Covid-19 Patent-Horror

In meinem letzten Interview mit Stew Peter’s sprachen wir darüber, wie die in den Patenten aufgeführten Inhaltsstoffe des „Covid-19-Impfstoffs“ offenbaren, dass bei all diesen giftigen Todesspritzen Gene gelöscht und Menschen genetisch verändert werden, um sie patentierbar zu machen.

GRAPHEN

Das Hydrogel-Patent US8415325B2 ist im Moderna-Patent aufgeführt, hier. Hydrogele werden auch in einem zweiten Moderna-Patent erwähnt, hier. Hydrogel ist im Johnson & Johnson-Patent aufgeführt, hier. Hydrogele werden aus Graphene Oxide hergestellt. Niemand kann die Beweise leugnen, dass Graphenoxid in den Aufnahmen enthalten ist.

GVO-MENSCHEN

In allen Covid-19-„Impfstoff“-Patenten wird die Deletion von Genen erwähnt. Alle Patente außer einem erwähnen „complimentary DNA“ (cDNA). cDNA ist ein chimärer mRNA-Cocktail, der mit Hilfe künstlicher genetischer Sequenzen im Rahmen der speziesübergreifenden Genomik in menschliche Zellen codiert wird.

Nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA aus dem Jahr 2013 ist die Veränderung von Menschen mit cDNA patentierbar. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die cDNA mit Hilfe eines modifizierten Bakteriums hergestellt wurde, und die Richter des Obersten Gerichtshofs erklärten sie für patentierbar. Das bedeutet, dass eine Pflanze, ein Tier oder ein Mensch patentiert werden könnte, wenn sie zuerst mit cDNA genetisch verändert werden.

BAKTERIUM, NICHT „VIREN“

In dem Gerichtsdokument heißt es, die Wissenschaftler hätten einem Bakterium 4 Plasmide hinzugefügt. Ich habe bereits in meinem Artikel mit dem Titel „EPIGENETICS: Vaccines Are deleting Human Genes & Transfecting Cells With Ebola/Marburg“ (Impfstoffe löschen menschliche Gene und transfizieren Zellen mit Ebola/Marburg), dass E. coli die Basis für all diese chimären Biowaffen ist, nicht Viren.

Ich habe E. coli in den meisten Patenten gefunden. Allerdings handelt es sich dabei um gentechnisch veränderte, antibiotikaresistente Bakterien, die noch tödlicher sein sollen. Sie werden dann in GVO-Parasiten und Hydras transfiziert. Diese Parasiten sind schwieriger abzutöten, aber sie können mit bestimmten natürlichen Protokollen getötet werden.

Mit der CRISPR-Cas-9-Technologie kann man die gesamte Spezies ausrotten oder genetische Merkmale in der menschlichen Rasse vollständig entfernen.

FAUCI FINANZIERTE BIOWAFFEN

Über die von Fauci finanzierte chimäre Biowaffe, den Lentivirus-mRNA-Vektor, habe ich bereits in meinem Artikel mit dem Titel „Transgene Hydras und Parasiten – ein biologisches Waffensystem für das schnelle Klonen von Menschen“ geschrieben. Die Lentivirus-Biowaffe wurde in Wuhan entwickelt und enthält die Viren HIV 1-3, SARS, MERS und das AIDS auslösende SRV-1. Sie findet sich in den Patenten von Moderna, Pfizer, J&J, AstraZeneca und Oxford.

Die Biowaffe HIV-1, die in dem Lentivirus-Vektor enthalten ist, ist patentiert und im Besitz von Anthony Fauci. Er ist ein massenmordender Kriegsverbrecher, der für diesen „Impfstoff“-Holocaust verantwortlich ist.

PATENT-HIGHLIGHTS:

Das Pfizer-Patent erwähnt die Deletion und Mutation des Gens 69-70.

Thermo Fischer hat eine Studie erstellt, die zeigt, dass Gendeletionsmutationen die Ursache für „impfstoffinduzierte“ Varianten sind. Dieses Unternehmen profitiert nicht nur von diesem „Impfstoff“-Holocaust, sondern Thermo Fischer verfügt über einen wissenschaftlichen Bericht, aus dem eindeutig hervorgeht, dass die Gendeletion für die Lambda-, Alpha-, Beta-, Gamma- und Delta-Varianten verantwortlich ist.

Der SV-40-Vektor ist eine chimäre Biowaffe, die in dem J&J-Patent enthalten ist. Er ist bekannt dafür, dass er schnelles Krebswachstum verursacht. Der SV-40-Vektor wird J&J von Thermo Fischer zur Verfügung gestellt. SV-40 enthält menschliche Zellen, Rinderwachstumshormon (Rinderwahnsinn), E. coli und Herpes. Dies würde die Herpesausbrüche nach der „Impfung“ erklären.

In dem Pfizer-Patent wird auch die Deletion des Gens 144 erwähnt, die ein schnelles Krebswachstum verursacht.

Ich habe auch ein Patent für ein „Combo kit PCR“ gefunden, in dem die Gendeletion erwähnt wird! Die PCR ist also gar kein Test, sondern implantiert die mRNA-Technologie ohne informierte Zustimmung in Ihr Gehirn.

