Tag 5: Die Angleichung von Technokratie und Transhumanismus

Wenn die Gesellschaft in eine Technokratie umgewandelt werden muss, dann müssen die Menschen, die dort leben, in Transhumane umgewandelt werden. Mit anderen Worten: Eine perfekt effiziente, utopische Gesellschaft, wie sie sich die Technokraten vorstellen, würde schnell beschmutzt werden, wenn sie von willensschwachen und unvollkommenen Menschen in ihrer jetzigen Form bewohnt würde. Genau deswegen gibt es viele Technokraten, die sich auch als Transhumane identifizieren. Einige bekannte Namen, die mir in den Sinn kommen, sind Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Ray Kurzweil (Google) und Peter Thiel (PayPal).

Um dieses größere Bild zu begreifen, müssen wir uns drei Fragen stellen:

Was ist Technokratie?

Was ist Transhumanismus?

Inwiefern ist der Scientismus der Klebstoff, der sie zusammenhält?

Was ist Technokratie?

Im Jahr 1939 schrieb die Zeitschrift The Technocrat:

Technokratie ist die Wissenschaft des sozialen Ingenieurwesens, der wissenschaftliche Betrieb des gesamten sozialen Mechanismus zur Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen an die gesamte Bevölkerung.

Die Zeitschrift erklärte weiter, dass die Technokratie den Kapitalismus, das freie Unternehmertum und gewählte Politiker ablehnt und ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem anstrebt, in dem Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker die alleinigen Planer und Kontrolleure der Gesellschaft sein sollen.

Viele Technokraten haben heute keine Ahnung von den tieferen Zielen der Technokratie, nutzen aber dennoch ihr Fachwissen, um Teile der Gesellschaft zu lenken, ohne Rücksicht auf die traditionellen politischen Prozesse in Amerika. Die „Herrschaft der Experten“ ist eine Regel, aber sie ist nur ein untergeordneter Teil des übergreifenden Ziels, unser derzeitiges Wirtschaftssystem durch eine nachhaltige Entwicklung zu ersetzen, auch bekannt als Technokratie, Green Economy, Green New Deal usw.

Was ist Transhumanismus?

Ein moderner Verfechter des Transhumanismus, Dr. Max More, schrieb,

Der Transhumanismus ist eine lose definierte Bewegung, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten schrittweise entwickelt hat. „Der Transhumanismus ist eine Klasse von Lebensphilosophien, die die Fortsetzung und Beschleunigung der Evolution intelligenten Lebens über seine derzeitige menschliche Form und seine menschlichen Grenzen hinaus mithilfe von Wissenschaft und Technologie anstreben, geleitet von lebensfördernden Prinzipien und Werten.“ (Max More, 1990)

Transhumane versuchen, fortschrittliche Technologie auf den Menschen anzuwenden, um den Evolutionsprozess zu übernehmen und buchstäblich den Menschen 2.0 zu schaffen. Der heilige Gral des Transhumanismus ist es, Unsterblichkeit zu erlangen, aber in diesem Prozess beabsichtigen sie, die eher negativen Eigenschaften des Menschen 1.0 auszumerzen: seine kriegerische Natur und seine Tendenz, streitlustig, inkonsequent, unzuverlässig usw. zu sein. Dies ist eine genetische Säuberung im größtmöglichen Ausmaß.

Der Scientismus ist der Klebstoff, der sie zusammenhält

Der Szientismus ist eine religiöse These, die erstmals von dem französischen Philosophen Henri De Saint-Simon (1760-1825) vertreten wurde. Er schrieb,

„Ein Wissenschaftler, meine lieben Freunde, ist ein Mann, der voraussieht; weil die Wissenschaft die Mittel zur Vorhersage liefert, ist sie nützlich, und die Wissenschaftler sind allen anderen Menschen überlegen.“

Während die wahre Wissenschaft die natürliche Welt mit der bewährten wissenschaftlichen Methode des wiederholten Experimentierens und Überprüfens erforscht, ist Saint-Simons Scientismus eine spekulative, metaphysische Weltanschauung über die Natur und Realität des Universums und die Beziehung des Menschen zu ihm.

Saint-Simon schlug vor, die religiöse Führung seiner Zeit buchstäblich durch eine Priesterschaft von Wissenschaftlern und Ingenieuren zu ersetzen, die das Orakel der Wissenschaft interpretieren sollten, um der Gesellschaft Erklärungen zu den menschlichen Handlungen zu geben, die notwendig sind, um die Menschheit zur Utopie zu führen. Auf diese Weise würde die Wissenschaft zu einer unveränderlichen Gottheit erhoben, die von ihren Anhängern, die von ihren Priestern angeführt werden, verehrt wird.

Technokratie und Transhumanismus beruhen beide auf dem Scientismus.

Beide glauben, dass fortgeschrittene Wissenschaft, Technik und Technologie die einzigen Instrumente des Fortschritts sind. Beide sind geschickt darin, Vorteile zu versprechen, die immer in greifbarer Nähe sind, aber nie eintreten. Beide sind Experten darin, Regierungen zu manipulieren, damit sie Steuergelder zur Finanzierung ihrer jeweiligen Projekte bereitstellen. Beide glauben, dass sie sich evolutionäre Prozesse unter den Nagel reißen, um eine Zukunft zu schaffen, die von Technologen entwickelt wurde.

