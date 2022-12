Warum sind (einige) amerikanische Libertäre auf Elon Musk hereingefallen?

Freunde,

ich habe etwa 2011 begonnen, Zeit in der amerikanischen Libertarian/Liberty/Voluntaryst-Bewegung zu verbringen. Zuerst in Houston und dann landesweit, indem ich an Konferenzen, Festivals und Camps teilnahm. Ich habe auch viele libertäre Autoren gelesen, Podcasts gehört und Leute interviewt, während ich lernte.

Damals war ich noch sehr jung in meiner politischen Philosophie und fing gerade an, die Nuancen zwischen links und rechts, Demokraten und Republikanern, Liberalen und Konservativen usw. zu verstehen.

Ich fühlte mich zu den Libertären hingezogen, weil die meisten zu verstehen schienen, dass das Zweiparteiensystem eine Lüge war und dass es vorwiegend darum ging, die individuelle Freiheit aller Menschen zu schützen.

Die Grundlage des Libertarismus ist das Selbsteigentum. Daraus leiten sich der moralische Kodex des Prinzips der Nicht-Aggression und die Unterstützung von Eigentumsrechten ab. Diese Ideen bilden nach wie vor den Kern meiner Überzeugungen.

Im Jahr 2016 veröffentlichte ich ein Video, in dem ich meine Bemühungen beschrieb, mich nicht mehr nur auf libertäre Argumente und philosophische Debatten zu konzentrieren. Dies geschah nicht, weil ich aufhörte, ein Libertärer zu sein, sondern weil ich erkannte, wie sehr die Bewegung eine Echokammer/ein Zirkelschluss ist und weiterhin sein wird.

Stattdessen konnte ich durch meine Tourneen, meine Kandidatur als Bürgermeister und meine journalistische Tätigkeit die Ideen des Libertarismus verbreiten, ohne das Wort jemals zu erwähnen. Bei meinen Hunderten von Vorträgen habe ich gelernt, die Botschaft ohne Reizwörter zu vermitteln, sodass die Zuhörer die eigentlichen Konzepte und mich, die ich vermittle, hören können.

Ein weiterer Grund, warum ich mich entschieden habe, mich nicht mehr darauf zu konzentrieren, dem libertären Chor zu predigen, ist, dass ich viele, viele Menschen in der „Bewegung“ bemerkt habe, die nicht nach den Prinzipien der Philosophie leben. Ich tue mein Bestes, um andere Menschen nicht zu verurteilen oder anzugreifen, aber wenn Menschen die libertäre Fahne schwenken und trotzdem staatliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder für die Republikaner stimmen usw., dann sind sie NICHT libertär.

Das jüngste Beispiel für diesen Mangel an Konsistenz bei Libertären ist Elon Musk. Ohne wiederholen zu wollen, was eigentlich allgemein bekannt sein sollte, ist Musk ein großer Auftragnehmer der US-Regierung, insbesondere des Verteidigungsministeriums. Starlink hilft auch bei den Drohnenprogrammen. Das bedeutet, dass er direkt mit dem militärisch-industriellen Komplex zusammenarbeitet. Sie wissen schon, die Kriegsmaschinerie, von der ich dachte, dass die Libertären sie ablehnen?

Nun, für diejenigen, die es nicht verstehen, Libertäre sprechen oft von Statismus oder Corporate Welfare. Im Allgemeinen sind wir dagegen, Leistungen der Regierung in Anspruch zu nehmen, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Dies widerspricht dem libertären Gedankengut grundlegend.

Dennoch kenne ich mehr als eine Handvoll Leute – und sehe noch mehr in den sozialen Medien – die behaupten, dass die Geschichte von Elons Unternehmergeist so aufregend oder inspirierend ist, dass sie die eindeutigen Verbindungen zum Militär ignorieren. Sie ignorieren die Verstaatlichung und den Wohlstand der Unternehmen, weil ihnen die Geschichte seines Aufstiegs zum vermögendsten Mann der Welt gefällt.

Das Problem dabei ist, dass die ganze Geschichte erfunden ist. Jeder, der sich seine Geschichte, die Klagen von Mitgründern von Unternehmen, an denen er beteiligt war, und seine dubiosen Behauptungen über seine Ausbildung ehrlich ansieht, MUSS erkennen können, dass uns eine weitere erfundene Geschichte aufgetischt wird. Genauso wie die Idee, dass Mark Zuckerberg FB in seinem Studentenwohnheim gegründet hat oder Gates Microsoft in einer Garage erschaffen hat. Das sind Erzählungen, und die Leute fallen darauf herein.

Es ist äußerst frustrierend zu sehen, wie viele Menschen, die behaupten, Libertäre zu sein oder die Voluntarismus-Philosophie zu unterstützen, trotz seiner militärischen Verbindungen Schaum vor dem Mund haben, um Elon Musk zu verteidigen. Und dabei geht es noch nicht einmal um seine Unterstützung für UBI, Neuralink-Chips im Gehirn, seine Unterstützung des Transhumanismus usw. usw.

Ich weiß, dass dieser Beitrag die Meinung der Leute nicht ändern wird, weil ich bereits das gleiche Maß an kognitiver Dissonanz sehe wie bei den Trump-Anhängern, die ihn blindlings unterstützen. Tatsächlich haben 2016 auch viele sogenannte Libertäre ihre Prinzipien aufgegeben, um dem Trump-Zug hinterherzulaufen.

Wann werden die Menschen aufhören, Helden zu benötigen, an die sie glauben können? Wann werden die Libertären endlich aufwachen und erkennen, dass es eine Agenda gibt, um die Welt zu kontrollieren, und dass die Ideen, die Musk vertritt, diese Agenda vorantreiben werden?

Ich werde meinen Atem nicht anhalten. Stattdessen werde ich meinen Weg fortsetzen, um die Philosophie der Freiheit an die Massen weiterzugeben UND sie tatsächlich zu leben.