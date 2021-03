COVID-19-Impfung: politische Inszenierung ohne Wert? Bedenkliche Ergebnisse neuer Studie

Vorab das, was die Komödianten, die sich Faktenchecker nennen, besonders interessiert: Der Beitrag, über den wir heute berichten, ist in Nature erschienen, (WOW), er ist peer reviewed (double WOW) und an dem Beitrag sind so renommierte Forscher wie Peter D. Kwong und David D. Ho beteiligt (triple WOW).

Gegenstand der Studie mit dem Titel “Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7” ist die Frage, welche bislang entwickelten bzw. vorhandenen Varianten zur Herstellung von Immunität gegen SARS-CoV-2 bzw. Behandlung von COVID-19 durch die neuen Varianten von SARS-CoV-2, das, was in Deutschland unter britischer und südafrikanischer Mutation bekannt ist, effektiv ist.