COVID-19 Massenimpfungen: Unethische medizinische Experimente!

ÜBERBLICK

In dieser Stellungnahme wird dargelegt, dass wir am größten unethischen medizinischen Experiment in der Geschichte der Menschheit teilnehmen, bei dem die Teilnehmer nicht in Kenntnis der Sachlage ihre Zustimmung gegeben haben. Milliarden von Menschen weltweit wurden entweder durch irreführende Propaganda oder durch die Verweigerung von Dienstleistungen (z. B. Reisen, Zugang zu Restaurants, Schulen usw.) oder durch beides dazu gezwungen, an einem massiven globalen Experiment zur Erzielung von Nutzen teilzunehmen. Dieses Experiment besteht in einer Massenimpfung während einer Pandemie, die einen hohen immunologischen Selektionsdruck auf das Virus ausübt und es zwingt, zu höheren Funktionen zu mutieren, um zu überleben. Bei diesem „Survival of the Fittest“-Szenario ist das Virus gezwungen, seine Infektiosität/Übertragbarkeit oder seine Virulenz/Tödlichkeit oder eine Kombination aus beidem zu erhöhen und damit seine Funktion zu steigern.

Die daraus resultierende kontinuierliche Funktionssteigerung/Mutation stellt eine positive Rückkopplungsschleife dar, in der neue COVID-19-Impfstoffe, die in regelmäßigen Abständen verabreicht werden (z. B. Auffrischungsimpfungen), einen weiteren immunologischen Selektionsdruck verursachen, der zu weiteren Mutationen und Funktionssteigerungen führt und den Bedarf an weiteren Impfstoffen erhöht. Die COVID-19-Impfstoffe, die jetzt auf den Markt kommen, wurden zu Beginn nicht ausreichend getestet (insbesondere auf langfristige Nebenwirkungen) und werden immer weniger getestet, je mehr Impfstoffe auf den Markt kommen. Darüber hinaus verwenden die wichtigsten COVID-19-Impfstoffe, die (in den USA und einigen anderen Ländern) vertrieben werden, eine mRNA-Plattform, deren grundlegende Funktionsweise zur Expression eines fremden Proteins auf der Oberfläche einer ehemals gesunden körpereigenen Zelle irgendwo im Körper führt und das angeborene Immunsystem dazu veranlasst, diese Zelle anzugreifen und zu zerstören – eine Pseudo-Autoimmunreaktion. Dies führt zur Zerstörung von Organen und Geweben im ganzen Körper (wie die Ergebnisse von Autopsien zeigen) und verkürzt schließlich die Lebenserwartung derjenigen, die eine funktionelle Dosis erhalten.

Es handelt sich um ein medizinisches Experiment, weil wir das volle Ausmaß der gesundheitlichen Folgen dieser Massenimpfung der Weltbevölkerung nicht kennen. Es handelt sich um ein unethisches medizinisches Experiment, weil es gegen die wichtigste ethische Anforderung an medizinische Experimente verstößt, nämlich die „informierte Zustimmung“ der Teilnehmer.

Dieses Op-Ed liefert 1) Hintergrundinformationen zu den Anforderungen an ethische medizinische Forschung/Experimente und 2) Beispiele dafür, wie diese Anforderungen im vergangenen Jahrhundert verletzt worden sind. Er stellt die gegenwärtige Massenimpfung während der COVID-19-Pandemie in den Kontext dieser anderen Beispiele für unethische medizinische Experimente.

HINTERGRUND

Begriffsbestimmungen

Unethische Forschung

Eine der besseren Definitionen für unethische Forschung ist hier zu finden.

