworen haben.

Letzteres ist bereits mehr als einmal rund um den Globus geschehen, wo die Polizeibrutalität früher besonders stark war, als plötzlich eine Gruppe von Polizisten an vorderster Front ihre Helme abnahm und mit dem Volk marschierte – in Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz und anderswo. In letzter Zeit kristallisiert sich möglicherweise ein ähnlicher Trend im australischen Bundesstaat Victoria heraus, wo die Menschen in Melbourne seit Monaten buchstäblich eingeschlossen sind.

Eine Polizistin hat gekündigt und in Interviews verraten, dass die meisten ihrer Kollegen ähnlich denken, aber Angst haben, ihren Job zu verlieren und/oder von Victorias tyrannischem Gouverneur bestraft zu werden. Dies ist ein guter Anfang. Sehen Sie dies.

Es muss im Einklang geschehen. In Solidarität. In den meisten europäischen Ländern darf man keine Restaurants oder andere öffentliche Einrichtungen betreten, wenn man nicht das Impf-Zertifikat vorweisen kann – einen berüchtigten QR-Code auf dem Handy, der von einem anderen Handy gelesen werden kann, das so programmiert ist, dass es den QR-Code liest.

Sie haben keine Ahnung, was auf diesem QR-Code steht oder stehen wird. Das Ziel sind alle Ihre persönlichen Daten, von Ihrer kompletten Gesundheitsakte bis zu Ihrem Strafregister, Ihren Bankkonten – einfach alles. Aber Sie werden es nicht wissen. Sie können nicht lesen, was auf dem QR-Code steht. „Sie“ können es, denn er ist so programmiert.

Das Ziel ist es, diesen QR-Code im Wesentlichen in deinen Körper zu implantieren. Das ist ziemlich genau das, was Klaus Schwab in seinem kurzen (ca. 2 minütigen Video unten) Interview mit dem französischen Schweizer Fernsehen im Jahr 2016 stolz sagte. Er formuliert es in etwa so: Die Menschen werden zu „Transhumanen“.

Video: Auf dem Weg zur digitalen Tyrannei mit Peter Koenig

Das Video wurde inzwischen aus dem Internet „herausgefiltert“. Mr. Microsoft, Bill Gates, sprach tatsächlich von einem implantierten Betriebssystem im menschlichen Körper. Wir Menschen müssen also einen Körper haben, der auf elektromagnetische Wellen reagieren kann, mit anderen Worten, unsere Körper müssen auf elektromagnetische Felder (EMF) umgestellt werden. Das geschieht durch die mRNA-„Impfung“, die in unser Gewebe injiziert wird.

Haben Sie bemerkt, dass Pfizer und Moderna, die Spitzenreiter bei mRNA – die absolut keine Impfstoffe sind, das können Sie mir glauben – die einzigen sind, die im Westen zugelassen sind? Jetzt sind AstraZeneca und Johnson and Johnson hinzugekommen – sie unterscheiden sich nur insofern, als ihr „Tötungs“-Mechanismus ein anderer ist.

Sie produzieren auch Blutgerinnsel und Spike-Proteine. Erstere können zu Verstopfungen der Atemwege bis hin zu Embolien in der Lunge, im Gehirn oder sogar im Herzen führen. Das Spike-Protein breitet sich auf alle Ihre Zellen aus. Sie greifen schließlich Ihr Immunsystem an und machen Sie viel anfälliger für jede Art von Krankheit, insbesondere für Krebs. Warum werden weder der russische Sputnik V noch einer der chinesischen Impfstoffe zugelassen, die beide auf traditionellen Impfmethoden beruhen?

Der russische und der chinesische Impfstoff eignen sich nicht für die Agenda der Bevölkerungsreduzierung.

Siehe diese gut recherchierte Horrorgeschichte / Video von Dr. Madej: Dr. Carrie Madej: First U.S. Lab Examines „Vaccine“ Vials, Horrific Findings Revealed. Nein, dies soll niemanden erschrecken. Es geht darum, die Realität in Ihre Komfortzone zu bringen und Sie hoffentlich aus Ihrer Bequemlichkeit heraus in eine Welt zu stürzen, der Sie und alle anderen widerstehen müssen.

Wussten Sie, dass die mRNA-Umpfungen Ihnen Graphen injizieren, eine hochgiftige Flüssigkeit, die in Ihrem gesamten Körper ein elektromagnetisches Feld (EMF) erzeugt, das für 5G- und bald 6G-Ultrakurzwellen empfänglich ist, die schließlich in der Lage sein werden, Ihr Gehirn und all Ihre Informationen zu manipulieren, die jetzt allmählich auf Ihrem personalisierten QR-Code gespeichert werden und Sie, den Menschen, in einen – in Klaus Schwabs Worten – „Transhuman“ verwandeln, der nicht mehr im Besitz Ihres eigenen Willens oder Ihres Bankkontos ist?

