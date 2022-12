Das bisher dümmste und unehrlichste Argument für Covid-Impfungen

Alex Berenson

Ein Computermodell behauptet, sie hätten 3 Millionen amerikanische Todesfälle und fast 19 Millionen Krankenhausaufenthalte verhindert. Stellen Sie sich vor, was sie bewirkt hätten, wenn sie tatsächlich gegen Omikron gewirkt hätten.

Gestern veröffentlichte der Commonwealth Fund ein Papier, in dem angeblich nachgewiesen wurde, dass die Covid-Impfung allein in den Vereinigten Staaten fast 3,3 Millionen Leben gerettet und 18,6 Millionen Krankenhausaufenthalte verhindert hat.

Ich hatte nicht vor, darüber zu schreiben. Die Zahlen sind schon an sich absurd. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte ist besonders dumm, denn sie besagt, dass fast 6 Prozent der Amerikaner ohne die Impfstoffe wegen Covid ins Krankenhaus eingeliefert worden wären.

Dennoch schreiben die üblichen Verdächtigen in den Medien über diese Studie, als ob sie etwas anderes als ein Witz wäre. Tatsächlich benutzen sie sie in einem verzweifelten Versuch, die ins Stocken geratenen Kampagnen für Covid-Auffrischungsimpfungen und Impfungen für Kinder zu unterstützen.

CNN: Covid-19-Impfstoffe haben laut Studie mehr als 3 Millionen Leben in den USA gerettet, aber der Kampf ist noch nicht vorbei

The Hill: Covid-Impfstoffe haben 3,2 Millionen Menschenleben in den USA gerettet, sagen Forscher

Et cetera.

Im Interesse der Wissenschaft – im Gegensatz zur Wissenschaft – werde ich diese Absurdität in drei Minuten oder weniger aufklären.

Lassen wir das offensichtliche Problem beiseite, dass die Forscher die spezifischen Inputs, die sie zur Berechnung dieser Zahlen verwendet haben, nicht angegeben haben – welche Covid-Infektions-Todesrate haben sie verwendet, welche Krankenhausaufenthaltsrate usw.?

Hier ist alles, was Sie wissen müssen. Die gestern von Commonwealth veröffentlichte Studie enthält Schätzungen bis zum 30. November 2022. Dabei handelt es sich jedoch um eine Aktualisierung einer früheren Studie, in der dieselben Berechnungen bis zum 31. März 2022 vorgenommen wurden.

Die früheren Zahlen sind unten aufgeführt. Wie Sie sehen können, behauptete der Commonwealth Fund in der früheren Arbeit, dass die Impfstoffe bis Ende März 2,26 Millionen Menschenleben gerettet (und 66 Millionen Infektionen verhindert) hätten.

So wird in dem aktualisierten Papier behauptet, dass die mRNA-Impfstoffe in den vergangenen acht Monaten zusätzlich 1 Million Covid-Todesfälle und 54 Millionen Infektionen verhindert haben.

DAS IST EIN WITZ.

Erstens macht sich niemand mehr die Mühe zu behaupten, dass die Impfstoffe die Infektion mit der Omikron-Variante verhindern. Bestenfalls sind sie für ein paar Wochen oder Monate geringfügig wirksam, und danach geht ihre Wirksamkeit auf Null – wenn nicht sogar darunter – zurück. Lesen Sie das nicht von mir, sondern vom New England Journal of Medicine:

Die Wirksamkeit der Impfung [gegen Omicron] mit zwei Dosen BNT162b2 und ohne vorherige Infektion war vernachlässigbar…

–

Zweitens: Nehmen wir einmal an, dass die Behauptung der Zeitung, die Impfstoffe hätten zwischen April und November 2022 54 Millionen Covid-Infektionen verhindert, nicht absurd, sondern korrekt ist.

Nun gut. Das Papier behauptet dann, dass durch die Vermeidung dieser 54 Millionen Infektionen 1 Million Todesfälle verhindert wurden.

Mit anderen Worten: Commonwealth schätzt die Sterblichkeitsrate durch Omikron auf fast 2 Prozent (1 Million Todesfälle bei 54 Millionen Infektionen).

Diese Schätzung ist mindestens 20 Mal so hoch wie die tatsächliche Infektionssterblichkeitsrate für die Omikron-Variante – und das nicht aufgrund von Impfstoffen. Im Jahr 2020, als es noch keine Impfstoffe gab, lag die Sterblichkeitsrate bei der ursprünglichen Sars-Cov-2-Variante im Bereich von 0,3 Prozent – und Omikron ist deutlich weniger tödlich als die ursprüngliche Variante.

Die Behauptung, Omikron habe eine Sterblichkeitsrate von 2 Prozent, ist schlimmer als ein Scherz.

Es ist unehrlich, und der einzige Grund, dies zu tun, besteht darin, Zahlen zu produzieren, die freundliche Reporter in Schlagzeilen einfügen und auf Twitter posten können. Ein letzter Punkt: Omikron hat seit April weltweit weniger als 500.000 Menschen getötet, obwohl der weltweit größte Teil die mRNA-Impfstoffe nicht verwendet. Wie hätte es in den vergangenen acht Monaten unter allen Umständen 1 Million Amerikaner töten können?

Also.

Diese Zeitung ist eine Peinlichkeit, und das gilt auch für jeden, der das, was darin steht, ungeprüft weitergibt.

Was CNN nicht aufhalten wird.