„Diese Definitionen von ‚unethischer‘ Forschung umfassen ein breites Spektrum von Handlungen. Ein Großteil der Berichterstattung über „unethische“ medizinische Forschung in unzähligen Medien konzentriert sich auf einen Aspekt: biomedizinische Experimente, die an Probanden durchgeführt werden, die keine „informierte Zustimmung“ gegeben haben. Das klassische Beispiel sind die Experimente, die die Ärzte des Naziregimes während des Zweiten Weltkriegs an Insassen von Konzentrationslagern durchführten, und die weniger bekannten Experimente, die von ihren japanischen Kollegen während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt wurden. Diese Experimente waren sicherlich grauenhaft, aber nicht einzigartig. Die Versuchspersonen in diesen Experimenten wurden weder über die Art und die Folgen dieser Experimente informiert, noch gaben sie ihre „Zustimmung.“

Informierte Zustimmung

Eine umfassende Diskussion über die Bedeutung der „informierten Zustimmung“ bei medizinischen Experimenten wurde in einer Sonderausgabe einer Zeitschrift veröffentlicht. Einen ausgezeichneten Überblick und eine Begründung für die Einwilligung nach Aufklärung bei Experimenten am Menschen bietet das folgende Zitat (aus einer Broschüre mit dem Titel Informed Consent in Human Subjects Research), die vom Office for Protection of Research Subjects, University of Southern California, erstellt wurde.

„Die informierte Einwilligung ist eine freiwillige Zustimmung zur Teilnahme an der Forschung. Es handelt sich nicht nur um ein Formular, das unterschrieben wird, sondern um einen Prozess, bei dem die Versuchsperson über die Forschung und ihre Risiken aufgeklärt wird. Eine informierte Einwilligung ist vor der Aufnahme eines Teilnehmers und nach der Aufnahme in die Studie unerlässlich. Die Einwilligung nach Inkenntnissetzung muss für alle Arten von Forschung am Menschen eingeholt werden, einschließlich diagnostischer, therapeutischer, interventioneller, sozialer und verhaltensbezogener Studien, sowie für Forschung im In- und Ausland. Zur Einholung der Einwilligung gehört, dass die Versuchsperson über ihre Rechte, den Zweck der Studie, die durchzuführenden Verfahren und die möglichen Risiken und Vorteile der Teilnahme informiert wird. Die Studienteilnehmer müssen bereit sein, an der Studie teilzunehmen. Gefährdete Personengruppen (z. B. Gefangene, Kinder, Schwangere usw.) müssen besonders geschützt werden. Auf die gesetzlichen Rechte der Prüfungsteilnehmer darf nicht verzichtet werden, und die Prüfungsteilnehmer dürfen nicht aufgefordert werden, den Prüfer, den Sponsor, die Einrichtung oder ihre Vertreter von der Haftung für Fahrlässigkeit freizustellen oder diesen Anschein zu erwecken.

In dieser Definition gibt es drei wichtige Begriffe: Forschung, Aufklärung und Einwilligung.

Forschung

Was ist ein Forschungsversuch? Unzähligen Webquellen zufolge ist ein Experiment eine Reihe von Maßnahmen, die durchgeführt werden, um

eine Entdeckung machen oder

eine Hypothese zu testen oder

eine bekannte Tatsache nachweisen.

Die COVID-19-Injektionen wurden der Öffentlichkeit als Grundsatzbeweis für ein sicheres und wirksames Mittel zur Vorbeugung von Viruserkrankungen und Virusübertragungen verkauft. Nach ~2,5 Jahren der Injektionen gibt es keine Beweise für die Sicherheit oder Wirksamkeit; die Beweise weisen in die entgegengesetzte Richtung. Darüber hinaus kann die massenhafte Verteilung dieser Injektionen als Forschungsexperiment betrachtet werden, mit dem Ziel, mittel- und langfristige unerwünschte Wirkungen zu ermitteln (die in den sehr kurzfristigen klinischen Studien nicht festgestellt wurden). Schließlich handelt es sich, wie eingangs erwähnt, de facto um ein „gain-of-function“-Experiment, bei dem die Massenimpfung während einer Pandemie den immunologischen Selektionsdruck erhöht und zu Mutationen führt, die eine erhöhte Infektiosität/Übertragbarkeit und/oder erhöhte Virulenz/Tödlichkeit zur Folge haben.