Ihr Geld wird übrigens, falls Sie es noch nicht bemerkt haben, bald kein physisches Geld mehr sein, das Sie anfassen und einem Kassierer oder einem Anbieter übergeben können, sondern es wird alles elektronisches, digitales Geld sein, über das Sie vielleicht noch die Kontrolle haben, weil „sie“ Sie lassen. Aber sobald sie beschließen, dass Sie die Kontrolle aufgeben müssen, wird es weg sein.

Haben Sie bemerkt, wie schnell die Geldautomaten verschwinden? Wie die Kassierer in den Banken verschwinden? Sie werden bald nicht mehr nötig sein, weil Sie kein Bargeld mehr kontrollieren. Es gibt ganze Länder in Nordeuropa, die fast so weit sind: Volldigitalisierung. In einigen Ländern, unter anderem in Schweden, haben sich einige Menschen bereits freiwillig einen Nano-Chip unter die Haut ihres Handgelenks implantieren lassen. Der Chip funktioniert wie ein eingebautes Bankkonto. Junge Leute lieben ihn. Es ist so cool. Man zieht die Hand durch, nicht einmal mehr eine Karte – und schon ist die Zahlung erfolgt. Nur haben diese Leute keine Ahnung, wie sich das in Zukunft auswirken wird.

Wohlgemerkt, das gilt nur für die Leute, die die falsche Impfung – oder vielmehr Impfkampagne – überleben. Denn wissen Sie, dass wesentlich mehr Menschen an der giftigen mRNA-Impfung gestorben sind und noch sterben, als an Covid selbst? – Nein, natürlich nicht. Die Regierung und die bezahlten Mainstream-Medien werden Ihnen das nicht sagen. Die MSM bekommen Milliarden von den Regierungen, weil sie Sie anlügen.

Das alles gilt also nur für die Menschen, die die Impfungen langfristig überleben. Denn die Chancen stehen gut, dass Sie nicht überleben. Von dem falschen Impfstoff, nicht von Covid. Siehe dies: Video: Eine letzte Warnung an die Menschheit vom ehemaligen Pfizer-Chefwissenschaftler Michael Yeadon.

Kehren wir zum Tragen der Masken zurück. Das war der erste Schritt – in der Lockstep-Phase – erinnern Sie sich an den Rockefeller-Report von 2010, in dem die Autoren die „Lockstep-Phase“ so beschreiben, dass alle 193 UN-Mitgliedsländer das Gleiche zur gleichen Zeit tun – im „Gleichschritt“? – Nun, über diese Phase sind wir jetzt schon hinaus.

In dieser Lockstep-Phase befiehlt jede Regierung der Welt ihren Bürgern, überall Masken zu tragen. Ungeprüfte Wissenschaft hat längst bewiesen, dass das Tragen von Masken weder Covid noch irgendeine Viruserkrankung verhindert, sondern enormen Schaden anrichtet, da es die Sauerstoffaufnahme um 20 bis 50 Prozent reduziert, je nach Art der Maske. Stattdessen atmet man sein eigenes CO2 ein.

Aber das ist noch nicht alles: Der psychologische Schaden, der durch das erzwungene Tragen von Masken entsteht, ist enorm. Es ist eine schiere Demütigung, die depressiv macht. Man unterhält sich mit Menschen, kann sie aber in vielen Fällen nicht erkennen, die Stimmen sind gedämpft, oft schwer zu verstehen – und der Gesichtsausdruck, der in einem Gespräch so viel aussagt, ist verschwunden. Die Depressionen sind in die Höhe geschnellt, ebenso die Selbstmorde. Aber die Regierungen und die gut bezahlten Mainstream-Medien sowie die gekaufte Wissenschaft berichten nicht über diese katastrophalen Auswirkungen.

Über die „gekaufte Wissenschaft“: Viele Menschen können sich einfach nicht vorstellen, zu was für einer korrupten Welt wir innerhalb von, sagen wir, zwei Jahrzehnten geworden sind.

Setzen wir den Beginn des Countdowns bei 9/11 an.

Damals begannen die großen offiziellen Lügen, und die Nötigung der Wahrheitsverkünder wurde wirksam. Die meisten Wissenschaftler, Polizisten oder anderen Zeugen aus erster Hand haben Familien, sie haben eine Karriere, sie haben ein festes Einkommen. Sie wollen keinen „Ärger“. Und Ärger kann von Schikanen über den Verlust des Arbeitsplatzes bis hin zum Tod reichen. Das ist kein Scherz. So funktioniert das „System“ heute. Entweder man ist in der Matrix und führt ein Leben mit einem gewissen Komfort, oder man nimmt die rote Pille – und ist auf sich allein gestellt.

In letzter Zeit ist es noch einen Schritt weiter gegangen – das Internet, „die Goldgrube“ aller Informationen, wird streng zensiert.