Das Pfizer-Patent erwähnt X-/Y-Chromosomen-Inversionen. Inversionen von Geschlechtsgenen führen zu Sterilität. Da es sich um eine Entvölkerungs-/Exterminierungs- und Klonierungsagenda handelt, ergibt die Transgender-Psyop einen Sinn. Sie wollen unsere Kinder sterilisieren, und mit geschlechtsübergreifenden Hormonen lässt sich das erreichen.

Das Moderna-Patent erwähnt die Faltung von Proteinen und Mutationen (also Varianten), die zu schneller Alterung und genetischen Krankheiten führen. Wörtlich heißt es in dem Patent, es handele sich um einen „Funktionsverlust“ und damit um eine Biowaffe, die Gene ausschaltet.

Die Patente von Moderna sind auf ihrer Website aufgelistet, hier.

Das Moderna-Patent besagt, dass das Unternehmen das Rinderwachstumshormon verwendet, das von einer Rinderkrankheit stammt, die als Rinderwahnsinn bekannt ist. Moderna klont Menschen mit einer Kuhkrankheit, die tödlich wird, wenn sie in menschliche Zellen kodiert wird. Warum also transfiziert Big Pharma menschliche Zellen mit Rinderwachstumshormon, von dem bekannt ist, dass es neurologische Degeneration, Demenz und Tod auslöst?

Hier ist ein Patent für ein PCR-Kit, das Menschen auf Rinderwahnsinn „testet“. Oder werden mit den Hydrogelen tatsächlich Menschen mit Rinderwahnsinn transfiziert?

Die Moderna-Patente verweisen auf das „Hinzufügen und Löschen“ von RNA unter Verwendung von cDNA-Vorlagen. Es hat auch Startcodons oder Open Reading Frame (ORF). Dies sind keine Stoppcodons, was bedeutet, dass die Genmutationen nicht gestoppt werden. Die Varianten werden sich unbegrenzt fortsetzen und die menschliche Rasse durchdringen, genau wie Geert Vanden Bosche es vorausgesagt hat.

Ohne Stoppcodons ist ein Organismus nicht in der Lage, spezifische Varianten zu produzieren.

Die neue Polypeptidkette (Protein) wächst und wächst, bis die Zelle platzt oder keine Aminosäuren mehr zur Verfügung stehen, um sie zu ergänzen.

Das Patent von Moderna erwähnt auch die „Induktion der Bildung einer Tripelhelix“. Dies ist der dritte Strang, der der menschlichen DNA synthetisch hinzugefügt wird. Diese Studie zeigt mehr darüber, wie Wissenschaftler die Dreifachhelixbildung beim Menschen erzeugen. Hier ist eine weitere Studie, die die künstliche Dreifachhelix enthüllt.

Das Moderna-„Protokoll“ besagt, dass eine von zwei Impfungen eine Kochsalzlösung ist. Das ist also eine 50-50%ige russische Roulette-Chance für Ihr Leben und Ihre Gesundheit. Das Patent besagt auch, dass Moderna „HIV-1 kodiert“. Noch einmal, das ist Faucis Biowaffe.

Im AstraZeneca-Patent ist von einer E1-, E3- und E4-Gendeletion die Rede. Wie ich bereits dokumentiert habe, lösen diese Gendeletionen AIDS aus, es sei denn, man bekommt die Kochsalzlösung. Später wird das Pharmakartell alle Kochsalzlösungsimpfungen abschaffen.

Im Novovax-Patent wird die Gendeletion erwähnt.

Das GlaxoSmithKline-Patent erwähnt die Gendeletion und sagt, dass es H1N1 verwendet, dasselbe chimäre Bakterium, das verwendet wurde, um 500 Millionen Menschen im Demozid von 1918 zu töten, der als „Spanische Grippe“ bezeichnet wurde, wie diese Studie zeigt.

„Die Trimerisierungsdomäne (Foldon) des T4-Phagenfibritins, ein trimerer Beta-Haarnadelpropeller, wurde erstmals in Kristallisationsstudien des H1N1 von 1918 verwendet.“

Bill Gates sagte, er erwarte einen Pocken-Biowaffen-Terroranschlag. Die Pocken werden aus den Proteinen des chimären Bakteriums N1H1 hergestellt. Ich habe das bereits dokumentiert.

Die Patente bestätigen, was Dr. Pablo Campra in seinem Stew Peter’s Interview sagte, nämlich dass diese Todesimpfungen Nano-Biosensoren enthalten. Ich werde in Kürze mehr über die Patente verraten!

Es handelt sich nicht um ein Waffensystem eines Landes gegen ein anderes. Dies ist ein Waffensystem der NWO gegen die gesamte menschliche Bevölkerung. Der einzige Weg, dies zu beenden, ist, wenn wir als Einheit zusammenstehen.

Hier ist die World Freedom Alliance Haftungserklärung. Jeder normale Bürger kann jeden mit einer Anzeige wegen Kriegsverbrechen belangen, wenn man Sie dazu zwingt, diese giftige Spritze zu nehmen, die eine Verletzung Ihrer grundlegenden Menschenrechte und der Nürnberger Gesetze darstellt. Da es sich um einen internationalen Fall handelt, wird die Notice of Liability in englischer Sprache und landesweit zugestellt.