Informiert

In der Fachliteratur finden sich inzwischen zahlreiche Informationen über die negativen gesundheitlichen Auswirkungen der COVID-19-Impfung. Diese unerwünschten Wirkungen spiegeln die Rolle des COVID-19-Impfstoffs als Promotor/Beschleuniger und/oder Auslöser unzähliger biomedizinischer Anomalien und schwerer Krankheiten wider. Die breite Öffentlichkeit wird jedoch von den Behörden nicht (oder falsch) über diese schädlichen Auswirkungen informiert:

Die Entwickler der Impfstoffe,

Mainstream-Medien,

staatliche Regulierungsbehörden für diese Impfstoffe,

Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker, die die Einführung dieser Impfstoffe anordnen,

medizinisches Personal, das diese Impfstoffe empfiehlt und verabreicht, und

Universitätsverwaltungen, die diese Impfstoffe vorschreiben, damit die Studenten an den Vorlesungen teilnehmen können.

Diese Interessengruppen 1) informieren die Öffentlichkeit nicht über die nachgewiesenen unerwünschten Wirkungen der COVID-19-Impfstoffe, und in vielen Fällen 2) informieren sie die Öffentlichkeit fälschlicherweise, dass die COVID-19-Impfstoffe sicher und wirksam sind.

Einverständniserklärung

Viele Teile der Öffentlichkeit haben in die COVID-19-Impfung eingewilligt, weil sie sich davon Vorteile versprechen. Ein kleiner Teil dieser Zustimmung ist möglicherweise informiert, und die Personen, die diese Zustimmung erteilen, spielen möglicherweise darauf, dass sie den negativen gesundheitlichen Auswirkungen entgehen können. Der größte Teil der Zustimmung ist wahrscheinlich nicht informiert, da die meisten Menschen nicht die erforderlichen unabhängigen Nachforschungen anstellen, um die relevanten Informationen über die gesundheitlichen Auswirkungen der Impfstoffe zu sammeln, sondern sich auf die irreführenden Zusicherungen der Regierung und der Mainstream-Medien verlassen, dass die COVID-19-Impfstoffe sicher und wirksam sind.

Andere Teile der Öffentlichkeit haben jedoch nicht ungezwungen ihre Zustimmung zu diesen Impfstoffen gegeben. Sie wurden geimpft, um ihren Arbeitsplatz zu behalten, zu reisen, zur Schule zu gehen, in Restaurants zu essen oder an Massenveranstaltungen teilzunehmen usw. Möglicherweise haben sie auch darauf gesetzt, dass die Risiken der Impfung im Vergleich zum Wert des Zugangs zu den oben genannten Notwendigkeiten und Luxusgütern gering waren, und zwar aufgrund der irreführenden Propaganda der Impfstoffbefürworter über das Risikoniveau der Impfstoffe.

Historische Beispiele für unethische medizinische Experimente

In diesem Abschnitt wird die Massenimpfung COVID-19 in den historischen Kontext anderer unethischer medizinischer Experimente gestellt. Es gibt viele Bücher und Artikel über grausame medizinische Experimente (die in den USA im vergangenen Jahrhundert durchgeführt wurden), ohne dass die Versuchspersonen ihre „informierte Zustimmung“ gegeben haben. In diesen Büchern wird ein breites Spektrum von Experimenten beschrieben. Einzelne Leser könnten unterschiedliche Meinungen darüber haben, ob einzelne der beschriebenen Experimente mehr oder weniger „unethisch“ sind als die in den Konzentrationslagern der Nazis oder ob sie überhaupt „unethisch“ sind. Anhang A enthält Verweise auf Bücher und Zeitschriftenartikel, in denen einige dieser Experimente beschrieben werden (die hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, in den USA oder unter US-amerikanischer Schirmherrschaft durchgeführt wurden), basierend auf Medline-Suchen und Webquellen. Wie bei den meisten Forschungsarbeiten dieser Art werden die Durchführung der Experimente und die Versuchsergebnisse nicht allgemein bekannt gemacht. Die meisten dieser Experimente waren mir nicht bekannt, bevor ich die Analyse über die unzureichende Berichterstattung über unerwünschte Ereignisse in meinem eBook „Pervasive Causes of Disease“ von 2015 durchgeführt habe.

