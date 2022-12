COVID-19-Impfstoff von Pfizer mit Blutgerinnung in Verbindung gebracht: FDA

Der Impfstoff COVID-19 von Pfizer wurde mit Blutgerinnseln bei älteren Menschen in Verbindung gebracht, so die US Food and Drug Administration (FDA).

FDA-Wissenschaftler, die Daten aus einer Datenbank älterer Menschen in den Vereinigten Staaten auswerteten, fanden heraus, dass Lungenembolien-Blutgerinnsel in der Lunge – den anfänglichen Schwellenwert für ein statistisches Signal erfüllten und auch nach einer eingehenden Bewertung die Kriterien erfüllten.

Drei weitere interessante Ergebnisse – Sauerstoffmangel im Herzen, eine Störung der Blutplättchen (Immunthrombozytopenie) und eine andere Art der Blutgerinnung (intravaskuläre Gerinnung) – gaben den Forschern zufolge zunächst Anlass zu Bedenken. Eingehendere Auswertungen, wie Vergleiche mit Populationen, die Grippeimpfstoffe erhalten haben, zeigten, dass diese drei nicht mehr den statistischen Schwellenwert für ein Signal erfüllen.

Die Forscher untersuchten Daten von 17,4 Millionen älteren Amerikanern, die zwischen dem 10. Dezember 2020 und dem 16. Januar 2022 insgesamt 34,6 Millionen Impfstoffdosen erhalten hatten.

Die Studie wurde am 1. Dezember in der Zeitschrift Vaccine veröffentlicht.

Die FDA erklärte, sie ergreife keine Maßnahmen im Hinblick auf die Ergebnisse, da sie nicht beweisen, dass die Impfstoffe eine der vier Folgen verursachen, und weil die Ergebnisse „noch untersucht werden und eine gründlichere Untersuchung erfordern“.

Dr. Peter McCullough, leitender medizinischer Berater der Truth for Health Foundation, teilte der Epoch Times per E-Mail mit, dass die neue Studie „die Befürchtungen von Ärzten bestätigt, dass der starke Anstieg von Blutgerinnseln, das Fortschreiten von atherosklerotischen Herzerkrankungen und Blutstörungen unabhängig von der COVID-19-Impfung ist“.

Wie wurde die Forschung durchgeführt?

FDA-Forscher, mithilfe von Forschern der Zentren für Medicare & Medicaid Services (CMS), analysierten Daten aus der CMS-Datenbank. Sie enthalten Medicare-Gebühr-für-Service-begünstigte im Alter von 65 Jahren oder älter erhielten einen Impfstoff innerhalb der Frist eingeschrieben wurden, wenn Sie geimpft wurden, und eingeschrieben wurden, für eine „saubere Fenster“ Zeit vor der Impfung. Das Fenster war 183 Tage oder 365 Tage, je nach Ergebnis.

Über 25 Millionen Menschen erhalten von der Medicare-Gebühr-für-Service, aber nur etwa 17 Millionen geimpft wurden während der Zeit untersucht.

Forscher Wahrscheinlichkeit, die Prüfung zu erkennen, die ein erhöhtes Risiko für eine oder mehrere von 14 Ergebnissen nach der Impfung. Das Ziel war es, zu sehen, ob die Impfung das Risiko von unerwünschten Ergebnissen, wie Lungenembolie, oder Blutgerinnung in der Lunge, erkennen kann. Wenn ein Ergebnis eine bestimmte statistische Schwelle erfüllt, was bedeutete, dass es das Risiko erhöhen könnte.

Die ersten Ergebnisse der Sicherheitsüberwachung ergaben ein erhöhtes Risiko für vier Ereignisse, teilte die FDA am 12. Juli 2021 mit – Monate nach der ersten Entdeckung der möglichen Probleme. Es handelte sich dabei um dieselben vier Ereignisse, die in dem neuen Dokument beschrieben werden, dem ersten Update, das die Behörde seit ihrer Ankündigung zu diesem Thema gegeben hat.

