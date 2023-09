Was wir aus der ersten Runde der Covid-Hysterie gelernt haben: Werden Sie sich wieder täuschen lassen?

Globalistische Raubtiere setzen darauf, dass wir ein kurzes Gedächtnis haben, aber Wissen ist Macht, und wir können die Covid-Hysterie 2.0 ausschalten, wenn wir die Operation Peaceful Non-Compliance“ durchführen.

Der brillante Verfassungsrechtler John Whitehead hat argumentiert, dass die US-Verfassung „faktisch außer Kraft gesetzt wurde“.

Whitehead machte diese Feststellung erstmals in einer Kolumne auf seiner Website am 6. Dezember 2022. Er wiederholte sie am 31. Juli 2023 in einem Interview mit CBN News.

Die Verfassung ist „abgeschafft“ worden. Das ist eine große Aussage von einem Mann, dem ich vertraue, und sie hat mich zum Nachdenken gebracht. Wie konnte das passieren?

Was ist die Verfassung überhaupt? Sie ist ein rechtlicher Schutz, ein System von Grenzen, das uns vor bösen Menschen schützen soll, die versuchen, unsere Gesellschaft zu übernehmen und uns zu beherrschen. Ja, das Böse ist immer präsent, aber zumindest in Amerika hatten wir die Verfassung und ihre gepriesene Bill of Rights. Sie war unsere ultimative Brandmauer gegen die Tyrannei der Menschen.

Aber nach jahrelanger Unterwanderung unserer wichtigsten Institutionen, wie Schulen, Universitäten, Kirchen, Medien, Regierung – und einigen großen Krisen wie 9/11 und der Covid-Pandemie wurde die Verfassung untergraben. Wo sie keine günstigen Gerichtsurteile erwirken konnten, fanden die Globalisten und ihre nützlichen Idioten (Lakaien) Umgehungslösungen, indem sie geschickt behaupteten, sie hätten außerverfassungsmäßige „Notfall“-Befugnisse. Die Legislative, der Kongress, lehnte sich zurück und ließ zu, dass diese Aushöhlung auf der Ebene der Exekutive geschah.

Und sobald die Verfassung außer Kraft gesetzt war, fielen alle anderen Schutzmechanismen wie Dominosteine.

Während sich das Establishment für die Covid-Hysterie 2.0 rüstet, sollten wir nicht vergessen, was wir aus der ersten Version dieser Gräueltat gelernt haben.

Wir erfuhren, dass der Nürnberger Kodex außer Kraft gesetzt wurde. Dieses internationale Gesetz, das aus dem Zweiten Weltkrieg hervorging, garantierte, dass wir das Recht auf „informierte Zustimmung“ haben, bevor wir eine neue oder experimentelle medizinische Behandlung in Anspruch nehmen. Es wurde eingeführt, um zu verhindern, dass neue Dr. Mengeles an Menschen experimentieren, als wären sie kaum mehr als Labormäuse. Aber auch hier galt: Wenn Ärzte und Krankenschwestern nicht gegen den Nürnberger Kodex verstießen, riskierten sie ihren Arbeitsplatz.

Wir erfuhren, dass die geistige Integrität der meisten unserer Kirchenführer beendet war. Wenn wir jemandem vertrauen konnten, dann unseren Pastoren und religiösen Führern, richtig? Wieder falsch. Leute wie Franklin Graham, Papst Franziskus, Robert Jeffress, das Christian Broadcasting Network und Tausende von namenlosen, gesichtslosen Pastoren haben uns alle im Stich gelassen. Sie schlossen die Gotteshäuser zu einer Zeit, in der sie mehr denn je gebraucht wurden. Sie haben nicht nur die Todesspritzen gefördert, sondern auch gnadenlos auf diejenigen von uns eingedroschen, die versuchten, die Welt zu warnen, dass dies alles Teil einer Entvölkerungsagenda ist, die von denselben „Experten“, die die Spritzen befürworten, offen vertreten wird. Bis heute ist mir nicht bekannt, dass einer von ihnen seine rücksichtslosen Äußerungen und seinen Mangel an Urteilsvermögen bereut hätte.

Wir dachten, wenn alles andere versagt, würde uns das US-Militär retten. Die Militärführung hat sich nicht nur als korrupt erwiesen, sondern auch als Anführer der gesamten korrupten Kabale, die Amerika und die Welt zerstört. Sie leiteten die Operation Warp Speed unter Donald Trump und sie leiten das im Juli von Joe Biden geschaffene ständige Amt für Pandemievorsorge und -reaktion. Die Forschung, die die tödlichen Biowaffen hervorgebracht hat, die sich als „Impfstoffe“ tarnen, wurde größtenteils von der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) initiiert, dem geheimen Forschungsarm des US-Militärs. Tut mir leid, dass ich Ihre Seifenblase platzen lasse. Aber das ist die Wahrheit.

Wir haben gelernt, dass das Universitätssystem völlig korrupt ist. Alle Universitäten, einschließlich fast aller christlichen Universitäten, folgen dem Diktat böser Männer wie Dr. Anthony Fauci im Gleichschritt. Das sollte uns nicht überraschen. Die meisten von ihnen sind auf staatliche Finanzhilfen angewiesen, um ihre Einschreibungen aufrechtzuerhalten und ihre Professoren zu bezahlen, sodass sie sich nicht gegen die Befehle aus Washington bezüglich der Masken- und Spritzenpflicht wehren würden.