Die zahlreichen Referenzen in Anhang A sind nicht das Ergebnis einer erschöpfenden Suche; sie wurden nach einer sehr kurzen Umfrage ermittelt. Es gibt zweifellos noch viele andere Beispiele (für „unethische“ medizinische Experimente), die bereits veröffentlicht wurden und die bei der Umfrage übersehen wurden. Angesichts des abscheulichen Charakters dieser Experimente gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Experimente, deren Offenlegung noch nicht das Licht der Welt erblickt hat. Wie die Beispiele Tabak und Asbest in Abschnitt 9C von Kostoff zeigen, kommen die meisten dieser Informationen entweder durch 1) Whistleblower oder 2) „Entdeckungen“ infolge von Gerichtsverfahren ans Licht. Darüber hinaus stoßen manche Ermittler bei relativ unbeteiligten Untersuchungen auf Beweise für diese Art von „unethischer“ Forschung.

Die Dokumentation vieler Arten von „unethischen“ medizinischen Experimenten kann:

nicht durchgeführt worden sind, oder

durchgeführt und vernichtet wurden, oder

geschehen sind, aber zum Schutz der Täter entstellt wurden.

Aus diesem Grund kann eine rückblickende Analyse dieser Art von „Forschung“ (die sich in vielen Fällen stark auf das gedruckte Wort als „Beweis“ stützt) das gesamte Spektrum dessen, was bei diesen Experimenten tatsächlich geschah, nur unzureichend widerspiegeln (z. B. Stephen Kinzers Beschreibung der vom Leiter des MK-Ultra-Programms der CIA vernichteten Unterlagen).

Zwar gibt es viele Phasen des medizinischen Forschungsprozesses, die „unethischen“ Praktiken unterworfen werden könnten, einschließlich der Auswahl der wichtigsten Forschungsprobleme für die Finanzierung, der Durchführung der Forschung, der Verbreitung der Forschungsergebnisse usw.), doch hat die „unethische“ Durchführung der medizinischen Forschungsexperimente bei weitem die meiste Aufmerksamkeit erhalten. Die Verweise in Anhang A sowie weitere Bücher und Artikel in Zeitschriften und Magazinen über unethische medizinische Forschungsexperimente zeugen von diesem Ungleichgewicht.

Bücher und Artikel erzählen nur einen Teil der größeren Geschichte. Eine repräsentativere Berichterstattung über die Schäden jeglicher Art von „unethischer“ medizinischer Forschung würde den Schmerz, das Leiden und die vorzeitige Sterblichkeit widerspiegeln, die aus den medizinischen Forschungsversuchen resultieren. Eine einfache Schätzung der Schäden des Experiments könnte durch die Integration der Anzahl der von den „unethischen“ medizinischen Experimenten betroffenen Personen und des Ausmaßes der von jeder Person erlittenen Schäden erfolgen. Dies könnte als „gewichtete“ Auswirkung der nachteiligen Folgen der unethischen medizinischen Experimente betrachtet werden.