Keine Zukunft hier, geh zum Mars…

Eine noch wesentlichere Verbindung zwischen Technokratie und Transhumanismus besteht darin, dass beide keine Zukunft für die Welt, wie sie heute existiert, sehen. Radikale Umweltschützer wie Greta Thunberg glauben, dass der Welt nur noch 12 Jahre bleiben, bevor eine Klimaapokalypse uns alle vernichtet. Elon Musk nutzt seine Milliarden, um der Erde zu entkommen, indem er sein Raketenunternehmen SpaceX finanziert, mit dem Ziel, den Mars zu besiedeln. Jeff Bezos finanziert privat sein Unternehmen Blue Origin mit dem gleichen Ziel – den Mars zu besiedeln. Beide haben erklärt, dass die einzige Zukunft der Menschheit im Weltraum liegt, um den Kosmos zu besiedeln, da die Erde in eine Sackgasse geraten wird, wenn ihre natürlichen Ressourcen erschöpft sind.

Kurz gesagt, Technokratie und Transhumanismus sind beide menschenfeindlich. Die Technokratie, die von den Vereinten Nationen als nachhaltige Entwicklung kanalisiert wird, glaubt, dass die Erde nur etwa eine Milliarde Menschen ernähren kann. Ferner werden alle Menschen als bloße Ressourcen betrachtet, die mit Herdentieren wie Rindern vergleichbar sind. Der Transhumanismus glaubt, dass die Menschheit 1.0 nahezu tot ist und die einzige Hoffnung für die Zukunft der Menschheit darin besteht, dass transhumane Wissenschaftler die Menschheit 2.0 erfinden und die Erde ganz verlassen.

In gewissem Sinne stellt die strikte Zuweisung von Ressourcen und Energie durch die Technokratie nur ein Eindämmungsmuster dar, während sie die Raumfahrttechnologie entwickelt und testet.

Dieses Denken ist nicht neu. Im Jahr 1872 schrieb Winwood Reade das Buch The Martyrdom of Man, in dem er so klar formulierte, wie es jeder moderne Transhumanist oder Technokrat könnte:

Die Krankheit wird ausgerottet, die Ursachen des Verfalls werden beseitigt, die Unsterblichkeit wird erfunden werden. Und dann, da die Erde klein ist, wird die Menschheit in den Weltraum wandern und die luftlose Sahara durchqueren, die den Planeten vom Planeten und die Sonne von der Sonne trennt. Die Erde wird zu einem Heiligen Land werden, das von Pilgern aus allen Teilen des Universums besucht wird. Schließlich werden die Menschen die Kräfte der Natur beherrschen; sie werden selbst zu Architekten von Systemen, zu Herstellern von Welten werden.

Die Körper, die wir jetzt haben, gehören zu den niederen Tieren; unser Verstand ist ihnen bereits entwachsen; wir betrachten sie mit Verachtung. Es wird eine Zeit kommen, in der die Wissenschaft sie durch Mittel umwandeln wird, die wir nicht erahnen können, und die wir, selbst wenn sie uns erklärt würden, jetzt nicht verstehen könnten, so wie der Wilde Elektrizität, Magnetismus und Dampf nicht verstehen kann. (p. 179)

Das Wort „radikal“ kratzt nicht einmal an der Oberfläche

In Anbetracht der obigen Ausführungen hoffe ich, dass Sie erkennen, dass man Technokraten und Transhumanisten nicht einfach betrachten und ihnen Etiketten wie Marxist, Sozialist, Kommunist oder Faschist anheften kann. Transhumanisten und Technokraten repräsentieren eine neue Art von Radikalität, die die Welt noch nie gesehen hat.

Es bedeutet nichts, wenn Menschen zusammenkommen, um über philosophische Fragen und neue Wege zu diskutieren, solange sie nicht die Mittel haben, das zu tun, was sie behaupten. Jeff Bezos wartet nicht auf die NASA, um den Mars zu kolonisieren, sondern er baut sein eigenes Raumschiff mit seinem eigenen Geld. Ebenso finanziert Elon Musk seine eigene Raumflotte selbst. Der verstorbene Weltfinanzier David Rockefeller wartete nicht auf Regierungen, um eine neue Wirtschaftsordnung zu schaffen, sondern setzte sein eigenes Geld ein, um die Trilaterale Kommission mit ihren eigenen wirtschaftlichen Umgestaltungen zu gründen.

Dank der Verabschiedung der Technokratie als nachhaltige Entwicklung durch die Vereinten Nationen wurde die Politik der Agenda 21 in jedem Winkel des Planeten verbreitet, auch in jeder Stadt und jedem Landkreis in Amerika. In völliger Unkenntnis der Falle, die ihnen gestellt wurde, fordern die Menschen jetzt mehr, nicht weniger. Die globale Erwärmung wird als Rammbock benutzt, um das derzeitige Wirtschaftssystem zum Einsturz zu bringen und den Weg für die einzige Alternative zu ebnen, die angeboten wird: Nachhaltige Entwicklung, auch bekannt als Technokratie.

Damit Sie nicht denken, dass die wissenschaftliche Elite wohlwollende Idealisten mit reinem Herzen sind, die einfach nur für das Wohl der Menschheit arbeiten, möchte ich Sie an den verstorbenen Jeffrey Epstein erinnern, der die Tiefen der Verderbtheit, der Verderbtheit, des Sexhandels und der Erpressung ausgelotet hat und der auch mehrere Jahre lang Mitglied der elitären Trilateralen Kommission war. Epstein war ein Technokrat und Transhumanist, der hoffte, zu Lebzeiten ewiges Leben zu erlangen. Leider ist er gescheitert.

Das Wort „radikal“ zu verwenden, um Technokratie und Transhumanismus zu beschreiben, wäre eine grobe Untertreibung. Sie stehen beide außerhalb der Grenzen der objektiven Realität. Und schlimmer noch, sie ziehen den Rest von uns mit sich.