Corporate America ist korrupt, und die kleinen Unternehmen sind weitgehend gefügig und mitschuldig. Die Titanen der Wall Street sind das Böse schlechthin, denn die meisten von ihnen werden von Unternehmen wie BlackRock, Vanguard und State Street finanziert, deren Werte in das luziferische ESG-Rating eingebettet sind. Als Angestellte und Kunden dieser korrupten Institutionen lassen wir uns von ihnen maskieren, immer wieder testen, unsere Temperatur messen und dann mit einer unbekannten chemischen Substanz in die Luft jagen. Aber wie viele unabhängige Restaurants und Geschäfte haben mitgespielt? Wie viele haben diese „Gesichtsmaske erforderlich“-Schilder an ihren Türen? Wie viele haben diese X-Schilder auf den Boden gelegt, um zu markieren, wo wir stehen sollten, in sozialer Distanz zu den „anderen“, die völlig gesund waren? Wie viele von uns standen auf diesen X’s wie Schulkinder, die in die Ecke gestellt wurden? Und das Schlimmste: Wie viele Läden mussten auf Anordnung eines korrupten staatlichen oder lokalen Gesundheitsbeamten für Wochen oder Monate schließen, während Walmart, Target und Costco geöffnet bleiben durften? Wenn diese kleinen Unternehmen der kriminellen Kabale, die sie illegal um den Finger wickeln wollte, die Stirn geboten hätten, glauben Sie wirklich, dass die Staatspolizei und die Sheriffs sie alle verhaftet und ins Gefängnis gesteckt hätten? Ich bezweifle es. Die kleinen Unternehmen allein hätten die Macht gehabt, die Absperrungen zu durchbrechen, aber anstatt sich für die Amerikaner und ihre Freiheit einzusetzen, haben sie kapituliert und sich dem System gebeugt. Kurz gesagt, sie waren Feiglinge. Die wenigen, die versuchten, sich zu wehren, waren verwundbar und konnten leicht von machtbesoffenen und illegitimen Autoritäten ausgeschaltet werden.

Die Medien würden die Korruption aufdecken und an den Pranger stellen, damit so etwas nicht wieder vorkommt, richtig? Wieder falsch. Der journalistische Ehrenkodex (ja, den gab es einmal) wurde vor Jahrzehnten zugunsten einer linken/globalistischen Darstellung über Bord geworfen. Aber der Aufstieg von Covid und das Geld, das die Regierung, Big Pharma und Nichtregierungsorganisationen wie die Gates Foundation in die Medienorganisationen steckten, sorgten dafür, dass der Ethikkodex auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde und sich nie wieder aus der Asche erheben würde. Jede Organisation, die sich dem Trend widersetzte und beschloss, Fakten unabhängig zu überprüfen, um die journalistische Integrität zu wahren, wurde von vorselektierten „Faktenprüfern“ mit dem gefürchteten Euphemismus für Wahrheit gebrandmarkt, der auf der Veranstaltung 201 im Oktober 2019 vorab genehmigt wurde. Diese euphemistische Bezeichnung war „Desinformation“.

Die Medien waren vom ersten Tag an, beginnend im Februar 2020, ein wichtiger Akteur bei der Verbreitung der Lügen aller oben genannten Akteure und kamen im März 2020 mit einer regelrechten Covid-Hysterie richtig in Fahrt, indem sie eine Geschichte nach der anderen verbreiteten, um Angst und Panik unter den Menschen zu verbreiten. Erinnern Sie sich an die täglichen „Todesanzeigen“, die auf CNN und Fox News ganz oben auf dem Bildschirm liefen? Und als es dann nicht mehr genug Tote gab, um sie zu erfassen, begannen sie, „Fälle“ zu verfolgen. Es wurde nie versucht, die genaue Ursache für den Tod der meisten Menschen herauszufinden, der darauf zurückzuführen war, dass keine frühzeitige Behandlung mit Medikamenten erfolgte, die bekanntermaßen das Virus heilen können. Den Infizierten wurde gesagt, sie sollten nach Hause gehen, bis ihre Symptome so akut waren, dass sie nicht mehr atmen konnten, und dann wurden sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen und erhielten das tödliche Medikament Remdesivir. Jedes Medikament, das in der Frühphase von Covid in angemessener Dosierung wirksam war, wurde von den „Experten“, die in den Spottmedien immer wieder zitiert wurden, völlig diskreditiert. Die wirklichen Experten wurden gemieden und als Lieferanten von Desinformation lächerlich gemacht.

Und echte Reporter, die sich noch daran erinnerten, was Journalismus eigentlich sein sollte? Sie wurden kurzerhand gefeuert, angeschwärzt, zensiert und zum Schweigen gebracht, sodass uns nur noch hirnlose Spottdrosseln blieben, die bereit waren, ihre Seelen an den Teufel zu verkaufen, um ihren Job zu behalten.

Was werden wir nun, nachdem wir die erste Runde überlebt haben und in all die oben genannten Informationen eingeweiht sind, damit anfangen? Die Last liegt bei uns. Der Ball liegt in unserem Feld. Dieselben Personen wollen uns alle wieder in Panik versetzen und eine weitere Runde von Vorschriften, Prüfprotokollen, sozialer Distanzierung, Abriegelungen und vernichtenden Schlägen einleiten. Wenn wir uns wieder einmal fügen, werden die Globalisten die letzten Reste des freien Unternehmertums in unserer Wirtschaft und das letzte Überbleibsel individueller Freiheit in unserer Gesellschaft auslöschen. Werden wir es wieder zulassen, dass sie es mit uns tun? Nur Sie können diese Frage beantworten.

Was mein Haus und mich betrifft, so führen wir die Operation „Friedliche Nichtbefolgung“ durch. Keine Masken, keine Tests, keine soziale Distanzierung von gesunden Freunden und Familienmitgliedern und keine Spritzen. Wir sagen Nein zu all dem. Wir sagen Ja zu einer gesunden Lebensweise und Ernährung, zu Ruhe, frischer Luft, Sonnenschein, Vitamin D, C und Zink.