Bei den am häufigsten berichteten Beispielen „unethischer“ medizinischer Forschung (den medizinischen Experimenten in den Konzentrationslagern der Nazis während des Zweiten Weltkriegs) waren vielleicht einige Tausend Gefangene beteiligt; es ist schwierig, genaue Informationen über die tatsächliche Zahl der betroffenen Gefangenen zu finden. Außerdem ist es schwierig, 1) die vielen Tausend deutschen Bürger, die ab 1933 zwangssterilisiert wurden, und 2) die vielen, die in den Konzentrationslagern absichtlich vernichtet wurden, von 3) denjenigen zu unterscheiden, die unter den medizinischen Experimenten in den Lagern litten und allein an den Folgen der Experimente starben.

In den Referenzen in Anhang A

Einige der beschriebenen „unethischen“ medizinischen Experimente betrafen weniger als hundert Versuchspersonen,

viele der beschriebenen „unethischen“ medizinischen Experimente betrafen in der Regel Hunderte von Versuchspersonen (die keine „informierte Zustimmung“ gegeben haben), und

in einigen selteneren Fällen waren vielleicht Tausende von Versuchspersonen beteiligt.

Viele dieser Experimente, die dem Geist der nationalsozialistischen Konzentrationslagerexperimente entsprechen, betrafen Menschen, die in großen Einrichtungen eingesperrt waren und die (in der Regel) nicht vollständig über die Art der Experimente aufgeklärt wurden, oder, falls sie aufgeklärt wurden, entweder 1) nicht verstanden oder 2) keine „informierte Zustimmung“ gaben. Diese Menschen waren in Gefängnissen, beim Militär, in psychiatrischen Anstalten, Kinderheimen usw. eingesperrt.

Inwiefern unterscheiden sich die oben genannten abscheulichen Verfahren in diesen Verweisen konzeptionell von dem jüngsten Trend, dass die Regierung COVID-19-Impfstoffe effektiv fördert/mandatiert, deren Sicherheit nicht bewiesen ist, deren schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit aber (zu einem Bruchteil) weitgehend nachgewiesen sind?

Ausgehend von den Berichten über die in Anhang A genannten Experimente (die in Wirklichkeit nur die Spitze eines viel größeren Eisbergs sein könnten), wurden im vergangenen Jahrhundert vielleicht 10.000-30.000 Menschen „unethischen“ medizinischen Experimenten unterzogen (ohne diejenigen, die unwissentlich an klinischen Versuchen teilgenommen haben, die in (typischerweise) Entwicklungsländer mit wissentlich weniger strengen Schutzmaßnahmen für Versuchspersonen „ausgelagert“ wurden. Einige tausend dieser Versuchspersonen wären vorzeitig gestorben, und die meisten hätten unnötig gelitten. Dies sind natürlich erschreckende Zahlen. Leider verblassen sie im Vergleich zu dem Gemetzel, das bereits durch die COVID-19-Massenimpfungen angerichtet wurde (z. B. Link Nr. 1), zu dem Gemetzel, das durch die längerfristigen gesundheitlichen Auswirkungen dieser COVID-19-Impfstoffe entstehen kann, und zu dem Gemetzel, das durch andere Impfstoffe zu erwarten ist, die möglicherweise auf der mRNA-Plattform eingesetzt werden.

Ganz im Sinne der in Anhang A erwähnten „unethischen“ medizinischen Experimente sind es die Armen und Besitzlosen, die am meisten unter den COVID-19-Impfungen leiden werden. Dies liegt daran, dass COVID-19-Impfstoffe eine doppelte Rolle als Auslöser und Promotor/Beschleuniger schwerer Krankheiten spielen. In seiner Rolle als Promotor/Beschleuniger kann er das Fortschreiten bereits bestehender schwerer Krankheiten wie Krebs beschleunigen und/oder durch Synergieeffekte schwerwiegende gesundheitsschädliche Wirkungen hervorrufen, wenn er mit anderen toxischen Reizen kombiniert wird, die keiner der Bestandteile der Kombination für sich genommen hervorrufen könnte.