Wie am 15. Januar 2022, 9.065 Fällen von einem Mangel an Sauerstoff zum Herzen-auch bekannt als akuter Myokardinfarkt-erkannt wurden, haben Forscher in der neuen Studie gezeigt. Zum selben Zeitpunkt, 6.346 Fällen von Lungenembolie, 1.064 Fällen von Immun-Thrombozytopenie und 263 Fällen der Blutgerinnung erkannt wurden.

Die primäre Analyse zeigte ein Sicherheitssignal für alle vier Endpunkte. Die Forscher versuchten, die Zahlen mithilfe verschiedener Variablen zu korrigieren. An einem Punkt haben sie unter anderem die Variation der Hintergrundraten oder die Raten der einzelnen Ergebnisse in der allgemeinen Bevölkerung vor der Pandemie berücksichtigt. Nach bestimmten Anpassungen – nicht allen – waren Myokardinfarkt, Immunthrombozytopenie und intravaskuläre Gerinnung statistisch nicht mehr signifikant.

Die Lungenembolie war jedoch weiterhin statistisch signifikant, so die Forscher. Eine Lungenembolie ist eine ernste Erkrankung, die zum Tod führen kann.

Zu den Einschränkungen der Studie gehörten mögliche Fehlsignale und übersehene Signale aufgrund von Faktoren wie falsch angegebenen Parametern.

Zu den Erkrankungen, die kein Signal auslösten, gehörten Schlaganfall, Herzentzündung und Blinddarmentzündung.

Die Signale wurden erst nach der Impfung von Pfizer entdeckt. Die Analysen der Signale nach Erhalt der Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson ergaben keine Bedenken.

Moderna und Johnson & Johnson reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Nebeneffekte

Alle drei Impfstoffe sind mit einer Reihe von Nebenwirkungen in Verbindung gebracht worden. Experten auf der ganzen Welt haben bestätigt, dass die Impfungen von Moderna und Pfizer ursächlich für Herzentzündungen sind, während die Impfung von Johnson & Johnson mit Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wurde.

Andere Erkrankungen, wie Lungenembolie, wurden den Behörden gemeldet und in Studien beschrieben, obwohl in einigen Arbeiten keine Erhöhung des Risikos nach der Impfung festgestellt wurde.

Bis zum 9. Dezember wurden dem U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System etwa 4.214 Berichte über Lungenembolien nach einer Impfung gemeldet, darunter 1.886 Berichte nach Erhalt des Impfstoffs von Pfizer.

Bis zum gleichen Datum wurden 1.434 Berichte über Myokardinfarkte nach der Impfung, davon 736 nach Erhalt des Impfstoffs von Pfizer, 469 Berichte über Immunthrombozytopenie nach der Impfung, davon 234 nach Erhalt des Impfstoffs von Pfizer, und 78 Berichte über intravaskuläre Gerinnung nach der Impfung, davon 42 nach Erhalt des Impfstoffs von Pfizer, gemeldet.

Meldungen an das System können von jedermann gemacht werden, aber die meisten werden von Mitarbeitern des Gesundheitswesens eingereicht, wie Studien zeigen. Die Zahl der Meldungen ist den Studien zufolge zu niedrig angesetzt.

In der neuen Studie heißt es, dass die FDA „der festen Überzeugung ist, dass der potenzielle Nutzen der COVID-19-Impfung die potenziellen Risiken einer COVID-19-Infektion überwiegt“. Es wurden keine Beweise zur Untermauerung dieser Überzeugung angeführt.

Die FDA wird sich im Januar 2023 mit ihrem Beratungsgremium für Impfstoffe treffen, um über die Zukunft der COVID-19-Impfstoffe zu beraten, da die Impfstoffe gegen Omikron und seine Untervarianten viel schlechter abgeschnitten haben.

McCullough sagte der Epoch Times: „Ein Mangel des CMS-Überwachungssystems besteht darin, dass es frühere und spätere SARS-CoV-2-Infektionen nicht erfasst hat, die das kumulative Risiko der COVID-19-Impfung noch verstärken. Angesichts der großen Zahl der Geimpften ist der auf die Bevölkerung zurückzuführende Anteil der medizinischen Probleme, die auf die Impfstoffe zurückzuführen sind, enorm. Ich bin besorgt über die künftige Belastung des Gesundheitssystems als Folge der wahllosen Massenimpfung gegen COVID-19“.