Globalisten wollen (fast) alle Flughäfen bis 2050 schließen, um „Klimaschutz“-Ziele zu erreichen

Um das von den Globalisten angestrebte „Null-Emissions“-Paradigma bis zum Jahr 2050 zu erreichen, müssen nach Ansicht von Forschern der Universität Oxford und des Imperial College London fast alle Flughäfen im Vereinigten Königreich vollständig geschlossen werden.

In einem Bericht dieser beiden Hochschulen heißt es, dass mit Ausnahme von Heathrow, Glasgow und Belfast alle anderen kleineren und lokalen Flughäfen bis 2029 verschwinden müssen, damit der Krieg gegen die „globale Erwärmung“ und den „Klimawandel“ endlich gewonnen wird.

Flugreisende, die nach diesem Zeitpunkt auf regionale Transfers zu und von den drei größeren Flughäfen angewiesen sind, müssen stattdessen die Bahn oder das Auto nehmen, da diese von den Globalisten als wesentlich klimaschonendere Verkehrsmittel angesehen werden.

Die einzige Möglichkeit, Heathrow, Glasgow und Belfast zwischen 2029 und 2049 offen zu halten, besteht darin, dass alle anderen Flughäfen bis 2029 geschlossen werden und alle Flugtransfers innerhalb des Vereinigten Königreichs auf Bodentransfers umgestellt werden. Wenn dies erreicht wird, können die drei großen Flughäfen bis 2049 geöffnet bleiben.

Danach, so heißt es in dem Bericht, müssten alle Flughäfen, einschließlich der großen Drei, endgültig geschlossen werden, so dass die Einwohner dort gefangen wären, wo sie sind. Dies, so wird uns gesagt, wird den Planeten „abkühlen“ und eine Klimautopie schaffen.

Um diese gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, muss laut dem Bericht jeder Bürger des Vereinigten Königreichs „für einen erheblichen Zeitraum auf die Nutzung von Flugzeugen verzichten“, so The Exposé über die Funktionsweise des Plans.

Das Erreichen von „Carbon Zero“ erfordert die Eliminierung des größten Teils der Weltbevölkerung

Um das Gesetz zum Klimawandel vollständig zu erfüllen, müssen nicht nur die Flughäfen verschwinden. Im gleichen Bericht heißt es, dass die Allgemeinheit aufhören muss zu fliegen und alles andere zu unterlassen, was „Emissionen“ verursacht, unabhängig von der Energiequelle.

Der Fleischkonsum zum Beispiel muss ebenfalls eingestellt werden, weil die Aufzucht von Kühen für Rindfleisch und von Schafen für Lammfleisch schlecht für die Umwelt ist, behaupten die Globalisten. Genetisch veränderte (GVO) Sojabohnen und Mais hingegen, die mit tödlichen Chemikalien übergossen werden müssen, um zu wachsen, sind gut für die Umwelt und können bleiben.

Bis 2029 wollen diese Klimaextremisten, dass die Menschen im Vereinigten Königreich ihren Fleischkonsum um 50 Prozent reduzieren. Die verbleibenden 50 Prozent müssen zwischen 2030 und 2049 „schrittweise“ abgebaut werden.

Nach 2049 sollen auch keine neuen Gebäude mehr gebaut werden dürfen. So ziemlich alles, was in die Kategorie Wirtschaftstätigkeit fällt, muss verschwinden, was auch bedeutet, dass alle Menschen – außer den Globalisten natürlich – ebenfalls verschwinden müssen, um sie daran zu hindern, ihre eigene Existenz auszustrahlen und die geplante globalistische Utopie zu verschmutzen.

„Der springende Punkt ist, dass jeder Vermögenswert, der Kohlenstoff nutzt, im Jahr 2050 im Wesentlichen keinen Wert mehr haben wird“, heißt es in dem Bericht. „Dies wiederum kann zu einer stärkeren Nutzung im Vorfeld des Jahres 2050 ermutigen – z. B. zur Errichtung neuer Gebäude in den nächsten 30 Jahren in einem viel schnelleren Tempo, wohl wissend, dass der Bau dann eingestellt werden muss.

Der Bericht wurde übrigens im Jahr 2019 kurz vor der Covid veröffentlicht. In vielerlei Hinsicht dient er als Blaupause für das, was noch kommen wird, katalysiert durch die globalen Umwälzungen, die der Welt im Namen der Bekämpfung der „Pandemie“ aufgezwungen wurden.

„Es ist möglich, dass die Ereignisse der letzten zweieinhalb Jahre Teil einer größeren, unheimlicheren Agenda sind, die erst am Anfang steht“, heißt es in The Expose.