Alle unbequemen Informationen werden entweder vollständig gelöscht oder mit einem „Faktencheck“ versehen. Wenn man nachschaut, wer hinter den Faktenprüfern steckt, was die meisten Leute nicht tun, sieht man, dass es große Interessengruppen sind, im Fall von covid vor allem die Pharmaindustrie, unterstützt von Bill Gates und anderen. Es wird daher immer schwieriger, referenzierte Informationen zu finden.

Youtube hat gerade erklärt, dass jede Information, egal wie wissenschaftlich bewiesen sie ist, die dem klassischen „Klimawandel-Narrativ“ widerspricht, gelöscht wird. So einfach ist das. Wir werden beherrscht, nein – mehr als wir – die WAHRHEIT – wird von privaten Interessen beherrscht und manipuliert.

Ja, die Welt braucht einen Great Reset, aber nicht à la Klaus Schwab, nicht nach dem WEF, sondern nach einem Entwurf, der aus dem Volk kommt. Deshalb ist Solidarität und nicht Unterwerfung so wichtig. – Wann wachen wir auf in dieser einfachen Angelegenheit?

Es gibt jedoch einige hervorragende Ausnahmen. In den USA halten sich zumindest Texas und Florida und andere, meist republikanische Bundesstaaten, nicht an das Maskentragungsmandat und auch nicht an all die damit verbundenen Konsequenzen, wie etwa Tests. Es steht den Menschen frei, die Maske zu tragen oder nicht. Die meisten tragen sie nicht. Und die Häufigkeit von Virosen ist tatsächlich auch geringer als in anderen Staaten, z. B. Kalifornien, wo diese absurde Vorschrift streng durchgesetzt wird. Vielleicht geht diese „geringere Kovid-Inzidenz“, wie in Texas, Hand in Hand mit der Zahl der Menschen, die sich nicht impfen lassen, und auch mit der Tatsache, dass die staatlichen Behörden ehrlicher berichten als in Staaten, die Vaxx-Masken vorschreiben.

Das sollte man bedenken.

Um die Kadenz der Angst zu erhöhen – Bill Gates erklärte bereits 2018, dass eine viel tödlichere Krankheit als Covid auf die Menschheit warten könnte, eine Marburg-R-Epidemie. Siehe hier.

Es handelt sich um ein hämorrhagisches Fieber, das erstmals 1967 beschrieben wurde und bei einem kurzen Ausbruch 376 Menschen tötete. Es wird als ungefähr so tödlich wie Ebola beschrieben. Im Video unten sehen Sie eine Botschaft von Kieran Morrisey, Leiter des Universitätskrankenhauses in Dublin.

Echt oder falsch? Das spielt keine Rolle. Angst, so wissen wir heute, setzt unser Abwehrsystem außer Kraft und macht uns anfällig für Befehle – genau das, was wir als Menschheit nicht mehr tun sollten, um wieder wir selbst zu werden: Souveräne menschliche Wesen.

Der nächste Schritt ist die Volldigitalisierung. Scheinimpfungen, die von der Biden-Administration mit allen Mitteln erzwungen werden, was ein Paradebeispiel für viele europäische Länder ist, und der QR-Code schreiten schnell voran, ohne dass die Menschen es überhaupt bemerken.

Vergessen Sie nicht, dass die Agenda ID2020 – ebenfalls eine Erfindung von Bill Gates – in vollem Gange ist. Siehe hier und hier.

Sie wird derzeit in Westafrika getestet, wo sich Menschen „freiwillig“ zur Teilnahme an einer Übung bereit erklärt haben, bei der sie nur über ein in den Körper eingepflanztes „Bankkonto“ Zugang zu ihrem Geld haben. Dieses Konto kann und wird von außen überwacht. Das ist ein Teil dessen, was uns im Westen erwartet, wenn der große Reset einsetzt. Siehe auch dies (letztes Drittel des gleichen Videos wie oben) Dr. Carrie Madej: First U.S. Lab Examines „Vaccine“ Vials, Horrific Findings Revealed.

In gewissem Maße wird es auch von einigen Menschen in Schweden getestet, die sich freiwillig einen Chip unter die Haut implantiert haben, der die Daten ihres Bankkontos speichert. Vielleicht auch mehr und sie wissen es nicht?

Dies ist die zukünftige QR-Codierung der Welt.

Seien Sie sich daher bewusst, wozu QR-Codes wirklich bestimmt sind, was sie in Zukunft tun können und werden, wenn wir sie nicht aufhalten. Es ist immer wieder die gleiche Frage. Wir müssen uns dessen bewusst werden – und wir müssen frei von Angst werden, wir müssen ungehorsam werden und stattdessen wieder wir selbst werden. Wir müssen zu dem zurückkehren, wozu wir geboren wurden, nämlich zu souveränen menschlichen Wesen.

Und – wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen schnell handeln.