Viele toxische Reize wie scharfe Chemikalien, Biotoxine, ionisierende Strahlungsquellen, vibrierende Maschinen, langes Sitzen bei sich wiederholenden Aufgaben, hohe Luftverschmutzung usw. werden von den ärmsten Mitgliedern der Gesellschaft in ihren Berufen verwendet/erlebt, und viele toxische Reize wie Luftschadstoffe, giftige Abfälle usw. sind in ihrem Wohnumfeld weit verbreitet. So sind Menschen, die in der Landwirtschaft oder im Haushalt Pestizide versprühen, Menschen, die mit scharfen Chemikalien putzen, Menschen, die gefährliche Materialien entsorgen, im Grunde Menschen, die die schmutzige Arbeit in unserer Gesellschaft verrichten und in einer schmutzigen Umgebung leben, bereits führende Kandidaten für ein höheres Risiko schwerer Krankheiten. Die Hinzufügung eines COVID-19-Impfstoffs/einer COVID-19-Vakzine als Promotor/Beschleuniger wird ihr Risiko für die Entwicklung schwerer Krankheiten radikal erhöhen. Die Gleichheit der COVID-19-Impfstoffe für sie wird zu mehr Leiden und einer geringeren Lebenserwartung führen!

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Diese Stellungnahme hat gezeigt, dass wir an dem größten unethischen medizinischen Experiment in der Geschichte der Menschheit teilnehmen, bei dem die Teilnehmer keine informierte Zustimmung gegeben haben. Milliarden von Menschen weltweit wurden durch 1) entweder irreführende Propaganda von Impfstoffherstellern, Regierungen, Mainstream-Medien, Medizinern und Akademikern oder 2) Verweigerung von Dienstleistungen (z. B. Reisen, Zugang zu Restaurants, Schulen usw.) oder durch beides gezwungen, an einem massiven globalen „gain-of-function“ Experiment teilzunehmen. Dieses Experiment bestand in einer Massenimpfung während einer Pandemie, die einen hohen immunologischen Selektionsdruck auf das Virus ausübte und es zwang, zu höheren Funktionen zu mutieren, um zu überleben. Bei diesem „Survival of the Fittest“-Szenario erhöht das Virus seine Infektiosität/Übertragbarkeit oder seine Virulenz/Tödlichkeit oder eine Kombination aus beidem, wodurch es seine Funktion steigert.

Hinzu kommt, dass die COVID-19-Impfstoffe, die derzeit auf den Markt gebracht werden, anfangs nicht ausreichend getestet wurden (insbesondere im Hinblick auf langfristige unerwünschte Wirkungen), und dass sie immer weniger getestet werden, je mehr Impfstoffe auf den Markt gebracht werden. Darüber hinaus verwenden die wichtigsten COVID-19-Impfstoffe, die (in den USA und einigen anderen Ländern) vertrieben werden, eine mRNA-Plattform, deren grundlegende Funktionsweise zur Expression eines fremden Proteins auf der Oberfläche einer ehemals gesunden körpereigenen Zelle irgendwo im Körper führt und das angeborene Immunsystem veranlasst, diese Zelle anzugreifen und zu zerstören, eine Pseudo-Autoimmunreaktion. Dies führt zur Zerstörung von Organen und Geweben im gesamten Körper (wie die Autopsien zeigen) und verkürzt schließlich die Lebensspanne.

In dieser Stellungnahme wurde ein breiter Überblick über frühere unethische medizinische Experimente gegeben, um das COVID-19-Impfstoff-Experiment in den richtigen Kontext zu stellen. Keines der früheren unethischen medizinischen Experimente, die in der Übersicht vorgestellt wurden, hatte auch nur annähernd die absolute Zahl der negativen gesundheitlichen Auswirkungen (einschließlich Todesfälle), die die COVID-19-Impfungen bereits gezeigt haben, geschweige denn, was von den langfristigen Auswirkungen dieser Impfstoffe zu erwarten wäre.

Referenzen

